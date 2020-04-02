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Донная снасть "Супер карась". Мой опыт использования и быстрый рецепт приготовления сверхбюджетной прикормки

  • Цена: US $1.65

Такая снасть знакома всем, кто увлекается прудовой рыбалкой, а это наверное большая часть рыбаков центрально-европейской части России. Она имеется в продаже в любом рыболовном магазине и обычно называется «убийца карася». В данном случае название не обманывает, это действительно уловистая снасть, но как многие ошибочно считают, совсем не браконьерская — рыба ловится исключительно за губу и в случае схода лишь легко травмируется. Эта снасть не всегда переигрывает поплавок в абсолютной величине улова, но зато в соревновании на размер трофея она всегда побеждает. Первый мой килограммовый карась был пойман именно на эту снасть.
Такая грубая снасть в 99% случаев отсекает мелочь, но правда не всегда. Если погода капризничает и хороший карась не берет, то силявки, несмотря на размеры крючка и самой наживки, также на эту снасть ловятся, правда чтобы увидеть поклевку на дубовом кончике спининга, нужно зацепить как минимум двух таких

Убийца карася представляет из себя донную снасть для водоемов без сильного течения.

В принципе ее можно приспособить и для реки, если заменить груз на какой-нибудь треугольный или плоский вариант исполнения.

Конструктивно снасть состоит из трех пружин с тремя поводками, расположенными на толстом шнуре.

Сверху находится вертлюжок, закрытый термоусадкой, для крепления к леске. Все узлы лучше всего протянуть самому, они иногда бывают слабо завязаны

Снизу расположена петля

Или карабинчик для груза

Как правило, производители вешают мелкие грузы, либо продают оснастку совсем без груза, в данном случае оливка на 20 грамм.

Но полагаться на эти цифры нельзя

Недовес почти в два раза. Но даже если бы вес был правильный это все равно для такой снасти мало, груз должен быть максимально тяжелым, насколько это позволяет удилище. Это нужно для того, чтобы при забросе груз струной тянул за собой оснастку, если же груз будет недостаточным, то в полете кормушки перехлестнутся между собой и вероятность поклевки намного снизится. Я обычно покупаю вместо комплектных грузов оливки на 25-40 грамм, на более тяжелый груз мои донные удилища не рассчитаны (здесь нужно плюсовать еще и вес оснащенных кормушек). В данном случае оливки на 28 грамм, по ним можно уже визуально определить, что кто то здесь врет

Грузила из проверенного местного магазинчика на астраханке, поэтому в них у меня сомнения нет, весы подтверждают

Пружины изготовлены из стали, лучше брать вариант с окраской, они меньше ржавеют. Между собой кормушки разделены подвижными бусинами

Пружины бывают разных размеров, здесь при выборе опять нужно ориентироваться на маркировку кончика удилища, какой груз он может выдержать, чем больше пружина, тем больше корма уйдет на ее забивку

Поводки крепятся к металлическим отводам

С другой стороны они закручены в пружину, демпфирующую кормушки на шнуре

Под термоусадкой отвод просто согнут и на сгиб одевается петля поводка, эти места нужно проверять, если термоусадка болтается, то поводок может соскочить и нужно прогреть это место зажигалкой

Если поводки длинные и при забросе перехлестываются между собой, то можно снять термоусадку и уменьшить длину поводков до 3-4 см.
Крючки как правило большие, толстые с развитой бородкой, карась не самая осторожная рыба, особенно крупный карась, большим крючком и грубой снастью его не напугаешь

Допилинг
Сначала меняем груз, если снасть оснащена карабинчиком, то просто заводим вертлюжок груза в карабин

Если же на кольце петля, то крепим безузловым способом петля-в-петлю. Продеваем петлю оснастки в ушко вертлюжка

