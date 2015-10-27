OBDII GPS Tracker TK206

Доброго всем дня!
Приобретение этого устройства спровоцировано скорее гаджетоманией, чем реальной необходимостью. Но т.к. оно всё-таки уже куплено, и у меня есть немного полезной информации для потенциальных будущих владельцев — я не смог подавить приступ графоманства, прошу просить меня местных Капитанов Целесообразность :) Будет много воды и чуть-чуть пользы…
Пролог.
В силу особенностей моей душевной организации и физических возможностей, однажды на семейном совете было принято решение, что водитель в семье будет один — супруга. Со своей задачей она прекрасно справляется последние 6 лет (т-т-т), а вот я так и не привык за этот немалый срок отпускать её одну в дальние поездки (к тёще, например) со спокойной душой… Чтобы избавить себя от необходимости названивать жене за рулём, отвлекая и надоедая (официальная причина), а также чтобы утолить вышеупомянутый внезапный покупательский зуд (реальная причина) — решил разбить свинку-копилку и прикупить какой-нибудь (полу)стационарный трекер для авто. На практике свинка-копилка оказалась ящиком Пандоры, и семейный бюджет пострадал в процессе жертвоприношения на значительно бОльшие суммы, чем планировалось изначально, но это уже совсем другая история (будет обзор).
Выбор.
Изначально было желание «дёшево отделаться» каким-нибудь приложением-клиентом для бесплатных трекер-сервисов. Но бдительно следить за батареей телефона, запуском приложения и отсутствием ошибок подключения ветреный женский ум не склонен, поэтому вариант отпал.
Далее рассматривались коробки-с-проводами, подразумевающие стационарную установку и подключение к проводке автомобиля. К сожалению (или к счастью?), я из тех чудиков, которые даже лампочки и уже одетую на диски резину меняют только в официальном сервисе :) Предупреждая вспышку брезгливого сарказма у малокультурных, и поток искреннего недоумения у высококультурных самоделкиных — уточню: я дружу с паяльником и отвёрткой, но принцип «опыт прямо пропорционален количеству испорченного» и ценовая категория вопроса служат для меня прекрасным сдерживающим фактором :)
В итоге, мне хотелось найти решение класса «воткнул-и-играй», и в какой-то момент хорошим вариантом показался обозреваемый трекер, к тому же была возможность воспользоваться непонятно откуда взявшимися поинтами магазина (последняя покупка почти 3 года назад).
Магазин.
О, как же я люблю ходить по граблям! Отзывы об этом магазине я, безусловно, читал перед покупкой. Но вкусная цена и личный (хоть и давний) положительный опыт работы с ним сделали своё дело: за два прошедших месяца попыток приобретения было аж целых три, из которых только одна увенчалась успехом.
Сначала я пытался приобрести у них Meizu M2 Note (in stock), но через две недели молчания отменил заказ. Затем я позарился на старшую модель трекера — Tk207 (in stock) с возможностью мониторинга автомобиля по K-Line, но через три недели мне сообщили о необходимости подождать ещё один или несколько месяцев; на запрос рефунда поддержка отморозилась и деньги пришлось возвращать через PayPal. «С паршивой собаки хоть шерсти клок» подумал я, и заказал героя обзора (ships in 24hrs), который честно отправили на четвёртый день. Почему «честно»? Потому что оказывается, у этого магазина есть две версии сайта — в зоне .com и в зоне .net, и функционируют они по-разному, точнее .com просто практически мёртв (несмотря на актуальную товарную базу), и меня угораздило сделать заказ именно через него. А сайт в зоне .net для того же товара никакой отправки в течение 24-х часов и не обещает…
В общем, я для себя этот магазин вношу в личный чёрный список за обман и неорганизованность, пусть посидит там вместе с повадившимся присылать откровенный брак БИКом :)
Девайс.
Посылка шла без трека (зачем тогда галочка при оформлении — непонятно, привет EB ещё раз), но долетела до Ростова-на-Дону за 15 дней. Фоток посылки нет, т.к. растерзана она была в первые же 15 секунд на почте — после всего негатива в переписке с EB я был уверен, что мне приедет дверная петля :) Но обошлось, в посылке оказался герой обзора.
