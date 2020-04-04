Паяльный фен Pigong 8858 и комплект разных мелочей к нему

Уже очень давно лежит у меня дома фен, дал мне его товарищ на время именно для обзора, но вот из-за ремонта всё никак не получалось выкроить время. И вот наконец-то я взял его в руки чтобы проверить что он из себя представляет, как работает и конечно сделать некоторые выводы, как положительные, так и отрицательные.
У продавца много разных вариантов комплектации, здесь будет показан комплект с дополнительными принадлежностями, не интересовался сколько он вышел, потому указал цену на самый простой и на мой взгляд наиболее оптимальный. В других комплектах предлагается совсем другой фен.
Еще лучше цена есть у другого продавца — ссылка
и еще одна
Кроме того товарищ дал попробовать баночку флюса, все кроме флюса было в одном заказе. На фото магазина сейчас комплект состоит только из фена, контроллера и насадок, потому не факт что вышлют еще что-то.
Начну с дополнений, чтобы потом на них не отвлекаться.
Разные «ковырялки» и пинцеты, в принципе вещь нужная в хозяйстве, если бы не…
Пять, штук двухсторонних универсальных инструментов, хотя я называю их именно «ковырялками», т.е. где-то что-то поддеть, отковырнуть, проколоть и т.п.
1. Вообще на самом деле их было шесть, шестая это металлическая щеточка. Все инструменты длиной около 16см, щетка чуть длиннее.
2. В общем-то вещь полезная, хотя лично я такой пользуюсь почти никогда, наверное потому что у меня её не :)
3, 4. Двухсторонняя отвертка, разве что как вспомогательный инструмент.
5, 6. Такое себе изогнутое шило, хотя для шила оно туповато, но иногда реально может помочь выковырять что нибудь в неудобном месте.
1, 2. Шило, четырехгранное и обычное, правда тоже острым сложно назвать.
3, 4. Это скорее всего либо для работы с проводами, например при разделке трансформатора, либо для демонтажа чего-то с толстыми выводами.
5, 6. Крючок и еще, не знаю даже как назвать, но тоже пожалуй полезно.
Качество кончено так себе, но для нечастого применения более чем достаточно.
Четыре пинцета разных типов.
Насколько я понял, всего существует как минимум шесть вариантов, далее будут показаны соответственно TS12-15.
Магнитятся, но сами по себе не намагничены, даже при беглом взгляде видно, что качество оставляет желать лучшего.
Здесь пинцеты расположены не по номерам, а скорее по типу.
Острые прямые, TS12 и 14
Тупые прямые — TS13
Острые изогнутые — TS14.
Небольшой, но неприятный недостаток, хоть пинцеты и из одной «коллекции», жесткость у них разная, например мне это было не очень удобно.
Проверка на смыкание.
1, 2. TS12, только для более-менее крупных компонентов, про всякие SMD 0805 и даже 1206 думаю можно забыть.
3, 4. TS14, да в принципе то же самое.
Попытка ухватить пинцетами кусочек вывода от резистора.
1, 2. TS13, на удивление оказался более удобным чем предыдущие, правда из-за большой ширины кончиков имеет узкую сверу применения, по крайней мере для меня.
3, 4. TS15, По сути то же самое что 12 и 14, но плюс некая кривизна заточки.
Аналогично предыдущим попробовал ухватить обрезок вывода, то что удалось это сделать четвертым, удача, на третьем дубле :)
Кисточка и флюс.
Изначально подумал что кисточка имеет отношение к флюсу, на самом деле кисточка была в комплекте к фену, в флюс покупался отдельно. Кстати, вот как раз кисточка понравилась, мягенькая.
Флюс со странным названием PJLSW NC-559-ASM, стоит $5.88
за 100гр банку.
Исходно я не читал про него, просто попробовал его при лужении проводов. По большому счету все отлично, провод залудился нормально, но не обошлось и без нюансов.
Во первых этот флюс очень липкий, но хуже другое, он очень тяжело отмывается. Да, он считается флюсом не требующим удаления с платы, но вот про то что надо его смывать иногда и с рук, как-то забыли.
Во вторых, испаряется он не полностью и если его взять больше чем надо, то он остается на паяемой детали, в моем случае на проводе. А смывать лишнее сложно.
