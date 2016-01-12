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Экшн камера Eken H9, опыт эксплуатации, обзор - инструкция.

  • Цена: $46.49

На покупку экшн камеры меня подтолкнула скоропостижная и необъяснимая кончина моего видеорегистратора — Roadweller RW-2701. В поисках замены и сравнивая цены, пришла идея купить экшн камеру, чтобы висела в машине, а в случае чего была возможность использозовать её и по прямому назначению + у экшн камер сменная батарея, а это то, что умирает в видеорегистраторах в первую очередь. По цене/функционалу наиболее подходящей оказалась камера — Eken H9.

Краткое заключение: рабочие режимы — 1080p 60/30fps, 720p 120/60FPS, время записи от батареи ~ 1 час, звук чёткий, чуть тихий. Фото посредственные, как регистратор «повесил и забыл» — не советую.

За подробным обзором и подборкой полезного материала для пользователей и будущих пользователей — добро пожаловать под кат.


Комплект и доставка

Камера шла 39 дней, через чёрную дыру (поглотившую не один заказ других покупателей) на границе Китая и Казахстана — Хоргос.
Отслеживание до моего города

Упаковке, проехавшей по значительной территории 3 стран досталось изрядно, но внутри всё было абсолютно целым, камера шла сразу вставленной в аква-бокс. Комплект оказался богатым и включавшем практически всё самое необходимое, за исключением разве что крышечек на объектив камеры и аквабокса.


Gearbest заявляет следующие характеристики

Детальнее по железу:

Матрица от компании OmniVision OV4689 4Mp по технологии OmniBSI-2, поддерживает следующие режимы работы:
2688x1520:90fps — фактическое разрешение матрицы => матрица не поддерживает 4K
1280x720:180fps
1920x1080:120fps

Процессор тайваньской компании Sunplus — SPCA6350, максимальное, что из него выжимали это 2.7k при 24 FPS (EKEN H9 c прошивкой 151202SJ в открытом доступе её пока нет). Камере AMKOV AMK7000S (брат близнец по железу — ПРОШИВКИ НЕ СОВМЕСТИМЫ!) удается ещё снимать — 672x380 @240fps. Необходимо отметить, что при съемке в максимальном качестве наблюдается ощутимый нагрев, в отдельных местах корпуса ~40 градусов, usb разъемы уже ближе к 50, но это ровным счетом, ни на что не влияет, за 3 недели в качестве видеорегистратора — ничего не произошло.

Реально рабочие разрешения и их максимальные FPS:
1280x720:120fps
1920x1080:60fps

Внешний вид и материалы:

Камера изготовлена из пластика, в данном случае полностью черного, под софттач, корпус собран аккуратно и качественно, огрех литья замечено не было.


  • На лицевой стороне расположен объектив камеры — судя по ощущениям стекло, царапать по понятным причинам не стал, кожу холодит, так же здесь расположена кнопка включения-выключения и переключения режимов съемки — видео — фото — серия снимков — съемка с задержкой — настройки.
  • Практически всю тыльную часть занимает 2'' Экран 320x240 пикселей. при взгляде под углом практически не выцветает.
  • На правой боковой грани — отверстия микрофона и кнопки навигации по меню + в режиме съемки нижняя кнопка отвечает за включение wi-fi, верхняя — за переключение в режим просмотра отснятого материала.
  • На левой боковой грани — слот под карту MicroSD до 64Gb. Разъемы MicroUSB + MicroHDMI.
  • На верхней грани — кнопка начала записи / выбор пункта меню + светодиодный индикатор состояния камеры.
    • Дополнительные фотографии камеры
    *На экран мной наклеена матовая защитная плёнка, по правой стороне немного отошла.





  • На нижней грани — крышка батарейного отсека. Аккумулятор полностью совместим с SJ4000 и её клонами. По маркировке — 1050mah, в реальности от 700 до 800mah. Данный аккумулятор обеспечивает 50 минут непрерывной записи в 1080p 60fps и 1 час 10 минут записи в 1080p 30fps.


Видео

Видеообзор всех пунктов меню с комментариями + описание глюков.


Пример видеосъемки в режиме авторегистратора днём. 1080p/60fps


Пример видеосъемки в режиме авторегистратора ночью. 1080p/60fps


Пример видеосъемки днём + качество записи голоса. 1080p/60fps


Тест TimeLapse (с обработкой фото).


