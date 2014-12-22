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Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion


Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о снятии плат защиты с литий-ионных аккумуляторов формфактора 18650, в частности Sanyo UR18650FM 2600mah и Panasonic NCR18650PF 2900mah. На муське был обзор, где автор ставил защиту, а вот обзоров снятия вроде бы не было. Надеюсь, кому-нибудь будет полезен данный обзор. Наверно соглашусь с теми, кто скажет, что данная операция — сущий пустяк и писать обзор на нее не стоило. Но, как показывает практика, некоторые боятся и не решаются снять защиту. Если заинтересовало, прошу под кат.

Небольшой ликбез по Li-ion аккумуляторам в вольной трактовке:
Прежде всего, аккумулятор — это первичный источник питания, т.е. он сам генерирует энергию. В нашем случае преобразует химическую энергию в электрическую. Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году (с ВиКи). Если кто-то думает, что данные аккумуляторы это что-то необычное и даже опасное, то осмелюсь вас успокоить, данные аккумуляторы уже давно устанавливают в различные электронные гаджеты, начиная от телефонов и заканчивая ноутбуками, просто аккумуляторы отличается формфакторами.
В массовом производстве используются три класса Li-ion аккумуляторов (за основу взят материал катода, вторая буква в маркировке):
1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые распространенные, наиболее высокая емкость среди Li-Ion)
2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), способные отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости обычно уступающие первым)
3) литий-феррофосфат LiFePO4 (недооцененные рынком отличные аккумуляторы, по всем параметрам бесспорно выигрывающие у первых двух типов, кроме рабочего напряжения и емкости, она еще ниже, чем у INR)
Как говорится, все три класса заточены под выполнение конкретных задач, имеют свои плюсы и мнусы.

Так как единых стандартов маркировки аккумуляторов не существует, все производители маркируют по-разному. Но в идеале должно быть как-то так:
1) первая буква – технология изготовления (I — литий-ионная технология)
2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия)
3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable)
4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический))
— 10430 (всем привычные «мизинчики»)
— 14500 (всем привычные «пальчики»),
— 16340 (размер как у батарейки CR123),
— 17335 (не распространены)
— 18500 (также не слишком распространены)
— 18650 (самый распространенный формфактор на рынке),
— 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, производящей литий-феррофосфатные аккумуляторы)
— 32650 (совсем монстры, только для стационарных устройств, вес почти 150гр)
— плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, например 18670…
5) буквы/цифры — специфическая маркировка емкости (у всех производителей по-разному)

Пример маркировки, но как правило у всех производителей по разному:
— Samsung ICR18650-26F (литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah)
— Samsung INR18650-20R (литий-ионный аккум с марганцевой химией, т.е. высокотоковый, ф/ф 18650 емкостью 2000mah)

Собственные обозначения:
Panasonic NCR18650PF (NCR – разновидность кобальтовой химии, что-то среднее между первым и вторым классом, т.е. простыми словами химия LiNiCoO2, без использования магранца. Как бы под определенный класс не подходит, получился некий симбиоз. Из плюсов – высокая плотность энергии с низкими порогами до 2,5-2,75V). В данном аккумуляторе применена LiNiMnCoO2 химия, то бишь он уже IMR высокотоковый на основе марганца, но производитель оставил старую маркировку.
Sanyo UR18650FM – информация может не точная, но встречал информацию, что Sanyo не производит аккумуляторы для розничной продажи, поэтому и не заморачивается с маркировкой. Она штампует банки для крупных производителей электроники, поэтому маркировка чисто «под себя». Возможно, по внутренним обозначениям компании, UR и F(M) означает тип, химию и емкость, по крайней мере в даташитах информации нет (только, что это маркировка модели). А так это литий-ионный аккум с привычной кобальтовой химией, ф/ф 18650 емкостью 2600mah.

Теперь коротко о том, что такое защита и где она обычно находится:
Защита – специальная плата, зачастую расположенная на отрицательном выводе аккумулятора. Она защищает аккумулятор от короткого замыкания, перезаряда и переразряда, разрывая питающую цепь. Характеризуется по трем параметрам:
— напряжение отсечки при заряде (4,25-4,3V)
— напряжение отсечки при разряде (2,4-2,7V)
— пропускной ток (в основном зависит от количества мосфетов на плате)
Как пример даташит на простенькую защиту:

Что представляет из себя плата:




Фото защиты на минусовом контакте (наиболее часто встречается):


Фото защиты на плюсовом контакте:




Некоторые важные примечания по Li-ion
— Li-ion аккумуляторов в формфакторе 18650 емкостью более 3600mah не бывает. Все ****Fire с яркими цифрами 4000-5500mah всего лишь фейки. Внутри стоят либо отбраковки/отработки, либо аккумуляторы меньшей емкости, а иногда и вообще другого формфактора (вставлены в 18650 как в русской матрешке с песочком для веса), покрытые красочной термоусадочной пленкой. На момент написания статьи максимальную емкость 3600mah имел только Panasonic NCR18650G. Даже аккумуляторы с увеличенным напряжением до 4,35в не дотягивают до этой емкости.
Порнослоник на 3600mah (в рознице пока не найти):

А вот UltraFire на 2400mah и 3000mah:


— Крупные производители не выпускают защищенные аккумуляторы. На их заводах всегда штампуются незащищенные банки, ориентированные на применение в аккумуляторных сборках и других устройствах. Плату защиты ставят другие компании, зачастую покрывая банку своей фирменной термоусадкой.
Как пример Keeppower, чуть выше был безымянный Китай

Как видим у обоих аккумуляторов внутри всем известный Panasonic NCR18650B, только у первого наиболее качественная защита и банки из более удачных партий, а у второго типичный Китай.
— производители подразделяют элементы внутри аккумулятора на три класса по качеству (в маркировке аккумулятора этой информации нет, только внутри компании-производителя)

— выпуклость (выемка) в районе положительного контакта аккумулятора не является защитой, это особенность строения всех Li-ion. Также выпуклость на самом плюсовом/минусовом контакте не указывает на наличие платы защиты, это всего лишь тип контактов.

Вот та самая выемка, которую некоторые принимают за плату защиты):

Два одинаковых незащищенных Panasonic NCR18650B с разными контактами:


— Оценивать аккумулятор только по его емкости это большая ошибка. Сравнивать нужно по запасенной энергии, а также по нижнему порогу напряжения. К примеру, весьма популярный порнослоник NCR18650B при разряде током 0,5А показывает емкость 3270mah (11,85Вт), а при разряде 3А уже 3100mah (10,7Вт), но наблюдается конкретная просадка напряжения. К тому же, большинство девайсов не умеют разряжать аккумулятор ниже 2,9-3в и просто отключаются, это нужно учитывать.
— У Li-ion аккумуляторов нет никакого эффекта памяти, поэтому их можно заряжать, не дожидаясь разрядки до нуля. По информации с интернета, если заряжать аккум с 70-80%, т.е. ниже этого порога не разряжать, то количество циклов увеличивается с 500-600 до 1000.
— Li-ion аккумуляторы имеют некоторый саморазряд, поэтому для уменьшения воздействия этого эффекта при длительном хранении, акки нужно хранить в чуть-чуть разряженном состоянии в прохладном месте (15 градусов). Т.е. уровень заряда должен быть в районе 75%.
Потеря емкости при хранении (с ВиКи):

— периодически нужно разряжать аккумулятор, раз-два за пару месяцев.
— Li-ion аккумуляторы не любят низких и высоких температур, поэтому на морозе обычный литий сильно сливает емкость, а при воздействии высокой температуры сильно снижается ресурс.
— абсолютно все Li-ion аккумуляторы имеют защитный клапан стравливания чрезмерного давления при перегреве банки.
— Ну и из личного опыта. Не так страшен черт, как его малюют. Я нечаянно закоротил банку LG из ноутбука. Чуток поискрило, не более того. Никакого взрыва и т.п., о чем пишут ярые поклонники защищенных аккумуляторов