В третьих, уже потом прочитал в интернете негативные отзывы по поводу проблем с работоспособностью чувствительной электроники, которую паяли с таким (не этим конкретно) флюсом.
Если коротко — как флюс работает хорошо, запаха нет, но для электронных компонентов я бы не применял.
В общем неоднозначно, но я себе немного набросал в баночку, на всякий случай, вдруг буду сравнивать с чем-то другим.
Вот я и добрался до главного предмета обзора, фена.
Так получилось что на фото как раз тот комплект, который стоит указанные $20.25.
Кабель питания самый обычный, каким обычно подключают питание компьютеров, также было шесть насадок с разным диаметром сопла, от 3.5 до 12мм. Феном товарищ уже пользовался и стояла насадка 6мм диаметром, её я дальше и использовал в тестах.
Собственно «мозги» паяльной станции, аккуратная коробочка с кнопками и индикатором.
И здесь сходу несколько замечаний.
Индикатор не имеет никакого светофильтра, потому сморится как поделка кружка юных техников. Кроме того кнопки управления расположены в типично китайском стиле, увеличение слева, уменьшение справа, я наверное никогда к этому не привыкну, даже в одной из электронных нагрузок я в итоге переделал как у нас принято.
Ну и описание, явно видно что набирал текст человек который слабо знаком с английским языком.
Если к разъему питания вопросов нет, то вот разъем подключения фена установлен неправильно, так как на источнике ставится гнездовая часть, а на потребителе штекерная, а не наоборот и делается это из соображений безопасности.
Но меня конечно интересовали и внутренности, потому выкрутил четыре самореза и разобрал корпус.
Плата управления и индикации.
Здесь есть небольшие отличия от тех моделей этой станции, которые я видел ранее. Заключаются они в том, что применен другой микроконтроллер, по крайней мере в другом корпусе.
Силовая плата, на ней также расположен и блок питания электроники. Если не присматриваться, что даже аккуратно.
1. Есть предохранитель и Х-конденсатор, также на плате есть маркировка YG8858B, насколько я знаю, исходно эта станция называлась Yihua, но продается под кучей разных наименований.
2. Пара входных конденсаторов фильтра, 10мкФ 400 Вольт
3. Симистор BTA16-600B для управления подачей питания на нагреватель.
4. Оптрон 3041 для управления симистором.
5. TL431 и какие-то странные разводя на плате и компонентах.
6. Транзистор управления вентилятором разглядеть не так просто, но на плате есть маркировка многих ключевых компонентов — TIP122
Блок питания вентилятора и контроллера построен на довольно старом, но неплохом ШИМе TOP223.
Узел усилителя сигнала с термопары. Подстроечные резисторы предназначены для коррекции температуры и регулировки напряжения питания вентилятора.
Качество пайки среднее.
Но действительно приятно когда провода имеют маркировку на плате, кроме того есть и защитные прорези около площадок с высоким напряжением.
В интернете есть полная схема силовой платы, за что огромное спасибо человеку который не поленился её перечертить, скачать её и много чего полезного можно здесь
. Правда схема чуть отличается, так как это немного другая станция, но в основном все то же самое.
Ключевое отличие данной станции в том, что она имеет другое расположение контактов разъема подключения фена.
Вообще такое нетипично, обычно копируют один в один, так проще, но я проверял несколько раз.
Для сравнения распиновка разъема предыдущих версий станции.
Вен здесь с турбиной, потому нет толстого шланга.
У меня уже был обзор паяльной станции с подобным феном и скажу что в чем-то такой вариант действительно удобнее компрессорного, в основном тем, что кабель питания все таки тоньше и мягче чем шланг, также с кабелем питания.
Подставка здесь не просто чтобы была, она выполняет важную функцию, переводит фен в спящий режим благодаря встроенному в нее магниту и геркону внутри ручки фена. При этом работает функция довольно чувствительно, фен не обязательно вставлять в держатель, чаще достаточно его просто положить на подставку.
Отверстия забора воздуха находятся с одной стороны ручки, с другой просто муляж.
Часть с нагревателем короткая, пользоваться удобно. Насадки фиксируются по типу байонетных разъемов, т.е. надел и повернул.
Сидят насадки плотно, здесь у меня никаких претензий.
