Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о снятии плат защиты с литий-ионных аккумуляторов формфактора 18650, в частности Sanyo UR18650FM 2600mah и Panasonic NCR18650PF 2900mah. На муське был обзор, где автор ставил защиту, а вот обзоров снятия вроде бы не было. Надеюсь, кому-нибудь будет полезен данный обзор. Наверно соглашусь с теми, кто скажет, что данная операция — сущий пустяк и писать обзор на нее не стоило. Но, как показывает практика, некоторые боятся и не решаются снять защиту. Если заинтересовало, прошу под кат.
Небольшой ликбез по Li-ion аккумуляторам в вольной трактовке:
Прежде всего, аккумулятор — это первичный источник питания, т.е. он сам генерирует энергию. В нашем случае преобразует химическую энергию в электрическую. Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году (с ВиКи). Если кто-то думает, что данные аккумуляторы это что-то необычное и даже опасное, то осмелюсь вас успокоить, данные аккумуляторы уже давно устанавливают в различные электронные гаджеты, начиная от телефонов и заканчивая ноутбуками, просто аккумуляторы отличается формфакторами.
В массовом производстве используются три класса Li-ion аккумуляторов (за основу взят материал катода, вторая буква в маркировке):
1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые распространенные, наиболее высокая емкость среди Li-Ion)
2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), способные отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости обычно уступающие первым)
3) литий-феррофосфат LiFePO4 (недооцененные рынком отличные аккумуляторы, по всем параметрам бесспорно выигрывающие у первых двух типов, кроме рабочего напряжения и емкости, она еще ниже, чем у INR)
Как говорится, все три класса заточены под выполнение конкретных задач, имеют свои плюсы и мнусы.
Так как единых стандартов маркировки аккумуляторов не существует, все производители маркируют по-разному. Но в идеале должно быть как-то так:
1) первая буква – технология изготовления (I — литий-ионная технология)
2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия)
3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable)
4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический))
— 10430 (всем привычные «мизинчики»)
— 14500 (всем привычные «пальчики»),
— 16340 (размер как у батарейки CR123),
— 17335 (не распространены)
— 18500 (также не слишком распространены)
— 18650 (самый распространенный формфактор на рынке),
— 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, производящей литий-феррофосфатные аккумуляторы)
— 32650 (совсем монстры, только для стационарных устройств, вес почти 150гр)
— плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, например 18670…
5) буквы/цифры — специфическая маркировка емкости (у всех производителей по-разному)
Пример маркировки, но как правило у всех производителей по разному:
— Samsung ICR18650-26F (литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah)
— Samsung INR18650-20R (литий-ионный аккум с марганцевой химией, т.е. высокотоковый, ф/ф 18650 емкостью 2000mah)
Собственные обозначения:
Panasonic NCR18650PF (NCR – разновидность кобальтовой химии, что-то среднее между первым и вторым классом, т.е. простыми словами химия LiNiCoO2, без использования магранца. Как бы под определенный класс не подходит, получился некий симбиоз. Из плюсов – высокая плотность энергии с низкими порогами до 2,5-2,75V). В данном аккумуляторе применена LiNiMnCoO2 химия, то бишь он уже IMR высокотоковый на основе марганца, но производитель оставил старую маркировку.
Sanyo UR18650FM – информация может не точная, но встречал информацию, что Sanyo не производит аккумуляторы для розничной продажи, поэтому и не заморачивается с маркировкой. Она штампует банки для крупных производителей электроники, поэтому маркировка чисто «под себя». Возможно, по внутренним обозначениям компании, UR и F(M) означает тип, химию и емкость, по крайней мере в даташитах информации нет (только, что это маркировка модели). А так это литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah.
Теперь коротко о том, что такое защита и где она обычно находится:
Защита – специальная плата, зачастую расположенная на отрицательном выводе аккумулятора. Она защищает аккумулятор от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, разрывая питающую цепь. Характеризуется по трем параметрам:
— напряжение отсечки при заряде (4,25-4,3V)
— напряжение отсечки при разряде (2,4-2,7V)
— пропускной ток (в основном зависит от количества мосфетов на плате)
Как пример даташит на простенькую защиту:
Что представляет из себя плата:
Фото защиты на минусовом контакте (наиболее часто встречается):
Фото защиты на плюсовом контакте:
Некоторые важные примечания по Li-ion
— Li-ion аккумуляторов в формфакторе 18650 емкостью более 3600mah не бывает. Все ****Fire с яркими цифрами 4000-5500mah всего лишь фейки. Внутри стоят либо отбраковки/отработки, либо аккумуляторы меньшей емкости, а иногда и вообще другого формфактора (вставлены в 18650 как в русской матрешке с песочком для веса), покрытые красочной термоусадочной пленкой. На момент написания статьи максимальную емкость 3600mah имел только Panasonic NCR18650G. Даже аккумуляторы с увеличенным напряжением до 4,35в не дотягивают до этой емкости.
