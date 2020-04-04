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Паяльный фен Pigong 8858 и комплект разных мелочей к нему

  • Цена: $20.25

Уже очень давно лежит у меня дома фен, дал мне его товарищ на время именно для обзора, но вот из-за ремонта всё никак не получалось выкроить время. И вот наконец-то я взял его в руки чтобы проверить что он из себя представляет, как работает и конечно сделать некоторые выводы, как положительные, так и отрицательные.



У продавца много разных вариантов комплектации, здесь будет показан комплект с дополнительными принадлежностями, не интересовался сколько он вышел, потому указал цену на самый простой и на мой взгляд наиболее оптимальный. В других комплектах предлагается совсем другой фен.

Еще лучше цена есть у другого продавца — ссылка и еще одна

Кроме того товарищ дал попробовать баночку флюса, все кроме флюса было в одном заказе. На фото магазина сейчас комплект состоит только из фена, контроллера и насадок, потому не факт что вышлют еще что-то.


Начну с дополнений, чтобы потом на них не отвлекаться.


Разные «ковырялки» и пинцеты, в принципе вещь нужная в хозяйстве, если бы не…


Пять, штук двухсторонних универсальных инструментов, хотя я называю их именно «ковырялками», т.е. где-то что-то поддеть, отковырнуть, проколоть и т.п.


1. Вообще на самом деле их было шесть, шестая это металлическая щеточка. Все инструменты длиной около 16см, щетка чуть длиннее.
2. В общем-то вещь полезная, хотя лично я такой пользуюсь почти никогда, наверное потому что у меня её не :)
3, 4. Двухсторонняя отвертка, разве что как вспомогательный инструмент.
5, 6. Такое себе изогнутое шило, хотя для шила оно туповато, но иногда реально может помочь выковырять что нибудь в неудобном месте.


1, 2. Шило, четырехгранное и обычное, правда тоже острым сложно назвать.
3, 4. Это скорее всего либо для работы с проводами, например при разделке трансформатора, либо для демонтажа чего-то с толстыми выводами.
5, 6. Крючок и еще, не знаю даже как назвать, но тоже пожалуй полезно.

Качество кончено так себе, но для нечастого применения более чем достаточно.


Четыре пинцета разных типов.


Насколько я понял, всего существует как минимум шесть вариантов, далее будут показаны соответственно TS12-15.
Магнитятся, но сами по себе не намагничены, даже при беглом взгляде видно, что качество оставляет желать лучшего.


Здесь пинцеты расположены не по номерам, а скорее по типу.
Острые прямые, TS12 и 14
Тупые прямые — TS13
Острые изогнутые — TS14.

Небольшой, но неприятный недостаток, хоть пинцеты и из одной «коллекции», жесткость у них разная, например мне это было не очень удобно.


Проверка на смыкание.
1, 2. TS12, только для более-менее крупных компонентов, про всякие SMD 0805 и даже 1206 думаю можно забыть.
3, 4. TS14, да в принципе то же самое.


Попытка ухватить пинцетами кусочек вывода от резистора.


1, 2. TS13, на удивление оказался более удобным чем предыдущие, правда из-за большой ширины кончиков имеет узкую сверу применения, по крайней мере для меня.
3, 4. TS15, По сути то же самое что 12 и 14, но плюс некая кривизна заточки.


Аналогично предыдущим попробовал ухватить обрезок вывода, то что удалось это сделать четвертым, удача, на третьем дубле :)


Кисточка и флюс.
Изначально подумал что кисточка имеет отношение к флюсу, на самом деле кисточка была в комплекте к фену, в флюс покупался отдельно. Кстати, вот как раз кисточка понравилась, мягенькая.

Флюс со странным названием PJLSW NC-559-ASM, стоит $5.88 за 100гр банку.

Исходно я не читал про него, просто попробовал его при лужении проводов. По большому счету все отлично, провод залудился нормально, но не обошлось и без нюансов.
Во первых этот флюс очень липкий, но хуже другое, он очень тяжело отмывается. Да, он считается флюсом не требующим удаления с платы, но вот про то что надо его смывать иногда и с рук, как-то забыли.
Во вторых, испаряется он не полностью и если его взять больше чем надо, то он остается на паяемой детали, в моем случае на проводе. А смывать лишнее сложно.
В третьих, уже потом прочитал в интернете негативные отзывы по поводу проблем с работоспособностью чувствительной электроники, которую паяли с таким (не этим конкретно) флюсом.

Если коротко — как флюс работает хорошо, запаха нет, но для электронных компонентов я бы не применял.

В общем неоднозначно, но я себе немного набросал в баночку, на всякий случай, вдруг буду сравнивать с чем-то другим.


Вот я и добрался до главного предмета обзора, фена.
Так получилось что на фото как раз тот комплект, который стоит указанные $20.25.