В данном случае разобрать фен я решил уже скорее «за компанию» чем по необходимости так как уже делал это в другом обзоре.
Разбирается неудобно, после выкручивания четырех саморезов пришлось разделять половинки при помощи плоской отвертки.
1, 2. Турбина с резиновой насадкой направляющей поток воздуха к нагревателю.
3. Геркон
4. Ввод проводов к термопаре и нагревателю.
Провод заземления просто намотан на лепесток приваренный к металлической части, а сама металлическая часть проклеена термоклеем, из-за которого и сложно было разделить половины корпуса.
Снял второй часть корпуса чтобы добраться до нагревателя.
Виднеется как сам нагреватель, так и термопара установленная на выходе горячего воздуха.
Управление предельно простое. при подаче питания раздается длинный звуковой сигнал, но индикатор выключен, при нажатии на кнопку включения отображается последняя установленная температура и фен начинает работать.
После достижения выставленной температуры раздается короткий звуковой сигнал и фен переходит в штатный режим поддержания температуры.
При коротком нажатии на кнопку отображается выбор скорости потока воздуха от 1 до 10, при длительном удержании кнопки фен отключается полностью.
Если положить фен на подставку, то нагреватель отключится, но вентилятор будет работать дальше пока температура не упадет примерно до 100 градусов, потом венртилятор отключится и на экране отобразятся прочерки.
И здесь у меня также большое нарекание, ну вот что мешало сделать нормальное отключение и по кнопке. Дело в том, что корректное отключение фена это когда он после отключения нагревателя остужает его воздухом до безопасной температуры, если этого не делать, то нагретый до высоких температур он будет перегревать пластик ручки.
В дежурном режиме, когда вентилятор выключен, станция потребляет около 1. Ватта, в режиме нагрева мощность почти 800 Ватт, но после стабилизации быстро падает до 200-250.
Далее по плану у меня был тест работы и выпаивание разных деталек со старой платы, но как говорится — недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Выпаивал детальки, но потом заметил что как-то плохо стало греть, смотрю на индикатор и вижу что температура падает, решил что возможно какой-то второй спящий режим, но нет.
В общем начал прозванивать нагреватель и увидел что он в обрыве, разобрал опять фен и увидел странный металлический кружок застрявший в спирали и обрыв рядом с ним. Кстати когда разбирал второй раз фен, из него вывалился и кусочек припоя, какой бывает после холодной пайки.
Как-то восстановил обрыв, проверил, все нормально.
На режим станция выходит буквально за несколько секунд, и могу сказать что заметно быстрее моей компрессорной.
Но вот точность установки температуры немного хромает.
При малых температурах разница больше, при высоких почти выходит на ноль. Но здесь есть тонкость, я измерял температуру примерно в 10мм от конца сопла, если отнести датчик немного дальше, то температура будет больше похожа на установленную.
Блок управления в работе нагревается, через примерно 10 минут работы при 400 градусов температура корпуса около 55-60 градусов.
Для натурных испытаний была взята старенькая материнская плата, здесь и довольно большие полигоны и хороший теплоотвод.
Снимал много примеров, но чтобы не перегружать обзор, отобрал три наиболее наглядных.
Полисвитч
Какая-то «осьминожка»
И транзистор, здесь плата была уже немного прогрета, потому отпаялся очень быстро.
В итоге увлекся и навыпаивал кучку деталей, теперь думаю куда их деть так как привык что обычно они на платах, а выпаиваю только по мере необходимости.
Краткие итоги.
Да, есть недостатки, например не очень высокое качество сборки, не совсем удобное управление, отсутствие возможности выключить фен корректно без укладывания его на подставку. Но при всем этом он работает и на мой взгляд работает неплохо, а если учесть что стоит он всего 20 долларов, то что можно от него еще хотеть. Кроме того, пользуются подобными вещами чаще радиолюбители, а уж они дальше могут доработать его по своему желанию.
Например я бы поменял местами кнопки регулировки и добавил выключатель, позволяющий выключить фен не кладя его на подставку, ну может еще что-то, но не знаю еще что :)
На этом у меня все, надеюсь что было полезно, возможно кто-то предложит более интересные варианты :)
Буду очень признателен более опытным товарищам, если ткнёте в табличку рекомендованных температур — для обычного припоя, бессвинцового (как на красной плате в обзоре) и др. В интернете пишут кто во что горазд, и в результате работаю по наитию.