Итак, хватит болтовни, вернемся к основной теме, а именно удалению платы защиты.
Для чего собственно и нужна «кастрация»:
— Для уменьшения потерь энергии на этой плате. К примеру, в однобаночных фонарях это довольно критично, поэтому там предпочтительнее применять аккумуляторы без защиты, т.к. все проводники и элементы защиты есть нечто иное, как сопротивление. А на высоких токах, даже мизерное сопротивление может очень сильно подпортить картину. К примеру, при токе 2,8А на каком-нибудь участке с сопротивлением 0,2 Ома, мы будем иметь падение U=I*R=2,8*0,2=0,56V. Стабилизация на микрухах AMC7135 (народные драйвера Nanjg) будет идти до тех пор, пока напряжение на банке не просядет до 3,8V (приблизительно), потом яркость фонаря будет плавно падать.
— Для сборок DIY устройств. Предположим, встроенный в повербанк (ПБ) аккумулятор имеет емкость около 1 Ач и, следовательно, от ПБ толку мало и вы решили заменить встроенный аккумулятор. Но разобрав ПБ, увидели, что токосъемы приварены к контактам аккумулятора точечной сваркой и почитав в интернете об опасности пайки контактов аккумулятора, пришли в тупик (новый аккум придется припаивать к этим токосъемам). Тут как раз поможет данная операция. Если в ПБ имеется встроенная защита от перезаряда/переразряда, то для выхода из этой ситуации, просто покупаем аккумулятор с защитой. При снятии оной, сохраняем приваренные к контактам аккумулятора проводники и уже к ним припаиваем токосъемы повербанка. В результате, все делаем безопасно и сохраняем внешний вид аккумулятора (можно потом его заменить более емким, а этот использовать под другие нужды, просто оторвав проводники и при этом припоя на контактах не будет).
— Аккумулятор с защитой не входит в фонарь/зарядник/ПБ/другое устройство. Это касается бюджетных говнофаеров, есть там такая беда, либо бюджетных зарядок, как пример, Miller ML-102 о которой я недавно писал обзор. Они зачастую рассчитаны на незащищенные банки (довольно много подобных устройств).
— Устройство потребляет чрезмерный ток и из-за этого срабатывает защита по току. В обычных платах, в среднем порог отключения 5-6А, но может быть и в районе 2,5-3А (в мощном фонаре на 2,8А это уже будет проблемой).
— Плата защиты некорректно срабатывает, т.е. раньше зарядника заканчивает заряд или раньше отключает при разряде в устройстве. Бывает и такое, особенно с китайской защитой. К примеру, брендовый зарядник заливает, как и положено, до 4,2V, а плата защиты срабатывает раньше, допустим на 4,18V, тем самым аккумулятор получается чуток недозаряжен (хотя платы рассчитаны на 4,25V). Встречается редко, но все равно неприятно.
— Для снижения саморазряда банки. Плата в спящем режиме кушает небольшой ток.
— Аккумуляторы с защитой более безопасны, а значит, более востребованы на рынке. Следовательно, они не залеживаются на складах магазинов и постоянно обновляются. В связи с запретом перевозок лития, количество магазинов, гарантированно присылающих литий заметно снижается. И может оказаться ситуация, когда необходимы аккумуляторы без защиты, а в ассортименте магазина только свежие защищенные акки и залежалые незащищенные (либо вообще отсутствуют). А как известно, литий стареет быстро, поэтому и выбор падает на защищенные, хотя они и не нужны. А при небольших телодвижениях, они превращаются в незащищенные (тут, конечно, небольшая переплата за защиту, но приходится чем-то жертвовать, либо давностью, либо стоимостью).
— Ну и самое последнее, когда плата защиты просто перегорела/повредилась. С ней вообще ничего не работает.
В общем, причин может быть очень много, или банально, просто руки чешутся…

Итак, наши подопечные:
Sanyo UR18650FM (покупалась для допиленного говнофаера без защиты от переразряда)
+ очень качественная (не даром кличут народной)
+ хорошая разрядная кривая (хорошо ведет себя на токовой нагрузке)
+ недорогая
+ нет подделок
— емкость чуть меньше заявленной (особенно на токовой нагрузке)
— слабый (тонкий) плюсовой контакт (в устройствах с жесткой пружинкой прогибается)
— не морозостойкая (новая версия UR18650ZY — морозостойкая)
— иногда попадаются залежалые
Кастрация Sanyo
Фото с защитой:

Итак, для начала срезаем край загнутой термоусадки. Далее решаем, нужна ли эта внешняя термоусадка (может пригодиться для дополнительной защиты, а также для предотвращения бултыхания банки внутри устройства, например, фонаря).

Если решили оставить, то аккуратно подковыриваем платодержатель. Края термоусадки будут болтаться, потом их можно нагреть и они прижмутся к корпусу. Мне защита не нужна, т.к. аккум будет использоваться в фонаре Convoy M1, а дополнительные потери энергии там не нужны, к тому же в нем есть защита от переразряда.

Отдираем пластиковую шайбочку (похоже ее не сфоткал), но можно оставить как есть, если нужен выпуклый плюсовой контакт:

Мне выпуклый контакт был не нужен, поэтому аккуратно отверткой отгибаем плюсовой контакт (важно не закоротить плюсовой контакт на минусовой корпус):

Как видим, плюсовой контакт держится только на одном токоподводе и прижимается пластиковой шайбой с термоусадкой:

Т.к. внешняя термоусадка у меня уже покоцалась, решено было покрыть банку новой термоусадкой. Поэтому старую просто сдираем:

Видим проводник, приклеенный на скотч (да да, так просто выткнуть из-под старой термоусадки его не получится):

Отдираем все это хозяйство:

Наблюдаем остатки клея, которым была приклеена пластиковая шайба. Клей легко удаляется спиртом/ацетоном:

Берем у жены/подруги обычный фен и прогреваем термоусадку. У кого есть строительный фен/паяльная станция, тот в шоколаде. Ими все делается качественно и быстро. Все неровности стянутся. Тут важно сильно не нагревать контакт, достаточно пары секунд, чтобы термоусадка скукожилась.

Вот такая плата защиты стояла в народной банке с БИКа:

Все элементы защиты (шайбачка куда-то пропала):

По желанию упаковываем банку в новую термоусадку. Купить можно тут Термоусадка
Для этого отрезаем под прямым углом новую термоусадку, запас по бокам 3-4 мм. Если будут кривые торцы трубки, при нагреве она ляжет не ровно. Т.к. трубка отсылается в скрученном состоянии (бобина), то когда надените ее на банку, не стоит разглаживать острые торцы, иначе после «усадки» останутся две неприглядные полосы вдоль аккумулятора:

Аккуратно прогреваем. Главное вести фен плавно и не прыгать с одного места на другое, иначе будут небольшие «разводы»:



Все, аккумулятор готов к труду и обороне:


Теперь очередь за Panasonic NCR18650PF (покупалась для замены встроенной батареи в Power Bank)
+ хорошее качество (Sanyo является дочерней компанией Panasonic, они объединились в 2009г)
+ хорошая токоотдача (это высокотоковый IMR аккумулятор, способен отдавать до 10А)
+ вполне демократичная цена для такой емкости
+ усиленный плюсовой контакт
± низкий порог разряда в 2,5V (аналогичный NCR18650PD имеет порог разряда в 2,75V)
— не морозостойкая
Кастрация Panasonic
Фото с защитой



В моем случае, мне важны были токоподводы, т.к. в случае неудачной попытки сборки ПБ аккумулятор использовался бы в фонаре, а луженые контакты на батарее не есть гуд. В принципе, в прямой пайке напрямую к контактам нет ничего сложного, главное иметь 40-60Вт паяльник, флюс и все делать быстро.
Итак, сдираем термоусадку:




Т.к. мне нужны были токоподводы, то я откусил их бокорезами под самый корень, т.е. у самой платы:


Тонкой отверткой, а лучше пластиковыми картами отсоединяем пластиковую шайбу:

Если нужен выпуклый контакт, как писал выше, то аккуратно отламываем токоотвод многочисленными сгибаниями и ставим шайбу обратно. В моем случае он мне не нужен, с таким контактом данный аккум просто не входит в цилиндрический ПБ, поэтому отдираем все подчистую:


Откусываем длинный проводник, он еще пригодится в будущем ПБ:

Вот что получилось:


А тут стояла такая плата защиты:



В термоусадку данный аккум будет заворачиваться вместе с кишками ПБ.