Затем продеваем в эту же петлю сам груз

После чего затягиваем шнур, получается очень надежное крепление без единого узла

Далее нужно подготовить крепление оснастки к леске. Как основную я использую плетеную леску, она имеет минимальное растяжение и поклевку отчетливо видно по кончику удилища, но у плетенки есть один недостаток, она не любит разрывную нагрузку, поэтому на ее конце необходимо использовать шок-лидер — кусок нейлоновой лески большого сечения. Шок-лидер возьмет на себя перегрузки, возникающие при забросе столь тяжелой снасти. Для шок-лидера я использую леску 0,3-0,4 мм

Отрезаем кусок равный 2-3 длинам удилища и вяжем на его конце петлю. Складываем леску вдвое и оборачиваем вокруг пальца

Затем стягиваем леску с пальца и дважды продеваем петлю в кольцо

И не спеша затягиваем узел, спуская его к петле

В результате получается надежный узел

Остается только обрезать кончик, осторожно — не перепутайте какую леску надо резать!

Теперь нам потребуется вот такой карабинчик с вертлюжком

Если кольца удилища позволяют пропустить его сквозь себя, то просто крепим его к петле шок-лидера тем же самым способом петля в петлю и о следующих итерациях забываем.

Если же кольца на удилище маленькие, а они такие почти на всех фидерах со съемными вершинками, то потребуется отделить вертлюг от карабина, ну или сразу купить их по отдельности

Крепим вертлюжок к петле шок-лидера (с петлей можно и совсем без него обойтись, но я все же покажу)

А карабинчик соответственно к вертлюжку снасти

Все. Быстросъемное крепление оснастки готово. Теперь нужно соединить основную тонкую плетеную леску с толстой леской шок-лидера. Замену шок-лидера лучше делать каждый новый сезон, какая-бы не была толстая леска, она все равно изнашивается и может лопнуть в самый неподходящий момент при вываживании крупной рыбы. В этом случае я использую узел Albright — он меня еще ни разу не подводил

Получается вот такой узел

Можно наматывать на катушку и отправлять на хранение

Прикормка
Приступаем к изготовлению прикормки. Самой оптимальной прикормкой для этой снасти я считаю мастырку, она дешевая, пластичная и к тому же есть сверхбыстрый способ ее приготовления. Для этого нам потребуется:
1. Пачка гороха колотого
2. Пачка манной крупы
3. Кофемолка или блендер
4. Силиконовая перчатка (не обязательно)

Первым делом необходимо перемолоть горох (если найдете в продаже гороховую крупу или муку, то можно обойтись без этого этапа). Насыпаем горох в чашу кофемолки

И молем до состояния мелкодисперсной крупы или муки грубого помола

Затем к двум частям гороховой муки добавляем одну часть манной крупы

Тщательно перемешиваем крупы до однородного состояния

И заливаем водой, непрерывно помешивая, иначе слипшийся комок будет трудно разбить

Доводим консистенцию до состояния жидкой каши

Далее отправляем емкость в микроволновку, время нужно подбирать экспериментально в зависимости от мощности микроволновки и объема засыпи. Мне хватает 4-5 минут.

Готовая мастырка должна напоминать слегка подрумяненный оладушек

Извлекаем содержимое и даем минутку остыть

Если есть две силиконовые варежки, то можно и не ждать остывания, а начинать сразу лепить колобок, чем горячее, тем лучше.

Буквально через 2-3 минуты интенсивного сминания, мастырка приобретет необходимую эластичность и упругость, как у пластилина

Лучше всего ее делать непосредственно перед рыбалкой, но можно приготовить и заранее, держа до рыбалки в морозилке. Клейкость чуть ухудшится, в остальном проблем не будет. Мастырку в отличие от наживки любит любой карась, даже если нет поклевок на крючок, по дрожащему квивертипу можно понять, что прикормку-то рыба уплетает за обе щеки
Оснащение прикормкой и наживкой
Отщипываем от колобка кусок, соответствующий размеру пружины и облепляем ее