Кабель питания самый обычный, каким обычно подключают питание компьютеров, также было шесть насадок с разным диаметром сопла, от 3.5 до 12мм. Феном товарищ уже пользовался и стояла насадка 6мм диаметром, её я дальше и использовал в тестах.


Собственно «мозги» паяльной станции, аккуратная коробочка с кнопками и индикатором.


И здесь сходу несколько замечаний.
Индикатор не имеет никакого светофильтра, потому сморится как поделка кружка юных техников. Кроме того кнопки управления расположены в типично китайском стиле, увеличение слева, уменьшение справа, я наверное никогда к этому не привыкну, даже в одной из электронных нагрузок я в итоге переделал как у нас принято.
Ну и описание, явно видно что набирал текст человек который слабо знаком с английским языком.

Если к разъему питания вопросов нет, то вот разъем подключения фена установлен неправильно, так как на источнике ставится гнездовая часть, а на потребителе штекерная, а не наоборот и делается это из соображений безопасности.


Но меня конечно интересовали и внутренности, потому выкрутил четыре самореза и разобрал корпус.


Плата управления и индикации.
Здесь есть небольшие отличия от тех моделей этой станции, которые я видел ранее. Заключаются они в том, что применен другой микроконтроллер, по крайней мере в другом корпусе.


Силовая плата, на ней также расположен и блок питания электроники. Если не присматриваться, что даже аккуратно.



1. Есть предохранитель и Х-конденсатор, также на плате есть маркировка YG8858B, насколько я знаю, исходно эта станция называлась Yihua, но продается под кучей разных наименований.
2. Пара входных конденсаторов фильтра, 10мкФ 400 Вольт
3. Симистор BTA16-600B для управления подачей питания на нагреватель.
4. Оптрон 3041 для управления симистором.
5. TL431 и какие-то странные разводя на плате и компонентах.
6. Транзистор управления вентилятором разглядеть не так просто, но на плате есть маркировка многих ключевых компонентов — TIP122



Блок питания вентилятора и контроллера построен на довольно старом, но неплохом ШИМе TOP223.


Узел усилителя сигнала с термопары. Подстроечные резисторы предназначены для коррекции температуры и регулировки напряжения питания вентилятора.


Качество пайки среднее.


Но действительно приятно когда провода имеют маркировку на плате, кроме того есть и защитные прорези около площадок с высоким напряжением.


В интернете есть полная схема силовой платы, за что огромное спасибо человеку который не поленился её перечертить, скачать её и много чего полезного можно здесь. Правда схема чуть отличается, так как это немного другая станция, но в основном все то же самое.


Ключевое отличие данной станции в том, что она имеет другое расположение контактов разъема подключения фена.
Вообще такое нетипично, обычно копируют один в один, так проще, но я проверял несколько раз.


Для сравнения распиновка разъема предыдущих версий станции.


Вен здесь с турбиной, потому нет толстого шланга.


У меня уже был обзор паяльной станции с подобным феном и скажу что в чем-то такой вариант действительно удобнее компрессорного, в основном тем, что кабель питания все таки тоньше и мягче чем шланг, также с кабелем питания.

Подставка здесь не просто чтобы была, она выполняет важную функцию, переводит фен в спящий режим благодаря встроенному в нее магниту и геркону внутри ручки фена. При этом работает функция довольно чувствительно, фен не обязательно вставлять в держатель, чаще достаточно его просто положить на подставку.


Отверстия забора воздуха находятся с одной стороны ручки, с другой просто муляж.
Часть с нагревателем короткая, пользоваться удобно. Насадки фиксируются по типу байонетных разъемов, т.е. надел и повернул.


Сидят насадки плотно, здесь у меня никаких претензий.


В данном случае разобрать фен я решил уже скорее «за компанию» чем по необходимости так как уже делал это в другом обзоре.
Разбирается неудобно, после выкручивания четырех саморезов пришлось разделять половинки при помощи плоской отвертки.


1, 2. Турбина с резиновой насадкой направляющей поток воздуха к нагревателю.
3. Геркон
4. Ввод проводов к термопаре и нагревателю.


Провод заземления просто намотан на лепесток приваренный к металлической части, а сама металлическая часть проклеена термоклеем, из-за которого и сложно было разделить половины корпуса.


Снял второй часть корпуса чтобы добраться до нагревателя.


Виднеется как сам нагреватель, так и термопара установленная на выходе горячего воздуха.


Управление предельно простое. при подаче питания раздается длинный звуковой сигнал, но индикатор выключен, при нажатии на кнопку включения отображается последняя установленная температура и фен начинает работать.
После достижения выставленной температуры раздается короткий звуковой сигнал и фен переходит в штатный режим поддержания температуры.
При коротком нажатии на кнопку отображается выбор скорости потока воздуха от 1 до 10, при длительном удержании кнопки фен отключается полностью.
Если положить фен на подставку, то нагреватель отключится, но вентилятор будет работать дальше пока температура не упадет примерно до 100 градусов, потом венртилятор отключится и на экране отобразятся прочерки.