Общие примечания:
Зачастую, можно просто удалить контакты защиты (с плюса и минуса) и саму плату, а прозрачную/красочную термоусадку, вместе с проводником (желтая полоска вдоль корпуса) оставить, как дополнительную защиту корпуса аккумулятора. Сам проводник из-под термоусадки не вытащить, он приклеен на скотч. К контактам защищенного аккумулятора можно припаивать что угодно, там есть зазор, поэтому самой банке перегрев не грозит. Снимать защиту нужно аккуратно, не закоротив проводники.

Собственно, для чего я снимал защиту. Моим первым фонариком на мощном светодиоде, был дешевенький говнофаер. В дальнейшем, пощупав фонари, приобрел более качественные, а эти дешевые хоть и доработались, но все равно до уровня добротного продукта не дотягивали. Поэтому их было решено сплавить в гараж/сад. Использовались они редко и ставить драйвер с защитой в них было не совсем целесообразно. Поэтому был сделан базовый стабилизатор без защиты от переразряда (дешево и сердито), а использовать в таком фонаре банку без защиты было опасно. Поэтому и были приобретены аккумуляторы с защитой. Но с недавнего времени парк фонариков пополнился и доработанные фонари ушли на покой. А банки с защитой оказались не нужны. Это все касается Sanyo. С банкой порнослоника история чуть другая. Он приобретался в качестве замены встроенного в ПБ аккумулятора. О том, как я пристраивал порнослоника в ПБ может быть расскажу в следующей статье…

И еще дополнительная информация по аккумуляторам:
Фото разряда в компараторах:
Сравним наших подопечных с наиболее удачными по соотношению цена/характеристики собратьями

Т.к. не знаю, как вставить в обзор крупное фото, то поясню:
Разряд током 3А до 3V:
— Безоговорочный лидер LG ICR18650D1 3000mah 4,35V (10Wh, напряжение держит отлично, емкость 3000mah, т.е. в теории должен держать 3А – 60 минут, в тесте – 3400сек/56-57 минут, измеренная емкость при 3А — 2840mah).
— Далее идет народная банка Sanyo UR18650FM 2600mah 4,2V (8,65Wh, напряжение держит чуть хуже Лыжи, но там завышенный порог в 4,35V, для 4,2V акков просто отлично, емкость 2600mah, т.е. в теории должен держать 3А – 51,6 минут, в тесте – 2960сек/49,5 минут, измеренная емкость при 3А — 2473mah. Как видим, чуть меньше заявленного, зато параметры просто отличные).
Следом наш Panasonic NCR18650PF 2900mah 4,2V (8,89Wh, напряжение держит отлично, вначале даже превосходит Sanyo, емкость 2900mah, т.е. в теории должен держать 3А – 58 минут, в тесте – 3054сек/51 минута, измеренная емкость при 3А — 2551mah. Как видим, на много меньше заявленного, но у него порог разряда до 2,5V (в тесте до 3V). В этом и заключается вся фишка Паносов, что многие девайсы всю емкость с порнослоника не возьмут, да и цена выше Санье и Самсонов).
И последний Samsung ICR18650-26F 2600mah 4,2V (8,73Wh, напряжение держит чуть хуже Sanyo, но зато емкость чуть больше, плюс стоит сущие копейки, емкость 2600mah, т.е. в теории должен держать 3А – 51,6 минут, в тесте – 3036сек/50,6 минут, измеренная емкость при 3А — 2538mah. Как видим, лучше Sanyo, а при сравнении с Порнослоником 2900mah это же самое).
Вот сравнение в другом компараторе Sanyo и Samsung (к сожалению, в нем нет нашего Паноса):


Небольшая информация о дате производства банок Sanyo:
По официальному даташиту:

Моя банка имела маркировку UR18650FM S15B, т.е.:
— UR18650FM – пусть будет наименование модели
— первая буква — это год выпуска: A – 1996, B – 1997 …. O – 2010, P – 2011, Q – 2012, R – 2013, S — 2014, T – 2015 и т.д.
— следующие две цифры означают неделю выпуска банки: 15 неделя — середина апреля
— третья буква — технологическая линия.
Итого: дата производства Sanyo UR18650FM S15B — апрель 2014г.

Небольшая информация о дате производства банок Panasonic
Моя банка имела маркировку NCR18650PF 4307 (нижняя строка, четыре символа), т.е.:
— NCR18650PF – пусть будет наименование модели
— первая цифра — это год выпуска: 1 – 2011, 2 – 2012, 3 – 2013, 4 — 2014, 5 – 2015 и т.д.
— следующая цифра – это месяц выпуска: 1 – январь, 2 – февраль, 9 – сентябрь …… X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь
— третья и четвертая цифра это число месяца: 05, 14, 29.
Что означает большая буква я не знаю. Может либо технологическую линию, либо класс качества, либо место производства. В общем, не знаю, но интересно.
Итого: дата производства Panasonic NCR18650PF 4307 – 7 марта 2014г.

Небольшая информация о дате производства банок Samsung:
Старенький даташит:

К примеру, маркировка SAMSUNG ICR18650-26F 2CB3(нижняя строка, четыре символа), т.е.:
— ICR18650-26F – пусть будет наименование модели (по «стандарту»)
— первая цифра – филиал компании где произведена батарея (не интересна)
— вторая цифра – это год выпуска: Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015, G-2016, H-2017 и т.д.
— третья цифра – это месяц выпуска: 1 – январь, 2 – февраль, 9 – сентябрь …… A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь
— четвертая цифра – это неделя выпуска банки: 1, 2, 3, 4 и 5
Итого: дата производства SAMSUNG ICR18650-26F 2CB3 – 3 неделя ноября 2012г.

Небольшая информация о дате производства банок LG
К примеру, маркировка LG ICR18650D1 3000mAh L040B097A1 (нужны первые четыре символа), т.е.:
— LG ICR18650D1 – пусть будет наименование модели
— первая цифра — это год выпуска: J – 2010, K – 2011, L – 2012, M – 2013, N — 2014 и т.д.
— следующие три цифры – это день выпуска: 040 (40 день), высчитывать неудобно…
Итого: дата производства LG ICR18650D1 L040B097A1 – 9 февраля 2012г.

PS, вся информация была найдена в интернете в разное время и записана в текстовом файле (всегда так добавляю полезную информацию). На каком именно ресурсе я ее нашел уже не помню, так что даже не спрашивайте, :)

Киска

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  • 22 декабря 2014, 00:38
  • автор: Waldemarik
  • просмотры: 114987
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Комментарии (138)
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+
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  • kirich
  • 22 декабря 2014, 00:42
+24
Обзор хороший, интересный и очень познавательный.
Но шеф, что сделано руками? Тут уже впору открывать раздел — разобрано руками :)))
Плюс заслуженный.

