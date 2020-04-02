Донная снасть "Супер карась". Мой опыт использования и быстрый рецепт приготовления сверхбюджетной прикормки

Такая снасть знакома всем, кто увлекается прудовой рыбалкой, а это наверное большая часть рыбаков центрально-европейской части России. Она имеется в продаже в любом рыболовном магазине и обычно называется «убийца карася». В данном случае название не обманывает, это действительно уловистая снасть, но как многие ошибочно считают, совсем не браконьерская — рыба ловится исключительно за губу и в случае схода лишь легко травмируется. Эта снасть не всегда переигрывает поплавок в абсолютной величине улова, но зато в соревновании на размер трофея она всегда побеждает. Первый мой килограммовый карась был пойман именно на эту снасть.
Такая грубая снасть в 99% случаев отсекает мелочь, но правда не всегда. Если погода капризничает и хороший карась не берет, то силявки, несмотря на размеры крючка и самой наживки, также на эту снасть ловятся, правда чтобы увидеть поклевку на дубовом кончике спининга, нужно зацепить как минимум двух таких
Убийца карася представляет из себя донную снасть для водоемов без сильного течения.
В принципе ее можно приспособить и для реки, если заменить груз на какой-нибудь треугольный или плоский вариант исполнения.
Конструктивно снасть состоит из трех пружин с тремя поводками, расположенными на толстом шнуре.
Сверху находится вертлюжок, закрытый термоусадкой, для крепления к леске. Все узлы лучше всего протянуть самому, они иногда бывают слабо завязаны
Снизу расположена петля
Или карабинчик для груза
Как правило, производители вешают мелкие грузы, либо продают оснастку совсем без груза, в данном случае оливка на 20 грамм.
Но полагаться на эти цифры нельзя
Недовес почти в два раза. Но даже если бы вес был правильный это все равно для такой снасти мало, груз должен быть максимально тяжелым, насколько это позволяет удилище. Это нужно для того, чтобы при забросе груз струной тянул за собой оснастку, если же груз будет недостаточным, то в полете кормушки перехлестнутся между собой и вероятность поклевки намного снизится. Я обычно покупаю вместо комплектных грузов оливки на 25-40 грамм, на более тяжелый груз мои донные удилища не рассчитаны (здесь нужно плюсовать еще и вес оснащенных кормушек). В данном случае оливки на 28 грамм, по ним можно уже визуально определить, что кто то здесь врет
Грузила из проверенного местного магазинчика на астраханке, поэтому в них у меня сомнения нет, весы подтверждают
Пружины изготовлены из стали, лучше брать вариант с окраской, они меньше ржавеют. Между собой кормушки разделены подвижными бусинами
Пружины бывают разных размеров, здесь при выборе опять нужно ориентироваться на маркировку кончика удилища, какой груз он может выдержать, чем больше пружина, тем больше корма уйдет на ее забивку
Поводки крепятся к металлическим отводам
С другой стороны они закручены в пружину, демпфирующую кормушки на шнуре
Под термоусадкой отвод просто согнут и на сгиб одевается петля поводка, эти места нужно проверять, если термоусадка болтается, то поводок может соскочить и нужно прогреть это место зажигалкой
Если поводки длинные и при забросе перехлестываются между собой, то можно снять термоусадку и уменьшить длину поводков до 3-4 см.
Крючки как правило большие, толстые с развитой бородкой, карась не самая осторожная рыба, особенно крупный карась, большим крючком и грубой снастью его не напугаешь
Допилинг
Сначала меняем груз, если снасть оснащена карабинчиком, то просто заводим вертлюжок груза в карабин
Если же на кольце петля, то крепим безузловым способом петля-в-петлю. Продеваем петлю оснастки в ушко вертлюжка
Затем продеваем в эту же петлю сам груз
После чего затягиваем шнур, получается очень надежное крепление без единого узла
Далее нужно подготовить крепление оснастки к леске. Как основную я использую плетеную леску, она имеет минимальное растяжение и поклевку отчетливо видно по кончику удилища, но у плетенки есть один недостаток, она не любит разрывную нагрузку, поэтому на ее конце необходимо использовать шок-лидер — кусок нейлоновой лески большого сечения. Шок-лидер возьмет на себя перегрузки, возникающие при забросе столь тяжелой снасти. Для шок-лидера я использую леску 0,3-0,4 мм
Отрезаем кусок равный 2-3 длинам удилища и вяжем на его конце петлю. Складываем леску вдвое и оборачиваем вокруг пальца
Затем стягиваем леску с пальца и дважды продеваем петлю в кольцо
И не спеша затягиваем узел, спуская его к петле
В результате получается надежный узел
Остается только обрезать кончик, осторожно — не перепутайте какую леску надо резать!