И здесь у меня также большое нарекание, ну вот что мешало сделать нормальное отключение и по кнопке. Дело в том, что корректное отключение фена это когда он после отключения нагревателя остужает его воздухом до безопасной температуры, если этого не делать, то нагретый до высоких температур он будет перегревать пластик ручки.


В дежурном режиме, когда вентилятор выключен, станция потребляет около 1. Ватта, в режиме нагрева мощность почти 800 Ватт, но после стабилизации быстро падает до 200-250.


Далее по плану у меня был тест работы и выпаивание разных деталек со старой платы, но как говорится — недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Выпаивал детальки, но потом заметил что как-то плохо стало греть, смотрю на индикатор и вижу что температура падает, решил что возможно какой-то второй спящий режим, но нет.

В общем начал прозванивать нагреватель и увидел что он в обрыве, разобрал опять фен и увидел странный металлический кружок застрявший в спирали и обрыв рядом с ним. Кстати когда разбирал второй раз фен, из него вывалился и кусочек припоя, какой бывает после холодной пайки.
Как-то восстановил обрыв, проверил, все нормально.


На режим станция выходит буквально за несколько секунд, и могу сказать что заметно быстрее моей компрессорной.


Но вот точность установки температуры немного хромает.


При малых температурах разница больше, при высоких почти выходит на ноль. Но здесь есть тонкость, я измерял температуру примерно в 10мм от конца сопла, если отнести датчик немного дальше, то температура будет больше похожа на установленную.


Блок управления в работе нагревается, через примерно 10 минут работы при 400 градусов температура корпуса около 55-60 градусов.


Для натурных испытаний была взята старенькая материнская плата, здесь и довольно большие полигоны и хороший теплоотвод.


Снимал много примеров, но чтобы не перегружать обзор, отобрал три наиболее наглядных.

Полисвитч


Какая-то «осьминожка»


И транзистор, здесь плата была уже немного прогрета, потому отпаялся очень быстро.


В итоге увлекся и навыпаивал кучку деталей, теперь думаю куда их деть так как привык что обычно они на платах, а выпаиваю только по мере необходимости.


Краткие итоги.
Да, есть недостатки, например не очень высокое качество сборки, не совсем удобное управление, отсутствие возможности выключить фен корректно без укладывания его на подставку. Но при всем этом он работает и на мой взгляд работает неплохо, а если учесть что стоит он всего 20 долларов, то что можно от него еще хотеть. Кроме того, пользуются подобными вещами чаще радиолюбители, а уж они дальше могут доработать его по своему желанию.
Например я бы поменял местами кнопки регулировки и добавил выключатель, позволяющий выключить фен не кладя его на подставку, ну может еще что-то, но не знаю еще что :)

На этом у меня все, надеюсь что было полезно, возможно кто-то предложит более интересные варианты :)
Планирую купить +52 Добавить в избранное +97 +143
  • 04 апреля 2020, 12:03
  • автор: kirich
  • просмотры: 7353
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Комментарии (88)
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  • Sanja
  • 04 апреля 2020, 12:19
+8
Спасибо за обзор. Дома такая же модель (первый мой и единственный фен), убедился, что выбор этого бюджетного варианта был оправдан для моих нехитрых задач. Ещё убедился, что не зря развинтил перед первым включением, хоть в моём экземпляре криминала не было.

Буду очень признателен более опытным товарищам, если ткнёте в табличку рекомендованных температур — для обычного припоя, бессвинцового (как на красной плате в обзоре) и др. В интернете пишут кто во что горазд, и в результате работаю по наитию.
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  • Avacha
  • 04 апреля 2020, 15:43
+2
Тоже имею такой фен, для моих целей хватает, и недорого обошелся. Сегодня паял атмегу8 в посудомойке, 280 градусов выдержала, тоже не знаю, сколько надо выставлять. Некритичные детали выпаиваю на 300.
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+41
Использую подобную станцию (даже две) около двух лет.
Хоть она и «портативная», но стоит стационарно. Поскольку постоянно выдёргивать из розетки кабель питания не хотелось, пришлось думать как и куда добавить выключатель.
Был найден вот такой разъём с выключателем:

Устанавливается взамен штатного на проводах:

Также нужно немного подрезать пластик со стороны платы:


Зато какой результат:


Подключён в розетку 24/7, никаких проблем.