Хоть и знал об этом раньше, но читать было интересно.
Особенно фотки разобранных ультрафайеров.
+
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  • Serious
  • 22 декабря 2014, 01:02
0
Поддержу, обзор интересный, читал с удовольствием.
+
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  • Dasspot
  • 22 декабря 2014, 01:13
+4
Итак, хватит болтовни, вернемся к основной теме, а именно удалению платы защиты.
Побольше бы такой болтовни.
+
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  • S-Vostok
  • 22 декабря 2014, 17:01
+1
Получил удовольствие от прочтения. Статья станет суперхитом!
+
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  • ksiman
  • 22 декабря 2014, 00:47
+10
Зачем уважаемую фирму Панасоник так обзываете?
+
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0
Это на самом деле даже не игра слов, просто автор обзора похоже в теме — pornoslon.ru скорее всего и киска тоже с того сайта. А так обзор хороший.
+
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  • spx
  • 11 июня 2015, 23:35
0
Это скорее из серии как cisco — сиски, киски и тд.
+
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+2
Какой же для киски вискас берешь? ;)
+
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+4
Она заслуживает самого лучшего :-)…
+
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0
Даже не сомневаюсь!
+
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  • Smitty
  • 22 декабря 2014, 00:49
+2
Похвально. Шикарный обзор. Спасибо за такой труд!
+
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  • feel737
  • 22 декабря 2014, 16:34
0
Проделана огромная работа! Тянет на обзор месяца!
+
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+3
Ну, думал «сделано руками» не значит что-то собрать, можно и разобрать…
PS, намек понял, но не удалять же обзор…
+
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  • kirich
  • 22 декабря 2014, 00:51
+1
но не удалять же обзор…
Нет конечно же, обзор очень полезен, немного сумбурный, но совсем чуть чуть, а так класс.
Много познавательной информации.