Порнослоник на 3600mah (в рознице пока не найти):
А вот UltraFire на 2400mah и 3000mah:
— Крупные производители не выпускают защищенные аккумуляторы. На их заводах всегда штампуются незащищенные банки, ориентированные на применение в аккумуляторных сборках и других устройствах. Плату защиты ставят другие компании, зачастую покрывая банку своей фирменной термоусадкой.
Как пример Keeppower, чуть выше был безымянный Китай
Как видим у обоих аккумуляторов внутри всем известный Panasonic NCR18650B, только у первого наиболее качественная защита и банки из более удачных партий, а у второго типичный Китай.
— производители подразделяют элементы внутри аккумулятора на три класса по качеству (в маркировке аккумулятора этой информации нет, только внутри компании-производителя)
— выпуклость (выемка) в районе положительного контакта аккумулятора не является защитой, это особенность строения всех Li-ion. Также выпуклость на самом плюсовом/минусовом контакте не указывает на наличие платы защиты, это всего лишь тип контактов.
Вот та самая выемка, которую некоторые принимают за плату защиты):
Два одинаковых незащищенных Panasonic NCR18650B с разными контактами:
— Оценивать аккумулятор только по его емкости это большая ошибка. Сравнивать нужно по запасенной энергии, а также по нижнему порогу напряжения. К примеру, весьма популярный порнослоник NCR18650B при разряде током 0,5А показывает емкость 3270mah (11,85Вт), а при разряде 3А уже 3100mah (10,7Вт), но наблюдается конкретная просадка напряжения. К тому же, большинство девайсов не умеют разряжать аккумулятор ниже 2,9-3в и просто отключаются, это нужно учитывать.
— У Li-ion аккумуляторов нет никакого эффекта памяти, поэтому их можно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля. По информации с интернета, если заряжать аккум с 70-80%, т.е. ниже этого порога не разряжать, то количество циклов увеличивается с 500-600 до 1000.
— Li-ion аккумуляторы имеют некоторый саморазряд, поэтому для уменьшения воздействия этого эффекта при длительном хранении, акки нужно хранить в чуть-чуть разряженном состоянии в прохладном месте (15 градусов). Т.е. уровень заряда должен быть в районе 75%.
Потеря емкости при хранении (с ВиКи):
— периодически нужно разряжать аккумулятор, раз-два за пару месяцев.
— Li-ion аккумуляторы не любят низких и высоких температур, поэтому на морозе обычный литий сильно сливает емкость, а при воздействии высокой температуры сильно снижается ресурс.
— абсолютно все Li-ion аккумуляторы имеют защитный клапан стравливания чрезмерного давления при перегреве банки.
— Ну и из личного опыта. Не так страшен черт, как его малюют. Я нечаянно закоротил банку LG из ноутбука. Чуток поискрило, не более того. Никакого взрыва и т.п., о чем пишут ярые поклонники защищенных аккумуляторов
Итак, хватит болтовни, вернемся к основной теме, а именно удалению платы защиты.
Для чего собственно и нужна «кастрация»:
— Для уменьшения потерь энергии на этой плате. К примеру, в однобаночных фонарях это довольно критично, поэтому там предпочтительнее применять аккумуляторы без защиты, т.к. все проводники и элементы защиты есть нечто иное, как сопротивление. А на высоких токах, даже мизерное сопротивление может очень сильно подпортить картину. К примеру, при токе 2,8А на каком-нибудь участке с сопротивлением 0,2 Ома, мы будем иметь падение U=I*R=2,8*0,2=0,56V. Стабилизация на микрухах AMC7135 (народные драйвера Nanjg) будет идти до тех пор, пока напряжение на банке не просядет до 3,8V (приблизительно), потом яркость фонаря будет плавно падать.
— Для сборок DIY устройств. Предположим, встроенный в повербанк (ПБ) аккумулятор имеет емкость около 1 Ач и, следовательно, от ПБ толку мало и вы решили заменить встроенный аккумулятор. Но разобрав ПБ, увидели, что токосъемы приварены к контактам аккумулятора точечной сваркой и почитав в интернете об опасности пайки контактов аккумулятора, пришли в тупик (новый аккум придется припаивать к этим токосъемам). Тут как раз поможет данная операция. Если в ПБ имеется встроенная защита от перезаряда/переразряда, то для выхода из этой ситуации, просто покупаем аккумулятор с защитой. При снятии оной, сохраняем приваренные к контактам аккумулятора проводники и уже к ним припаиваем токосъемы повербанка. В результате, все делаем безопасно и сохраняем внешний вид аккумулятора (можно потом его заменить более емким, а этот использовать под другие нужды, просто оторвав проводники и при этом припоя на контактах не будет).