Тщательно обминаем мастырку со всех сторон пружины, формируя веретено

По поводу наживки — универсальная наживка, работающая по карасю в любом водоеме это червь и опарыш, как по отдельности, так и в различных комбинациях, подбирать придется на каждом водоеме индивидуально. Карась рыба непредсказуемая и иногда может совсем не брать животную насадку, но активно интересоваться растительной. Это могут быть пуфы и минибойлы различных вкусов, кукуруза, перловка, воздушная пшеница, катышек хлеба и неизвестно что еще. Карасевая рыбалка тем и интересна, что к рыбе нужно подобрать ключик

Снаряженная оснастка выглядит так

Предварительно нужно растянуть кормушки друг от друга, чтобы у пружины поводка был свободный ход и при поклевке рыба тянула только поводок, а не всю снасть сразу, иначе, почувствовав сопротивление, может выплюнуть наживку
Проверим не превысили ли мы максимальный вес, который способен выдержать мой фидер, самая жесткая вершинка которого рассчитана на 90 грамм

Все в порядке, вес в пределах возможностей красного квивертипа, можно даже еще чуть потяжелей груз поставить

К недостаткам снасти я отнес бы трудоемкость очистки пружин от корма после рыбалки

Результат рыбалки также зависит и от места заброса, это должен быть чистый участок дна без травы и топкого ила. Найти такое место иногда бывает не просто. На известных мне прудах я уже знаю такие места, а на новых водоемах приходится искать по новой

Одним из способов поиска является заброс тяжелого грузила и его протяжка по дну, в месте где груз будет легко идти (в сравнении с другими) или биться об ракушки (это можно почувствовать по легкому биению в рукоять) нужно заклипсоваться и бросать снасть в этом направлении, вертикально держа слабозафиксированное удилище в руках, чтобы при достижении отмеренной длины оно сдемпфировало и не травмировало леску
На эту снасть я много раз ловил карасей от полукилограмма до почти полутора килограммов

Прямо сейчас ехать на рыбалку по известным причинам никого не призываю, да и погодка пока не радует, надеюсь к майским праздникам все у нас будет хорошо и тогда карась держись!
Планирую купить +79 Добавить в избранное +154 +249
  • 02 апреля 2020, 19:10
  • автор: triante
  • просмотры: 26130
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Комментарии (117)
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+
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  • oboltus
  • 02 апреля 2020, 19:23
-21
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+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 19:31
+82
Мой девиз — «Поймал — сожри». Вот это вот, поймал-отпусти не понимаю. Мне нравится как сама рыбалка, так и процесс заготовки рыбы — сушка, жареха, копчение… но об этом позже
+
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+3
Хлопотно это… Проще отпустить…
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 19:44
+80
У меня на члена семьи 14 тыр дохода. Не говорите пж, что мне проще
+
avatar
+20
Проще для меня… Извините, если что не так…
+
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+49
Ну вы, парни, даёте…
Сидят два рыбака, ловят рыбу. Один всю, которую поймает, даже самую мелкую, берёт, второй всю тут же отпускает. Вот сидели они, сидели, первый не выдерживает и спрашивает:
— А почему ты рыбу отпускаешь?
— Да я её не люблю, мне сам процесс ловли нравится. А почему ты всю берёшь?
— У меня пятеро детей, кормить надо.
— Детей любишь?
— Нет, мне сам процесс нравится.
+
avatar
+14
Ловит мужик рыбу, ничего не клюет. Наливает стакан водки, только открыл рот-поклевка. Вытащил маленького карасика.Пока наживку менял, карася в стакан бросил.Потом подумал, мол нафиг мне такой мелкий карасеныш, вытащил его из стакана и выбросил в реку.
И тут у него попер такой клев, только держись.Наловил мужик несколько килограмм рыбы и довольный пошел домой.
А в садке две рыбины разговаривают: — «Вот карась, вот скотина, обманул,-
наливают, потом отпускают...»
+
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-12
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:38
+9
В Тамбове другой работы нет, вернее есть, но заработок будет прежний
+
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  • Kolokol
  • 09 апреля 2020, 17:07
0
пока большинство согласны работать за эти деньги так и будет.