Да и насчет раздела это скорее шутка ;)
+
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  • Baskery
  • 26 декабря 2014, 10:20
0
еще не нашел такой информации в обзоре как химическая защита от короткого замыкания или перезаряда, например у самсунгов, или про то что при повышении давления в банке отваливается плюсовой контакт и некоторые потом прокалывают и стравливают это давление
+
avatar
0
Предпоследний пункт в важных примечаниях по Li-ion. Рассказывать подробно как это работает думаю не стоит, ибо срабатывает не всегда (следующий пункт). От нагрева может быть и всегда срабатывает, но не от кз…
+
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  • khseal
  • 22 декабря 2014, 00:53
0
Только у меня картинка в посте не загружается? Заказывал не так давно 4 панасоника. У двух защита дико глючила и отсекала заряд не достигая даже 4 вольт. Плюс напряжение странным образом менялось во время зарядки. Пришлось защиту снять. В принципе если нормальная зарядка есть, то эта защита нафиг не нужна.
+
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0
Да, с картинкой пока проблема…
+
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0
да прям в обзор загрузите картинку, потом ссылку на загруженную картинку вставьте куда нужно в заголовок, а из обзора эту же ссылку удалите.
+
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+1
Спс, так и сделал…
+
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  • s3mki
  • 22 декабря 2014, 00:55
0
Познавательно. Сам пользую фонари и повер банки.
+
avatar
0
Обзор интересный, особенно про то, как они маркируются, а то не поймешь, что значит к примеру 10430. Скажите, а где лучше заказать аккумуляторы чтоб точно дошли, какой почтой?
+
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  • Serious
  • 22 декабря 2014, 01:04
+1
что значит к примеру 10430
Так вроде всегда было первые две цифры диаметр, вторые две — длина.
Да и во многих обзорах аккумуляторов об этом пишется.
+
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  • kirich
  • 22 декабря 2014, 00:59
0
Кстати, ищу элементы, литий-железо-фосфатные, ближайший типоразмер от 4/5 SC, в меньшую сторону.
Цена большого значения не имеет.
+
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+1
Киска без аккумуляторов, то есть киска не Ваша… ой… Или аккумуляторы тоже где-то на фото?
+
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  • kirich
  • 22 декабря 2014, 01:16
+1
Или аккумуляторы тоже где-то на фото?
Ну как вариант, киска на аккумуляторах. :)
+
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+3
Думал заметят, что киска крадется к аккумуляторам…
+
avatar
0
Не похоже что к аккумуляторам. Там явно другие предметы интереса. А какая порода? Спрашиваю потому как про акки и добавить нечего, обзор чуть на кондидатскую не потянул:) А кошечка понравилась:)))
+
avatar
0
:-)
Порода, ммм, наверно строптивая пантера…
+
avatar
  • soks1977
  • 22 декабря 2014, 01:27
+4
Обзор отличный… Однозначно +. Портят только обороты речи — «говно, порно, кастрация» Понятно — хочется привлечь внимание, но…
+
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  • Dimony4
  • 22 декабря 2014, 01:31
+2
Это стиль такой, и отношение к жизни. Это ведь не журнал Наука и техника в конце концов.
+
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  • Eidar
  • 22 декабря 2014, 18:42
0
Это повод не уважать читателей?
И «Вики» пишется без большой «к», откуда она там — непонятно.
+
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+5
Гы, хоть как ни сделай-все равно будут недовольные. Вещи называются своими именами, для меня Санье, Самсоны, Лыжи, Паносы, акки это уже нарицательные имена. Фонари UltraFire, TrustFire, FandyFire, LusteFire, SuperFire, LetterFire, SkyRay, Police весьма посредственного качества, сама база там УГ, поэтому и объединяются они в одну группу г****фаеры…
+
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0
Waldemarik а что Вы скажите о качестве фонарей Convoy если конечно Вы с ними сталкивались.
+
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+1
Хорошее качество, у самого штуки четыре, за такую цену — лучше ничего не найти, чуть лучшая альтернатива, но подороже — Roche F12/Convoy F12 (с недавнего времени). По новой BD серии ничего не скажу, ибо цена конская и куплю еще не скоро, по крайней мере больше 15 бакинских я за этот фонарь не отдам.
Плюсы:
+ хорошее качество корпуса, качественное анодирование, высокий класс водозащиты. Светит в пыли, грязи, под водой, падал с полутораметровой высоты, целую кучу раз я наступал на него — ничего с ним не делается, благодаря толстому корпусу не изгибается, не трескается. Я обычно снимаю темляк и мою его под краном если фонарь в грязи/пыли, очень удобно.
+ надежность, простота конструкции (все банально и просто)
+ очень легко модернизируется/ремонтируется (любые светодиоды, драйвера на любой ток, ТИРки, альтернативные прошивки)
+ грамотный теплоотвод, особенно в новых версиях с софттачевым покрытием
+ память последнего режима
+ стоит на попке (в качестве светильника самое то)
+ имеет хоть и не стопроцентную, но более-менее работоспособную защиту от переразряда, ну и защита от случайного нажатия
+ принимает любые акки, хоть с защитой, хоть без нее
± линейный драйвер (не очень рационально использует заряд акка, излишки энергии тупо «сгорают», зато дешево и сердито)
Минусов как таковых нет, ниже уже придирки матерого «фонаревщика»
— не слишком грамотные режимы свечения (лечится прошивкой)
— неудобное управление/блокировка режима (кому как, но мне не очень удобно 2 раза шелкать полунажатием кнопки для переключения режима, лечится прошивкой драйвера)
— ШИМ (писк) на мин/среднем режиме (лечится хорошим подтягиванием всех частей/прошивкой)
PS, написал, что вспомнил, более подробно нужно смотреть в статье о доработке, там я расписывал все нюансы, а так — это самый хороший бюджетный фонарь, всего 10 бакинских, а такое качество, берите не пожалеете…
+
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0
Спасибо большое за ответ. Я сам не так давно прикупил пару конвоев s2 один обычный, а другой с ультрафиолетом. Мне на фонаревке посоветовали конвой когда я там с одним китайским хуилонгом порнослонячился вот моя тема forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=26586
Поэтому то и хотелось еще Ваше мнение узнать.
P.S. — И надо сказать мнение такое не хилое. В общем то как и сам обзор.
+
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0
Нехилая темка, :-)
S2 ведь средне-дальнобой, вблизи им не очень удобно светить и ТИРки без доработки не поставить. Джентльментский набор, который прослужит верой и правдой долгие годы считаю — Convoy S3 (новый, софттач), Лыжи D1/E1 (первый наиболее удачное соотношение цена/качество, особенно для тех, кому нужна сбабилизированная яркость на линейниках), Самсоны 32A и зарядка Xtar SP1. Ну и по ограниченному бюджету — Convoy S2+, Самсоны 26F и Miller ML-102 v7.1/плата tp4056
+
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  • Dimony4
  • 22 декабря 2014, 22:54
0
Это повод неуважать недовольных читателей!
1. подобных статей масса — подача материала достаточно сильно влияет на восприятие — многим (в том числе и мне) сей язык намного понятнее и приятнее унылого академического заумного.
2. если инфа важна, а стиль не нравится — не читай — не для недовольных писали (причем бесплатно).
3. Считаю подобную подачу наиболее честной, т.к. она раскрывает взгляд автора на многое, что помогает понять автора.
+
avatar
  • kar2009
  • 28 декабря 2014, 10:46
0
«Пшёл на» это также один из понятных и доступных многим способов передачи информации. Автор почти достиг этого уровня в изложении материала. Этот ресурс читают многие и есть определенные нормы. Если для администрации mysku.ru нет таких норм и как говорится «не нравится — не читай», то нет проблем ресурс можно отправить в игнор «как помойный».
Автор где-то надергал информацию, но не знает откуда и совершенно избавлен от угрызений совести от активного использования её у себя. Поэтому, о качестве и достоверности информации судить трудно.
Лучше надо было ограничиться в обзоре частью разборки аккумуляторов из своего опыта без тинейжерского слэнга и прочей ерунды.
Надеюсь mysku.ru будет более серьёзно относится к публикациям и не скатываться до дворового, понятного многим, уровня.
+
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+2
Если честно, не понял сути вашего недовольства. Может уже писали о подобной теме и я вас опередил? Или что-то другое? Вообще хотел воздержаться от ответа, но т.к. это касается обзора, то попробую немного разъяснить ситуацию.
По поводу изложения материала, что именно не нравится? В обзоре ни одного мата, все написано понятным языком. Ну а нарицательные, ИМХО, это не диссертация. Если вы достаточно взрослый работающий гражданин, то наверняка знаете, что во всех организациях именно такая культура общения, иногда в разы «хуже». Есть исключения, но они не в счет.
По поводу развернутости материала. Я иначе не могу. Если что-то обозреваю, то всегда очень подробно, чтобы было все в одном месте. По другому не умею и не будет ни при каких обстоятельствах.
По поводу достоверности информации. Если что-то не правильно, напишите, я без лишних вопросов исправлю, иначе это троллинг.
Как и писал, большинство данных я находил в разное время, записывал себе и думаю, что многим проще глянуть в одно место и все найти там, чем рыскать по тематическим форумам. Именно поэтому и предупреждаю, что эта информация из интернета. Вы предлагаете давать ссылки на источники? Хм, извольте, не реферат какой-нибудь. К тому же места, откуда я взял эти данные, также погут быть не первоисточником. Если какие-то данные являются авторством какого-либо участника, то пусть напишет об этом, я с удовольствием вставлю его имя/ник под этими данными.
PS, дальнейшее разглогольствование считаю бессмысленным, поэтому как уже многократно писали, не нравится — не читай. Среди тысячи обзоров это не критично…
+
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0
Не обращайте внимания похоже товарищи еще на сайте udaff.com не были
+
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0
Однозначно + в карму
+
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+1
Вот это обзор! Плюс, плюс, куда еще плюсов наставить?
+
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  • abs524u
  • 22 декабря 2014, 08:38
0
В Конвоях нет защиты от переразряда, есть только сигнализация.
Оставьте включенным на 3 дня и он высадит батарею ниже 2В
+
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+2
Верно. Но у меня привычка отворачивать чуть-чуть хвост, разрывая цепь питания, даже в «походном» состоянии самопроизвольно не включится и тем самым не высадит батарею. А при работе с разряженной батареей, это скорее тлеющая лучина, а не фонарь. При том свечении волей-неволей его выключишь, ибо толку от него ноль…
+
avatar
0
Во во мигают зараза и всё поэтому для своего Конвоя S2+ взял пару самсунгов защищенных
+
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0
Читаю и просвещаюсь.Плюс.
+
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  • otlom
  • 22 декабря 2014, 09:17
0
однозначно плюс! всё четко и структуированно. Хороший материал: всё в одном месте!
+
avatar
  • Oldman82
  • 22 декабря 2014, 09:48
+1
Прям курсовая работа :) Познавательно +
+
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+2
выпуклость (выемка) в районе положительного контакта аккумулятора не является защитой
дополнение: там все-таки есть защита, но она механическая, срабатывает мембрана, размыкая плюсовой контакт при повышении давления внутри банки…
+
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0
Понравилось, очень интересно и познавательно.
+
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+4
Устаревшая инфа немного. Года на два. Лидером назван LG ICR18650D1 3000mah 4,35V, при этом забыт его прямой конкурент Samsung ICR18650-30B 3000mah и новые LG ICR18650E1 3200mAh и Samsung ICR18650-32A.
+
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0
Верно, но по соотношения цена/качество D1 чуток привлекательнее…
+
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+13
По информации с интернета, если заряжать аккум с 70-80%, т.е. ниже этого порога не разряжать, то количество циклов увеличивается с 500-600 до 1000.
Говорят, если доливать пиво с 70-80%, т.е. ниже этого порога не выпивать, то количество кружек в полторашке увеличится с 3 до 6-7 :D
+
avatar
  • DMA
  • 24 декабря 2014, 01:40
0
Именно. Сколько не читал подобных «информаций», всегда получалось, что литий способен взять-отдать определенное количество энергии в независимости от того, с какой степени разряда его начинать накачивать (точнее вся разница укладывается в статистические погрешности). Гораздо интереснее инфа про деградацию лития от простого лежания на полке в заряженном состоянии. Якобы имеет место быть и есть рекомендации хранить с зарядом не более 60%
+
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0
Информация рознится, но в основном упоминается 60-70%. Именно на этом уровне заряда продаются сотовые, планшеты…
+
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0
60-70%. Именно на этом уровне заряда продаются сотовые, планшеты…
При внешнем нагреве 100% заряженные аккумуляторы портятся от перезаряда.
+
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  • uyka60
  • 22 декабря 2014, 11:05
0
за обзор + однозначно, познавательно, многое знал. но не делал
+
avatar
  • sliders7
  • 22 декабря 2014, 11:25
0
по поводу эффекта памяти. ведутся исследования по фосфатным
www.psi.ch/media/memory-effect-now-also-found-in-lithium-ion-batteries
+
avatar
  • mnniruk
  • 22 декабря 2014, 11:31
+3
Большой плюс (жирный) за обзор. Однако, при морозе аккумулятор заряд не «сливает», а просто не может отдать из-за замедления скорости химических реакций. Если его нагреть до нормальной температуры, то заряд восстановится.
+
avatar
  • jiraffe
  • 22 декабря 2014, 11:57
+2
Думал «ща, быстренько посмотрю что нового на MySKU и работать». А тут такое :)
Спасибо за обзор :)
+
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  • Bwana
  • 22 декабря 2014, 12:15
0
реально на кандидатскую с элементами мемуаров тянет, уважаю за трудолюбие и талант!
+
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  • Eidar
  • 22 декабря 2014, 18:39
+6
Вы хоть раз видели кандидатские?
+
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  • DangerD
  • 22 декабря 2014, 12:39
+2