— Аккумулятор с защитой не входит в фонарь/зарядник/ПБ/другое устройство. Это касается бюджетных говнофаеров, есть там такая беда, либо бюджетных зарядок, как пример, Miller ML-102 о которой я недавно писал обзор. Они зачастую рассчитаны на незащищенные банки (довольно много подобных устройств).
— Устройство потребляет чрезмерный ток и из-за этого срабатывает защита по току. В обычных платах, в среднем порог отключения 5-6А, но может быть и в районе 2,5-3А (в мощном фонаре на 2,8А это уже будет проблемой).
— Плата защиты некорректно срабатывает, т.е. раньше зарядника заканчивает заряд или раньше отключает при разряде в устройстве. Бывает и такое, особенно с китайской защитой. К примеру, брендовый зарядник заливает, как и положено, до 4,2V, а плата защиты срабатывает раньше, допустим на 4,18V, тем самым аккумулятор получается чуток недозаряжен (хотя платы рассчитаны на 4,25V). Встречается редко, но все равно неприятно.
— Для снижения саморазряда банки. Плата в спящем режиме кушает небольшой ток.
— Аккумуляторы с защитой более безопасны, а значит, более востребованы на рынке. Следовательно, они не залеживаются на складах магазинов и постоянно обновляются. В связи с запретом перевозок лития, количество магазинов, гарантированно присылающих литий заметно снижается. И может оказаться ситуация, когда необходимы аккумуляторы без защиты, а в ассортименте магазина только свежие защищенные акки и залежалые незащищенные (либо вообще отсутствуют). А как известно, литий стареет быстро, поэтому и выбор падает на защищенные, хотя они и не нужны. А при небольших телодвижениях, они превращаются в незащищенные (тут, конечно, небольшая переплата за защиту, но приходится чем-то жертвовать, либо давностью, либо стоимостью).
— Ну и самое последнее, когда плата защиты просто перегорела/повредилась. С ней вообще ничего не работает.
В общем, причин может быть очень много, или банально, просто руки чешутся…
Итак, наши подопечные:
Sanyo UR18650FM (покупалась для допиленного говнофаера без защиты от переразряда)
+ очень качественная (не даром кличут народной)
+ хорошая разрядная кривая (хорошо ведет себя на токовой нагрузке)
+ недорогая
+ нет подделок
— емкость чуть меньше заявленной (особенно на токовой нагрузке)
— слабый (тонкий) плюсовой контакт (в устройствах с жесткой пружинкой прогибается)
— не морозостойкая (новая версия UR18650ZY — морозостойкая)
— иногда попадаются залежалые
Кастрация Sanyo
Фото с защитой:
Итак, для начала срезаем край загнутой термоусадки. Далее решаем, нужна ли эта внешняя термоусадка (может пригодиться для дополнительной защиты, а также для предотвращения бултыхания банки внутри устройства, например, фонаря).
Если решили оставить, то аккуратно подковыриваем платодержатель. Края термоусадки будут болтаться, потом их можно нагреть и они прижмутся к корпусу. Мне защита не нужна, т.к. аккум будет использоваться в фонаре Convoy M1, а дополнительные потери энергии там не нужны, к тому же в нем есть защита от переразряда.
Отдираем пластиковую шайбочку (похоже ее не сфоткал), но можно оставить как есть, если нужен выпуклый плюсовой контакт:
Мне выпуклый контакт был не нужен, поэтому аккуратно отверткой отгибаем плюсовой контакт (важно не закоротить плюсовой контакт на минусовой корпус):
Как видим, плюсовой контакт держится только на одном токоподводе и прижимается пластиковой шайбой с термоусадкой:
Т.к. внешняя термоусадка у меня уже покоцалась, решено было покрыть банку новой термоусадкой. Поэтому старую просто сдираем:
Видим проводник, приклеенный на скотч (да да, так просто выткнуть из-под старой термоусадки его не получится):
Отдираем все это хозяйство:
Наблюдаем остатки клея, которым была приклеена пластиковая шайба. Клей легко удаляется спиртом/ацетоном:
Берем у жены/подруги обычный фен и прогреваем термоусадку. У кого есть строительный фен/паяльная станция, тот в шоколаде. Ими все делается качественно и быстро. Все неровности стянутся. Тут важно сильно не нагревать контакт, достаточно пары секунд, чтобы термоусадка скукожилась.
