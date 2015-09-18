Конструктор для сборки популярного тестера транзисторов

Сегодня я попробую рассказать об одном из самых популярных самодельных измерительных приборов. Вернее не только о самом приборе, а о конструкторе для его сборки.
Скажу сразу, его можно найти дешевле в уже собранном виде, но что заменит интерес от сборки прибора своими руками?
В общем кому интересно, заходите :)
Этот прибор не зря считается одним из самых популярных мультиизмерительных приборов.
Заслужил он это за счет своей простоты в сборке, большой функциональности и довольно неплохих характеристик.
Появился он довольно давно, придумал его немец Маркус Фрейек, но как то так получилось, что на одном из этапов он перестал развивать этот проект
и дальше им занялся
другой немец, Карл-Хайнц Куббелер.
Так как деталей он содержит не очень много, то его сразу стали повторять и дорабатывать различные радиолюбители и энтузиасты своего дела.
Я примерно с год назад выкладывал пару вариантов для повторения.
Первый
имел дополнение в виде автономного питания от литиевого аккумулятора и зарядное для него.
Второй
я дорабатывал чуть больше, основные отличия — немного доработана схема подключения энкодера, переделано управление повышающим преобразователем для проверки стабилитронов, произведена программная доработка, в результате которой при проверке стабилитронов не надо держать кнопку нажатой, ну и на эту плату также перенесены преобразователь для аккумулятора и зарядное.
На момент публикации второй вариант был почти максимальным, не хватало только разве что графического индикатора.
В этом обзоре я расскажу о более простой, но при этом более наглядной версии прибора (за счет применения графического дисплея), вполне доступной для повторения радиолюбителю начинающего уровня.
Начну обзор как всегда с упаковки.
Пришел набор в небольшом картонном коробочке, это уже лучше, чем в прошлые разы, но все равно, хотелось бы видеть для таких наборов более красивую упаковку, с цветной полиграфией, из более плотного картона.
Внутри коробочки лежал набор в антистатическом пакете.
Весь комплект запаян в антистатический пакет, пакет с защелкой, потому может пригодится в будущем для чего нибудь :)
После распаковки выглядело это скажем так, «кучкообразно», но стоит отметить, дисплей был уложен лицевой стороной к печатной плате, потому повредить его будет довольно сложно, хотя почта иногда делает и невозможное возможным.
Сегодняшний обзор будет немного упрощен в сравнении с предыдущими обзорами конструкторов, так как ничего особо нового в плане монтажа я сказать не могу, а повторять не очень хочется. Но на радиоэлементах, которых не было в прошлых обзорах, я все таки немного задержусь.
Печатная плата имеет размеры 75х63мм.
Качество изготовления хорошее, от процесса сборки и пайки остались только положительные эмоции.
Как и на печатной плате DDS генератора, здесь также имеется нормальная маркировка радиоэлементов и также нет схемы в комплекте.
Аналогично плате DDS генератора производитель применил тот же ход с двойными межслойными переходами. правда в одном месте зачем то оставил небольшой «хвостик» из дорожки.
«Мозгом» устройства является микроконтроллер Atmega328 производства Atmel. Это далеко не самый мощный микроконтроллер, который используют для этого прибора. Я использовал Atmega644, еще вроде есть версии и под ATmega1284.
На самом деле дело не в «мощности» микроконтроллера, а в количестве флеш памяти для хранения программы. Устройство постепенно обрастает новыми возможностями, а программа увеличивается в объеме, потому используют более «мозговитые» контроллеры.
После проверки прибора и его возможностей могу сказать, что похоже здесь микроконтроллер используется по максимуму, но в то же самое время старшая версия не привнесла бы скорее всего ничего нового, так как без доработок платы ничего не улучшить.
В устройстве применен графический 128х64 дисплей.
В исходном варианте прибора использовался дисплей, содержащий 2 строки по 16 символов, как и в моем первом варианте.
Дальнейшее расширение проекта было в применении дисплея с уже четырьмя строками по 20 символов, так как зачастую на мелком дисплее вся информация просто не влезала.
После этого, для повышения удобства пользования разработчик решил перейти на графический дисплей. Ключевое отличие — на графическом дисплее можно выводить графическое обозначение проверяемого компонента.
А вот и весь комплект.
Естественно приведу принципиальную схему устройства :)
Вообще изначально я начал перерисовывать схему с платы, но в процессе решил поискать ее в интернете и нашел. Правда в найденной схеме выяснилась одна небольшая неточность, хотя она и была от этого набора. На схеме отсутствовали два резистора и конденсатор, ответственные за вход измерения частоты.
Распишу ключевые узлы схемы отдельно.
Красным цветом выделен самый ответственный узел, это сборка из шести резисторов, к ним надо подходить с особой тщательностью, от точности этих резисторов зависит полученная точность прибора. Устанавливать их надо правильно, так как если перепутать, то прибор будет работать, но показания будут несуразными.
Зеленым цветом выделен узел формирования опорного напряжения. Этот узел не менее важен, но более повторяем, так как регулируемый стабилитрон TL431 найти куда проще, чем точные резисторы
Синим цветом обозначен узел управления питанием.
Схема сделана таким образом, что после нажатия на кнопку поступает питание на микроконтроллер, дальше он сам «удерживает» питание включенным и может сам себе его отключить при необходимости.
Остальные узлы довольно стандартны и особого интереса не имеют, это кварцевый резонатор, подключение дисплея и стабилизатор питания 5 Вольт.
Как я выше писал, схема стала популярной благодаря своей простоте. В изначальном варианте отсутствовал узел подключения энкодера (резисторы R17, 18, 20, 21) и узел входа частотомера (R11, 13 и С6).
Вся основа прибора лежит скорее в алгоритме перебора вариантов переключения выходов, подключенных к матрице резисторов и измерении полученных напряжений.
Это в свое время и сделал Маркус Фрейек, положив тем самым начало работам со столь интересным прибором.
Всеми дополнительными опциями схема начала обрастать уже скорее после того, как ею занялся Карл-Хайнц Куббелер. Я могу немного ошибаться, но насколько я знаю, уже потом прибор «научился» измерять частоту, работать сам как генератор частот, измерять ESR конденсаторов, проверять кварцевые резонаторы и стабилитроны и т.д.
В процессе всего этого устройством заинтересовались китайские производители и выпустили на базе одного из вариантов конструктор, а также выпускают и готовые версии прибора.
Как я писал выше, ключевым элементом схемы является несколько резисторов, которые должны иметь хорошую точность.
В данном конструкторе производитель дал в комплекте резисторы с заявленной точностью 0.1%, обозначается это последней полоской фиолетового цвета, за что ему отдельное спасибо.