У меня вот такая фигня с ноутбучной китайской батареи)
Всё остальное пространство в батареи заполнено мелом.
+
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  • wojda
  • 22 декабря 2014, 12:40
0
Уважаемый ТС, все отлично, но… В конце статью думал увижу цены и ссылки на магазины, стоимость одного Вт*ч, а не увидел(
Столько времени прошло, а никто не хочет обновить или сделать свой вариант вот этой Вики по 18650 на муське)

ПС. недавно паял контакты 18650. Ничего путевого не вышло, в собственно особенности в этом деле? Была кислота, припой и паяльник 20-25 Вт (50-60 обязательно?)… контакты не держались крепко, а слетали сами собой(
+
avatar
  • kirich
  • 22 декабря 2014, 13:49
+1
недавно паял контакты 18650. Ничего путевого не вышло, в собственно особенности в этом деле?
Странно, паял без проблем, зачистил место надфилем или наждачкой, обычный флюс и дальше быстро и хорошо прогретым паяльником.
Главное не перегревать, если паяльник слабый, то он просто будет разогревать место пайки, а не паять.
+
avatar
  • wojda
  • 22 декабря 2014, 14:02
0
думаю, что паяльник слабый(
+
avatar
+1
20-25вт незя паять и толку нет.только 100вт и более, с флюсои по алюминию и быстрым касанием!!! и контакт надёжно и аккум неуспевает нагреваться-только в точке касания, а так что мы видим? маленьким скоблим-скоблим, аккум уже горячий -а пайки нет.
+
avatar
  • wojda
  • 22 декабря 2014, 14:44
+1
думаю, что правы Вы. Сделаю выводы.
+
avatar
  • kirich
  • 22 декабря 2014, 14:58
0
с флюсои по алюминию
А стакан у аккумулятора разве алюминиевый?
Я без проблем паял обычным Ф3.
+
avatar
0
не в том дело, хорошо паяет и этот метал и потом остатки хорошо смываются проточной водой, в отличии от кислоты.
+
avatar
+2
Да нет, контакты там на основе сплава железа, мб железо, покрытое другим коррозостойким металлом, потому как контакты магнитятся. Без проблем паяется 40Вт паяльником со средним жалом (топоры), у них достаточное «запасенное количество теплоты», если выражаться понятным языком. Современные 40Вт паяльники имеют не жало, а жалкую «пипирку», которая слишком быстро отдает всю запасенную теплоту, поэтому ими не получится (слишком быстро охлаждаются, а 40Вт не так быстро нагревают ее вновь), только 60Вт и более. Из флюса дешевая паяльная кислота или чуть дороже ортофосфорная. Смывается спиртом/ацетоном. Канифолью даже не думайте, не возьмет.
+
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  • ploop
  • 22 декабря 2014, 17:58
-1
Да нет, контакты там на основе сплава железа, мб железо, покрытое другим коррозостойким металлом
Обычная лужёная жесть.
+
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  • kirich
  • 22 декабря 2014, 18:27
0
Канифолью даже не думайте, не возьмет.
Пробовал даже припоем с флюсом, при правильном паяльнике все нормально.
Но может аккумы такие попались.
+
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  • ksiman
  • 22 декабря 2014, 18:35
0
Тоже запросто паяю используя любой жидкий флюс (типа ЛТИ-120).
Смазать, пошкрябать под флюсом поверхность и капнуть слегка перегретым 100Вт паяльником :)
+
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  • Rjkz
  • 22 декабря 2014, 17:45
+1
я за пару лет перепаял новых 18650 штук 150, всё отлично!
использую обычную паяльную кислоту, ватной палочкой смоченной ею протираю и кратковременным касанием отлично паяется и "+" и "-" только капать нельзя кислоту — она разлетается попадает под термоусадку и потом проедает аккумулятор
+
avatar
+1
Дык, как бы не о тестировании акков материал, поэтому цен и нет. А небольшой тест, скорее для общей картины…
+
avatar
  • virus_59
  • 22 декабря 2014, 13:27
0
Хороший обзор +

В расшифровке даты производства самсунгов, по моему, пропущена буква Е и даты сдвинулись. К примеру, на НКОНе свежие 2014 года с Е — www.nkon.nl/samsung-inr18650-25r.html, а на ФТ ещё 2013 года с Д — www.fasttech.com/product/1686801-authentic-samsung-inr18650-25r-3-6v-2500mah.

P.S. Киска конечно хорошаааа ;-)
+
avatar
+1
Спасибо, поправил…
+
avatar
  • dwamanky
  • 22 декабря 2014, 14:47
0
обзор что надо. получил практически все ответы по аккумам.может еще просветите по вопросу. хочу сделать шуруповерт на Samsung ICR18650-26F(были в ноутбуке). имеющийся аккакмулятор шуруповерта на 18 вольт(15 штук по 1,4в никель-кадмиевый полностью заряжен). в сумме 21 вольт вместо 18 как написано. все работает но очень быстро разряжается. сколько мне нужно будет литиевых 4 или 5?
+
avatar
  • virus_59
  • 22 декабря 2014, 15:37
0
Лучше всё-таки поставить 10 штук, чтобы ток на элемент снизить, 5S2P. Можно конечно и 5 попробовать, если акки халявные.

Для электроинструмента всё же лучше брать INR аккумуляторы.
+
avatar
  • dwamanky
  • 22 декабря 2014, 16:34
0
что есть. досталась халява, из блока питания ноута, в кол-ве 6 штук. да в ту коробку из-под акамлятора шуруповерта больше не влезет. спасибо за совет.
+
avatar
+1
Дык, вроде уже были обзоры, даже совсем недавно мелькал. Извиняйте, на инструмент не богат, только советская дрель (и шуруповерт, и шлифмашинка, и мешалка, изредка и болгарка), которая выручала тысячу раз при ремонте.
PS, поверьте, при нагрузке напряжение просядет и будет все в ажуре, если войдут, то лучше 5 шт, но соединять последовательно незащищенные банки (а такие именно стоят в ноутбучных сборках) нежелательно, лучше с защитой. Без защиты, как в вашем случае, пойдут, но лучше прикупить контроллер/балансир. И да, на холоде с ним не поработать, тут лидер литий-фосфат, ну или на худой конец, морозостойкие литий-ионы…
+
avatar
0
И да, на холоде с ним не поработать, тут лидер литий-фосфат, ну или на худой конец, морозостойкие литий-ионы…
Смотря на каком холоде. Например, Sanyo Li-Ion 18650 UR18650ZY до -20 очень даже ничего, по обещанию производителя:

+
avatar
  • ploop
  • 22 декабря 2014, 14:56
0
Внимательно вычитывал, думал, где же автор ошибётся и сморозит фигню? :D
Нет, всё ровно, всё правильно. Ну, обороты речи на его усмотрение, технических ляпов не заметил.