Примеры фотографий в максимальном разрешении матрицы
Фотографии — не самая сильная сторона этой камеры.


Мнение по качеству видео
+ Реальные Full HD 60 кадров в секунду 25мбит — поток.
+ Фокус с завода установлен верно, по центру видео никаких размытостей не наблюдается (ближе к краям как и у всех широкоугольных размытия есть
+ Правильная передача цвета. Камера не синит и не желтит.

— Картинка ощутимо перешарплена — накручена «цифровая резкозть» из-за этого на гранях объектов образуется контур из контрастных пикселей (редко но бывает).
— Съемка в условиях слабого освещения оставляет желать лучшего.
— Нет режима WDR (хотя железо поддерживает) в связи с чем небо часто засвечено.

Wi-Fi подключение

У камеры есть Wi-Fi, польза данного режима сомнительна т.к. заряда батареи при включенном Wi-Fi хватает на 15-20 минут. Для подключения вашего смартфона к камере требуется скачать приложение Ez iCam (Android) (iOS). Приложение довольно часто обновляется, позволяет управлять всеми функциями камеры, из дополнительного — только из приложения настраивается баланс белого.

Если подключить ПК к wi-fi камеры, можно брать поток сразу с камеры — вставляем в VLC ссылку — rtsp://192.168.1.1/MJPG?W=640&H=360&Q=50&BR=3000000


Заключение

Камера получилась противоречивая, с одной стороны низкая цена, достойное качество видео, богатая комплектация и неплохой казалось бы функционал, но всё разбивается о нулевую поддержку. Если прошивку доработают, добавят возможность регулировать резкость, добавят WDR, поправят нелогичное меню, то это будет прекрасный продукт, который разойдётся просто огромными тиражами. Пока же — достойная камера, за небольшие деньги.

Глюки и особенности эксплуатации устройства

1. При вытаскивании аккумулятора сбрасывается время.
2. Режим видеорегистратора не стабилен, работает только в режиме 1080P 60fps + Video Loop ON + Continuouse Lapse OFF и даже в таком режиме иногда выходит сообщение, что память заполнена (лечится вкл/выкл). Автостарта записи при подаче питания — нет, каждый раз требуется нажимать кнопку, авто-выключение при отключении питания — присутствует.
3. Звук нажатия кнопок отключить можно только выключив звук на всём устройстве. Хотя отдельный пункт в меню есть.
4. Timelapse съемку чаще 1 кадра в 2 секунды установить нельзя.
5. На картах памяти форматированных в exFAT файлы перезаписываются по кругу всегда.

Полезные инструкции и файлы

Все действия описанные ниже вы совершаете на свой риск. Автор данного материала ответственность, за порчу вашего имущества, не несёт. Спасибо за понимание.
Как и чем прошить камеру
У этой камеры есть несколько ревизий, прошивки которых несовместимы и различаются наличием букв в конце цифрового названия прошивки. Самая распространенная ревизия с буквами SJ, гораздо менее распространенная — без буквенных обозначений и один раз встречалась камера с RJ.

Последняя доступная версия прошивки — 151103SJ — исправлено разрешение фото, в предыдущих версиях съемка велась в нетипичных для камеры пропорциях 4:3.

Официальный сайт EKEN не производит никакой поддержки своих устройств и отказывается предоставить прошивки, перекладывая эту обязанность на продавцов, у которых, зачастую, самые старые версии.

Прошивки:
151103SJ
151005SJ
150914 без букв
— Для прошивки камеры в штатном режиме, требуется поместить файл SPHOST.BRN в корень карты памяти и включить камеру (Аккумулятор предварительно зарядить, либо подключить внешнее питание).
— Процесс прошивки достаточно долгий может занять до 10 минут, не пугайтесь.
— После прошивки необходимо достать карту памяти и вручную удалить файл SPHOST.BRN
Прошивка камеры в аварийном режиме
ПРОШИВКА С SJ от 09.2015 для других ревизий такого пакета нет.
Самое первое — качаем архив по ссылке Restore EKEN 9
— Распаковываем скачаный архив.
— Запускаем установку драйверов — SPCA6350_v1001.exe, в процессе соглашаемся со всем.
— Перезапускаем компьютер нажимая постоянно F8, как только всплывет меню выбираем — Загрузка Windows без проверки подписи драйверов.
— Вытаскиваем из камеры аккумулятор, зажимаем боковую кнопку «вверх» и подключаем кабель. Камера определится как — Icatch Null Device 6350 либо просто Icatch.
— Заходим в папку «download» и запускаем «FRM.exe»
— Если не появилось никаких ошибок, выставляем — FlashType -> SPI и жмём кнопку ISP, прошивка пошла.