Вот такая плата защиты стояла в народной банке с БИКа:
Все элементы защиты (шайбачка куда-то пропала):
По желанию упаковываем банку в новую термоусадку. Купить можно тут Термоусадка
Для этого отрезаем под прямым углом новую термоусадку, запас по бокам 3-4 мм. Если будут кривые торцы трубки, при нагреве она ляжет не ровно. Т.к. трубка отсылается в скрученном состоянии (бобина), то когда надените ее на банку, не стоит разглаживать острые торцы, иначе после «усадки» останутся две неприглядные полосы вдоль аккумулятора:
Аккуратно прогреваем. Главное вести фен плавно и не прыгать с одного места на другое, иначе будут небольшие «разводы»:
Все, аккумулятор готов к труду и обороне:
Теперь очередь за Panasonic NCR18650PF (покупалась для замены встроенной батареи в Power Bank)
+ хорошее качество (Sanyo является дочерней компанией Panasonic, они объединились в 2009г)
+ хорошая токоотдача (это высокотоковый IMR аккумулятор, способен отдавать до 10А)
+ вполне демократичная цена для такой емкости
+ усиленный плюсовой контакт
± низкий порог разряда в 2,5V (аналогичный NCR18650PD имеет порог разряда в 2,75V)
— не морозостойкая
Кастрация Panasonic
Фото с защитой
В моем случае, мне важны были токоподводы, т.к. в случае неудачной попытки сборки ПБ аккумулятор использовался бы в фонаре, а луженые контакты на батарее не есть гуд. В принципе, в прямой пайке напрямую к контактам нет ничего сложного, главное иметь 40-60Вт паяльник, флюс и все делать быстро.
Итак, сдираем термоусадку:
Т.к. мне нужны были токоподводы, то я откусил их бокорезами под самый корень, т.е. у самой платы:
Тонкой отверткой, а лучше пластиковыми картами отсоединяем пластиковую шайбу:
Если нужен выпуклый контакт, как писал выше, то аккуратно отламываем токоотвод многочисленными сгибаниями и ставим шайбу обратно. В моем случае он мне не нужен, с таким контактом данный аккум просто не входит в цилиндрический ПБ, поэтому отдираем все подчистую:
Откусываем длинный проводник, он еще пригодится в будущем ПБ:
Вот что получилось:
А тут стояла такая плата защиты:
В термоусадку данный аккум будет заворачиваться вместе с кишками ПБ.
Общие примечания:
Зачастую, можно просто удалить контакты защиты (с плюса и минуса) и саму плату, а прозрачную/красочную термоусадку, вместе с проводником (желтая полоска вдоль корпуса) оставить, как дополнительную защиту корпуса аккумулятора. Сам проводник из-под термоусадки не вытащить, он приклеен на скотч. К контактам защищенного аккумулятора можно припаивать что угодно, там есть зазор, поэтому самой банке перегрев не грозит. Снимать защиту нужно аккуратно, не закоротив проводники.
Собственно, для чего я снимал защиту. Моим первым фонариком на мощном светодиоде, был дешевенький говнофаер. В дальнейшем, пощупав фонари, приобрел более качественные, а эти дешевые хоть и доработались, но все равно до уровня добротного продукта не дотягивали. Поэтому их было решено сплавить в гараж/сад. Использовались они редко и ставить драйвер с защитой в них было не совсем целесообразно. Поэтому был сделан базовый стабилизатор без защиты от переразряда (дешево и сердито), а использовать в таком фонаре банку без защиты было опасно. Поэтому и были приобретены аккумуляторы с защитой. Но с недавнего времени парк фонариков пополнился и доработанные фонари ушли на покой. А банки с защитой оказались не нужны. Это все касается Sanyo. С банкой порнослоника история чуть другая. Он приобретался в качестве замены встроенного в ПБ аккумулятора. О том, как я пристраивал порнослоника в ПБ может быть расскажу в следующей статье…
И еще дополнительная информация по аккумуляторам:
Фото разряда в компараторах:
Сравним наших подопечных с наиболее удачными по соотношению цена/характеристики собратьями
Т.к. не знаю, как вставить в обзор крупное фото, то поясню:
Разряд током 3А до 3V:
— Безоговорочный лидер LG ICR18650D1 3000mah 4,35V (10Wh, напряжение держит отлично, емкость 3000mah, т.е. в теории должен держать 3А – 60 минут, в тесте – 3400сек/56-57 минут, измеренная емкость при 3А — 2840mah).
— Далее идет народная банка Sanyo UR18650FM 2600mah 4,2V (8,65Wh, напряжение держит чуть хуже Лыжи, но там завышенный порог в 4,35V, для 4,2V акков просто отлично, емкость 2600mah, т.е. в теории должен держать 3А – 51,6 минут, в тесте – 2960сек/49,5 минут, измеренная емкость при 3А — 2473mah. Как видим, чуть меньше заявленного, зато параметры просто отличные).