Короче на этот обзор можно ссылаться. За что автору огромное спасибо!
+
avatar
  • ksiman
  • 22 декабря 2014, 14:59
+1
Для самсунгов:
1 — филиал компании производителя
2 (B-2011, C-2012, D-2013, Е-2014, F-2015) — год выпуска
3 (1 — 9, А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь) — месяц выпуска
4 — неделя выпуска
+
avatar
+1
Уже второй человек поправил, значит мой косяк. И действительно, пропуск буквы E как то не укладывается, сейчас исправлю…
+
avatar
  • Wolf359
  • 23 декабря 2014, 00:19
0
У меня TES2: 2014 год, неделя 2, а месяц?
Полная маркировка:
ICR18650-26F M
SAMSUNG SDIEM
TES2
+
avatar
+1
Если честно, я не спец в маркировках, просто решил выложить накопленную информацию в одно место.
Могу предположить, что у вас другой завод изготовитель и по-своему маркирует. Выше информация подходит для SAMSUNG SDI, что подтверждает старенький даташит (там также месяцы закодированы 1-9 A B C, но под 4 символом). У вас SAMSUNG SDIEM и литера М после емкости, возможно что-то отличается в маркировке (даже TEW4 есть).
Вот гугль привел на сообщение товарища Сумской с фонаревки, который занимается продажей акков:
А что же тогда за дата TDS5 написана на батарейках топикстартера?

Это партия Самсунгов 2013 года, которые были выпущены в Малайзии, а на счет точной даты не подскажу.
Нужно обратиться в компанию Самсунг для уточнения)
+
avatar
  • Wolf359
  • 23 декабря 2014, 02:08
0
Спасибо. Радует что мои аккумы по видимому 2014 года.
+
avatar
  • wojda
  • 22 декабря 2014, 15:02
0
Дайте ссылку на 18650 с самым дешевым Вт*ч.
+
avatar
0
Да, фундаментальный труд! Огромное спасибо!