люди не понимают как работает экономика и профсоюзы.
+
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  • triante
  • 09 апреля 2020, 19:17
0
Люди понимают, но сделать ничего не могут, а профсоюзы не работают от слова совсем
+
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+3
Помимо основной работы вагоны ночами разгружать?
+
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  • SLS159
  • 02 апреля 2020, 21:25
+2
Хлопотно даже лежать на диване и смотреть ТВ,
+
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+3
Карася с дивана не возьмешь…
+
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  • koalexx
  • 03 апреля 2020, 08:55
+13
+
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+1
Фоток много — карасей мало… Микроволновка как у меня… Только в 2 раза меньше...
Черный человек внизу не мой — это телевизор…
+
avatar
  • triante
  • 02 апреля 2020, 19:37
0
Нет свежих карасей на карантине. Прошлогодних могу накидать
+
avatar
  • triante
  • 02 апреля 2020, 20:34
+7


+
avatar
0
Что — то мелковаты…
+
avatar
  • triante
  • 02 апреля 2020, 21:33
+8
На первом фото столовая ложка рядом
+
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+2
Я про в руке… Если Вы не Шрек…
+
avatar
  • triante
  • 02 апреля 2020, 23:20
+3
Не, ну надо как было
+
avatar
  • Vairon
  • 03 апреля 2020, 09:14
+1
Короче, для засидевшихся без рыбалки нужен обзор карасей.
+
avatar
  • triante
  • 03 апреля 2020, 09:17
+1
Был у меня такой
mysku.ru/blog/china-stores/40035.html
+
avatar
  • Bald
  • 03 апреля 2020, 04:34
+17
Мелких отпускаю, а крупных складываю в майнезную банку
+
avatar
0
Рядом постою…

+
avatar
0
1500 ватт свч, 2500 гриль…
+
avatar
+8
Берегисебя!!!

+
avatar
+3
Не без этого...
+
avatar
  • Rzzz
  • 02 апреля 2020, 23:26
+4
А что противогаз без фильтра?
+
avatar
+5
А что противогаз без фильтра?
… Дык,.-*Сталкер на диване*… эпизод второй..-сдача вируса Семёнычу
+
avatar
+1
Стационарная система… Как на подлодке… Подключаешься в нескольких местах к кислороду…
+
avatar
  • Rzzz
  • 05 апреля 2020, 01:34
0
Там вроде маска другая. А тут стандартная ГП-5 самая простецкая.
+
avatar
0
Что валялось на работе, из того и собрал… Скажите еще и медный трубопровод от баллона спаять…
+
avatar
  • nemoi13
  • 03 апреля 2020, 08:23
+2
Черный человек внизу не мой — это телевизор…
Очень зря. Пора уже заводить себе черного человека. Для выполнения работы по дому.
+
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0
Лишь бы не Черного Властелина ))
+
avatar
  • PVG
  • 03 апреля 2020, 17:13
0