В комплекте сам трекер, инструкция-раскладушка с микротекстом и каретка для симки с замыкателем (трекер включается при устновке этой каретки на место). Для сравнения сфоткал его рядом с небезизвестным ELM327 — трекер идентичен по всем габаритам, кроме длины:
Пластик неплохой, внешний вид оставляет приятное впечатление. Разбирается трекер ногтем, защёлки плотные, но не тугие. Убеждаемся, что внутри не монокристальное решение, а отдельно модуль GSM с IFA-антенной (предположительно MT6261) и отдельно модуль GPS с керамической патч-антенной (предположительно U-blox):
Тут мне взгрустнулось — размер GPS-антенны не внушал особого доверия, особенно с учётом предполагаемого места установки трекера (на моём автомобиле разъём OBD2 находится очень низко и направлен строго вертикально), позже мои опасения отчасти оправдались.
Распаян 10-пиновый MiniUSB сокет, но к USB порту он не имеет никакого отношения. Скорее всего это аналог TTL-ного порта на трекерах Xexun. Если найду чем — попробую подцепиться к выведенным на плате RX/TX и послушать что там происходит; если будет что-то интересное — обзор обновлю.
Настройка.
Проклиная китайский полиграфический кретинизм и их страсть с гугло-переводу, я честно пытался разобраться в настройке трекера по прилагаемой инструкции. Т.к. подобное устройство у меня в руках оказалось впервые, и конкретный его функционал мне был известен только приблизительно, то попытка интуитивно осознать что-то полезное по подсказкам из этой безумной бумажки превратилась в увлекательную игру. Нет, многое было вполне понятно сразу, но некоторые словесно-смысловые обороты «инструкции», с моим скромным 14-летним опытом работы в хелпдеске, отказывались поддаваться совершенно. К тому же в инструкции есть ошибки в синтаксисе самих команд, да и описаны они не все.
Я попытался поизучать мануалы от других трекров со схожим языком запросов, и кое-как сложил эти данные в одно целое. Важный для некоторых момент: запросы принимаются и обрабатываются с любых номеров (кроме команды сброса настроек), никакой дополнительной безопасности не предусмотрено. Чтобы будущие счастливые владельцы не ломали глаза и мозг, прикладываю PDF-версию оригинального мануала
, и опишу по-человечески здесь то, что понял сам. Настраивается и управляется устройство SMS-командами, приведёнными ниже:
SMS-команды
LANG0# и LANG1#
Задать язык оповещений (0 — английский, 1- китайский).
710#номер_телефона1# и 710#номер_телефона2#
Задать номера администраторов. Все уведомления о событиях будут приходить на эти номера.
D01# и D02#
Удалить соответствующие номера администраторов.
901#
Показать номера администраторов.
801#пояс#
Настройка часового пояса. Насколько я понял, тупо указывается направление от нулевого меридиана (E — восток, W — запад) и смещение от UTC. Т.е. для московского времени пояс будет E3.
802#название_APN#логин#пароль#
Настройка точки доступа оператора. Если логин/пароль не требуются — их можно не задавать.
803#адрес_сервера#порт#
Настройка сервера трекинга. Задавать можно и IP-адрес, и по доменному имени — работают оба варианта.
CIP#
Показать настройки сервера трекинга.
730#секунды#
Частота обмена данными с сервером трекинга во время движения (10-60).
SUP#минуты#
Частота обмена данными с сервером трекинга во время простоя (1-60).
NUP#
Прекратить обмен данных с сервером. Для возобновления передачи нужно снова задать какой-либо из интервалов.
123#чувствительность#способ#
Включить уведомление о вибрации. Первый параметр — чувствительность сенсора (1-5), второй параметр — способ извещения (1 — смс, 2 — звонок, 3 — всё сразу). Для получения уведомлений должен быть настроен номер администратора.
V123#минуты#
Интервал между повторами уведомлений о вибрации (1-10).
456#
Отключить уведомление о вибрации.
SSA#скорость#способ#
Включить уведомление о превышении скорости. Первый параметр — предел скорости (60-220), второй параметр — способ извещения (1 — смс, 2 — звонок, 3 — всё сразу). Для получения уведомлений должен быть настроен номер администратора.
STIME#минуты#
Интервал между повторами уведомлений о превышении скорости (1-60)
CSA#
Отключить уведомление о превышении скорости.
666#
Запрос местоположения. Ответ приходит смской со ссылкой на гугло-карты, указанием времени, скорости и IMEI трекера. Если положение определено с помощью LBS — перед ссылкой будет искажающий смысл префикс «AGPS About!».
886#
Показать параметры устройства: IMEI, название APN, IP-адрес сервера и порт, интервал передачи данных в движении, интервал передачи данных в простое, язык, таймзона.