Следом наш Panasonic NCR18650PF 2900mah 4,2V (8,89Wh, напряжение держит отлично, вначале даже превосходит Sanyo, емкость 2900mah, т.е. в теории должен держать 3А – 58 минут, в тесте – 3054сек/51 минута, измеренная емкость при 3А — 2551mah. Как видим, на много меньше заявленного, но у него порог разряда до 2,5V (в тесте до 3V). В этом и заключается вся фишка Паносов, что многие девайсы всю емкость с порнослоника не возьмут, да и цена выше Санье и Самсонов).
И последний Samsung ICR18650-26F 2600mah 4,2V (8,73Wh, напряжение держит чуть хуже Sanyo, но зато емкость чуть больше, плюс стоит сущие копейки, емкость 2600mah, т.е. в теории должен держать 3А – 51,6 минут, в тесте – 3036сек/50,6 минут, измеренная емкость при 3А — 2538mah. Как видим, лучше Sanyo, а при сравнении с Порнослоником 2900mah это же самое).
Вот сравнение в другом компараторе Sanyo и Samsung (к сожалению, в нем нет нашего Паноса):
Небольшая информация о дате производства банок Sanyo:
По официальному даташиту:
Моя банка имела маркировку UR18650FM S15B, т.е.:
— UR18650FM – пусть будет наименование модели
— первая буква — это год выпуска: A – 1996, B – 1997 …. O – 2010, P – 2011, Q – 2012, R – 2013, S — 2014, T – 2015 и т.д.
— следующие две цифры означают неделю выпуска банки: 15 неделя — середина апреля
— третья буква — технологическая линия.
Итого: дата производства Sanyo UR18650FM S15B — апрель 2014г.
Небольшая информация о дате производства банок Panasonic
Моя банка имела маркировку NCR18650PF 4307 (нижняя строка, четыре символа), т.е.:
— NCR18650PF – пусть будет наименование модели
— первая цифра — это год выпуска: 1 – 2011, 2 – 2012, 3 – 2013, 4 — 2014, 5 – 2015 и т.д.
— следующая цифра – это месяц выпуска: 1 – январь, 2 – февраль, 9 – сентябрь …… X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь
— третья и четвертая цифра это число месяца: 05, 14, 29.
Что означает большая буква я не знаю. Может либо технологическую линию, либо класс качества, либо место производства. В общем, не знаю, но интересно.
Итого: дата производства Panasonic NCR18650PF 4307 – 7 марта 2014г.
Небольшая информация о дате производства банок Samsung:
Старенький даташит:
К примеру, маркировка SAMSUNG ICR18650-26F 2CB3(нижняя строка, четыре символа), т.е.:
— ICR18650-26F – пусть будет наименование модели (по «стандарту»)
— первая цифра – филиал компании где произведена батарея (не интересна)
— вторая цифра – это год выпуска: Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015, G-2016, H-2017 и т.д.
— третья цифра – это месяц выпуска: 1 – январь, 2 – февраль, 9 – сентябрь …… A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь
— четвертая цифра – это неделя выпуска банки: 1, 2, 3, 4 и 5
Итого: дата производства SAMSUNG ICR18650-26F 2CB3 – 3 неделя ноября 2012г.
Небольшая информация о дате производства банок LG
К примеру, маркировка LG ICR18650D1 3000mAh L040B097A1 (нужны первые четыре символа), т.е.:
— LG ICR18650D1 – пусть будет наименование модели
— первая цифра — это год выпуска: J – 2010, K – 2011, L – 2012, M – 2013, N — 2014 и т.д.
— следующие три цифры – это день выпуска: 040 (40 день), высчитывать неудобно…
Итого: дата производства LG ICR18650D1 L040B097A1 – 9 февраля 2012г.
PS, вся информация была найдена в интернете в разное время и записана в текстовом файле (всегда так добавляю полезную информацию). На каком именно ресурсе я ее нашел уже не помню, так что даже не спрашивайте, :)
Кому интересно, еще обзоры:
Но шеф, что сделано руками? Тут уже впору открывать раздел — разобрано руками :)))
Плюс заслуженный.
Хоть и знал об этом раньше, но читать было интересно.
Особенно фотки разобранных ультрафайеров.
PS, намек понял, но не удалять же обзор…
Много познавательной информации.
Да и насчет раздела это скорее шутка ;)
Да и во многих обзорах аккумуляторов об этом пишется.
Цена большого значения не имеет.
Порода, ммм, наверно строптивая пантера…
И «Вики» пишется без большой «к», откуда она там — непонятно.