П.С. Только на заглавной картинке акки некрасивые.
+
avatar
  • shpokel
  • 22 декабря 2014, 15:53
0
обзор в избранное. Спасибо, автор!
+
avatar
  • goha-ony
  • 22 декабря 2014, 17:08
0
Отличный обзор!!! Спасибо за труд. Очень познавательно =)
+
avatar
  • Trjam
  • 22 декабря 2014, 17:51
0
Вопрос знатокам аккумуляторов — какие можете порекомендовать на морозе? Ну например, хочется попробовать сбацать что-нибудь автономное с солнечной батареей и чтобы можно было на улице оставить круглый год.
+
avatar
  • ksiman
  • 22 декабря 2014, 18:23
0
какие можете порекомендовать на морозе?
LiFePO4 и NiCd
+
avatar
+1
Да, первые к тому же еще долгожители, но емкость оставляет желать лучшего…
+
avatar
  • vwolf
  • 22 декабря 2014, 20:24
0
LiFePO4 — на счет этих на морозе не соглашусь, из собственного опыта использования.
Кадмиевые да если не розряжать ниже положеного, но опять таки вес и еще объем!
+
avatar
  • ksiman
  • 22 декабря 2014, 20:38
0
LiFePO4 есть в морозостойком исполнении
+
avatar
  • Oksion
  • 22 декабря 2014, 23:25
0
LiFePo4 все морозостойкие, особенность химии в данном типе АКБ. Если под морозостойкостью понимать отсутствие потерь (или незначительные потери) ёмкости аккумулятора в процессе его разряда при отрицательных температурах окружающей среды.
+
avatar
  • Trjam
  • 23 декабря 2014, 11:09
0
NiCd по профилю (подзарядка от солнечной батареи) не очень подходят, они, насколько помню, любят полный разряд перед зарядом. Попробую с LiFePo4 поиграться, спасибо.
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  • Zoolog
  • 22 декабря 2014, 18:59
0
Обзор отличный, может использоваться как справочник. Правда, я в теме не шарю, половину не понял :-(.
Вопрос к знатокам. На днях приобрел по акции «300 баллов в подарок от everbuying.com» фонарь Convoy S2+ (9,85$ без трека, 11.84$ с трек номером).
Посоветуйте максимально бюджетные, но качественные аккумулятор 18650 (наверное без защиты) и зарядку (кто-то советовал в этом качестве повербанк).
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+2
незащищенные Самсоны ICR18650-26F, бюджетнее некуда…
Специализированная плата зарядки Лития на 1А, 2 провода и 2 минимагнита (получится 2-3 бакинских рубля), будет даже лучше безымянных китайских зарядок…
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  • Zoolog
  • 22 декабря 2014, 19:43
0
Спасибо за ответ.
Если не очень трудно, можете кинуть пару ссылок на Samsung и плату, а то я в вопросе совсем не бум-бум.
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+4
Ну, к примеру, вот эти (брать партией более выгодно):
ksiman давал ссылку чуть выше, 3,33 бакинских за банку (16,63 за 5 шт), отзывы неплохие, похоже подлинные, по дате производства ничего не скажу, спросите у ksiman, продаван специализируется на акках (это большой плюс).
Builder давал ссылку 4 Самсона за 13,81 бака (3,46 за 1 шт) Ему пришли июнь 2014, может теперь приходят еще свежее, продаван специализируется на акках. Когда Builder давал ссылку, вроде была скидка, так что можете подождать чуток, тем более бакс еще упадет.
8 бакинских за 2 шт, техподдержка утверждала, что август 2014
С Fasttech литий идет морем пару месяцев, хотя может уже нашли альтернативные способы отправки.
Контроллер заряда берите где угодно, стоит 20р. На любом сайте забиваете tp4056, к примеру, либо по ссылкам из обзоров на Муське. Нужна Вот такая
Неодимовые магнитики также по поиску «неодимовый магнит», нужны примерно такие Минимагниты. Придется паять, но зато дешего. Либо XTAR SP1, весчь!
Используйте купоны, проверяйте более выгодный курс конвертации ЦБ/Сайт/Другая валюта, где это возможно…
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  • Zoolog
  • 22 декабря 2014, 21:08
0
Спасибо большое!
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0
Забыл еще спросить, вы заказывали Convoy S2+ на первом хмеле?
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  • Zoolog
  • 23 декабря 2014, 07:37
0
Перед покупкой перечитал обзоры Владсевена по Конвоям (тоже справочный материал).
Получается у моего: первый Хмель, 6 стабилизаторов тока и холодный оттенок.
http://everbuying.net/product559066.html
Если кто захочет купить фонарь по указанной выше цене, купон – на 12% BFF1215 до 24 декабря, и оплата 30% EB баллами.
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+1
Смею вас обрадовать. Заказывал пару месяцев назад, правда за 9,98 бакинских. Приходят на втором хмеле, он так яро не синит, а теперь возможно приходят и новой версии, с софтачевым покрытием и черной кнопкой…
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  • Zoolog
  • 23 декабря 2014, 21:33
0
Спасибо, порадовали :-)
Я судил по обзорам Vlad7, что Конвой от Саймона за 15 это норма, а за 12 с царапиной редкая удача.
Вы тоже брали по акции/купону или обычная цена?
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0
Нет, я брал в начале октября по акции 300 EB поинтов от Everbuying за 9,88 бакинских вроде. Он вышел у меня сущие копейки по старому курсу. А как фонарь пришел, удивился второму хмелю и качественной сборке (все промазано и смазано).
За 12,5 баков у Саймона был Convoy C8. Имхо, для дома не особо нужен, к тому же слишком громоздкий.
PS, за новой версией особо гнаться не нужно, ибо покрытие там унылое, хотя в остальном улучшения кардинальные. Пока отдыхаю, может все же опубликую обзорчик новой версии…
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  • Zoolog
  • 24 декабря 2014, 07:46
0
Будем ждать обзор.
Я свой фонарик оплатил в пятницу, до сих пор не выслали, вроде бы для этого магазина, обычная практика.
Вопрос по теме обзора. У меня есть пара дешевых фонариков (2-3$) от фирмы Small Sun. Питаются они элементами АА. Есть ли смысл запихивать в них аккумы 14500, если батарейки на год хватает? Светить, наверное, будет ярче, но и выше риск повреждения от перегрева.
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0
Не жалую фонари на пальчиках, ничем помочь не могу. Но как правило, емкость щелочных в районе 2-2,2Ah, аккумов 2,5Ah (PanaEneloop Pro, Maha Imedion, Turnigy AA). Первые на токах выше 300-400ма «сливают» аккам. По литию — нужно смотреть что за драйвер в фонаре…
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  • Builder
  • 23 декабря 2014, 15:06
0
Со дня на день от этого продавана мне придут 8 защищенных самсунгов, посмотрим, что там такое.
А вообще, доставка у этого продавана очень долгая, в среднем 40-50 дней, похоже на ишаках через сахару везут.
+
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0
С Fasttech пару месяцев морем, у вас еще более-менее…
Я вот пока выжидаю приемлимый курс, купоны с холостяка пока еще живы…
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  • Fan
  • 22 декабря 2014, 19:19
0
Если честно дальше первой половины ни хрена не понял, — для меня полезно что более 3600 м\ам 18650 не бывает и всякие ***Fire лучше не брать. За обзор + огромный, труд титанический и кому то точно поможет
+
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  • Wolf359
  • 23 декабря 2014, 00:08
+2
В избранное.
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0
Вообщем это конечно труд! Не то что бы рефератик на третьем курсе забабахать, отличный обзор!
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0
извините за глупый вопрос, но зачем покупать акки с защитой и мужественно её отрывать, если можно сразу купить БЕЗ защиты?
+
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+1
Ответ на этот вопрос озвучивался в обзоре несколько раз. Если лень читать, то для первоначальных целей нужны были именно защищенные, использовались они несколько месяцев, даже пришлось для них переделать Миллера. С недавнего времени защита не нужна, поэтому и снял…
+
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0
спасибо, не обратил внимания, а статью действительно просмотрел по диагонали, т.к. инфа по характеристикам акков доступна на тематических ресурсах
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  • Toxanuch
  • 28 декабря 2014, 23:28
0
Приветствую всех! Вот задался вопросом поиска качественных аккумов, но уже с припаянными полосками для пайки? Потому что нет ни кислоты ни мощного паяльника…
Кто-то может посоветовать что-то надежное? Посмотрел на фасттече, так там кроме UF ничего нет. А их я так понял не очень рекомендуют (
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0
Наебайка вам в помощь…
беглый осмотр выявил лидера: A-OK battery
В поиске забиваем что-нибудь типа Li-ion battery 3S2P, Sanyo 18650 DIY, li-ion DIY и так далее…
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  • Toxanuch
  • 29 декабря 2014, 03:56
0
О, отлично, спасибо огромное!
Что скажете конкретно об этих? ebay.com/itm/321324151591
Хочу вместо ужасное в повербанке для 18650 поставить нормальную батарею
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0
Если ПБ умеет корректно заряжать/разряжать до 4,35/2,8V, то можно попробовать. Получите около 2800мач (зарядка девайсов 0,8-1А током). Если ПБ обычный 4,2(4,15)/3 (3,2) вольт, то возьмете с банки 2,6-2,7ач в лучшем случае. Иногда заряд/разряд у них до 4,28/2,4V, вообще жесть, только с защитой.
У этого продавана, походу, все намного дороже. По фото август 2013, нужно уточнять у него (литий стареет быстро). Вообще, интересно что за ПБ. От него уже и плясать…
+
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  • Ammo1
  • 03 января 2015, 23:26
0
А что за компаратор аккумуляторов?
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0
Всем известные dampfakkus и lygte-info
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  • Oberon
  • 05 января 2015, 12:25
0
Нужен совет специалиста! Имеется отвертка ebay.com/itm/281535236085 с неопознанными аккумуляторами в бумажных обертках. Емкость не держат абсолютно. Хотелось бы поменять батарейки на более приличные (Li-ion).Подскажите какие лучше?
+
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+1
Могу предположить, что в данной модели стоят 3 NiCd аккума, соединенные последовательно, которые имеют так называемый эффект памяти. К тому же они как раз оборачиваются в бумагу. Емкость около 1Ач, но если вы его до конца не разряжали, емкость могла стать совсем мизерной из-за данного эффекта. Считаем так: 3 акка по 1,2в каждый емкостью 1000мач (1Ач) при последовательном соединении — 3,6в и 1Ач, при параллельном 1,2в и 3Ач.
Если хочется Li-ion, то подойдут высокотоковые (INR) акки: бюджетные Самсоны INR18650-20R 2Ач, INR18650-25R 2,5Ач, INR18650-29E 2,9Ач; Лыжи ICR18650HE2 2,5Ач, INR18650MH1 3,2Ач. Есть еще Sony, Efest, но они дорогие и много подделок. Расчет емкости аналогичный: два параллельных — двойная емкость, меньше нагрузка на банки. Если не всезут 18650, смотрим меньший формфактор. Для зарядки, специализированная плата зарядки с контролем разряда за 20-30р (обзоры были), запараллеленные акки будет заряжать в 2 раза дольше. На всю емкость (двойную, если влезут 2 банки), не рассчитывайте. Все зависит от потребляемого тока, обычно в районе 70-90% паспортной. Минусы: боятся холода, требуют аккуратной эксплуатации. Свежезаряженные дают 4,2в и постепенно снижают, для инструмента совсем не страшно.
Либо литий-феррофосфат LiFePO4, свежезаряженные как раз дают 3,6в и сильно не проседают при нагрузке, да и ручной электроинструмент это их вотчина. Не боятся мороза, но нужно покупать специальную плату заряда (дороговата) и могут заряжаться большими токами за полчаса.
PS, лучше посмотреть профильные форумы, там все разжовано как и где. Я бы посоветовал при небольшом бюджете Li-ion, если бюджет не проблема и нужны характеристики, то LiFePO4.
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  • Oberon
  • 06 января 2015, 08:18
0
Огромное спасибо!!!
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  • 68k
  • 24 января 2018, 10:54
0
А можно для зарядки LiFePo4 использовать плату DC-DC CC CV, выставив ограничение в 3,6 В и ток 1 А. Вход от USB.
Конец заряда покажет USB-адаптер.
CC CV DC-DC
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  • chobo
  • 09 января 2015, 23:44
0
Отличный обзор! Очень познавательно. Плюсую.
У меня есть вопрос. Что посоветуете в качестве бюджетного решения бесперебойного питания Ардуинки на 3.3 В. Со штатным питанием от сети, через блок питания АС 220 — DC 5в.
Предполагается что аккум работает в основном в режиме заряда и лишь изредка кратковременно включается на разряд при отсутствии напруги в сети или необходимости переноса Ардуинки с места на место.
Полагаю что нужен аккумулятор с защитой?
З.Ы. Померял рабочий ток, около 80 мА
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  • chobo
  • 10 января 2015, 00:02
0
Или может использовать что-то типа этого?
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0
спасибо за обзор
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Автор, добрый день. Можно с вами связаться по личным вопросам? Напишите пожалуйста сюда: gwinbladd84@mail.ru
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  • ringo
  • 31 октября 2015, 15:11
0
Какая в среднем токоотдача в ноутбучных банках и в шуруповертах?
Где можно приобрести платы защиты отдельно? Позволяет ли плата защиты заряжать аккамулятор от 5 вольт телефонной зарядки?
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  • SilentF
  • 13 февраля 2017, 17:00
0
Где можно приобрести платы защиты отдельно?
Там же, где и аккумуляторы.
Позволяет ли плата защиты заряжать аккамулятор от 5 вольт телефонной зарядки?
НЕТ, для этого нужны другие устройства, например mysku.ru/search/topics/?q=TP4056

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