Обычная бамбуковая на один крючок + полтора часа свободного времени
+
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  • tepkom
  • 03 апреля 2020, 19:02
+8
Это стаканчик от йогурта?
+
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  • wallie
  • 02 апреля 2020, 19:35
+3
Спасибо за обзор. Снасть самая обычная, почему «убийца»? Вроде как три обычных кормушки, три крючка — в ил провалились и хана… А у нас карась вообще привередливый — кормушки его пугают, людей боится — нужно закинуть поплавок под другой берег, аккурат рядом с кустиком, иначе либо трава, либо перекидывать, точка сложная. Зато и экземпляры за двушку попадаются… Вернее, попадались, не знаю, как и что в этом году в подмосковье будет.
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  • Dun
  • 02 апреля 2020, 19:51
0
У нас вот там где карась, там и ротан чёртов. Тысячи их. Хрен возьмёшь карася на удочку, ротаны замучают поклевками:(. Попробую в этом году на эту оснастку, где-то на балконе крокодил валяется фидерный
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 19:58
+4
Ой зря вы так, ротан для ухи не хуже ерша будет. А жена так и сушёного обожает
+
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  • vvmel
  • 02 апреля 2020, 20:06
+5
Только страшно уродливый он и заглатывает до jопы.))
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 20:18
+8
Это да, неопытные рыбачки при виде этого чудища бывает сыкаются (это я про детей). А так всегда под рукой всегда экстрактор есть
+
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0
Согласен… У меня тоже имеются… Если не на поддергушку — считай конец…
+
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+2
где карась, там и ротан чёртов. Тысячи их
Эх, так десятков пять-шесть их на сковороду, сверху еще яиц разбить… Вкусная же рыба, хоть и мелкая.
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  • Dun
  • 02 апреля 2020, 19:41
+1
Спасибо за рецептик мастырки, в закладки. Удилище для берега длинное используется?
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 19:42
+1
Фидер 4.6
+
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0
Спасибо за рецептик мастырки
Ага, и фотки аппетитные, сам бы слопал.
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 20:21
+18
Не стал постить в обзоре, но запечённый в духовке килошный карась очвкусен

особенно в соответствующей обстакановочке
+
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+1
Да я про наживку. А вот как раз сейчас на кухне в скороварке карпики в томате тушатся 2часа, не люблю я кости, колючие они.
+
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  • bobr388
  • 02 апреля 2020, 22:31
0
Красивый и полноценный комплэкт!
Между салатом и томатным соком — коньяк домашней выгонки?
+
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:43
+1
Уже не помню, по моему бурбон
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  • aksinit
  • 02 апреля 2020, 23:49
0
Купили в рыбном ряду?
+
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:44
0
Не, карасями я себя и всю родню обеспечиваю до зимы. Морскую да, приходится покупать
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0
… но запечённый в духовке килошный карась очвкусен
Эт на семью-то?!
Эх-х, батенька, спустить сем.бюджет на «убийц» ради одного карася...-как эНто по-нашему… :((
+
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:49
+1
Ведро карасей в духовку не влезает, да и зачем? Но так то вы правы, иногда приезжаю пустым.
«Как много известно о всякой чепухе и ничего — о клеве рыбы!» Сократ ©
+
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  • wallie
  • 02 апреля 2020, 20:36
+1
Так, нефиг лопать карасевую приманку. Она не для всех. :)
+
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0
В эту мастырку ещё бы сухого молока добавить (пылить будет лучше), немного мёда и соли. Иногда добавляю запаренные в термосе зёрна конопли или чеснок немного давлю. А карася, да и любую костистую рыбу, если кто не знает, нужно нарезать мышцы на спине до позвоночника через каждые 5 мм примерно, затем готовить — костей не будет.
+
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  • KryOGen
  • 02 апреля 2020, 20:27
+9
Рыбалка, это конечно хорошо… На вашу снасть такое можно поймать (друг спрашивает)?
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 20:33
+10
Это можно на любую снасть поймать, весь вопрос в дозировке
+
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+2
ума не приложу что с таким уловом делать?
+
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0
ума не приложу что с таким уловом делать?
Как мерчендайзер мерчендайзеру:-бордель в подвале открывать, эксклюзивный!!!
P.S.: И, отбивать «бабки», вложенные в снасти… :-)
+
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+5
Сидят на берегу Темзы два рыбака. У одного поклёвка, подсекает и вытаскивает русалку.
Посмотрел на улов и выбросил обратно. Второй его спрашивает:
— But WHY?
— But HOW?
+
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  • nemoi13
  • 03 апреля 2020, 10:19
+8
Как мерчендайзер мерчендайзеру:-бордель в подвале открывать, эксклюзивный!!!
P.S.: И, отбивать «бабки», вложенные в снасти… :-)
+
avatar
  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:51
0
Ну клев не всегда бешеный, иногда и в минусах бываешь
+
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  • nemoi13
  • 03 апреля 2020, 10:18
+9
Рыбалка, это конечно хорошо… На вашу снасть такое можно поймать (друг спрашивает)?
+
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 10:27
0
)))
+
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  • Wagner
  • 02 апреля 2020, 20:39
0
Спасибо за рецепт мостырки, давно хотел испробовать что-то подобное, а то всё на поплавчанку да на поплавчанку…
+
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0
Простите, а без микроволновки, мастырку можно сделать?
+
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+2
Нет… Складывать улов некуда будет…
+
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:53
+1
Можно, но это долго
ranoutrom.com/snasti/primanki/mastyrka.html
+
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+1
Ловил раньше на подобное, только там была пружина снизу снасти, сверху скользящий груз, у пружины две проушины, два поводка. Ничуть не хуже. Да и по большому счету, все эти снасти это фидерная оснастка.
И ещё, по поводу мастырки. Лучше обычной мамалыги я пока не встречал. Делается ещё проще )))
+
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0
Болтушка по народному…
+
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0
Ловил раньше на подобное, только там была пружина снизу снасти, сверху скользящий груз
ИМХО, такой вариант лучше, чем у ТС, по крайней мере, при наличии течения. У меня еще проще, пружина (кормушка) больше, сразу с грузом, общий вес с прикормкой грамм 60-80.