Плюсы:
+ хорошее качество корпуса, качественное анодирование, высокий класс водозащиты. Светит в пыли, грязи, под водой, падал с полутораметровой высоты, целую кучу раз я наступал на него — ничего с ним не делается, благодаря толстому корпусу не изгибается, не трескается. Я обычно снимаю темляк и мою его под краном если фонарь в грязи/пыли, очень удобно.
+ надежность, простота конструкции (все банально и просто)
+ очень легко модернизируется/ремонтируется (любые светодиоды, драйвера на любой ток, ТИРки, альтернативные прошивки)
+ грамотный теплоотвод, особенно в новых версиях с софттачевым покрытием
+ память последнего режима
+ стоит на попке (в качестве светильника самое то)
+ имеет хоть и не стопроцентную, но более-менее работоспособную защиту от переразряда, ну и защита от случайного нажатия
+ принимает любые акки, хоть с защитой, хоть без нее
± линейный драйвер (не очень рационально использует заряд акка, излишки энергии тупо «сгорают», зато дешево и сердито)
Минусов как таковых нет, ниже уже придирки матерого «фонаревщика»
— не слишком грамотные режимы свечения (лечится прошивкой)
— неудобное управление/блокировка режима (кому как, но мне не очень удобно 2 раза шелкать полунажатием кнопки для переключения режима, лечится прошивкой драйвера)
— ШИМ (писк) на мин/среднем режиме (лечится хорошим подтягиванием всех частей/прошивкой)
PS, написал, что вспомнил, более подробно нужно смотреть в статье о доработке, там я расписывал все нюансы, а так — это самый хороший бюджетный фонарь, всего 10 бакинских, а такое качество, берите не пожалеете…
Поэтому то и хотелось еще Ваше мнение узнать.
P.S. — И надо сказать мнение такое не хилое. В общем то как и сам обзор.
S2 ведь средне-дальнобой, вблизи им не очень удобно светить и ТИРки без доработки не поставить. Джентльментский набор, который прослужит верой и правдой долгие годы считаю — Convoy S3 (новый, софттач), Лыжи D1/E1 (первый наиболее удачное соотношение цена/качество, особенно для тех, кому нужна сбабилизированная яркость на линейниках), Самсоны 32A и зарядка Xtar SP1. Ну и по ограниченному бюджету — Convoy S2+, Самсоны 26F и Miller ML-102 v7.1/плата tp4056
1. подобных статей масса — подача материала достаточно сильно влияет на восприятие — многим (в том числе и мне) сей язык намного понятнее и приятнее унылого академического заумного.
2. если инфа важна, а стиль не нравится — не читай — не для недовольных писали (причем бесплатно).
3. Считаю подобную подачу наиболее честной, т.к. она раскрывает взгляд автора на многое, что помогает понять автора.
Автор где-то надергал информацию, но не знает откуда и совершенно избавлен от угрызений совести от активного использования её у себя. Поэтому, о качестве и достоверности информации судить трудно.
Лучше надо было ограничиться в обзоре частью разборки аккумуляторов из своего опыта без тинейжерского слэнга и прочей ерунды.
Надеюсь mysku.ru будет более серьёзно относится к публикациям и не скатываться до дворового, понятного многим, уровня.
По поводу изложения материала, что именно не нравится? В обзоре ни одного мата, все написано понятным языком. Ну а нарицательные, ИМХО, это не диссертация. Если вы достаточно взрослый работающий гражданин, то наверняка знаете, что во всех организациях именно такая культура общения, иногда в разы «хуже». Есть исключения, но они не в счет.
По поводу развернутости материала. Я иначе не могу. Если что-то обозреваю, то всегда очень подробно, чтобы было все в одном месте. По другому не умею и не будет ни при каких обстоятельствах.
По поводу достоверности информации. Если что-то не правильно, напишите, я без лишних вопросов исправлю, иначе это троллинг.
Как и писал, большинство данных я находил в разное время, записывал себе и думаю, что многим проще глянуть в одно место и все найти там, чем рыскать по тематическим форумам. Именно поэтому и предупреждаю, что эта информация из интернета. Вы предлагаете давать ссылки на источники? Хм, извольте, не реферат какой-нибудь. К тому же места, откуда я взял эти данные, также погут быть не первоисточником. Если какие-то данные являются авторством какого-либо участника, то пусть напишет об этом, я с удовольствием вставлю его имя/ник под этими данными.
PS, дальнейшее разглогольствование считаю бессмысленным, поэтому как уже многократно писали, не нравится — не читай. Среди тысячи обзоров это не критично…
Оставьте включенным на 3 дня и он высадит батарею ниже 2В
www.psi.ch/media/memory-effect-now-also-found-in-lithium-ion-batteries
Спасибо за обзор :)
У меня вот такая фигня с ноутбучной китайской батареи)
Всё остальное пространство в батареи заполнено мелом.