Можно подумать, что мощность для данного типа разъёма завышена, но при использовании качественного провода с хорошими контактами нагрева я не заметил.
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  • GDN
  • 04 апреля 2020, 12:30
+5
Хорошо получилось+
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+1
Нет заземления, но думаю можно подобрать похожий с заземлением и допилом корпуса. Я решил эту проблему обычной переноской с разрывом обеих проводов. На этой переноске кроме фена обесточиваются и другие инструменты. Переноска лежит на столе, соответственно удобно выключать все и сразу.
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+9
Нет заземления
нет, как и в моих розетках(
так что мне — риски те же, что и с «родным» разъёмом
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+2
Согласен, в вашем случае без разницы :)
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+10
Накупил себе вилок с выключателем на устройства, которые неохота постоянно дёргать.

У китайцев, почему-то, они были дорогими, покупал в местных электротоварах, благо у многих магазинов тоже есть сайты.
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-1
Есть один нюанс, зачастую такие выключатели разрывают только один провод, что нежелательно, а порой и просто опасно.
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+3
Доставка в UA платная, 6$. Цена выходит почти 27$ и это дорого. А за обзор+
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 13:30
+1
Я могу уточнить у товарища по заказу, просто мне казалось, что на момент когда писал обзор, доставка была либо бесплатная, либо копеечная что даже не обратил на неё внимание.

Цена выходит почти 27$ и это дорого.
Если не сложно, киньте ссылку где есть дешевле, может себе прикуплю, только хорошо бы без всяких дополнений, которые на мой взгляд только увеличивают цену.
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+8
Приветствую… Купил 31го за 17 с копейками, но сейчас уже чуть дороже.
aliexpress.ru/item/4000525251154.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ca033ed4mIEqw
21.7, автоматом скидывает до 20.7 (скидка продавца 1 от 20)
Дополнительно кодом JCDSOLDER — скидываем до 19.7.
Доставка фришная Алиэкспресс.
По крайней мере эти цены / коды / доставка актуальны для моей страны.
PS — проверил для Украины — скидки должны прокатить, но доставка Registered AirMail или ePacket
+
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 13:57
0
Спасибо, добавил ссылку в начало обзора.
+
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+2
Про код там тоже напишите ;) он не очевиден, а всё-таки халявный доллар :D
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 15:34
0
Так там код сразу видно, но позже добавлю, спасибо.
+
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+1
В личку сбросил, там и нагреватель можно доп взять.
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 15:33
0
Да, добавил, спасибо.
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 15:33
+4
Интересно, и что не так с моим комментом? Пару ссылок на другие варианты добавил (спасибо читателям), а все равно комментарием недовольны…
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  • AlexG
  • 04 апреля 2020, 14:06
+5
Если доплачивать, тогда уже лучше брать YIHUA 8858. Она хоть с правильным разъемом (тоже подорожала, до НГ была около 25$ с бесплатной доставкой в Украину).
Также рекомендую в подобных фенах выпрямлять термопару, чтобы он была не перпендикулярна потоку из одной части нагревателя, а параллельна и ближе к соплу. Точность стабилизации температуры возрастет. Проверено на личном опыте.
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  • GDN
  • 04 апреля 2020, 12:28
0
Пользуюсь больше года.Сильно греется силовой транзистор TIP122, приколхозил к нему радиатор и LM358 сменил на MCP602
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+1
Как всегда обзор на высоте! Спасибо! Имею такой же от Yihua, модель 8858, работает нормально, но вот управление, да, действительно очень замороченное.
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  • GDN
  • 04 апреля 2020, 12:32
+1
У этой версии отличное.Больше/меньше температура и на кнопку setup для регулировки больше/меньше воздушного потока.Есть у которой надо все разряды температуры прогнать, потом только воздушный поток.
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  • AVIcrak
  • 04 апреля 2020, 12:34
+2
Схема этого фена (как и других дешёвых изделий из китая) — не имеет автоматической защиты от пробоя на корпус. Защита от кз симистора — физическая одноразовая, защита от перегрева — физическая одноразовая.
Подобный фен не желательно использовать без клеммы заземления в розетке.
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0
полез смотреть за сколько свой покупал, таки подорожало, зато появилась доставка из рф. обойдется в $25.67
сорри, хотел в основное дерево. не попал…
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  • ResSet
  • 04 апреля 2020, 12:43
+2
Нормальная такая баночка флюса, где бы такую с RMA-218 по адекватной цене найти )
Кстати, после покупки фена приобрел вакуумный пинцет — удобная штуковина
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  • AlexG
  • 04 апреля 2020, 13:44
+5
У Романа Гребеникова свежее видео на тему «флюсов» весьма показательно
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  • ResSet
  • 04 апреля 2020, 14:17
+1
У Романа Гребеникова свежее видео на тему «флюсов» весьма показательно
Про 218 ничего не услышал, вроде хвалят его, да и сам уже несколько шприцев извел, всё нравится
+
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 13:58
0
У меня подобный вакуумный пинцет шел в комплекте к моей станции, несколько раз выручал, хотя последние много лет лежит в столе.
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  • trembo
  • 04 апреля 2020, 13:13
0
Мне наверное не везёт ;)
Дома и на работе есть паяльные станции с феном, решил ещё этот фен взять для валяния в машине.
А то как-то неудобно иногда далеко от дома сдувать с плат SOICи газовым паяльником — платы подгорают.