На сазана поводки мягкие прямо к пружине, утапливаем в прикормку, прикормка вязкая.
На мелочь, поводки выше кормушки, прикормка легко размываемая, чтобы рыба плыла по следу и хватала наживку на крючке.
+
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0
Когда мягкие поводки короткие, с шариками мамалыги утопленными в тело пружины — у нас называют — сиськи )) На крупного карася летом это маст хэв )))
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:54
0
Делитесь рецептом
+
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0
— где ловите?
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 23:22
+1
Тмб
+
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+1
1. Поводки слишком длинные, нужны совсем короткие (3-5 см)
2. Каша в кормушках плохо держится, лучше использовать пластилин
3. В оснастке много лишних элементов

Вот тут вроди проще, я так делаю тоже
+
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 08:56
0
1. Писал об этом в обзоре
2. Мастырка как пластилин и есть
3. Каких?
+
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  • ventura
  • 02 апреля 2020, 22:01
+1
Для этого нам потребуется:
1. Пачка гороха колотого
2. Пачка манной крупы
3. Кофемолка или блендер
4. Силиконовая перчатка (не обязательно)
Вы бы п.1 поставили микроволновку :)
+
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  • alex323
  • 02 апреля 2020, 22:04
0
Я убежденный спиннингист, но прочитал с удовольствием.
+
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  • Am0k
  • 02 апреля 2020, 23:17
+1
Вот странно правда. В одном обзоре и шок-лидер, и снасть «убийца карася». Имея нормальную палку (а судя по всему фидер есть, хотя я и не знаю что это за монстр длиной 4.6 с самым жестким квивером 90 гр, будем надеяться там описка и все же 3.6) не проще ли ловить на «метод» (аналогом которого и является этот самый «убийца карася») на один единственный крючок, нормально выбрав точку и закливсовавшись «убийца» будет мирно курить в сторонке по скорости изъятия карася из водоема.
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 23:24
0
Лет пять пытался раскурить классический фидер — не мое
+
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  • Am0k
  • 02 апреля 2020, 23:30
+2
По моим наблюдениям на водоемах две самые распространенные ошибки — ловля без выбора точки (конкретной точки на дне, с привязкой по ориентиру по азимуту и клипсой по дальности) и темп в стиле дубинщика («не клюет 15 минут — посижу еще 15, не буду презабрасывать»). Все остальное (толщина и длина поводка, размер и форма крючка, насадка, выбор прикормки) уже более вторичные факторы.
+
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  • triante
  • 02 апреля 2020, 23:40
0
Это не ошибка. В отличие от фидера с размывающейся прикормкой, здесь она стационарна. Главное найти правильное место и рыба сама туда придет
+
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  • Am0k
  • 03 апреля 2020, 00:06
+1
В том то и разница — ждать когда рыба найдет насадку после каждой пойманной рыбы, или ловить рыбу, уже стоящую на точке и к тому же чувствующую пищевую конкуренцию со стороны сородичей. Карась очень хорошо ставится на точку, плюс легко начинает кормиться на ней тем, на что изначально не реагировал, если это добавлено в прикормку. Как результат можно иметь поклевку крупного карася с ожиданием в минуту на насадку, удобную вам а не ему.
И да, в «методе» прикормка как раз липкая и плохо размывающаяся, насадка скрыта в ней — тут полная аналогия с «убийцей» карася с его короткими поводками и липкой плотной прикормкой.
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  • triante
  • 03 апреля 2020, 00:11
+1
Не пойму, вы сторонник метода, а не фидера?