В таблице
определения номинала резисторов выше точность только 0.05%.
Часто поиск точных резисторов может стать проблемой на этапе сборки такого прибора.
После установки на плату этих резисторов я рекомендую перейти к резисторам с номиналом 10к так как их больше всех и потом будет проще искать остальные.
Также в комплекте были резисторы и с другими номиналами, для удобства сборки я распишу их маркировку.
2шт 1к
2шт 3,3к
2шт 27к
1шт 220 Ом
1шт 2,2к
1шт 33к
1шт 100к
После установки всех резисторов плата должна выглядеть примерно так
По поводу монтажа конденсаторов и кварцевого резонатора вопросов возникнуть не должно, маркировку я объяснял в одном из прошлых обзоров, стоит просто быть внимательными и все.
Обратить внимание следует только на конденсатор 10нФ (маркировка 103) и на полярность электролитических конденсаторов.
Печатная плата после монтажа конденсаторов.
В комплекте было три транзистора, стабилизатор напряжения 7550 и регулируемый стабилитрон TL431.
Ставим на плату соответственно маркировке, обозначена и позиция элемента и как его ставить.
Почти все основные компоненты установлены.
Не забываем про правильность установки панельки под микроконтроллер, неправильно установленная панель может потом не слабо попортить нервы.
И так, основная часть монтажа компонентов закончена, на этом этапе вполне можно перейти к пайке.
Меня часто спрашивают, чем я пользуюсь при пайке.
Я использую припой неизвестного производителя, был куплен случайно, но много. Качество отличное, но где такой купить не подскажу так как не знаю, дело было довольно давно.
Припой с флюсом, поэтому на таких платах дополнительный флюс не использую.
Паяльник самый обычный — Соломон, но подключенный к миниатюрной паяльной станции, вернее к блоку питания (паяльник на 24 Вольта) с стабилизацией температуры.
Плата паялась отлично, не было ни одного места, где бы мне понадобилось использовать дополнительно флюс или зачищать что нибудь.
«Мелкота» запаяна, можно перейти к более габаритным компонентам:
ZIF панель на 14 выводов
Энкодер
Гнездовая часть разъема дисплея
Светодиод.
Немного опишу пару новых элементов.
Первый это энкодер.
В Википедии нашел картинку. которая немного поясняет работу энкодера.
А если просто и в двух словах то это будет звучать скорее так:
Энкодер (мы говорим о том, который на фото), это два замыкающих контакта, которые замыкаются при вращении ручки.
Но замыкаются они хитрым образом, при вращении в одну сторону сначала замыкается первый, потом второй, после этого размыкается первый, потом второй.
при вращении ручки в противоположную сторону все происходит полностью наоборот.
По очередности замыкания контактов микроконтроллер определяет в какую сторону вращают ручку. Ручка энкодера крутится на 360 градусов и не имеет стопора, как у переменных резисторов.
Используют их для разных целей, одно их них — орган регулировки разных электронных приборов.
Также иногда совмещают с кнопкой, контакты которой замыкаются при нажатии на ручку, в данном конструкторе применен именно такой.
Энкодеры бывают разные, с механическими контактами, с оптикой, с датчиками Холла и т.п.
Также они делятся на принцип работы.
Здесь применен Инкрементный энкодер, он просто выдает импульсы при вращении, но существуют и другие, например Абсолютный, он позволяет определить угол поворота ручки в любой момент времени, такие энкодеры используют в датчика угла поворота.
Для более любознательный ссылка на статью в википедии
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Также в комплекте дали панельку. Но данная панелька отличается от предыдущей тем, что при установке в нее исследуемого компонента не надо прилагать усилие к контактам.
Панелька имеет два положения, соответственно на фото
1. Панель открыта, можно ставить компонент
2. Панель закрыта, контакты прижались к выводам компонента.
Кстати устанавливать и паять панель лучше в состоянии когда она открыта, так как контакты панели немного «гуляют» в зависимости от положения рычажка.
Немного об установке светодиода.
Иногда надо поднять светодиод над платой. Можно просто выставить его вручную, а можно немного упростить и улучшить процесс.
Я использую для этого изоляцию от многожильного кабеля.
Сначала определяется необходимая высота установки, после этого отрезается кусочек соответствующей длины и одевается на выводы.
Дальше дело техники, вставляем светодиод на место и запаиваем. Особенно такой способ выручает при монтаже нескольких светодиодов на одной высоте, тогда отрезаем необходимое количество трубочек одинаковой длины.
Дополнительный бонус — тяжелее светодиод отогнуть в сторону.
После установки и запаивания вышеуказанных компонентов можно перейти к заключительному этапу, установке дисплея.
Внимательный читатель заметит, что я сделал небольшую ошибку, которая выяснилась уже на этапе проверки.
Я неправильно припаял провода питания. Дело в том, что я по привычке припаял плюсовой вывод к квадратному пятачку, а минус к круглому В этом конструкторе сделано наоборот, это обозначено и маркировкой. Следует запаивать как обозначено на плате.
Но к счастью ничего не произошло, прибор просто не включился, так что можно записать в плюсы защиту от неправильной полярности подключения батареи.
Для начала устанавливаем и привинчиваем монтажные стойки. Устанавливать сначала надо именно на основную плату.
Затем вставляем штыревую часть разъема в гнездовую.
Дело в том, что дисплей имеет много контактов, а используется всего лишь часть, потому приходится монтировать именно в такой последовательности.
Устанавливаем дисплей на родное место.
В итоге у нас должны совпасть крепежные отверстия.
Если дисплей стоит ровно, то контакты попадут сами как надо.
Перед пайкой не забываем закрыть чем нибудь лицевую часть дисплея.
Все собрано, но остался один компонент. но не волнуйтесь, мы ничего не забыли запаять и производитель положил его не случайно.
На самом деле он не лишний, а наоборот, даже очень необходимый.
В комплекте дали конденсатор емкостью 0.22мкФ.
Данный конденсатор будет необходим на этапе калибровки прибора. На мой взгляд производитель правильно сделал что положил его в комплекте, это позволяет произвести калибровку прибора без поиска дополнительных компонентов.
Все, подключаем батарейку и ..., ничего не происходит :)
Все нормально, хоть схема и не имеет явного выключателя питания, но он есть.
Для включения прибора надо нажать на ручку энкодера. после этого на процессор пойдет питание и одновременно он выдаст команду на узел управления питанием и будет сам удерживать его включенным.
Все, включился, но явно чем то недоволен, вон сколько написал на экране.
Попробуем разобраться что ему не так.
Для начала прибор выдает на экран напряжение батареи и пытается перейти в режим проверки компонента.
Так как ничего не подключено, то он сообщает что мол элемент отсутствует или поврежден.