Первый заказ делал 11.11.
Не приехала, деньги вернулись.
Второй заказ делал как раз перед вирусом.
Даже не послали, деньги вернулись.
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  • Vingrad
  • 04 апреля 2020, 13:56
+20
Купил только ручку с насадками, а контроллер сделал аналоговый с индикацией температуры китайским вольтметром.
Активно использую три года — работает отлично. Потом добавил режим остывания.


Обошёлся вдвое дешевле
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+5

А вот так я недавно собрал паяльную станцию
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  • maks_
  • 06 апреля 2020, 09:52
0
Интересно. И просто на вид. Схемку бы. Ну или на словах описание.
с индикацией температуры китайским вольтметром — вот это особенно интересно.
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  • Vingrad
  • 06 апреля 2020, 10:09
+3
В схеме нормирующий усилитель напряжения термопары выдает на выходе напряжение пропорциональное температуре ( точнее разности температур) Например 100 градусов = 1,00 Вольт.
Подробно можно прочитать здесь radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=145865&sid=37591db8afaae11bbefa58696d5a741f&start=0

Регулятор оборотов вентилятора сделан на таймере 555 ( ШИМ )
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  • GDN
  • 06 апреля 2020, 10:44
+1
Тут подробно:

Тут за фен и вольтметр:
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  • hidden
  • 04 апреля 2020, 14:59
0
А если для припаивания его использовать, нормально получается?
+
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  • Sanja
  • 04 апреля 2020, 15:36
+3
Смотря чего. Проводок, скажем, припаять (если он не в силиконовой изоляции) — не выйдет, шкура расплавится и стечёт быстрее, чем припой. Выводные элементы — скорее да.
+
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  • hidden
  • 04 апреля 2020, 15:52
0
Я имел в виду поверхностный монтаж, на паяльную пасту.
+
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-1
Если он смог отпаять, то почему не сможет припоять?
+
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  • dyadya
  • 04 апреля 2020, 15:52
+8
2 замечания.
1. Если этот фен не совсем левый, то он переводится в спящий режим длительным нажатием на кнопку «Setup». На подставку класть не обязательно.
2. NC-559 предназначен для BGA пайки. Он гораздо меньше кипит при температурах плавления припоя, и чип не уплывает с места. Использовать его для обычной пайки совершенно не разумно. Оценивать его по лужению проводников, как делалось в некоторых обзорах — верх дилетантства. Не для того он предназначен. На счет отмывки. Отмывать шары под BGA чипом? Смешно. А вокруг чипа приходится постараться, это да.
Паяю BGA при ремонтах ТВ, и компьютерной техники. Израсходовал пол-банки такого флюса. Никаких глюков из-за утечек ни разу не встречал. Опять же, паять им блоки питания глупо. Не для того он.
+
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+1
И что Вас рассмешило?
На производстве (нормальном) платы после пайки моют, в т.ч. и под BGA. Когда снимаешь «на сухую» чип с новой платы — и он, и плата — идеально чисты. Так же это косвенно подтверждает факт хорошей адгезии компаунда, которым приклеивают чипы по периметру (а некоторые — проклятье ремонтников — еще и под чип льют, например Lenovo-IBM с их «серым» компаундом).
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  • dyadya
  • 04 апреля 2020, 16:28
+2
А Вы кроме ноутбуков, что нибудь ремонтируете?
Снимать чип без флюса, кроме как из любопытства, чтобы потом выкинуть плату и чип? У меня нет слов.
За одно расскажите как Вы идеально вымываете флюс на плате 300х200 при ремонте, до идеальной чистоты, и сухости под чипом.
+
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+2
А Вы кроме ноутбуков, что нибудь ремонтируете?
Другое только для себя и для души. Проф — исключительно ноуты.
Снимать чип без флюса, кроме как из любопытства, чтобы потом выкинуть плату и чип?
Всё зависит от рук и оборудки. На нормальной ИК станции снятый «на сухую» чип совершенно ни чем не вредит материнке — наоборот — нету обгаженных флюсом СМДшек по периметру.
За одно расскажите как Вы идеально вымываете флюс на плате 300х200 при ремонте, до идеальной чистоты, и сухости под чипом.
это уже за большие деньги и только лично, т.к. ноухау. Но Вы можете нагуглить как это делают на производстве материнских плат. Поверьте, самообразование — это не больно :D
+
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 19:12
0
Паяю BGA при ремонтах ТВ, и компьютерной техники. Израсходовал пол-банки такого флюса. Никаких глюков из-за утечек ни разу не встречал.
Да вот как раз у людей были претензии именно по поводу пайки BGA и утечек.