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  • Am0k
  • 03 апреля 2020, 00:36
+8
Я сторонник более современных и спортивных способов ловли. А классический фидер или «метод»-фидер — это вопрос целевой рыбы и условий, а также личных предпочтений. Мое личное предпочтение — классический фидер, так как 90% времени ловлю на реках. Хотя даже по карасю на стоячем водоеме он вполне работает:
+
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0
— не платник?
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  • Am0k
  • 03 апреля 2020, 10:25
+3
Нет, самая обычная старица, открытая для всех желающих. Увидели на карте с товарищем большую старицу, погуглили как добраться на электричке, приехали и половили, целью правда был поиск сазанчика, карась не интересовал, но был только он — и ловили его. Так что ловля велась там в первый и последний раз. В принципе не понимаю ловли на платных водоемах — там известно какая рыба есть и ее размер, а так же пищевая база.
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0
— не секрет, — где это, юг?
+
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  • Am0k
  • 03 апреля 2020, 11:01
+1
Это в черте города Волгоград.
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0
— тогда понятно, карась что надо! :))
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  • Kwasti
  • 04 апреля 2020, 04:23
+1
Фидер это современно и добычливо. А с такой снастью, как в обзоре спортсмены называют «дубинщиками»
+
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+2
Место конечно не маловажная вещь, но чем мельче приком, тем мельче экземпляры будут клевать, не давая подходить к наживке более крупным особям. Упоротый поплавочник, но люблю на реке ловить, для прикорма использую кашу из перловки гороха пшена и молотой кукурузы+мед, для мути сухое молоко. Рыба сейчас очень осторожная и привередливая (по крайней мере у нас), кроме места и прикорма, зависит от погоды (в глобальном понимании), например весенний жор к жаркому лету, осенний к суровой зиме, бывает среди лета жор начинается — или сильно похолодает или изнурительная жара надвигается. Дождь или перед дождем ей все равно, а вот смена погоды и клева нет, даже на прикормленом месте. Именно этот карась с озера, но и в реке таких же ловил, а голавль речной как раз перед заморозками.
Фото
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+1
Голавлик за 2?
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+1
50гр не дотянул до двух
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+1
— респект!
Я больше 1кг не брал…
— поплавок?
+
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+1
Да, поплавочник. Перед поимкой этого головля три дня подряд ходил ничего практически не ловилось, хоть и прикармливал. А в тот день еще одного вытащил головля, около кило, может чуть более, несколько белоглазок и чехоней, а на следущий день пошел ливень и сразу мороз под 10
+
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  • planeta
  • 04 апреля 2020, 05:21
0
Особо и не скажешь, что под 2кг
+
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0
Когда сам с ним поборешься минут 15 да на леску 0.16 (не профи обычную из магазина) да еще на течении — сразу начинаешь понимать цену трофея и его размер.
+
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  • Truba
  • 03 апреля 2020, 08:48
0
Дружище на всю длину просто не надо забивать
+
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  • aksinit
  • 02 апреля 2020, 23:48
-13
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+8
Зачем прикормку? Можно сразу готовую рыбу купить. Даже жареную продают.
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  • dm_rn4
  • 03 апреля 2020, 07:30
+2