902#
Показать статус устройства: наличие внешнего питания (да/нет), уровень сигнала мобильной сети, захват спутников (да/нет), уведомление о вибрации (да/нет), состояние прослушивания (не актуально для девайса), обмен данных с сервером (да/нет).
930#
Перезапуск трекера.
940#
Сброс всех настроек. Может быть выполнено только с номера администратора.
V00#
Показать версию прошивки.
Неактуальные для данной версии трекера параметры:101#номер_телефона1# и 102#номер_телефона2# и 103#номер_телефона3#
Задать авторизованные номера. Бесполезно на этом устройстве, т.к. оно не имеет прерывателя цепи бензонасоса.
D11# и D12# и D13#
Удалить соответствующие авторизованные номера.
C10#
Показать авторизованные номера.
Откопав в загашнике старую мегафоновскую симку, я перевёл её на тариф Мегафон Онлайн с услугой Интернет Планшет (20 метров трафика бесплатно каждый день без абонентской платы — для трекера идеально), дрожащими от восторга руками вставил в трекер и выполнил настройку девайса.
Затем полез на первый попавшийся бесплатный трекинг-сервис
и… обломался :) Я совершенно не учёл, что существует масса различных протоколов общения между трекерами разных моделей и сервером, поэтому необходимо при настройке «объекта» в сервисе указывать именно свою модель. Естественно, по закону подлости, там были заявлены
какие угодно китайские (и не только) поделки, но моей модельки в списках не оказалось.
И началось! Ох уж этот русский авось, помноженный на лень и повышенную возбудимость :) Сначала я перепробовал кучу вариантов трекеров в подобном форм-факторе, потом искал инфу по форумам и перепробовал рекомендуемые там варианты, затем тыкал просто наугад по похожим названиям… Неудобства добавляло то, что для почти каждого устройства у сервиса имеется отдельный порт, который нужно менять в настройках трекера, а ведь дорогой читатель понимает, что каждая настройка — это пара смс-ок минимум. В общем, потратив не скажу сколько денег на смс-ки, моя жаба поднатужилась и родила спасительную мысль: а кто мешает мне настроить трекер на свой домашний IP, сдампить NetCat'ом данные и по ним определить устройство-аналог?? Пробуем:
— пробрасываем по необходимости на роутере какой-нибудь порт (например 1234) на локальный IP компьютера;
— настраиваем трекер на свой публичный IP адрес и проброшенный порт;
— качаем и распаковывем NetCat for Windows
, запускаем в консольке «nc -L -p 1234 -o log.txt»;
— ждём данных от трекера и тупо сравниваем полученную строку по внешнему виду с каким-нибудь источником; я нашёл похожий формат в этом файлике
проекта traccar.org (там вообще куча полезной технической инфы), и он оказался аналогом формата модели Xexun TK-103.
Ещё один немаловажный момент — определить уникальный идентификатор устройства. С помощью специального сервиса
удалось выяснить, что этим номером является IMEI трекера, но только первые четыре цифры в нём заменяются на один единственный нолик. Т.е. если, например, ваш IMEI 123456789101112, то уникальным номером будет 056789101112.
Итак, указываем на сайте трекинга устройство TK-103, уникальный идентификатор, перенастраиваем сабж на соответствующие IP/порт — ура!, данные о местоположении наконец-то пошли (как только были захвачены спутники)!
В работе.
По логике это должен быть самый интересный раздел, но по факту рассказывать особо нечего. Оно работает, учитывая место установки — даже неплохо работает. Время холодного старта в совсем неидеальных условиях составило долгие 7 минут, потому как провести первый запуск под открытым небом возможности у меня, увы, не было. Точность плавает от 1 до 10 метров, чаще держится около 5. Под деревьями или в узком дворовом проезде посреди высоток может потерять спутники, но сам оперативно восстанавливает связь как только «видит небо». На сервер передаются данные только при позиционировании по GPS, данные по LBS можно получить только SMS-кой. Для примера приложу скриншот трека:
Угловатые повороты это следствие интервала в 10 секунд между данными, а вот отклонения от полотна дороги и странные скачкИ сильно в сторону — это уже погрешность. Но справедливости ради надо сказать, что эти дни стояла отвратительнейшая погода — плотные тучи не сходят с неба, что тоже может сказываться на результате.
Итог.