Но прибор не откалиброван и после этого выдает соответствующее сообщение:
Не откалиброван!
Для калибровки необходимо замкнуть все три контакта панели (в нашем случае средний и два из левой и правой тройки) и включить прибор. На самом деле можно это сделать немного по другому и об этом я напишу дальше.
После сообщения — isolate probe следует убрать перемычку и оставить контакты свободными.
Затем, после соответствующего уведомления, надо будет установить конденсатор, который нам дали, на клеммы 1 и 3.
Ну что же, попробуем откалибровать.
1. Для этого я просто перешел в меню, подержав кнопку включения пару секунд и выбрал режим Selftest.
Переход в меню — длительное удержание кнопки энкодера.
Перемещение по меню — вращение энкодера
Выбор параметра или режима — короткое нажатие на кнопку энкодера
2. Прибор выдает сообщение — закоротите контакты. Для этого можно использовать отрезок провода, кусочки перемычки, не важно, главное соединить все три контакта вместе.
3, 4. прибор производит измерение сопротивления перемычки, дорожек к панельке и т.д.
1, 2 Затем еще какие то непонятные измерения и наконец пишет — уберите перемычку.
Поднимаю рычажок и убираю перемычку, прибор продолжает что то измерять.
1. На этом этапе необходимо подключить к клеммам 1 и 3 конденсатор, который дали в комплекте (вообще можно использовать и другой, но проще тот что дали).
2. после установки конденсатора прибор продолжает измерения, во время всего процесса калибровки кнопку энкодера нажимать не надо, все происходит в автоматическом режиме.
Все, калибровка завершена успешно. Теперь прибором можно пользоваться.
при необходимости калибровку можно повторить, для этого надо опять выбрать в меню соответствующий пункт и проделать снова все вышеуказанные операции.
Немного пройдемся по пунктам меню и посмотрим что может прибор.
Transistor — измерение параметров полупроводников, сопротивления резисторов
Frequency — измерение частоты сигнала, подключенного к контактам платы GND и F-IN, они находятся справа вверху над дисплеем.
F-generator — Генератор прямоугольных импульсов разной частоты.
10bit PWM, — выводятся импульсы прямоугольной формы с регулируемой скважностью.
C+ESR — Я не совсем понял этот пункт меню, так как при его выборе на экран просто выводится эта надпись и все.
rotary encoder — проверка энкодеров.
Selftest — ну этим пунктом мы уже пользовались, запуск самокалибровки
Contrast — регулировка контрастности дисплея
Show data — лучше покажу немного позже.
Switch off — принудительное выключение прибора. Вообще прибор имеет автоотключение, но активно оно не во всех режимах.
Не знаю почему, но мне издалека это фото напомнило старый добрый VC.
Немного о непонятном мне пункте меню — Show data.
Я не понял его целевого назначения в плане эксплуатации прибора, так как в этом режиме на экран выводится то, что может отображаться на экране.
Кроме того, в этом режиме выводятся параметры автокалибровки.
Также в этом режиме отображаются и шрифты, которые выводятся на экран. я думаю что это скорее технологический пункт, просто для проверки как и что отображается, не более.
Последнее фото — режим регулировки контраста.
Изначально установлено 40, я пробовал регулировать, но как мне показалось, исходная установка и есть самая оптимальная.
С осмотром закончили, можно перейти к тестированию.
Так как прибор довольно универсальный, то я буду проверять просто разные компоненты, не обязательно точные, но позволяющие оценить возможности прибора.
Если интересно проверить какой то определенный тип компонента, пишите, добавлю.
1. Конденсатор 0,39025мкФ 1%
2. Конденсатор 7850пФ 0,5%
3. Какой то Jamicon 1000мкФ 25 Вольт
4. Capxon 680мкФ 35 Вольт, низкоимпедансный
Capxon 10000мкФ 25 Вольт
1. Резистор 75 Ом 1%
2. Резистор 47к 0.25%
3. Диод 1N4937
4. Диодная сборка 25CTQ035
1. Транзистор биполярный BC547B
2. Транзистор полевой IRFZ44N
1,2 — Дроссель 22мкГн
3, 4 — дроссели 100мкГн разных типов
1. Обмотка реле
2. Звукоизлучатель со встроенным генератором.
Проверим работу прибора в режиме генератора.
10КГц
100КГц
Как по мне, то даже на 100КГц форма импульсов вполне приемлема.
Максимальная частота генератора составляет 2МГц, конечно здесь все выглядит печальнее, но щуп осциллографа стоял в режиме 1:1, да и сам осциллограф не очень высокочастотный.
Ниже пункт — 1000.000мГц, не надо путать с МГц. это так обозвали сигнал с частотой 1Гц :)
Режим выхода с регулируемой скважностью сигнала.
Частота 8КГц
А теперь посмотрим на возможности встроенного частотомера.
В качестве генератора использовался встроенный генератор осциллографа.
1. 10Гц прямоугольник
2. 20КГц синус
3. 200КГц прямоугольник
4. 2МГц прямоугольник
А вот на 4МГц частотомер «сдулся». Максимально измеряемая частота составляет 3.925МГц, что в принципе также весьма неплохо для многофункционального прибора.
К сожалению точность измерения частоты проверить довольно тяжело, так как редко у кого есть хороший калиброванный генератор, но в большинстве любительских применений данной точности вполне достаточно.
Ну и в конце групповое фото.
Два прибора из предыдущих обзоров вместе с их новым «собратом».
Резюме.
Плюсы
Хорошее изготовление печатной платы.
Полный комплект для сборки действующего прибора + конденсатор для калибровки
0.1% резисторы в комплекте
Очень легкий и приятный в сборке, подойдет даже совсем начинающим
Хорошие характеристики полученного прибора.
Случайно выяснил, что у прибора есть защита от переполюсовки питания :)
Минусы
Упаковка конструктора совсем простенькая
Питание от батарейки, гораздо лучше смотрелось бы питание от аккумулятора
Мое мнение. На мой взгляд получился очень хороший конструктор. Как подарок начинающему радиолюбителю я бы его вполне рекомендовал. Не хватает корпуса, и питания от аккумулятора, батарейка долго не прослужит, а стоят они весьма недешево.
Приятно порадовало то, что в комплекте дали «правильные» резисторы и конденсатор для калибровки. Первое положительно сказывается на точности, второе на удобстве, не надо искать конденсатор для калибровки. Можно откалибровать и использовать сразу после сборки.
Конечно данный набор выходит дороже чем то же самое, но в собранном виде, но как оценить стоимость процесса самостоятельной сборки и полученных при этом навыков и хоть и небольшого, но опыта?
На этом пожалуй все, надеюсь что обзор был интересным и полезным. Буду рад вопросам и пожеланиям по дополнению обзора.