Как хорошо, когда есть локальный водоем с рыбой. Кучу мелочи наловил — все кошки района довольны. Сам ловлю на Волге. Пробовал фидер — не зашло. Перешел на кольцо с лодки, но тоже особого результата нет. Вся проблема в малой концентрации рыбы и ее перемещениях. Минуты назад было облако леща, а теперь уже нет. Чаще всего ловлю спином. Часами ходишь со структурником в поисках локальных точек, потом выставляешься скидывая какие то безумные гирлянды якорей, ну и потом ловишь джигом 50+ грамм на глубинах 8+ метров. Течение мотает лодку, судаки прячутся за локльными корягами и барханами. Вот и получается игра — найди судака:) Вот это весело, это интересно.
+
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+17
Господи, зачем я это читаю в 7 утра… я же совсем не рыбак! )))
+
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  • beerok
  • 03 апреля 2020, 08:24
0
В закладки. За рецепт отдельное спасибо.
Хотелось бы еще видеть курс по фидеру на широких реках с приличным течением.
С прудами у меня в округе не алё. А те что есть, небольшие, с топким и коряжистым дном.
А вот полноводная река в наличии прямо под рукой. С сомами и прочими щуками. Вот только не знаю как фидерить на ней.
+
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  • Am0k
  • 03 апреля 2020, 10:29
+1
Скажем так, сомы и щуки — не про фидер, хотя и то и другое бывает в улове, но в виде исключения. А курс по фидеру — идете не ютуб и смотрите Фадеева — у него куча видео как раз на полноводных реках (Волга в районе Чебоксар) с очень подробными объяснениями даже для самых непросвещенных — как пробивается дно, из каких принципов выбирается точка, как питается лещ (основная целевая рыба на фидер в России).
+
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  • Vairon
  • 03 апреля 2020, 22:30
0
Я бы, пожалуй, к Салапину отправил. У него всё же больше упора на классическую рыбалку: не набить три кило мелочи и порвать всех в зоне, а взять два по полтора.
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  • Am0k
  • 03 апреля 2020, 23:49
0
Можно и к Салапину. Мне вот видео Лисовского очень понравились. Если есть голова на плечах — то из любого видео, коего сейчас валом, можно выудить ценную информацию, какие то базовые вещи. А дальше уже на практике оттачивать навык. Но без пониманию основополагающих вещей оттачивать навык практикой — бессмысленно.
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  • Oswald
  • 03 апреля 2020, 08:36
0
ну и я тогда сделаю обзор 100 000 китайских воблеров, цикад и прочих топватеров.
озеро в 100 метрах
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  • benomx
  • 03 апреля 2020, 10:15
0
С отцом в детстве перемёты делали с пружинами самодельными. Мне эти пружины нравилось свинцом заливать, выроешь в земле ямку, свинец туда жидкий и пружину вставляешь, расплавленый свинец почему то детей завораживает (ну меня по крайне мере в детстве), перемет потом я на надувном матрасе ставил, плывешь и потихоньку разматываешь и в воду спускаешь.
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-3
снасть «Супер карась»

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  • GreySP
  • 03 апреля 2020, 19:46
+3
Снасть в целом имеет право на жизнь. Но в ней есть один минус — все что спрятано под термойсадку заржавеет и через пару меяцев потребует замены. Лучше и проще — голые узлы.
+
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+2
Обзор понравился. Снасть — дорого.
Офф. Галамарт. «Смерть карася» 72р. galamart.ru/catalog/turizm_i_rybalka/tovary_dlya_letney_rybalki/montazhi_nabory_rybolovnye/148-068/
+
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0
Ездил на карася, не клюет, но сейчас езжу на охоту.

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