Столько времени прошло, а никто не хочет обновить или сделать свой вариант вот этой Вики по 18650 на муське)
ПС. недавно паял контакты 18650. Ничего путевого не вышло, в собственно особенности в этом деле? Была кислота, припой и паяльник 20-25 Вт (50-60 обязательно?)… контакты не держались крепко, а слетали сами собой(
Главное не перегревать, если паяльник слабый, то он просто будет разогревать место пайки, а не паять.
Я без проблем паял обычным Ф3.
Но может аккумы такие попались.
Смазать, пошкрябать под флюсом поверхность и капнуть слегка перегретым 100Вт паяльником :)
использую обычную паяльную кислоту, ватной палочкой смоченной ею протираю и кратковременным касанием отлично паяется и "+" и "-" только капать нельзя кислоту — она разлетается попадает под термоусадку и потом проедает аккумулятор
В расшифровке даты производства самсунгов, по моему, пропущена буква Е и даты сдвинулись. К примеру, на НКОНе свежие 2014 года с Е — www.nkon.nl/samsung-inr18650-25r.html, а на ФТ ещё 2013 года с Д — www.fasttech.com/product/1686801-authentic-samsung-inr18650-25r-3-6v-2500mah.
P.S. Киска конечно хорошаааа ;-)
Для электроинструмента всё же лучше брать INR аккумуляторы.
PS, поверьте, при нагрузке напряжение просядет и будет все в ажуре, если войдут, то лучше 5 шт, но соединять последовательно незащищенные банки (а такие именно стоят в ноутбучных сборках) нежелательно, лучше с защитой. Без защиты, как в вашем случае, пойдут, но лучше прикупить контроллер/балансир. И да, на холоде с ним не поработать, тут лидер литий-фосфат, ну или на худой конец, морозостойкие литий-ионы…
Нет, всё ровно, всё правильно. Ну, обороты речи на его усмотрение, технических ляпов не заметил.
Короче на этот обзор можно ссылаться. За что автору огромное спасибо!
1 — филиал компании производителя
2 (B-2011, C-2012, D-2013, Е-2014, F-2015) — год выпуска
3 (1 — 9, А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь) — месяц выпуска
4 — неделя выпуска
Полная маркировка:
ICR18650-26F M
SAMSUNG SDIEM
TES2
Могу предположить, что у вас другой завод изготовитель и по-своему маркирует. Выше информация подходит для SAMSUNG SDI, что подтверждает старенький даташит (там также месяцы закодированы 1-9 A B C, но под 4 символом). У вас SAMSUNG SDIEM и литера М после емкости, возможно что-то отличается в маркировке (даже TEW4 есть).
Вот гугль привел на сообщение товарища Сумской с фонаревки, который занимается продажей акков:
Это партия Самсунгов 2013 года, которые были выпущены в Малайзии, а на счет точной даты не подскажу.
Нужно обратиться в компанию Самсунг для уточнения)
aliexpress.com/store/product/Free-shopping-5PCS-LOT-Original-18650-ICR18650-26F-2600mAh-Li-ion-3-7v-Battery-For-Samsung/133859_1205769830.html
П.С. Только на заглавной картинке акки некрасивые.
Кадмиевые да если не розряжать ниже положеного, но опять таки вес и еще объем!
Вопрос к знатокам. На днях приобрел по акции «300 баллов в подарок от everbuying.com» фонарь Convoy S2+ (9,85$ без трека, 11.84$ с трек номером).
Посоветуйте максимально бюджетные, но качественные аккумулятор 18650 (наверное без защиты) и зарядку (кто-то советовал в этом качестве повербанк).
Специализированная плата зарядки Лития на 1А, 2 провода и 2 минимагнита (получится 2-3 бакинских рубля), будет даже лучше безымянных китайских зарядок…
Если не очень трудно, можете кинуть пару ссылок на Samsung и плату, а то я в вопросе совсем не бум-бум.
ksiman давал ссылку чуть выше, 3,33 бакинских за банку (16,63 за 5 шт), отзывы неплохие, похоже подлинные, по дате производства ничего не скажу, спросите у ksiman, продаван специализируется на акках (это большой плюс).
Builder давал ссылку 4 Самсона за 13,81 бака (3,46 за 1 шт) Ему пришли июнь 2014, может теперь приходят еще свежее, продаван специализируется на акках. Когда Builder давал ссылку, вроде была скидка, так что можете подождать чуток, тем более бакс еще упадет.
8 бакинских за 2 шт, техподдержка утверждала, что август 2014
С Fasttech литий идет морем пару месяцев, хотя может уже нашли альтернативные способы отправки.