А на подходе у меня обзор еще одного небольшого, но надеюсь интересного приборчика, исходного варианта которого я пока не нашел, но что он из себя представляет покажут тесты.
Дополнение — ссылка
на скачивание инструкции по сборке (на английском языке)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
После 2018 года перестали класть 0.1% резисторы. Кладут обычные, который называют «1%» (а на самом деле они не металлопленочные, а углерод, т.е. фигня — все «полосатые синие 1%» на Али, это обычный углерод, подделка под металлопленочные, ТКС там как у 5%-10% обычных углеродных)
А вообще, конечно, сволочи они. Ну как такую нужную вещь без корпуса продавать…
Как вариант, могу выложить инструкцию к этому набору в pdf, но она на английском.
с перламутровыми пуговицамиизмеряющего частоту кварцевого резонатора?
Либо делать добавку к этому.
Вот… aliexpress.com/item/DIY-Kits-RF-1Hz-50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Meter-Digital-LED-tester-meter/32433611994.html,201527_3_71_72_73_74_75,201409_1
т
оже конструктор
А то на маркус тестер на профильной ветке одни нарекания по точности проверки кварцев.И то не меряет и это не тянет… и частота низкая.
Я потому и делал обзор именно варианта без корпуса.
Я стараюсь выбирать то, что будет интересно большинству.
Вот только понятие «бесплатно» означает — Без-платы, т.е. когда за товар не платят, здесь я написал обзор за товар, потому он никак не бесплатный. И время, потраченное на этот обзор стоит дороже товара.
И чем этот аргумент интересен магазину?
Я свою точку зрения аргументировал.
Часть из этого ему совсем не нужна, как я понимаю, то есть за свои деньги он бы покупать не стал, интересных и полезных обзоров стало бы меньше.
Плюс куча потраченного времени на весьма качественные обзоры.
А потом приходим мы и совершенно бесплатно все это читаем.
И вот тут дилемма: кому выгоднее, что товар предоставлен бесплатно для обзора?
Читателям, писателям (киричу в данном случае) нам или всем трем категориям?
Я думаю, все трем…
Вообще часто три щупа и не надо, а как по мне, то они вообще редко нужны.
Хотя может у них в наличии были только красные и черные и потому решили поставить два :)
UPD Сразу не доглядел. В корпус вставляется своя панелька, которая внутри корпуса вставляется в ZIF-панель устройства. Наворотили в общем с корпусом…
Придется еще один купить, теперь уже с корпусом)))
Конденсаторы обязательно разряжать?
Конденсаторы надо разряжать при измерении большинством приборов.
Версия прошивки 1.12, или больше?
А стабилитроны он все измеряет?
Эту защиту не ставят в приборы такого класса.
Вот в этой версии есть и защита по входу от заряжённых кондёров, и измерение для стабилитронов до 4,5В, но нет валкодера, частотомера и генератора.
Прошивка 2015 V1.12.
Это у них национальная игра такая, — что-то добавят, и что-то уберут сразу?! ;)
простейшая защита — шесть диодов и один супрессор, можно добавить даже в этот.
??
Защита защитой, а разряжать конденсатор желательно всегда. просто это надо принять за правило.
Странно, всё-таки, почему они тест стабилитронов убрали из этой версии. Вот ещё один вариант с тестом. Зенер-диодом они обозвали стабилитрон ведь?
Я ее заметил, но мне показалось что делаю все правильно, так бывает иногда :)
Честно говоря не уверен, что добавление органов управления для такого прибора хорошо.
Основная прелесть идеи, на мой взгляд — простота использования. То бишь вставил неизвестно что, нажал кнопочку — и узнали что вставил, и какого оно качества.
Вот графика мне понравилась, давно уже беру только с графическим дисплеем, да и не я один, наверное.
А вот чего китайцы туда никак не вставят — при измерении индуктивности добавили бы проверку на КЗ витки, алгоритм достаточно прост, наверное, просто в голову никому не придет…
Но я надеюсь и жду :)
И своей тоже, что бы потом вспомнить, меряет он параметр или нет)))
А китайцы этого делать не будут, у них задача массовость за счет цены, им проще отдельно что то забабахать, чтоб деталек по меньше и не заморочисто было.
Автор правда решил не делать вариант с автоматическим управлением подачей питания 34063, жаль, удобное было решение.
Не подскажите, ТранзисторТестер MEGA-4GSL, изображенный на последнем фото? можно где-нибудь купить? Никак не могу нигде найти. Хотелось бы иметь возможность измерения кварца.
посмотрел характеристики 7550, питать его нужно не менее 6 вольт, эх жалко нельзя сделать питание от лития через повышающий преобразователь L6920, как в Вашем обзоре первого тестера, 6920 может поднимать только до 5.5 вольт. 5.5 точно не хватит для 7550?
а если питать обычным повышающим преобразователем, например таким, в нем можно резисторами выставить любое напряжение, например 6 вольт. подскажите, помех не очень много от такого повышающего преобразователя? точность не сильно упадет? если поставить помощнее конденсаторы на выходе повышающего- сильно поможет?
Когда как.
Надо пробовать, здесь не подскажу.
До 6 если заменить стабилизатор, но не думаю что это критично, проще оставить так.
Только измерение ESR конденсаторов производится крайними контактами.
Я писал, вращение ручки — выбор пункта меню.
Я же не могу показать на фото как вращать ручку :)
ибо изначально было показано что валкодер, графики уровней вот и подумал что им что то задается. а оказалось все банальнее просто
PS: обзор полезный
PPS: никак не пойму тех, кого интересует не сам обзор, а каким образом получен предмет обзора
Видимо, реликтовые рефлексы типа зависти.
Ведь по сути это два лития по 3,7В, — в итоге 7,4В.
aliexpress.com/item/Free-shipping-GM328-transistor-tester-ESR-meter-LCR-meter-Cymometer-square-wave-generator/32232190942.html
Оранжевый экран — последний писк моды:)
Спасибо!
Шесть измерительных резисторов — не какая у них маркировка точности, а каковы их реальные значения сопротивления, измеренные с максимальной точностью?
Насколько 3 x 470K имеют разброс относительно среднего, и то же самое про 3 x 680.
А какая там на них последняя полоска — это не очень-то важно, полоску в Китае можно нарисовать любую.
Короче, суть этого вопроса в том — можно ли паять эти резисторы, или после измерения их нужно выкинуть и искать другие.
Даже не более точные, а имеющие наименьшее отклонение сопротивления друг от друга.
Такими обзорами зачитываться можно.
Если внимательно почитать обзор, то автор указа один из "+" — 0.1% резисторы в комплекте
PS Вопрос к автору: допил тестера будет?