Хоть она и «портативная», но стоит стационарно. Поскольку постоянно выдёргивать из розетки кабель питания не хотелось, пришлось думать как и куда добавить выключатель.
Был найден вот такой разъём с выключателем:
Устанавливается взамен штатного на проводах:
Также нужно немного подрезать пластик со стороны платы:
Зато какой результат:
Подключён в розетку 24/7, никаких проблем.
Можно подумать, что мощность для данного типа разъёма завышена, но при использовании качественного провода с хорошими контактами нагрева я не заметил.
так что мне — риски те же, что и с «родным» разъёмом
У китайцев, почему-то, они были дорогими, покупал в местных электротоварах, благо у многих магазинов тоже есть сайты.
Если не сложно, киньте ссылку где есть дешевле, может себе прикуплю, только хорошо бы без всяких дополнений, которые на мой взгляд только увеличивают цену.
aliexpress.ru/item/4000525251154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ca033ed4mIEqw
21.7, автоматом скидывает до 20.7 (скидка продавца 1 от 20)
Дополнительно кодом JCDSOLDER — скидываем до 19.7.
Доставка фришная Алиэкспресс.
По крайней мере эти цены / коды / доставка актуальны для моей страны.
PS — проверил для Украины — скидки должны прокатить, но доставка Registered AirMail или ePacket
Также рекомендую в подобных фенах выпрямлять термопару, чтобы он была не перпендикулярна потоку из одной части нагревателя, а параллельна и ближе к соплу. Точность стабилизации температуры возрастет. Проверено на личном опыте.
Подобный фен не желательно использовать без клеммы заземления в розетке.
сорри, хотел в основное дерево. не попал…
Кстати, после покупки фена приобрел вакуумный пинцет — удобная штуковина
Дома и на работе есть паяльные станции с феном, решил ещё этот фен взять для валяния в машине.
А то как-то неудобно иногда далеко от дома сдувать с плат SOICи газовым паяльником — платы подгорают.
Первый заказ делал 11.11.
Не приехала, деньги вернулись.
Второй заказ делал как раз перед вирусом.
Даже не послали, деньги вернулись.
Активно использую три года — работает отлично. Потом добавил режим остывания.
Обошёлся вдвое дешевле
А вот так я недавно собрал паяльную станцию
с индикацией температуры китайским вольтметром — вот это особенно интересно.
Подробно можно прочитать здесь radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=145865&sid=37591db8afaae11bbefa58696d5a741f&start=0
Регулятор оборотов вентилятора сделан на таймере 555 ( ШИМ )
Тут за фен и вольтметр:
1. Если этот фен не совсем левый, то он переводится в спящий режим длительным нажатием на кнопку «Setup». На подставку класть не обязательно.
2. NC-559 предназначен для BGA пайки. Он гораздо меньше кипит при температурах плавления припоя, и чип не уплывает с места. Использовать его для обычной пайки совершенно не разумно. Оценивать его по лужению проводников, как делалось в некоторых обзорах — верх дилетантства. Не для того он предназначен. На счет отмывки. Отмывать шары под BGA чипом? Смешно. А вокруг чипа приходится постараться, это да.
Паяю BGA при ремонтах ТВ, и компьютерной техники. Израсходовал пол-банки такого флюса. Никаких глюков из-за утечек ни разу не встречал. Опять же, паять им блоки питания глупо. Не для того он.
На производстве (нормальном) платы после пайки моют, в т.ч. и под BGA. Когда снимаешь «на сухую» чип с новой платы — и он, и плата — идеально чисты. Так же это косвенно подтверждает факт хорошей адгезии компаунда, которым приклеивают чипы по периметру (а некоторые — проклятье ремонтников — еще и под чип льют, например Lenovo-IBM с их «серым» компаундом).
Снимать чип без флюса, кроме как из любопытства, чтобы потом выкинуть плату и чип? У меня нет слов.
За одно расскажите как Вы идеально вымываете флюс на плате 300х200 при ремонте, до идеальной чистоты, и сухости под чипом.
Всё зависит от рук и оборудки. На нормальной ИК станции снятый «на сухую» чип совершенно ни чем не вредит материнке — наоборот — нету обгаженных флюсом СМДшек по периметру.