Контроллер заряда берите где угодно, стоит 20р. На любом сайте забиваете tp4056, к примеру, либо по ссылкам из обзоров на Муське. Нужна Вот такая
Неодимовые магнитики также по поиску «неодимовый магнит», нужны примерно такие Минимагниты. Придется паять, но зато дешего. Либо XTAR SP1, весчь!
Используйте купоны, проверяйте более выгодный курс конвертации ЦБ/Сайт/Другая валюта, где это возможно…
Получается у моего: первый Хмель, 6 стабилизаторов тока и холодный оттенок.
http://everbuying.net/product559066.html
Если кто захочет купить фонарь по указанной выше цене, купон – на 12% BFF1215 до 24 декабря, и оплата 30% EB баллами.
Я судил по обзорам Vlad7, что Конвой от Саймона за 15 это норма, а за 12 с царапиной редкая удача.
Вы тоже брали по акции/купону или обычная цена?
За 12,5 баков у Саймона был Convoy C8. Имхо, для дома не особо нужен, к тому же слишком громоздкий.
PS, за новой версией особо гнаться не нужно, ибо покрытие там унылое, хотя в остальном улучшения кардинальные. Пока отдыхаю, может все же опубликую обзорчик новой версии…
Я свой фонарик оплатил в пятницу, до сих пор не выслали, вроде бы для этого магазина, обычная практика.
Вопрос по теме обзора. У меня есть пара дешевых фонариков (2-3$) от фирмы Small Sun. Питаются они элементами АА. Есть ли смысл запихивать в них аккумы 14500, если батарейки на год хватает? Светить, наверное, будет ярче, но и выше риск повреждения от перегрева.
А вообще, доставка у этого продавана очень долгая, в среднем 40-50 дней, похоже на ишаках через сахару везут.
Я вот пока выжидаю приемлимый курс, купоны с холостяка пока еще живы…
Кто-то может посоветовать что-то надежное? Посмотрел на фасттече, так там кроме UF ничего нет. А их я так понял не очень рекомендуют (
беглый осмотр выявил лидера: A-OK battery
В поиске забиваем что-нибудь типа Li-ion battery 3S2P, Sanyo 18650 DIY, li-ion DIY и так далее…
Что скажете конкретно об этих? ebay.com/itm/321324151591
Хочу вместо ужасное в повербанке для 18650 поставить нормальную батарею
У этого продавана, походу, все намного дороже. По фото август 2013, нужно уточнять у него (литий стареет быстро). Вообще, интересно что за ПБ. От него уже и плясать…
Если хочется Li-ion, то подойдут высокотоковые (INR) акки: бюджетные Самсоны INR18650-20R 2Ач, INR18650-25R 2,5Ач, INR18650-29E 2,9Ач; Лыжи ICR18650HE2 2,5Ач, INR18650MH1 3,2Ач. Есть еще Sony, Efest, но они дорогие и много подделок. Расчет емкости аналогичный: два параллельных — двойная емкость, меньше нагрузка на банки. Если не всезут 18650, смотрим меньший формфактор. Для зарядки, специализированная плата зарядки с контролем разряда за 20-30р (обзоры были), запараллеленные акки будет заряжать в 2 раза дольше. На всю емкость (двойную, если влезут 2 банки), не рассчитывайте. Все зависит от потребляемого тока, обычно в районе 70-90% паспортной. Минусы: боятся холода, требуют аккуратной эксплуатации. Свежезаряженные дают 4,2в и постепенно снижают, для инструмента совсем не страшно.
Либо литий-феррофосфат LiFePO4, свежезаряженные как раз дают 3,6в и сильно не проседают при нагрузке, да и ручной электроинструмент это их вотчина. Не боятся мороза, но нужно покупать специальную плату заряда (дороговата) и могут заряжаться большими токами за полчаса.
PS, лучше посмотреть профильные форумы, там все разжовано как и где. Я бы посоветовал при небольшом бюджете Li-ion, если бюджет не проблема и нужны характеристики, то LiFePO4.
Конец заряда покажет USB-адаптер.
У меня есть вопрос. Что посоветуете в качестве бюджетного решения бесперебойного питания Ардуинки на 3.3 В. Со штатным питанием от сети, через блок питания АС 220 — DC 5в.
Предполагается что аккум работает в основном в режиме заряда и лишь изредка кратковременно включается на разряд при отсутствии напруги в сети или необходимости переноса Ардуинки с места на место.
Полагаю что нужен аккумулятор с защитой?
З.Ы. Померял рабочий ток, около 80 мА
Где можно приобрести платы защиты отдельно? Позволяет ли плата защиты заряжать аккамулятор от 5 вольт телефонной зарядки?
НЕТ, для этого нужны другие устройства, например mysku.ru/search/topics/?q=TP4056
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