Теперь нам потребуется вот такой карабинчик с вертлюжком
Если кольца удилища позволяют пропустить его сквозь себя, то просто крепим его к петле шок-лидера тем же самым способом петля в петлю и о следующих итерациях забываем.
Если же кольца на удилище маленькие, а они такие почти на всех фидерах со съемными вершинками, то потребуется отделить вертлюг от карабина, ну или сразу купить их по отдельности
Крепим вертлюжок к петле шок-лидера (с петлей можно и совсем без него обойтись, но я все же покажу)
А карабинчик соответственно к вертлюжку снасти
Все. Быстросъемное крепление оснастки готово. Теперь нужно соединить основную тонкую плетеную леску с толстой леской шок-лидера. Замену шок-лидера лучше делать каждый новый сезон, какая-бы не была толстая леска, она все равно изнашивается и может лопнуть в самый неподходящий момент при вываживании крупной рыбы. В этом случае я использую узел Albright — он меня еще ни разу не подводил
Получается вот такой узел
Можно наматывать на катушку и отправлять на хранение
Прикормка
Приступаем к изготовлению прикормки. Самой оптимальной прикормкой для этой снасти я считаю мастырку, она дешевая, пластичная и к тому же есть сверхбыстрый способ ее приготовления. Для этого нам потребуется:
1. Пачка гороха колотого
2. Пачка манной крупы
3. Кофемолка или блендер
4. Силиконовая перчатка (не обязательно)
Первым делом необходимо перемолоть горох (если найдете в продаже гороховую крупу или муку, то можно обойтись без этого этапа). Насыпаем горох в чашу кофемолки
И молем до состояния мелкодисперсной крупы или муки грубого помола
Затем к двум частям гороховой муки добавляем одну часть манной крупы
Тщательно перемешиваем крупы до однородного состояния
И заливаем водой, непрерывно помешивая, иначе слипшийся комок будет трудно разбить
Доводим консистенцию до состояния жидкой каши
Далее отправляем емкость в микроволновку, время нужно подбирать экспериментально в зависимости от мощности микроволновки и объема засыпи. Мне хватает 4-5 минут.
Готовая мастырка должна напоминать слегка подрумяненный оладушек
Извлекаем содержимое и даем минутку остыть
Если есть две силиконовые варежки, то можно и не ждать остывания, а начинать сразу лепить колобок, чем горячее, тем лучше.