Интересует:
— расширение функциональных возможностей (как например проверка стабилитронов).
— изменение схемы питания на 1(2)*Li-Ion со встроенной схемой контроля заряда-разряда
Внутри корпуса — литиевый аккумулятор, повышающий преобразователь и плата защиты-заряда лития.
Можно залить прошивку, адаптированную для работу с банкой лития напрямую (возможно стабилитрон придётся еще повесить).
UNI-T UT71B, например
Мало точности, у него ±(0,4%+20), а резисторы заявлены как 0.1%
Учитывая, что мы хотим измерить не абсолютное значение резистора, чтобы узнать, помещается ли он в диапазон ±0.1%, а их относительный (друг друга) разброс, достаточно ли нам будет их все померить несколько раз ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ прибором, несмотря на то, что его точность ±0,4% или типа того?
Иными словами: при нескольких измерениях мы получили средние значения 679, 680 и 682 (вот такие вот китайские ±0.1%). Мы не знаем, 682 — он на самом деле 679 или 685 или где-то между (учитывая ±0,4% нашего прибора). Точно так же мы не знаем и про остальные два. Но так как мы меряли на одном приборе, и повторили измерение несколько раз, измерениям 679 и 683 относительно друг друга мы можем доверять. А между ними получается разница 0.6%. А нас это сразу не устраивает.
(к конкретным цифрам придираться не нужно — я только иллюстрирую мысль, и не пытался дать правдоподобные цифры)
А с какой точностью маркированы резистры или какие их абсолютные значения, измеренные с этой точностью — какое нам дело? Нас интересует, чтобы они были, по возможности, одинаковые (имели минимальный разброс). А для измерения этого достаточно прибора и с гораздо меньшей точностью.
IMHO.
Класс точности прибора принципиально не позволит измерить то, что классом выше.
Результаты то мы получим, только вот толку с этого будет не много :(
Попробовать можно, жаль выпаивать теперь придется :(
"- Позвольте!
— Не позволю!
— Простите.
— Не прощу!" ©
Вам же говорят, что смысл — не измерить сопротивление с высокой точностью, а сравнить сопротивления резисторов и попытаться их забраковать, если разброс показаний при этом сравнении будет явно выше 0,1%
Смысл в том, что прибор (мультиметр), при последовательных замерах «врёт» в одну сторону и на одинаковое значение (конечно не абсолютно одинаковое, но эта одинаковость у прибора с точностью 0,4% будет выше, чем 0,1%, ИМХО). Во всяком случае, если делать измерения одно за одним (завтра по каким-то причинам, например из-за колебаний температуры, величина отклонения может измениться).
Кроме того, для данного прибора не менее важна именно абсолютная точность, так как при изменении сопротивления надо вносить изменения в программу.
Обзор вроде про один набор.
интересует максимальный функционал!
p.s. Писал сюда, надеясь на Ваш ответ )
Выше писали что можно купить как минимум плату и остальное собрать самому, может так проще?
На али полно одинаковых плат транзитестеров, но одни имеют надпись VLoss=xx% а другие нет.Получается одни меряют потери а другие нет? Как отличить, как выбрать????
Ещё вопрос, если впаять 6 диодов защиты как изменится точность прибора? Ведь они внесут дополнительные сопротивления и утечки к 6 резисторам.Калибровка всех уравняет?
Можно ли перепрограммировать AT328 на китайской плате или они заблокированы? Лучше брать в дип корпусе и с панелькой или планарный впаянный вариант тоже пойдёт в смысле программирования, смены программы? Какую проще и дешевле достать?
Почему конструктор россыпью дороже готовых тестеров???
Да, после калибровки проблем не будет, лучше выбирать диоды с минимальной емкостью.
Можно.
Особо значения не имеет, кому как удобно.
Так а проведенное приятное время за сборкой ничего не стоит? :)
Здесь два варианта
1. Собрать на предприятии проще, чем фасовать все по кучкам.
2. Доплата за интерес.
На сколько полезен и удобен энкодер, стоит ли за ним гнаться и переплачивать или это понты и 1 кнопки хватит?
Ну здесь кому как, лично мне не очень надо, кому нибудь может и будет полезно.
Поэтому я делал два своих варианта, с проверкой стабилитронов, питанием от аккумулятора и его зарядкой изначально.
Обойтись можно и одной кнопкой, но удобен он на сложном варианте, где много пунктов меню.
Если вариант простой, то большой разницы не заметите. В реальности можно обходиться и кнопкой.
Данный вариант в статье имеет плюсы: съёмный дисплей, энкодер, все компоненты в дип варианте позволяют легко произвести модернизацию прибора навесным монтажом, с смд такой фокус на порядок сложнее, упрощается ремонт заменой процессора в панельке(после измерения не разряженного конденсатора большинство тестеров идут в мусорник), шлейф дисплея расположен внутрь платы и его труднее оборвать случайно.Высокоточные резисторы делителя.Программное обеспечение относительно новое по китайским меркам.
aliexpress.com/item/2015-M328-LCD-12864-Transistor-Tester-DIY-Kit-Diode-Triode-Capacitance-LCR-ESR-Meter/32572444818.html
Недостатки: цена в 17 долларов- обусловленная более дорогими дип компонентами, энкодером, панелькой и дорогим дип процессором в 3,38 доллара.Простейшая схема.
www.banggood.com/Main-Chip-ATMEGA328-IC-Chip-For-DIY-M328-Transistor-Tester-Kit-p-966305.html
Отсутствует место для разъёма программирования.Для программирования процессор надо вынимать и использовать дорогой программатор с панелькой.Или подпаивать разъём.
— Второй кандидат с одной кнопкой самый дешёвый, можно найти за 10-11 долларов.
aliexpress.com/item/Multi-functional-LCD-Backlight-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR/32506178301.html
Но имеет врождённые недостатки: шлейф дисплея наружу платы и легко оборвать.Стеклянные наружные углы дисплея от скола ничем не защищены.Дисплей не съёмный, разъёма не имеет, шлейф припаян и на него приклеена подсветка дисплея.Зато прибор плоский.
Пайка ножек планарного процессора будет затруднена с противоположной стороны, можно по плавить плату подсветки.Выводов программирования не предусмотрено, модернизация и ремонт затруднены.Резисторы делителя обычной точности.Программное обеспечение китайской V 2.07 устаревшее.Схема самая примитивная.