Если после прошивки вы получаете белый экран — то скорее всего у вас ревизия без SJ, можете попробовать в штатном режиме прошить нужную прошивку.
Как сделать бэкап/восстановление своей прошивки (для SJ)
Осторожно! угробить камеру в случае ошибки достаточно легко!
— Самое первое — качаем архив по ссылке Restore EKEN 9
— Распаковываем скачаный архив.
— Запускаем установку драйверов — SPCA6350_v1001.exe, в процессе соглашаемся со всем.
— Перезапускаем компьютер нажимая постоянно F8, как только всплывет меню выбираем — Загрузка Windows без проверки подписи драйверов.
— Вытаскиваем из камеры аккумулятор, зажимаем боковую кнопку «вверх» и подключаем кабель. Камера определится как — Icatch Null Device 6350 либо просто Icatch.
— Заходим в папку «download» и запускаем «FRM.exe»
— В Options ставим галочку -> Backup/Restore RSV, в Flashtype -> SPI
— Переходим во вкладку Advanced, в левом поле жмём правой кнопкой мыши на «RSV» и выбираем «GET», программа предложит нам создать папку, создаем папку «Backup» (русские имена крайне не рекомендую) и соглашаемся со всем.
— Внизу в строке состояния может промелькнуть надпись «Writing Firmware» не пугаемся.
— После окончания процесса в папке «Backup» будут папки «A»,«B», файлы «SPC.BIN», «C.BIN» последний файл нам не нужен.
— Закрываем «FRM.exe», заходим в папку «download» (где лежит FRM.exe) и удаляем из неё папки «A»,«B» и «SPC.BIN» так же в папке «TEMP» удаляем «SPC.BIN».
— Переносим из нашей папки «Backup» в папку «download» папки «A»,«B», файлы «SPC.BIN», в папку «TEMP» закидываем «SPC.BIN» из нашего бэкапа.

СОЗДАНИЕ БЭКАПА ЗАВЕРШЕНО

Как залить бэкап в камеру:
— Запускаем «FRM.exe» проверяем что все галочки стоят так же как и в начале этой инструкции, переходим во вкладку Advanced, в правом поле жмём правой кнопкой на папке «Working Folder» и выбираем Burn ALL. В процессе когда пойдёт перезапись файлов выбираем «Yes to all»
— Как всё завершится отключаем камеру от компьютера, отключаем/подключаем аккумулятор и запускаем камеру. Смотрим в меню в «Version» что наш бэкап успешно восстановлен.

Что интересного есть в папках «A» и «B» в Backup.
Изменение Wi-Fi SSID и пароля
— Настройки Wi-Fi хранятся в двух экземплярах, изменить нужно в папках A/ADF B/UDF файлы HAPD0.CFG (тут только пароль «wpa_passphrase=») и SSID_PW.CFG тут SSID и пароль. Менять нужно после копирования из «Backup» уже в папке «Download».
— Напоминаю минимальная длина пароля 8 символов и нельзя использовать русскую раскладку.
— Запускаем «FRM.exe» проверяем что все галочки стоят так же как и в инструкции по Backup, переходим во вкладку Advanced, в правом поле раскрываем Working Folder выбираем A/ADF жмём правой кнопкой мыши и выбираем Burn Selcted, когда пойдёт перезапись файлов выбираем «Yes to all» проделываем тоже для B/UDF
— По завершении процесса отключаем нашу камеру от питания, подключаем аккумулятор и смотрим что получилось.
Все настройки установленные в меню хранятся в файле A\ADF\SYS_SET.CFG
videosize 2
loopvideo 0
timestamp 2
exposure 6
imagesize 0
burstphoto 0
timelapse 2
continue 0
frequency 0
language 0
datetype 1
shutter 1
startup 2
beepsound 1
volume 3
upside 1
screensave 1
powersave 2

Как скачать файлы по Wi-Fi:
Доступ по ftp
Кроме возможности смотреть поток в VLC можно посмотреть содержимое флешки по FTP (просто вставить ссылку в браузер или проводник Windows) ftp://192.168.1.1 доступ без пароля.
Ну и совсем сомнительная функция:
Режим web-камеры
Если вытащить из камеры флешку и подключить её к пк, она определится как usb видеоустройство + внешний usb-микрофон. Качество видео неудовлетворительное, но такой режим есть.