Поставленную задачу трекер выполняет достаточно неплохо, т.к. никаких охранных функций и не предполагалось — я доволен. Единственный минус — сильно завышенная цена, но т.к. я отбил почти треть поинтами, то в моём случае стоимость стала именно такой, какую я был готов заплатить :) К тому же на Aliexpress встречаются цены несколько ниже (по акции видел даже за 28$).
На этом всё, добра и мира всем! Если есть дополнительные вопросы — обещаю постараться заставить себя на них ответить.
Спасибо, что остановили, а то присматривался.
Запитать от прикуривателя можно и любой другой невстраиваемый трекер, и просто телефон с программкой-клиентом. Но он займёт место на консоли, будет обесточиваться при выключении зажигания, может стать приманкой для любителей веществ и т.п. Можно, конечно, тыркать его туда-сюда всякий раз, но именно этого мне и хотелось избежать.
Такой трекер действительно, как сказал автор, не несет ни каких охранных функций, поэтому это просто игрушка и не более.
Я сам использую уже более 2х лет оригинальный GT6, но я его так далеко запихал что самому доставать если что, придется полдня.
Насчет глушилки, безопасности и эффективности его защитных функций пару слов. Что бы его не вычислили и не заглушили в первые же минуты, есть простой прием. Отключаем GPRS трафик совсем. Да не будет треков. Но информация о местонахождении авто будет передаваться только по вашему запросу через SMS ввиде ссылок на maps.google. Все остальное время трекер будет спать, и услышать его в эфире не получится. К тому же это очень сильно, даже глобально, продлит время его автономной работы.
P.S. использую сервис Orange GPS Trace
Если возникнут вопросы пишите, ибо эту темя я пропустил через себя весьма подробно. А уж сколько трекеров различных привез с али… ууу!
Да и воры редко пользуются анализатором поля, им проще глушилку включить, а трекер искать в подземном гараже, при той же включенной глушилке.
P.S. «анализатор поля» ни какой не нужен, у них приемник со спичечный коробок, тупо трещит как мобильник рядом с колонкой ;)
Но бывают умные совсем, они используют не только GPS, но и A-GPS и сведения с сот. Для таких положим еще и GSM глушилку. Посему — захотят угнать — угонят. Видел как-то давно на ютубе видос — подгоняют фуру, в фуре лебедка. Быстро домкратом поднимают машину (датчик удара не срабатывает), под колеса ложат подставки с колесиками, цепляют машину и потащили. 5 минут и машина в кузове, закрыли и поехали. Тю-тю… Это была инсценировка, как-то тв канал вроде снимал, но факт есть факт. Увезут все что угодно, а то что не увезут искурочат до не узнаваимости (ленд ровер не удачный угон смотрел. Там так перепахали салон… да и подкапотку куда через локеры руки достали. короче машине цену скинули в 2 раза)
Покупаем ФМ трансмиттер за 3 бакса
такой например: aliexpress.com/item/Electronic-Car-MP3-Player-3-5mm-In-car-FM-Transmitter-bluetooth-For-iPhone-5-Wireless-Transmitter/32436765794.html,searchweb201527_2,searchweb201560_9
включам, и в радиусе 5 метров не одно устройство ловить спутники не будет))
И на сотовый тоже не влиял.
Я встречал и FM трансмитеры, и видеорегистраторы, и даже зарядные устройства в прикуриватель при работе которых GPS приемники или работали с большой погрешностью или вообще отказывались ловить спутники.
Приемников обычно одновременно работало 2-3 и влияние на всех было одинаково негативным.
ТК 103 стоит столько же, 102-й в полтора раза дешевле.
Подключить питание не так уж и сложно, зато сам трекер можно разместить «поближе к небу».
Вам ещё повезло что оно ловит спутники там где есть разъём, и что трекер там ничему не мешает — у меня мелкий бардачок не закрывается и не даёт сидеть за рулём, если хоть что-то вставлено в диагностический разъём.
Завышенную цену я упоминал, причины отказа от стационарной модели — тоже: для моего сценария использования хватило и этой мыльнички.
А по-поводу неудобных разъёмов (если всё-таки говорить именно о подобном девайсе) — существуют удобные угловые и прямые переходники-удлинители для OBD2.
Грубо говоря обычный трекер с питанием через OBD.
а у меня пару вопросов — как уже писали выше, он только питание берет от ОБД2? тогда смысла не понимаю. или определяет начало движения (не по спутникам, а по сигналу скорости от машины)
и второе — расход трафика какой? понятно, что зависит от режима простой/движение и частоты обновления, у вас сколько выходит?