Опять же, паять им блоки питания глупо. Не для того он.
Мне на самом деле для моей работы хватает обычного флюса F-3, да и то редко, так как чаще пользуюсь только тем что в припое.
+
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  • RAL3908
  • 04 апреля 2020, 16:18
+2
Пользуюсь таким же только с другим названием Yarboly. По пайке претензий нет, не нравится только корпус управления. С подставкой был бы практичнее. типа такого:
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+1
Тоже купил Yarboly полгода назад. Очень мягкий кабель от контроллера к ручке фена.
В том же магазине брал паяльную станцию под Т12 в такой же компоновке (Yarboly 305), жаль больше таких нет.
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  • EjikXP
  • 04 апреля 2020, 16:18
+8
Когда уже для дома такое продавать будут не дорого?
+
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  • serghs
  • 04 апреля 2020, 16:42
+1
«Ковырялки» есть в оффлайне под названием «набор монтажника», на задней стороне набора на картоне нарисовано, как ими пользоваться…
+
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  • DigiBoy
  • 04 апреля 2020, 17:55
+1
Имеется точь в точь такой.
— разъемы на соплях, шатаются, корпус их нормально не держит;
— вентилятор фена при некоторых положениях последнего начинает дребезжать.
Суррогат… для регулярной работы не советовал бы… так, иногда пожужжать.
+
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+1
Вероятно, лучше взять 858D. Стоит почти столько же.
+
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0
Правильно понимаю, что индикатор показывает «прогнозируемую» температуру, а не реальную? Во время работы, не установки температуры, разумеется.
+
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 19:09
0
Да, там на гифке видно что я включаю его с установленными 350 градусов и понять достигнута температура или нет можно только по мигающей точке.
Сейчас только подумал, что у моей Aoyue 2735 отображается реальная, потому как помню что при выключении видно как температура снижается и компрессор отключается при 90 градусах.
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+1
Вот и у меня на 852D так, чертовски удобно.
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  • Syrax
  • 04 апреля 2020, 20:12
+5
Брал такой же фен здесь ровно год назад, за 21,47$. И у меня как раз таки отображается реальная температура! Т.е. задаёшь нужную, отпускаешь кнопку и цифры сперва бегут до нужной температуры, перебегают её и потом начинается стабилизация. После установления заданной температуры блок издаёт длинный писк. По самому фену: начитавшись отзывов про непропаянные провода, куски олова я конечно же первым делом разобрал всё. Всё было хорошо, только плату отмыл получше. Второе что я сделал — настроил температуру по термопаре в районе 250 градусов. Потому как только +-50 градусов около этого диапазона фен будет держать температуру точно, дальше сильно врёт. Поэтому настраиваем на самую часто используемую температуру. Третье и САМОЕ ГЛАВНОЕ: выносим из блока навесным монтажом симистор. Он отвечает за регулировку скорости вращения вентилятора. При низких оборотах он очень сильно греется, под 90 градусов! А лично я использую как раз чаще всего 3-4 скорость. И потом он просто сгорает, при этом ещё не слабо нагревая окружающие его элементы. Я просто вынес его за пределы блока и посадил на игольчатый советский радиатор, радиатор просто примотал проводами к корпусу блока с торца. Теперь он всегда холодный! Все советы конечно же не мои, прочитал в отзывах на товар. По самому фену — не представляю сейчас пайки без него!!! Конечно же, больше он нужен для выпаивания многоножек, разъёмов и пайки поверхностных элементов. С ним выпаять/припаять тот же микроюсб разъём вообще секундное дело, и ничего не выламывается, дорожки не отрываются, как с паяльником. Если что, я не работник сервисного центра, просто для себя мастерю иногда.
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  • GDN
  • 04 апреля 2020, 20:19
+1
Греется силовой транзистор TIP122
+
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  • rx3apf
  • 04 апреля 2020, 20:29
0
Что вполне естественно — на малых оборотах вентилятора на транзисторе может рассеиваться до пары ватт, без радиатора это многовато. Но даже совсем мелкий радиатор исправит ситуацию.
+
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  • SHRUST
  • 04 апреля 2020, 21:18
+2
Это не кренка чтобы рассеивать на малых оборотах. Транзистор как раз греется на высоких оборотах от проходящего через него электричества. В этой модели рекомендуется уменьшить максимальное напряжение на вентилятор. Его поставили в притык по напряжению