P.S. Я уверен в наличии большого количества грамматических и смысловых ошибок в данном обзоре-инструкции, просьба найденные ошибки присылать исключительно в ЛС. Спасибо.
Планирую купить +21 Добавить в избранное +21 +36
  • 12 января 2016, 22:44
  • автор: AlexeyVRN
  • просмотры: 117113
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Комментарии (59)
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0
Обзор понравился. Вопрос маленький: «Пример видеосъемки днём + качество записи голоса. 1080p/60fps» — громкость голоса действительно такая тихая или может у меня что-то с настройками?
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0
Спасибо. На самом деле не такая и тихая, (когда записывал думал будет сильно хуже, очень ветреная погода), возможно с настройками что либо, у меня на ноутбуке с ноутбучных динамиков звук громкий. Сравнивал с мобильником — Sony Xperia M, так H9 громче оказалась, а в сравнении с фотоаппаратом — слабее. Читал предыдущий обзор, там автору наоборот звук нравится. Возможно я просто привык к лучшему)
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  • Multik
  • 27 марта 2016, 13:56
0
rtsp://192.168.1.1/MJPG?W=720&H=280&Q=0&BR=6000000
Качество получше будет =)
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  • ofi4er
  • 09 августа 2016, 10:20
0
привет, хотел у тебя спросить. Я вот купил себе такую же камеру как и ты, но не могу подключить к компьютеру. Она просто начинает заряжаться.
Подскажи пожалуйста как его к компу подключить
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  • vagonsky
  • 21 февраля 2016, 21:57
0
громкость голоса действительно такая тихая
Попробовал в режиме видеорегистратора-звук пишется нормально.Но если добавить саба-начинает хрипеть
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0
может посоветуете какой-нибудь другой проверенный вариант экшн-камеры в качестве регистратора(тоже хочется и рыбку съесть))), желательно с автовключением и отключением по питанию, а то в самый ответственный момент обязательно забуду включить
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0
На замену Eken в качестве регистратора буду искать себе камеру на процессорах Novatek, ценовой диапазон примерно тот же — около 45 долларов, плюсы — всегда гораздо более функциональная прошивка, минусы — нарушенная цветовая гамма видео (отдает в синий), для видеорегистратора вообще не критично, да и не так уж и сильно, но есть. Автостарт при подаче и автоотключение при исчезновении питания на них на всех есть.
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0
У меня старая SJ4000 (скорее клон). Есть возможность циклической записи, 3 или 10 минут (у меня 10), автовключение при подаче питания — очень удобно. Качество радует, номера разобрать можно. Иногда карта залипает, но камера никак не сигнализирует об ошибке и приходится периодически проверять записанное и форматировать (я забивал нулями). Также есть датчик движения по видео, но мне не понравилось, получалось куча обрезков в пробках и часто случались залипания карты. Крепление на лобовуху стоит 2-3 бакса. Снимает 1080р 30ФПС, 16 г карты хватает примерно на 3 часа записи. Есть еще много настроек, но я пока их не изменял, хватает заводских.
Вот только не уверен сколько она сейчас стоит и целесобразная ли будет покупка смотря на аналоги.
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  • Tyvek
  • 13 января 2016, 00:10
+2
Стопкадр с видео разрешением 4к с этой камеры
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  • Mitka
  • 13 января 2016, 09:54
0
Т.е. для полетов пойдет? Выбираю бюджетную камеру для съемок на бюджетном кваде.
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  • Tyvek
  • 13 января 2016, 10:39
+1
Более чем, кадров в 4к мало, но зато стопкадры хорошие получаются, в 1080/60 все плавно и красиво + куча аксессуаров в комплекте. Сима х8 в боксе таскает на ура, даже без более мощных моторов