сессию разрывает после каждой передачи пакета (бывает такое в китайцах) или установил и шлет пакеты по заданному интервалу? это сильно будет влиять на подсчет трафика и полату на некоторых тарифах
з.ы. повеселил
Да, только питание (см. ответ выше). На расход трафика влияет много всего, из моих наблюдений по конкретно этому трекеру (интервалы обновлений настроены самые короткие): размер обычного пакета — 80 байт, сессию не рвёт, за ночь в гараже и день поездок гараж-работа-школа-дом-гараж — скушало 1280 килобайт.
тем более на сколько я знаю, они относятся к спецсредствам, по маразматичным законам за ручку с камерой могут срок впаять, а если глушилку таможня обнаружит — по жопе влетит точно…
PS. А этот трекер будет слабо ловить, так как разъем глубоко внутри авто под несколькими слоями железа.
Ловит слабо, но достаточно для моего варианта использования.
Куда как более простое и выгодное решение — «piggyback fuse».
Открываем мануал к автомобилю, находим в приложении перечень предохранителей. Выбираем что-нибудь безобидное, типа подсветки приборки.
Вместо выбранного предохранителя втыкаем
Вынутый предохранитель суём в piggyback чтобы продолжал выполнять свою работу. А к ответвлению цепляем любой копеечный GPS-трекер с выносной антенной.
В результате имеем трекер, который отрубается при вынимании ключа из зажигания, отличный приём GPS и свободный диагностический разъём.
Минус обычно рядом с fusebox или в ней же имеется.
А ещё аккумулятор может быть уставшим.
Например, аккумулятор 54АЧ использовался больше 3 лет, спокойно заводил двухлитровый бензиновый движок в плюсовую температуру и не подавал признаков замены. Однако реальная измеренная ёмкость — всего 30АЧ
GPS чип жрёт где-то 150mA, GPRS-модуль — 400mA. Хорошо если китаец запрограммировал их так, чтобы они уходили в спячку в паузах — а если нет?
Сразу после распаковки трекер был включен в помещении и работал до полного разряда около 3-х часов, в процессе постоянно терзаемый моими попытками настройки через SMS. Даже если предположить, что встроенный аккум был полностью заряжен (что сомнительно) — исходя из ёмкости 160mAh, его потребление составило 53mA при напряжении 3,7V. Следовательно, при напряжении 12V его потребление будет примерно втрое меньше, т.е. ~17mA. Теперь прибавим навскидку КПД встроенного преобразователя и бОльшее потребление GPS-модуля после захвата спутников, вычтем созданную мною дополнительную нагрузку на GSM-модуль и учтём возможность не полностью заряженного аккума. Думаю, результат будет близок к заявлениям производителя, а таким током даже замёрзший аккумулятор разряжать придётся 2 месяца, что весьма странно :)
Помимо сабжа в машине есть и другие потребители, в первую очередь сигналка. Лёгкое гугление показало, что типичное её потребление примерно такое же, 20-25mA. Т.е. прогноз делим на 2.
Алсо в соседней ветке кто-то упоминал, что определённая комбинация модели авто и OBD-устройства не давала уснуть борткомпутеру, который и добавлял к вышеописанным миллиамперам лишний нолик.
Я где-то читал, что питание на OBDII машина пускает постоянно, и при выключенном зажигании. Самому проверить, к сожалению, нечем. Если это правда, то не рискует ли автор однажды зимой сесть в машину после некоторого перерыва и обнаружить мертвый аккумулятор?
P.S. Пока читал-писал другие комментаторы уже подтвердили :)
Некоторые машинки обесточивают OBD, некоторые ленятся это делать. Но в любом случае потребление не велико.
Просто у меня немало знакомых, имеющих возможность приобрести авто, но не делающих это из-за желания/привычки в любое время употребить бутылочку пивка — не обижайтесь, но не ваш ли случай?
Лично мне сложно действия чудаков без мата наблюдать, особенно если они меня касаются ;(
-«google location history»: www.google.com/maps/timeline
-«Удаленное управление Android»: www.google.com/android/devicemanager
-«Показывать, где я» в google+
Для того чтобы видить положение в первых двух сервисах нужно быть залогиненым под учеткой к которой привязан телефон, для последнего можно выбрать кому показывать положение(точное или с точностью до города).