— Третий кандидат оптимален, с 2 кнопками модель Fish8840 имеет среднюю цену между этими двумя 14 долларов и уже готов к использованию.
aliexpress.com/item/esr-meter-Portable-M328-12864-LCD-Transistor-Tester-for-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Thyristor-MOS-PNP/32416827644.html
Плюсы: имеет съёмный дисплей на разъёме, место для штырьков разъёма программирования, место для впайки разъёма питания от внешнего БП, есть готовая боле новая программа для замены старой китайской.Шлейф смотрит внутрь платы и не так просто оборвать.В некоторых вариантах все 4 стеклянные угла дисплея защищены от скола пластиковой рамкой,
в некоторых только 2.Кнопку и схему отключения питания (требует доработки иначе садит крону как и остальные китайские недоделки).
www.youtube.com/watch?v=e2sEb4KE3B0
Недостатки: надо устранить одну недоработку по питанию, перепрограммировать процессор по желанию, впаять пару деталей.Планарные резисторы обычной точности, управление одной кнопкой.
www.youtube.com/watch?v=zsLDeSEyyzY
ebay.com/itm/172011655752
Крайне желательно, сам Karl-Heinz KuЁbbeler пишет в инструкции и описании прибора:
«The resistors R1 to R6 are critical for measurements and this 680 and 470k resistors should be
measurement type resistors (tolerance of 0.1%) to get the full accuracy.»
www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/8f/Ttester_eng111k.pdf
Не так важна точность абсолютного значения как одинаковость резисторов.Почитайте о тестах в
«5.5 Функция самопроверки» стр.92
www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c8/Ttester_rus111k.pdf
Тест 2. Сравнение резисторов 680 Ω
«+RL- 12 13 23» У автора в статье отличный одинаковый для всех резисторов результат -4мв -4мв -4мв.
Тест 3.Сравнение резисторов 470к
"+RH- 12 13 23"
Тест 5. Т5 0 0 0 У автора в статье превосходный результат 0 0 0.
Наиболее важен Тест 7.И не важно абсолютное значение номинала резисторов как результаты тестов.
Итд.«Различие между 3 измерениями в одном тесте больше нескольких мв может быть вызвано применением неправильных значений резисторов.»
По результатам тестов, меняя и подбирая эти 6 резисторов, можно настроить прибор на большую точность.
Открыл спор по резистроам, посмотрим чем кончиться.
Написал примерно так, только сократил до 500 знаков как мог:A set of parts for the assembly of the device does not match the photos on the website and the description of the seller, the photo in the installation guide on page 2 and 1.
Description of the assembly of the device from the page Seller:
5. Detailed installation guide: www.dropbox.com/sh/uo7nr7xet09esbu/AAAMAjU0sE2hFqCXe0VAsGM_a?dl=0
Resistors 680 E (3 pieces) and 470k (3 pieces) must have precision 0.1% with a purple stripe.
Uploaded 6 pieces of 1% with a brown stripe.
Using bad resistors reduces the accuracy of the instrument tenfold.
«The resistors R1 to R6 are critical for measurements and this 680 and 470k resistors should be
measurement type resistors (tolerance of 0.1%) to get the full accuracy.»Karl-Heinz KuЁbbeler -author device.
www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/8f/Ttester_eng111k.pdf
aliexpress.com/item/New-DIY-KITS-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-meter-PWM-Square-wave-Frequency-Signal/32549277002.html
Видимо более точные 6 резисторов стоят несколько долларов :))) или их присылают на обзоры «по блату», по старой советской большевистской традиции.Так что не надейтесь.Или обговаривать с продаваном ДО покупки.
Разброс 675-681-677,463к-467к-464к.
Упаковка стандартная-мягкий пакет и всё, просил дисплей лучше упаковать -добавили рулончик пупырки в 2 слоя, и то хорошо.
Оказалось что китайцы с Али хотят 16 долларов за 100шт 0,1% резисторов, и меньше наборов не обнаружил.
aliexpress.com/item/RJ24-high-precision-metal-film-resistor-1-4W-0-25W-0-1-470Kohm-470-Kohm-100pcs/32604695242.html
aliexpress.com/item/RJ24-high-precision-metal-film-resistor-1-4W-0-25W-0-1-680ohm-680-ohm-100pcs/32604695250.html
Если кто найдёт дешевле прошу отписаться.
Остаётся заказать 100шт 1% по доллару или менее и отбирать.
по крайней мере 680 Ом есть тут aliexpress.com/store/product/0-1-Error-Metal-Film-Resistor-Aerospace-Grade-5-Cycles-Aging-HIFI-Resistors-Purple-Ring-For/725205_32214368952.html
заодно спросил у продавана за номинал в 470К, но ответа пока нет
для того, чтобы отбирать резисторы на 0.1% допуска нужен прибор с хотя бы 0.01% — вряд ли такое дело валяется на каждом шагу
Так древний советсткий В7-35 на 470к имеет 0,5% точность.
А 1% имеют большинство приличных современных цифровых проф. мультиметров.
Для 470к ± 0,1%=± 0,47кОм
Для 680 ± 0,1%=± 0,68 Ом
Так я отобрал из сотен 5% МЛТ несколько троек с точностью 1ом для 680(678,679,680,681,683)
и с точностью 1 кОм для 470к(468,469,470,471,472).
Буду впаивать тройками и смотреть тестами точность.Потом перепаивать и снова тест.Или таки впаяю 12 позолоченные гнёзд для подбора резисторов.
Маркус тестер сам себе высокоточный омметр, показывает какой резистор и пара врёт и на сколько в милливольтах.И не забывайте разброс параметров контроллера по входам-все контроллеры разные.
Потом эти резисторы проверялись другим мультиметром с другой погрешностью и сомнительные не стабильные -прыгающие отсеивались.Потом проверялись на В7-35.
Были найдены старые советские высокоточные резисторы 0,2% 0,1% на 44-60-360-910ом ом и проверены приборы.Самым точным оказался В7-35 СССР.Поверенный лет 8 назад и списанный.Ха-ха-ха… Импортные мультиметры, включая американский, врали + /- 1 единицу измерения выше или ниже.Но свою роль в отборе промежуточных значений троек они сыграли.
По итогам проверки В7-35 из отборных троек выбраны точные значения и вставлены в панельку для проверки, как и задумывалось.
По итогам проверки остальных троек резисторов уже самим Маркус тестером разность подбора сопротивлений в допуске 0,1%.
Точность резисторов подтверждает и тест прибора, следует заметить что результаты тестов зависят от конкретного контроллера, они имеют разброс по входам.
V 1.12K
R0= .19.21.18
T1 Ref=1099mv =(идеал 1100mv )Измерение 1, 1 v опорного напряжения
RHf=817 результирующий коэффициент для измерения ёмкости с резистором 470 k
T2= RL-Mean Middle Отклонение среднего напряжения от идеального Сопротивление 680 om
Сравнение резисторов 680 Om +RL- 12 13 23
-4-4-4 mV (по таблице -1-1-1 хорошо,-5 допустимо Рис. 5.67)
T3= RH-Mean Middle Отклонение среднего напряжения от идеального Сопротивление 470 k
Сравнение резисторов 470 k. «+RH- 12 13 23»
-3 -3 2 mV (по таблице -2-2-2 хорошо,-5мв допустимо Рис. 5.67в)
T4=«Isolate Probe!»