Буквально через 2-3 минуты интенсивного сминания, мастырка приобретет необходимую эластичность и упругость, как у пластилина
Лучше всего ее делать непосредственно перед рыбалкой, но можно приготовить и заранее, держа до рыбалки в морозилке. Клейкость чуть ухудшится, в остальном проблем не будет. Мастырку в отличие от наживки любит любой карась, даже если нет поклевок на крючок, по дрожащему квивертипу можно понять, что прикормку-то рыба уплетает за обе щеки
Оснащение прикормкой и наживкой
Отщипываем от колобка кусок, соответствующий размеру пружины и облепляем ее
Тщательно обминаем мастырку со всех сторон пружины, формируя веретено
По поводу наживки — универсальная наживка, работающая по карасю в любом водоеме это червь и опарыш, как по отдельности, так и в различных комбинациях, подбирать придется на каждом водоеме индивидуально. Карась рыба непредсказуемая и иногда может совсем не брать животную насадку, но активно интересоваться растительной. Это могут быть пуфы и минибойлы различных вкусов, кукуруза, перловка, воздушная пшеница, катышек хлеба и неизвестно что еще. Карасевая рыбалка тем и интересна, что к рыбе нужно подобрать ключик
Снаряженная оснастка выглядит так
Предварительно нужно растянуть кормушки друг от друга, чтобы у пружины поводка был свободный ход и при поклевке рыба тянула только поводок, а не всю снасть сразу, иначе, почувствовав сопротивление, может выплюнуть наживку
Проверим не превысили ли мы максимальный вес, который способен выдержать мой фидер, самая жесткая вершинка которого рассчитана на 90 грамм
Все в порядке, вес в пределах возможностей красного квивертипа, можно даже еще чуть потяжелей груз поставить
К недостаткам снасти я отнес бы трудоемкость очистки пружин от корма после рыбалки
Результат рыбалки также зависит и от места заброса, это должен быть чистый участок дна без травы и топкого ила. Найти такое место иногда бывает не просто. На известных мне прудах я уже знаю такие места, а на новых водоемах приходится искать по новой
Одним из способов поиска является заброс тяжелого грузила и его протяжка по дну, в месте где груз будет легко идти (в сравнении с другими) или биться об ракушки (это можно почувствовать по легкому биению в рукоять) нужно заклипсоваться и бросать снасть в этом направлении, вертикально держа слабозафиксированное удилище в руках, чтобы при достижении отмеренной длины оно сдемпфировало и не травмировало леску
На эту снасть я много раз ловил карасей от полукилограмма до почти полутора килограммов
Прямо сейчас ехать на рыбалку по известным причинам никого не призываю, да и погодка пока не радует, надеюсь к майским праздникам все у нас будет хорошо и тогда карась держись!
И тут у него попер такой клев, только держись.Наловил мужик несколько килограмм рыбы и довольный пошел домой.
А в садке две рыбины разговаривают: — «Вот карась, вот скотина, обманул,-
наливают, потом отпускают...»
люди не понимают как работает экономика и профсоюзы.
Черный человек внизу не мой — это телевизор…
mysku.ru/blog/china-stores/40035.html
Обычная бамбуковая на один крючок + полтора часа свободного времени
особенно в соответствующей обстакановочке
Между салатом и томатным соком — коньяк домашней выгонки?
Эх-х, батенька, спустить сем.бюджет на «убийц» ради одного карася...-как эНто по-нашему… :((
«Как много известно о всякой чепухе и ничего — о клеве рыбы!» Сократ ©
P.S.: И, отбивать «бабки», вложенные в снасти… :-)
Посмотрел на улов и выбросил обратно. Второй его спрашивает:
— But WHY?
— But HOW?
ranoutrom.com/snasti/primanki/mastyrka.html
И ещё, по поводу мастырки. Лучше обычной мамалыги я пока не встречал. Делается ещё проще )))
На сазана поводки мягкие прямо к пружине, утапливаем в прикормку, прикормка вязкая.
На мелочь, поводки выше кормушки, прикормка легко размываемая, чтобы рыба плыла по следу и хватала наживку на крючке.
2. Каша в кормушках плохо держится, лучше использовать пластилин
3. В оснастке много лишних элементов
Вот тут вроди проще, я так делаю тоже
2. Мастырка как пластилин и есть
3. Каких?
И да, в «методе» прикормка как раз липкая и плохо размывающаяся, насадка скрыта в ней — тут полная аналогия с «убийцей» карася с его короткими поводками и липкой плотной прикормкой.
Я больше 1кг не брал…
— поплавок?
В рыболовном магазине можно купить специальную прикормку для рыб в виде гранул, которые разводятся в воде.
А так — перевод продуктов питания.
Хотелось бы еще видеть курс по фидеру на широких реках с приличным течением.
С прудами у меня в округе не алё. А те что есть, небольшие, с топким и коряжистым дном.
А вот полноводная река в наличии прямо под рукой. С сомами и прочими щуками. Вот только не знаю как фидерить на ней.
озеро в 100 метрах
Офф. Галамарт. «Смерть карася» 72р. galamart.ru/catalog/turizm_i_rybalka/tovary_dlya_letney_rybalki/montazhi_nabory_rybolovnye/148-068/
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