+
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  • rx3apf
  • 04 апреля 2020, 21:39
+3
Транзистор — регулятор напряжения на вентиляторе. На нем рассеивается разность входного и выходного напряжений, умноженная на ток потребления. Ток потребления, конечно, по мере снижения напряжения тоже уменьшается, но тем не менее он достаточно велик, чтобы результат превысил 1W,
максимум для TO220 без радиатора. При максимальных оборотах (24V на выходе) мощность тоже достаточно велика, но точка максимума должна быть дальше по характеристике в сторону уменьшения оборотов.
+
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  • SHRUST
  • 05 апреля 2020, 20:31
0
Описали работу линейного стабилизатора напряжения, но не как не транзистора.
Советую обновить знания.
П.С. не подкалываю. Просто реально путаете стабилизатор и транзистор.
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  • rx3apf
  • 05 апреля 2020, 21:18
+1
Вы вообще не понимаете смысла сказанного. Не подкалываю — Вы не имеете даже отдаленного представления о азах. Учите физику. Потом почитайте какой-нибудь букварь о электронике. Потому что это уже даже не смешно…
+
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  • SHRUST
  • 06 апреля 2020, 07:48
0
Мда… совсем не смешно. Изучайте матчасть…
+
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  • rx3apf
  • 06 апреля 2020, 11:38
0
Да уж чего тут смешного… Видите ли, «матчасть» эта неизменна уже почти двести лет, со времен формулирования законов Ома и Джоуля-Ленца, и изучают ее в школе (учебник физики за восьмой класс).
В качестве домашнего задания — вентилятор потребляет 100 mA @24V, 75 mA @ 17V, 56 mA @12V. На вход линейного регулятора поступает 38V. Вопрос — рассчитать рассеиваемую на регуляторе мощность для этих трех точек. Дополнительный вопрос — прикинуть температуру корпуса транзистора, приняв тепловое сопротивление корпус-среда 62.5 C/W.
+
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  • Syrax
  • 04 апреля 2020, 21:43
+1
Точно, забыл про это! Да, напряжение на вентиляторе уменьшал, вроде до 24 или 26 вольт, сейчас не вспомню.
+
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  • akantus
  • 04 апреля 2020, 22:04
+1
Третье и САМОЕ ГЛАВНОЕ: выносим из блока навесным монтажом симистор. Он отвечает за регулировку скорости вращения вентилятора. При низких оборотах он очень сильно греется, под 90 градусов!
а я пошел по другому пути. Корпус я сразу переделал, а недавно сделал регулировку оборотов турбинки потенциометром. Надоело это переключение кнопками между температурой и скоростью. Сейчас я просто не трогая кнопки, регулирую обороты ручечкой. Транзистор я выкинул вообще и поставил DC-DC-шку.
+
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  • rx3apf
  • 04 апреля 2020, 22:22
+2
выносим из блока навесным монтажом симистор. Он отвечает за регулировку скорости вращения вентилятора.
Симистор (Q3) к вентилятору не имеет никакого отношения. Т.е. вообще никакого, поскольку симистор управляет спиралью нагревателя, коммутируя 230V, а вентилятор питается от вспомогательного источника, напряжение которого выбрано просто неприлично большим, и по этой причине на регуляторе (U6 на приведенной схеме) рассеивается недопустимо много (если радиатор отсутствует).
+
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  • akantus
  • 04 апреля 2020, 21:50
+2
Да, там на гифке видно что я включаю его с установленными 350 градусов и понять достигнута температура или нет можно только по мигающей точке.
у меня точно такая и температуру показывает реальную, то что видит термопара.
+
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  • akantus
  • 04 апреля 2020, 22:26
+1
Правильно понимаю, что индикатор показывает «прогнозируемую» температуру, а не реальную?
мой такой же, показывает реальную.
+
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  • kirich
  • 04 апреля 2020, 22:43
+1
Ошибка однако, так как станции у меня давно нет, то успел забыть, но нашел черновое видео, которое не попало в обзор, температура отображается реальная. но почему так получилось на той гифке, уже не помню.
Так что приношу извинения, случайно ввел в заблуждение, все нормально. После стабилизации температуры издает короткий писк.
+
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  • AVL_2
  • 04 апреля 2020, 20:35
0
Даже микросхему памяти поставили. Я допаивал.
+
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  • magic12
  • 04 апреля 2020, 21:02
+2
Классная очепятка про ковырялки:
Качество кончено так себе