Входное напряжение Рис. 5.68.
T5= 0 0 0 RH-Low Сопротивления 470 k к 0 v (идеально)
T6= -1-1-1 mV RH-High Сопротивление 470 k к 5 v (по таблице норма -4, -5mv, идеал=0)
T7=0 0 0 проверяется напряжение резистивного делителя 470 k / 680 om (результат идеален)
Различие больше, чем несколько mV, может быть вызвано применением неправильных значений резисторов.
Выходное сопротивление портов контроллера Рис. 5.69
Test 8 R out Lo Сопротивление 680 om к 0 v Ri_Lo=20,3/20,4 Om (в диапазоне 20-21 ом)
Test 9 R out Hi Сопротивление 680 om к 5 v Ri_Hi=22,6 Om (в диапазоне 21,6-22,4ом)
Test 10 Смещение нуля при измерении ёмкости (норма по таблице) Рис. 5.70.
C0= 38 39 39 pF (по таблице 30 идеально, реально 36-40)
OK
— Show Test:
215nF
Величина коррекции после автокалибровки Рис. 5.71.
ReF_C korr=47 pF
ReF_R korr= -5 mv
C0=56 57 57 pF
Описание тестов, таблица и графики: Тестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером
и минимумом дополнительных элементов
Версия 1.12k
Karl-Heinz K¨ubbeler
kh_kuebbeler@web.de
русский перевод Сергей Базыкин
27 января 2016 г.
www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf
Test 3= «+RH- 12 13 23»
Отклонение среднего напряжения от идеального
Сравнение резисторов 470 k.
-3 -3 2 mV (по таблице -2-2-2 хорошо,-5мв допустимо Рис. 5.67в)
В разных последующих тестах с разной посаженной батареей
-3 1 1
-3 1 2
-3 0 2
Видна неравномерность резисторов.
Померял Маркус тестером заранее отобранные резисторы и отобрал стабильные 470,3-470,4 К три штуки, по трём комбинациям измерительных входов 1-2,1-3,2-3.
После замены тест показал:-3-3-3 (470,3 470,3 470,3), батарея 8,5в,5,04в.Показания стабильны при нескольких тестах и падении батареи до 8,4в.
Заменил и померял Маркус тестером вынутые резисторы.
Получилось по входам №1=471,2к ,№2=470,3к ,№3=471,2-470,1 К отсюда и неравномерность результатов.
471,2-470,3=0,9 0,9/2=0,45 кОм ±, попадает в допуск:
Для 470к ± 0,1%=± 0,47кОм
Возможно замена на 472 покажет 0 0 0.К сожалению влияет и неравномерность входов контроллера.
А показания некоторых резисторов не стабильные, скачут-влияют собственные шумы резисторов(нестабильное сопротивление).
Таким образом, самые важные результаты настройки по резисторам, в тестах №2 и №3.Результаты должны быть ОДИНАКОВЫЕ типа -4-4-4,-3-3-3,-1-1-1 и возможно ближе к 0 в серии тестов.
Т5 и Т7 все 0.Т6 обычно -1-1-1, или 000 в идеале.
и Т4 -3-3-3.Дело в том что на фото Тест 4 отображаются пред идущие результаты теста Т3 -3-3-3.
И это без приборов с точностью 0,01%! Всего лишь с тремя приборами 0,5-0,8% точностью, набором точных проверочных резисторов от 44 до 910ом и перебором примерно 600шт 5% МЛТ 470к и 150шт 5% 680.
К сожалению перебор 200шт 10% МЛТ 680 не дал ни одного годного резистора.А заказанные мной 100шт 1% 680 всё ещё летят из Китая.
Кстати точные резисторы 0,1% можно найти в любом китайском мультиметре от 20-30 долларов.В 5-10 долларовые ставят 0,5%, например 352килоома и 0,99 Ом и 2,99 Ом 0,5% стоят в DT-182 в цепи измерения тока и часто горят.
И все потому, что продавец изначально дал не те резисторы :(
Вообще точные резисторы найти иногда очень тяжело, выбор номиналов не очень большой.
А что делать тем, кто не имеет «сотни тысяч» 5% резисторов МЛТ из СССР и кучки «нормальных» приборов?
Использовать метод Барона Мюнхгаузена-самовытягивание из болота за волосы!
Если вы конечно хотите точный прибор! Потому что на профильной ветке паяют резисторы какие в голову придёт! И ещё хвалят прибор.
Правда другие при этом огульно ругают прибор за низкую точность.:))))=
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Паять сначала те 1% резисторы что пришли и подбирать Маркус тестером тройки резисторов из заказанной 1% сотни 680 и 470к на АЛИ.
Это обойдётся в 1,6 доллара.А перебор с перепайкой не займёт и пары часов.
Например я заказал:
aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-680-ohm-1-4W-Metal-film-resistor/32328341731.html
Бесплатная доставка 100 шт. 1% 680 Ом 1 / 4 Вт металлопленочный резистор US $0.80 / партия 100 шт.т.
Из 100шт 1% резисторов легко отобрать 3шт одинаковых, наиболее близких к номиналу.(Из 10% практически невозможно.)
Если есть ДВА точных резистора 0,1% или 0,2% это сильно ускорит подбор.Первый резистор надо иметь в диапазоне 50-1000 Ом, второй 100-600 кОм.Для быстрой корректировки абсолютной погрешности Маркус тестера с вашими не точными 1% резисторами.Но можно обойтись и без них контролем результата то тестам Маркус тестера №2,3,5,6,7.
Просто это потребует перебора отобранных резисторов в самом приборе и тогда желательно не впаивать резисторы а ставить их в контакты впаянной панельки(панельку разламываем по 2 контакта иначе не влазит).
Ещё одна тонкость: измерительные пары контактов с резисторами 1% не равнозначны! Одни врут больше, другие меньше, причём в диапазоне низкоомных резисторов 680 и высокоомных 470к по разному!
Поэтому желательно выбрать наиболее точную пару с помощью тестового резистора.
Сначала подбираем и впаиваем резисторы 470кОм, проверяем тестами.Потом 680.
У вас должно получится во 2 тесте -4-4-4 или лучше, ближе к 000, в третьем -3-3-3 или ближе к 000, в 5 и 7 однозначно 000, а в Т6 типа -1-1-1, или 000.Главное чтобы все результаты были одинаковые по трём измерениям.