это уже за большие деньги и только лично, т.к. ноухау. Но Вы можете нагуглить как это делают на производстве материнских плат. Поверьте, самообразование — это не больно :D
Мне на самом деле для моей работы хватает обычного флюса F-3, да и то редко, так как чаще пользуюсь только тем что в припое.
В том же магазине брал паяльную станцию под Т12 в такой же компоновке (Yarboly 305), жаль больше таких нет.
— разъемы на соплях, шатаются, корпус их нормально не держит;
— вентилятор фена при некоторых положениях последнего начинает дребезжать.
Суррогат… для регулярной работы не советовал бы… так, иногда пожужжать.
Сейчас только подумал, что у моей Aoyue 2735 отображается реальная, потому как помню что при выключении видно как температура снижается и компрессор отключается при 90 градусах.
максимум для TO220 без радиатора. При максимальных оборотах (24V на выходе) мощность тоже достаточно велика, но точка максимума должна быть дальше по характеристике в сторону уменьшения оборотов.
Советую обновить знания.
П.С. не подкалываю. Просто реально путаете стабилизатор и транзистор.
В качестве домашнего задания — вентилятор потребляет 100 mA @24V, 75 mA @ 17V, 56 mA @12V. На вход линейного регулятора поступает 38V. Вопрос — рассчитать рассеиваемую на регуляторе мощность для этих трех точек. Дополнительный вопрос — прикинуть температуру корпуса транзистора, приняв тепловое сопротивление корпус-среда 62.5 C/W.
Так что приношу извинения, случайно ввел в заблуждение, все нормально. После стабилизации температуры издает короткий писк.
Коротко и четко:-)
Спасибо за разбор!
Температуру показывает реальную, а не выставляемую. Цифры бегают. При первом включении показвает больше, потом падает до установленной.
Транзистор на вентилятор поставлен без запаса по напряжению. Поэтому рекомендуют снизить напряжение на вентилятор, и посадить его на термопасту.
Еще фен не может быстро стабилизироваться ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. И при большой температуре, небольшом потоке, малой насадке может сгореть. Вошло в привычку перед выключением выставлять 100гр. После включать на 100, а уже потом выставлять нужную температуру. В разогретом состоянии проблем нет.
Использую для пайки, но чаще для ремонта пластика или одежды. Поэтому может иногда быть включенным до часа. Работает уже больше года.
П.С. т.к. датчик температуры внутри, а не в точке пайки, то температура в точке зависит от кучи параметров: выставленная температура, поток, диаметр сопла. Соответственно при настройке реальную температуру можно получить только для определенного набора этих параметров.
Колхоз наше всё- в отверстия металлической нагревательной части вставил винты с подточенными шляпками (шляпкой внутрь трубы, резьбой наружу), затянул гайками. В половинках пластиковой ручки просверлил отверстия под эти гайки. Собрал обратно, Подточил надфилем торчащие излишки резьбы. теперь фиг провернёшь. Фотки, к сожалению, не сделал.
Брал такой
На моём при таком сценарии, фен сначала остывает, потом выключается, т.е. как положено.
страно это ка бы подляна такая типа купил не глядя сунул и спалил и станцию и новый фэн
Насчет показаний- да таки отражается показание термопары в процесе изменения, но когда идет установка или уставка достигнута -мигает точка -происходит переключение на индикацию уставки так сделано во многих чисто цифровых станциях (цель чтоб не мелтешила цифкрками изза убогой НЕ ПИД системы термостата)
Усилитель термопары выпонет отвратно на 358 ОУ ка в прочем и в болшинстве паяло-станций дешевых
компенсаци холодных спаеф нет вот и гуляет погрешность в 20-40гр в зхависимости от температуры ХС и настраивать бесполезно-датчика ХС в фэне НЕТ ка и в болшинстве других
в ряде станций естьв меню калибровки и можно всести Тс но тут сервис мода нет....
или всеже есть но неайден?
ССука сидит намертво. По девайсу вопросов нет. Работает года полтора исправно. Сейчас малость вентилятор шуметь стал. Но думаю к тому времени когда помрет, уже куплю чего то по интересней.
И кстати вот эти говно-ковырялки пригодились не раз. Валяются в коробке и всегда под рукой.
Считаю своих денег стоит.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.