Первый сервис у меня и у всех у кого смотрел был включен по умолчанию и для меня он наиболее удобен, ибо работает в фоне, зарядку не жрёт(но и периодичность отправки — как повезёт), gps сам не включает, определяет и по сотовым и по вайфаю, время хранит историю за всё время (могу посмотреть где был в любое время за последние 4 года), обостряет параною).
Второй у меня работает через одно место, чтобы найти телефон он должен быть активен.
В г+ включается: настройки-кликнуть по имени аккаунта-показывать, где я. Чтобы посмотреть положение: лента — друзья на карте.
Соответственно, если вам это не надо, лучше пройтись и отключить.
Я по роду своей деятельности работаю с профессиональным навигационным оборудованием и уверяю вас, что всякие там навигаторы и трекеры бытового класса не смогут вам обеспечить точность лучше 10 метров практически ни при каких условиях.
Профессиональное геодезическое GNSS-оборудование обеспечивает сантиметровую и даже миллиметровую точность, но там и цены начинаются от 500 т.р. за простенькие комплекты. Так что забудьте :)
А к разъему OBD лучше подключить какой-нибудь БК, типа мультитроникс — пользы будет гораздо больше.
А насчёт БК — достаточный для водителя есть в автомобиле, а игрушки с показометрами — имхо, удел сельских Шумахеров, уж извините. По моему опыту, на нормальном современном городском автомобиле знание моментального расхода, угла зажигания, оборотов вала и т.п. не имеет абсолютно никакой практической пользы. А загоревшийся Check Engine (чего не было ни разу) — лично для меня повод обратиться в сервис, а не сбросить ошибку китайской безделушкой и чувствовать себя кул-хацкером :)
Учите матчасть или поверьте на слово специалисту.
p.s. я себя «экспертом» не называл. А специалистом являюсь. И корочки соответствующие имею.
А вот за разработчиков приложения, движок которого явно скопипастили и просто прикрутили к своему интерфейсу, не ручаюсь.
Ещё раз посоветую подробно изучить мат.часть и не задавать больше глупых вопросов, и не блистать «глубочайшими познаниями» в том, в чём профессионально не разбираетесь.
Спасибо. С уважением…
Мир всем!
Поэтому вопросов у меня нет, тем более к такому «специалисту и профессионалу» с корочками.
А то пока только бла-бла-бла…
И вы не ответили на вопрос: что не так в цитате, приведенной вами из моего сообщения?
Спасибо.
Server port: 20222, как указано на сайте
А чем они лучше например маяка старлайн? Который м20 вроде
В приложении Google+, которое есть как на android, так и на iphone есть возможность видеть на карте в реальном времени всех друзей/родных/знакомых и т.д.
Скажете, что расход батареи увеличивается? За Iphone ничего сказать не могу — не пользовался никогда, но на android сервисы гугла всегда постоянно отслеживают ваше местоположение — не важно, будете ли вы им делится с родными/друзьями или нет. Так что батарея расходуется как и в обычном рабочем суточном цикле.
У меня вся семья и друзья отлично видны на карте — в каком бы месте планеты они не находились — пешком/за рулём или на лыжах/велосипедах ))
Попробуйте, очень удобно. Если хотите подробнее узнать как и что — напишите мне в хенгаут — мыло гугловское 231745собакагмылоточкаком
Я немного знаю про Андроид (не хвастаюсь, но на 4pda вы меня легко найдёте), и про сервисы отслеживания местоположения, конечно, тоже. Не хочу завязывать полемику по-поводу расхода и неотключаемости. Просто скажу, что мне интересна и важна была максимально актуальная информация о местоположении и скорости (именно актуальная, а не супер-достоверная, точность бытового GPS меня вполне устраивает), сервисы гугла куда менее эффективны в этом отношении. Ну и всё-таки я покупал в первую очередь игрушку — в дисклеймере это указано :)
Все опции по настройке находятся в приложении G+ на телефоне. В приложении G+ есть настройки аккаунта, где можно включить опцию «Показывать, где я» и определить тех, кто видит ваше местоположение — это могут быть как отдельные аккаунты из вашего списка контактов, так и целые круги или вообще все подряд — как вы сами захотите.
Кроме этой настройки, чтобы вас увидели, или чтобы вы увидели кого-то нужно быть в кругах этого человека на ресурсе Google+.
Лично у меня настройка простая — я виден всем из своих кругов «Семья» и «Друзья».
Собственно карта, на которой отображается местоположение людей, тоже находится в приложении G+, в разделе «Друзья на карте».
Вот, к примеру, как это выглядит на деле:
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