Ну и потерять ее не так обидно будет, как прошку за 20к
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0
Для полётов я бы посмотрел на модели со стабилизацией — пусть и электронной это GIT2 и Firefly 6s (Пример видео со стабилизацией — GYRO-ON) у последнего время работы побольше. + не знаю как у git2, у firefly есть аналоговый выход для FPV и есть есть свободные каналы на квадрике можно удаленно включать и выключать запись.
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  • Tyvek
  • 13 января 2016, 11:33
0
GIT2 и Firefly 6s
что из этого бюджетные камеры?)
Это же не езда на вело, если винты отбалансированны, то вибраций будем минимум и стабилизация по сути не нужна.
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+1
С таким курсом доллара обе внебюджетные))
Eken h9 хорош если надо прям здесь и сейчас с неплохой картинкой за минимум денег. Но что git2, что Firefly дают сильно больший функционал, и для полётов я бы на них всё же поднакопил, т.к. они закроют потребности надолго, захотелось FPV — купил переходник/передатчик/экран и погнал))
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  • xavier
  • 13 февраля 2016, 23:42
0
Так на том видео вроде как полет с подвесом все-таки?
Если б просто с камерой такой эффект был…
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  • Jet
  • 13 января 2016, 01:09
0
Реальные Full HD 60 кадров в секунду
Откуда такой вывод? Обычно можно проверить выдернув стопкадр с одной точки при 30 и 60 кадрах в секунду при съёмке картинки с множеством деталей, хороший пример окна домов издалека. При таком «тесте» например Xiaomi Yi видно что там нет честных 1080p60
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  • dop2000
  • 13 января 2016, 07:16
+1
И что именно сравнивать на этом стопкадре?
В этой камере реально честные 60fps на 1080p.
120fps в 720p тоже честные, я замедлил ролик в 4 раза и получил плавный slow-motion.
+
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  • Jet
  • 14 января 2016, 15:43
0
я имел ввиду «честность» разрешения. Если камера за такую цену умеет 1080p60 без интерполяции из более низкого разрешения — то пожалуй стоит купить)
+
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  • lst
  • 30 января 2016, 14:58
+1
жаль что в обзорах по ней нет этих роликов со СлоМо — ради чего собственно и берутся камеры с 60 и более ФПС, и лучше когда они на тубе лежат им обработанные, а ещеб и ссылку на оригиналы, благо облачных хранилищ много- ни одного в этом плане толкового обзора еще не видел
+
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  • smiler
  • 13 января 2016, 06:47
-1
За такие деньги камера интересная, благодарю за обзор.
PS
Я уверен в наличии большого количества грамматических и смысловых ошибок в данном обзоре-инструкции
Вместо этой фразы можно было загнать «обзор» в редактор и проверить ошибки — ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ БЫСТРЕЕ! Кстати, ошибок очень мало, по сравнению с другими обзорщиками вы — просто отличник.
+
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0
Спасибо. Правильность написания слов проверяет сам браузер, а вот правила написания зависящие от смысловой составляющей + пунктуация, это для автоматической проверки уже сложнее. Сообщение это направлено в большей степени на то, чтобы не было больших обсуждений в комментариях не по теме обзора, поправить в тексте — я всегда поправлю, а комментарии то останутся)
+
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  • dop2000
  • 13 января 2016, 07:35
+2
Желающим купить советую сначала ознакомиться с темой на 4-пда.
У этой камеры много плюсов, но и очень много минусов.
Основная проблема — низкое качество сборки, случайный набор комплектующих и, как результат, множество глюков. Прошивок тоже целый зоопарк.