Ваш Кэп Очевидный.
Для дальнейшего повышения точности тестера надо заменить ИОН более точным в порядке предпочтения:
LM4040A25, TL431B — точность 0,5%, LT1004CS8-2.5
И стабилизатор 5в на более стабильный- mcp1702-5002.
Следующий шаг повышения точности и возможностей перепрошивка на новую версию с кварцем 16 мегагерц.
Вот тут собраны ПО многих китайских клонов, наш M328 kit yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z
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В диапазоне 30 Ом-500кОм точность ДАННОГО тестера с ЭТОЙ прошивкой достигает 0,05% и БОЛЕЕ при относительном подборе пар резисторов.Это подтверждено многочисленными тестами и фото с измерением точных резисторов, в том числе на мушках и других сайтах, на трубке.
Сам Куббелер отмечает повышенную точность измерений в диапазоне 20 Ом-10кОм, но пишет о 1% точности измерений.Это во первых перестраховка на весь диапазон измерений.Ниже 20 Ом и выше 1 мОм точность измерений резко падает по его же испытаниям.Во вторых он перепечатывает данные с 2009 года, с тех пор радикально изменилось ПО тестера(вышла 660 версия программы)и технологический процесс производства микроконтроллеров(«выход годных» постоянно растёт в процессе совершенствования производства-ибо он определяет прибыльность).
Вот на вскидку пара ссылок с цитатами:
— Купил по 50 шт. резисторов 470 кОм и 680 Ом 5% 0805, выбрал наиболее близкие к номиналам (получились 0,5% — погрешность измерения тестера), заменил ими вестовые резисторы на портах МК.
— провел калибровку, измерил 0,01% резистор 32768 Ом, показал 32,76 кОм — погрешность = 0,05% (в данном случае погрешность еще меньше и точность ограничивается количеством отображаемых разрядов), но это
скорее удачное совпадение, для номинала 29,7 Ом, показывает уже 29,60 Ом, погрешность = 0,8%.
hardelectronics.ru/tester-tranzistor.html
Прочитал сейчас про новую фичу и сразу прошил свой прибор который на 1602 последней прошивкой 557. Всё отлично работает.
Параллельный конденсатор 39 нф 1%.Что радует в последних прошивках, это то что ничего не надо корректировать.
Сразу всё мерит нормально: конденсатор 4700 пф 1% показывает 4694 пф, 39 — 39 нф, резистор 0,05 ома 1%- 0,05, 180ом 0,1%-179,8, 562ома — 562,2.
vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8100#
за 10 долларов на АЛИ и за 6 на Бангуде.
aliexpress.com/item/Graphics-edition-transistor-tester-supporting-shell-the-LCR-diodes-ESR-online-DIY-a-full-set-of/32506171474.html
www.banggood.com/Supporting-Shell-For-DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-p-989949.html
Осталось только выяснить можно ли платить на Бангуде виртуальными интернет долларовыми карточками типа Мастеркард или таки надо регистрировать аккаунт ПайПал.
А аккумулятор типа Крона 8,4-7,6в 400мАч тут, он не имеет повышающего преобразователя и поэтому не гадит помехами в измерительную часть.
Хотя ЧСВ у производителя явно завышенное 9в и 800мАч.
www.banggood.com/9V-800mah-USB-Lithium-Rechargeable-Battery-p-986563.html?p=SJ0913159810201304V2
Жёлтое на синем — как раз и даёт зелёный. Особенно, если верхний цвет хотя бы ненмого прозрачен.
(это не некропост), вдруг, в будущем, кто-то наткнётся :)
У самодельных менял время отключения.
Хотя как по мне, то и так точность нормальная. Да и слабо понимаю как точность здесь связана с частотой.
Точность немного вырастет на некоторых измерениях, как писали на профильном сайте.
собрал этот тестер, всё вроде работает…
но только на дисплее отображаются 2 верхних строки…
подскажите чего делать и где копать…
Там есть ссылки на соответствующие ветки форума, так сходу и не вспомню.
vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=2280#
Автор zim сообщение #680825
от коробок
1 раз заказал — у дисплея отображалось только 2 строки… дисплей менять не стал, оформил возврат,
заказал 2 раз у другого продавца… при нажатии на энкодер работает только подсветка дисплея и всё…
питание есть, 5v на контролер приходит, транзисторы целые, светодиод стоит правильно)
подскажите это контролер не рабочий или может ещё что нибудь?
контроллер с прошивкой Вы вряд ли купите
если есть желание заморачиваться, то читать надо тут
vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0
прошивки и варианты исполнения тут
vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Планировал менять свой простенький мультиметр на более навороченную модель с возможностью измерять емкости и температуру, ну и с True RMS заодно. Бюджет на такую покупку — 2 тыс руб, 3 максимум.
После прочтения вашего обзора, задумался над альтернативным вариантом — оставить пока свой мультиметр в покое и докупить транзисторный тестер и что-то для измерения температуры.
Правильно я понимаю, что такой набор будет более функционален, чем чуть более продвинутая модель мультиметра? И по цене может оказаться выгоднее.
На мультиметре буду измерять напряжение и ток (точности пока вроде хватает), а тестер возьмет на себя все для диагностики неисправных плат и проверки радиодеталей.
Нашел на али версию тестера с 3-мя щупами. Она аналогична рассмотренной вами?
Использование щупов не сильно ухудшает точность измерений?
Естьдругая версия прибора, намного дешевле но уже без корпуса. Питание от 14850.
aliexpress.com/item/Multifunctional-Tester-GM328-Transistor-Tester-Diode-Capacitance-ESR-Voltage-Frequency-Meter-PWM-Square-Wave-Signal-Generator/32686789564.html
Собрал, но не впаял светодиод, думал он для красоты и я не определился на тот момент на какую высоту его поднимать…
Включаю приборчик, а он загорается (экран) и гаснет… Полез читать отзывы.
Пишут, что прод шлёт без прошивки.
Ну я и начал шить всё подряд. Ничего не подходит ;-( Два контроллера ухнул.
Потом выяснил, что всё из-за светодиода, а прошивок уже не вернуть.
На ютубе и в коментах к товару люди их шьют непринужденно на русскую прошивку, а у меня не получается найти нужную…
Мож китайцы чего с адресацией намутили спецом…
Я их четыре штуки взял, два работают. Прошивка залочена (((
Хочу откалибровать, вхожу в Selftest нажимаю, а он пишет Sort Probes.
Посоветуйте как быть.
и вот на это картинке останавливается на инкодер не реагирует, горит вои эта надпись и всене!
https://rightnotes.ru/instruktsii/gm328_tester_radiodetaley_cborka.html
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