Коротко и четко:-)
Спасибо за разбор!
+
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0
А у меня сгорел на таком нагревательный элемент. Выпаивал светодиоды.
+
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  • SHRUST
  • 04 апреля 2020, 21:33
+1
У самого такой. Не нравится несовпадение графиков температуры отображаемой и реальной. Выставил чтобы реальная совпадала в районе 300, но на 100гр реальная выходит 130. Печаль.
Температуру показывает реальную, а не выставляемую. Цифры бегают. При первом включении показвает больше, потом падает до установленной.
Транзистор на вентилятор поставлен без запаса по напряжению. Поэтому рекомендуют снизить напряжение на вентилятор, и посадить его на термопасту.
Еще фен не может быстро стабилизироваться ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. И при большой температуре, небольшом потоке, малой насадке может сгореть. Вошло в привычку перед выключением выставлять 100гр. После включать на 100, а уже потом выставлять нужную температуру. В разогретом состоянии проблем нет.

Использую для пайки, но чаще для ремонта пластика или одежды. Поэтому может иногда быть включенным до часа. Работает уже больше года.

П.С. т.к. датчик температуры внутри, а не в точке пайки, то температура в точке зависит от кучи параметров: выставленная температура, поток, диаметр сопла. Соответственно при настройке реальную температуру можно получить только для определенного набора этих параметров.
+
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  • mpsa
  • 05 апреля 2020, 06:56
0
Может кому попадались предложения на отдельно контролер с БП такого фена. Ручка фена в сборе есть на Али, а вот контролер не попался.
+
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  • RAL3908
  • 05 апреля 2020, 07:25
0
Напишите продавцу предложение продать отдельно станцию. Вполне возможно что и согласится.
+
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0
У меня такой же шёл в комплекте с запасным нагревателем.
+
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  • AVL_2
  • 05 апреля 2020, 12:38
+1
Нагревателей на эту модель на Али полно. Только берите сразу со слюдой, не надо колхозить.
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+2
Крепёж нагревательной части относительно пластиковой ручки мягко говоря фиговый. Благодаря тому, что насадки очень туго наворачиваются на сопло, я свернул эти пластиковые выступы практически при первом же использовании, когда снимал насадку.
Колхоз наше всё- в отверстия металлической нагревательной части вставил винты с подточенными шляпками (шляпкой внутрь трубы, резьбой наружу), затянул гайками. В половинках пластиковой ручки просверлил отверстия под эти гайки. Собрал обратно, Подточил надфилем торчащие излишки резьбы. теперь фиг провернёшь. Фотки, к сожалению, не сделал.

Брал такой
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+1
Забыл добавить
при длительном удержании кнопки фен отключается полностью
На моём при таком сценарии, фен сначала остывает, потом выключается, т.е. как положено.
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  • b1Ack
  • 05 апреля 2020, 17:23
0
Имеется аналогичное чудо. В целом ок как компактная дуйка. Температуру всегда кроме собсно установки показывает измеренную. Качество сборки — ужас полнейший, всё перебирал и пропаивал. Поток воздуха — слабоват, никакого сравнения даже с компрессорами 850 серии, не говоря уже о монстрах 857 и 861. И в один прекрасный момент помер один из сегментов индикатора. Думал светодиод того, оказалось нет — нога самсунговского МК от которой оно запитано сигнал больше не выдает. А индикатор в норме. Печально. Для профилактики заменил все токоограничивающие резисторы по всем сегментам на больший в разы номинал. Теперь оно еще и не слепит, а просто индикатор.
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  • akantus
  • 05 апреля 2020, 17:37
0
Поток воздуха — слабоват
лично у меня дует отлично, при пайке smd выставляю чуть больше минимума, иначе сдувает соседние детали.
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  • FoxMol
  • 06 апреля 2020, 01:45
0
фен у него типовой ка ит тип разьема -стандартно а вот с пинаутом их гуляет 2 верси абсолютно разных так что покупая фен надо вскрыть и сверить
страно это ка бы подляна такая типа купил не глядя сунул и спалил и станцию и новый фэн
Насчет показаний- да таки отражается показание термопары в процесе изменения, но когда идет установка или уставка достигнута -мигает точка -происходит переключение на индикацию уставки так сделано во многих чисто цифровых станциях (цель чтоб не мелтешила цифкрками изза убогой НЕ ПИД системы термостата)
Усилитель термопары выпонет отвратно на 358 ОУ ка в прочем и в болшинстве паяло-станций дешевых
компенсаци холодных спаеф нет вот и гуляет погрешность в 20-40гр в зхависимости от температуры ХС и настраивать бесполезно-датчика ХС в фэне НЕТ ка и в болшинстве других
в ряде станций естьв меню калибровки и можно всести Тс но тут сервис мода нет....
или всеже есть но неайден?
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0
О, у меня с материнских плат без нижнего подогрева очень туго снимаются детальки, я даже думал что одной такой дуйкой это и вовсе невозможно.
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0
Как устранили обрыв нагревательного элемента?
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  • kirich
  • 08 апреля 2020, 14:39
+1
Скрутил немного между собой витки и обжал узкогубцами.
+
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  • boll069
  • 08 апреля 2020, 16:02
0
Блин а у меня проблема, как с нова одел насадку (повезло среднюю) так больше и не могу снять. Пробовал разным инструментом и на горячую.
ССука сидит намертво. По девайсу вопросов нет. Работает года полтора исправно. Сейчас малость вентилятор шуметь стал. Но думаю к тому времени когда помрет, уже куплю чего то по интересней.
И кстати вот эти говно-ковырялки пригодились не раз. Валяются в коробке и всегда под рукой.
Считаю своих денег стоит.

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