Из известных проблем (что вспомнил):
перегрев, особенно в боксе;
малое время работы от батареи, у некоторых — меньше часа;
видео файлы пишутся кусками по 10 минут;
после вытаскивания батареи сбивается время и, что самое неприятное, некоторые камеры начинают нумерацию файлов заново с 001, затирая старые файлы. Хотя, вроде бы решение этому глюку нашли;
на некоторых прошивках не работает циклическая запись;
у некоторых экземпляров не работает wifi;
несколько человек получили вообще нерабочие камеры;
конкретно моя камера всегда останавливает запись через 20-30 минут после старта, причем это не связано с перегревом или батарейкой.

И еще, производителю, похоже, на все эти проблемы наплевать. Многие пытались обращаться в поддержку, но у них одна отписка — «требуйте рабочую прошивку у магазина, где вы купили камеру».
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  • scorpid
  • 13 января 2016, 08:12
0
Смотрел сначала на сабж, но заказывать буду gitup git1, git2 мне не нужен :) хотя сейчас с купоном на GB полный фарш git2 можно взять за 104.
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0
git2 с матрицей от Sony + стабилизацией очень интересный вариант, сам на него смотрю, но цена и курс доллара останавливают. Есть ещё firefly s6 — без экрана для просмотра видео, но с более ёмкой батарейкой + те же Sony и стабилизация. Правда ценник на firefly задрали, пару дней назад было 98$.
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0
Ну к чему вы это? Это ровно в ДВА раза дороже.
Лучше подскажите до 50 что-то более качественное.
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  • dop2000
  • 13 января 2016, 15:32
+2
Если нужно 1080/60, то до 50$ других вариантов нет, только Eken.
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+2
Полностью с вами согласен, ветка на 4pda крайне рекомендуется. Но именно по отношению к Gearbest, при всех его минусах с долгой отправкой, именно Eken H9 они шлют всегда ревизии SJ, и проблем с левыми версиями быть не должно. У меня греется корпус до где то 40 градусов, USB разъемы чуть сильнее, но не так чтобы прям горячие.
Все проблемы с перегревом и временем работы в большей своей части вытекают из техпроцесса производства процессора, насколько помню 55нм, так что греется он прилично. + возможно сама батарейка не исключаю её брак.

Материнская плата — заводской OEM заказ — достаточно качественная, а вот кнопки да, китай-пайка.
Затирание файлов происходит на карточках форматированных в exFAT, есть такой баг… добавлю его в обзор. Спасибо.)
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  • thamper
  • 13 января 2016, 12:11
+1
Сегодня коллега по работе получил H9 с гирбеста. Пришла с прошивкой без SJ и на батарейке написана емкость 900мАч с небольшим. Батарейка черного цвета. По сборке нареканий нет.
Я заказывал с ним в один день (на черную пятницу), но другой доставкой, поэтому моя задерживается. Посмотрим что у меня приедет
+
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0
Gearbest значит тоже стал слать разные ревизии, плохо… У меня было два заказа в октябре — пришли с SJ, но не было времени с ними разбираться, заказывал друзьям, а свою получил в декабре, тоже с SJ. Нужно значит сразу уточнять у продавцов какую версию они шлют, т.к. прошивки других ревизий найти практически нереально(
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  • dreamkot
  • 09 февраля 2016, 18:34
0
Тоже сегодня получил камеру с ГирБеста версия без SJ.
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  • dreamkot
  • 10 февраля 2016, 09:49
0
И небольшое добавление про прошивку: у меня изначально была 1510… без букв, но поторопился, залил на карту 151103SJ (не прочитал, что они не совместимы) — получил белый экран. Пришлось откатится на 150914 :( Если вдруг у кого есть по свежее (без SJ) — прошу кинуть в личку :)
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  • DmitriK
  • 13 января 2016, 11:49
+1
зашел сказать отдельное спасибо СПАСИБО за «Краткое заключение» ДО кута.
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  • Nkk
  • 13 января 2016, 16:29
+1
Имхо, прикольное видео, хоть и перешарпено (может, как-то в прошивке изменяется, если кто взломает); захотелось ее купить.
Как же Вы любите пристраиваться за крупногабаритным транспортом! :)
+
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+1
Пока выходят новые камеры можно выдернуть и новые прошивки, по другому пока что никак.
p.s. так получилось, что видео по хорошей погоде больше и не было записано( так то я никакой особой любви к крупногабаритам не питаю)))
+
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  • Nkk
  • 14 января 2016, 16:08
+1
Посмотрел еще видеоролики с сайта:
— прикольный =)
— тут или низкая частота ключевых кадров, или низкий битрейт, из-за чего четкие кадры сменяются размытыми. Если бы это было кодирование с CRF, можно было бы попробовать их повысить, или поднять количество b-кадров, или сам рефрактор сделать ниже, если железо поддерживает. Камера (сенсор), вроде, неплохая.

Если кодирование видео программное, было бы круто, если бы была такая прошивка, в которой можно было изменять хотя бы аргументы ffmpeg, или чем они там кодируют.
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  • lst
  • 30 января 2016, 15:03
0
ютуб это чертов, плохо что обзорщики только на туб выкладывают, не давая ссылок на оригиналы — ютуб их дообрабатывает да и при проигрывании влияет скорость канала и т.п.
+
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  • VAlery88
  • 02 февраля 2016, 16:39
0
Доброго времени суток. На подарок сыну хотел бы купить экшн камеру. Нужен ваш совет в плане выбора производителя и функций. Камеры смотрел здесь allo.ua/jekshn-kamery/ подскажите пжл, какую лучше приобрести для велоспорта? на сколько качественные бюджетные модели, стоит ли на них тратиться или все же лучше приобрести модель известных брендов? заранее благодарю за помощь.
+
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  • vagonsky
  • 11 февраля 2016, 10:04
0
Пришла такая камера в прошивкой 151204.Из глюков замечено полное зависание при попытке просмотра записанных видео.Заходишь в меню записанных роликов, жмёшь стрелку вверх----чёрный экран и никаких реакций на кнопки.Выставил видео 1080х60-проблему ушла.До этого было выставлено720х60-некоторые видео почему-то попадали в раздел фото, и не отображались в камере, только если вынуть карту и смотреть отдельно.Один раз записалось совсем невероятное видео с размерами супермикро примерно 172х144-сдуру стёр его.Вопрос-есть ли возможность сделать бекап прошивки «на всякий»?
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  • AmberNIC
  • 11 февраля 2016, 23:26
0
У меня на той же прошивке такого глюка нет
+
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  • vagonsky
  • 12 февраля 2016, 07:31
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Странно.Переставил режим, и глюк пропал.Зато появился другой----с какого перепугу при одинаковых настройках видео попадает то в папку с фото, то в папку с видео???? у кого так же?
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  • AmberNIC
  • 22 февраля 2016, 09:14
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Да, есть такое. 4к записал в фото, и тут же fhd записал пару роликов в «видео»
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Кому интересно мои:
Распаковка+обзор: www.youtube.com/watch?v=Sw3dIH-Iy9M
Гайд по прошивке с помощью FRM: www.youtube.com/watch?v=kcRpKase_Yk
Гайд по разборке камеры: www.youtube.com/watch?v=e1xso5Zm83c
Пример видео 2.7k 24fps после смены прошивки: www.youtube.com/watch?v=S8_WI-E1HZs
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  • lst
  • 27 февраля 2016, 15:21
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сегодня с Гербеста получил оную, прошивка без SJ, вот хз — это хорошо или плохо, т.к. даже на 4пда инфы не нашел по этой теме
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  • lst
  • 27 февраля 2016, 19:43
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добавление (не дают отредактировать)
выявил 2 косяка
в помещении 720\120 плохое качество — грязная пиксельная картинка, при 720\60 чистая — подозреваю что при 120кс не работает шумодав, а при 60кс есть шумодав, хоть и инфы про шумодав нигде не видел.
Фото делает 4:3, в результате по ширине охвата уже чем на видео, 4000х3000пикселей
прошивка 151015, есть посвежее 151127, но судя по 4пда из нее начисто вырезали 720р
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  • Rudy63
  • 03 апреля 2016, 20:33
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Подскажите пожалуйста. Пришла такая камера вай фай подключается и сразу вылетает и камера зависает. Прошивка стоит 160108sj, продавец прислал новую. Стоит ставить или требовать возврат денег?
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Зависит от ваших целей, прошивка может вылечить проблему, а может и нет. Если сразу требовать денег, — то только часть, остальной функционал ведь доступен.
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Пришла камера с прошивкой 160627LY.
Снял видео в разных разрешениях и разных экспозициях и при просмотре на компьютере видео с большими переливающимися пикселями.
Залил на тыртуб и всё нормально

На экране камеры тоже всё ок
Снимал 1080 60фпс
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Поменял видеоплеер. Проблема решена
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  • Sonic
  • 15 августа 2016, 11:52
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Можно ли к ней подключить внешний микрофон?
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Если только разобрать и паять(
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Самый полезный и полный обзор, что читал, не только здесь, по данной камере.
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Спасибо, но он уже немного устарел, на 4PDA гораздо больше информации, правда она разбросана по комментариям… Если кратко — ревизий стало штук 5, если не больше, прошивки не совместимы, стабильность прошивок не сильно поправили, но можно найти где видео без перешарпа и битрейтом в 50мбит/с.
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Доброго времени суток. Такой вопрос кто нибудь пользоволся разъемом micro HDMI ???? и как успехи? У меня что не выходит
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  • nazarik
  • 23 апреля 2018, 01:50
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добрый день, подскажите все делаю как написано но при прошивке все останавливается на одном месте, Как оживить камеру подскажите
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  • zver-87
  • 19 октября 2018, 18:14
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Вечер добрый! вопрос такой по камере.снимаю видео.скидываю на комп, показывает в замедленном действии и с опозданием звука

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