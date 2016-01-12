Экшн камера Eken H9, опыт эксплуатации, обзор - инструкция.

На покупку экшн камеры меня подтолкнула скоропостижная и необъяснимая кончина моего видеорегистратора — Roadweller RW-2701. В поисках замены и сравнивая цены, пришла идея купить экшн камеру, чтобы висела в машине, а в случае чего была возможность использозовать её и по прямому назначению + у экшн камер сменная батарея, а это то, что умирает в видеорегистраторах в первую очередь. По цене/функционалу наиболее подходящей оказалась камера — Eken H9.
Краткое заключение: рабочие режимы — 1080p 60/30fps, 720p 120/60FPS, время записи от батареи ~ 1 час, звук чёткий, чуть тихий. Фото посредственные, как регистратор «повесил и забыл» — не советую.
За подробным обзором и подборкой полезного материала для пользователей и будущих пользователей — добро пожаловать под кат.
Комплект и доставка
Камера шла 39 дней, через чёрную дыру (поглотившую не один заказ других покупателей) на границе Китая и Казахстана — Хоргос.
Отслеживание до моего города
Упаковке, проехавшей по значительной территории 3 стран досталось изрядно, но внутри всё было абсолютно целым, камера шла сразу вставленной в аква-бокс. Комплект оказался богатым и включавшем практически всё самое необходимое, за исключением разве что крышечек на объектив камеры и аквабокса.
Gearbest заявляет следующие характеристики
Детальнее по железу:
Матрица от компании OmniVision OV4689 4Mp по технологии OmniBSI-2, поддерживает следующие режимы работы:
2688x1520:90fps — фактическое разрешение матрицы => матрица не поддерживает4K
1280x720:180fps
1920x1080:120fps
Процессор тайваньской компании Sunplus — SPCA6350, максимальное, что из него выжимали это 2.7k при 24 FPS (EKEN H9 c прошивкой 151202SJ в открытом доступе её пока нет). Камере AMKOV AMK7000S (брат близнец по железу — ПРОШИВКИ НЕ СОВМЕСТИМЫ!) удается ещё снимать — 672x380 @240fps. Необходимо отметить, что при съемке в максимальном качестве наблюдается ощутимый нагрев, в отдельных местах корпуса ~40 градусов, usb разъемы уже ближе к 50, но это ровным счетом, ни на что не влияет, за 3 недели в качестве видеорегистратора — ничего не произошло.
Реально рабочие разрешения и их максимальные FPS:
1280x720:120fps
1920x1080:60fps
Внешний вид и материалы:
Камера изготовлена из пластика, в данном случае полностью черного, под софттач, корпус собран аккуратно и качественно, огрех литья замечено не было.
На лицевой стороне расположен объектив камеры — судя по ощущениям стекло, царапать по понятным причинам не стал, кожу холодит, так же здесь расположена кнопка включения-выключения и переключения режимов съемки — видео — фото — серия снимков — съемка с задержкой — настройки.
Практически всю тыльную часть занимает 2'' Экран 320x240 пикселей. при взгляде под углом практически не выцветает.
На правой боковой грани — отверстия микрофона и кнопки навигации по меню + в режиме съемки нижняя кнопка отвечает за включение wi-fi, верхняя — за переключение в режим просмотра отснятого материала.
На левой боковой грани — слот под карту MicroSD до 64Gb. Разъемы MicroUSB + MicroHDMI.
На верхней грани — кнопка начала записи / выбор пункта меню + светодиодный индикатор состояния камеры.
Дополнительные фотографии камеры
*На экран мной наклеена матовая защитная плёнка, по правой стороне немного отошла.
На нижней грани — крышка батарейного отсека. Аккумулятор полностью совместим с SJ4000 и её клонами. По маркировке — 1050mah, в реальности от 700 до 800mah. Данный аккумулятор обеспечивает 50 минут непрерывной записи в 1080p 60fps и 1 час 10 минут записи в 1080p 30fps.
Видео
Видеообзор всех пунктов меню с комментариями + описание глюков.
Пример видеосъемки в режиме авторегистратора днём. 1080p/60fps
Пример видеосъемки в режиме авторегистратора ночью. 1080p/60fps
Пример видеосъемки днём + качество записи голоса. 1080p/60fps
Тест TimeLapse (с обработкой фото).
Примеры фотографий в максимальном разрешении матрицы
Фотографии — не самая сильная сторона этой камеры.
Мнение по качеству видео
+ Реальные Full HD 60 кадров в секунду 25мбит — поток.
+ Фокус с завода установлен верно, по центру видео никаких размытостей не наблюдается (ближе к краям как и у всех широкоугольных размытия есть
+ Правильная передача цвета. Камера не синит и не желтит.
— Картинка ощутимо перешарплена — накручена «цифровая резкозть» из-за этого на гранях объектов образуется контур из контрастных пикселей (редко но бывает).
— Съемка в условиях слабого освещения оставляет желать лучшего.
— Нет режима WDR (хотя железо поддерживает) в связи с чем небо часто засвечено.
Wi-Fi подключение
У камеры есть Wi-Fi, польза данного режима сомнительна т.к. заряда батареи при включенном Wi-Fi хватает на 15-20 минут. Для подключения вашего смартфона к камере требуется скачать приложение Ez iCam (Android) (iOS). Приложение довольно часто обновляется, позволяет управлять всеми функциями камеры, из дополнительного — только из приложения настраивается баланс белого.
Если подключить ПК к wi-fi камеры, можно брать поток сразу с камеры — вставляем в VLC ссылку — rtsp://192.168.1.1/MJPG?W=640&H=360&Q=50&BR=3000000
Заключение
Камера получилась противоречивая, с одной стороны низкая цена, достойное качество видео, богатая комплектация и неплохой казалось бы функционал, но всё разбивается о нулевую поддержку. Если прошивку доработают, добавят возможность регулировать резкость, добавят WDR, поправят нелогичное меню, то это будет прекрасный продукт, который разойдётся просто огромными тиражами. Пока же — достойная камера, за небольшие деньги.
Глюки и особенности эксплуатации устройства
1. При вытаскивании аккумулятора сбрасывается время.
2. Режим видеорегистратора не стабилен, работает только в режиме 1080P 60fps + Video Loop ON + Continuouse Lapse OFF и даже в таком режиме иногда выходит сообщение, что память заполнена (лечится вкл/выкл). Автостарта записи при подаче питания — нет, каждый раз требуется нажимать кнопку, авто-выключение при отключении питания — присутствует.
3. Звук нажатия кнопок отключить можно только выключив звук на всём устройстве. Хотя отдельный пункт в меню есть.
4. Timelapse съемку чаще 1 кадра в 2 секунды установить нельзя.
5. На картах памяти форматированных в exFAT файлы перезаписываются по кругу всегда.
Полезные инструкции и файлы
Все действия описанные ниже вы совершаете на свой риск. Автор данного материала ответственность, за порчу вашего имущества, не несёт. Спасибо за понимание.
Как и чем прошить камеру
У этой камеры есть несколько ревизий, прошивки которых несовместимы и различаются наличием букв в конце цифрового названия прошивки. Самая распространенная ревизия с буквами SJ, гораздо менее распространенная — без буквенных обозначений и один раз встречалась камера с RJ.
Последняя доступная версия прошивки — 151103SJ — исправлено разрешение фото, в предыдущих версиях съемка велась в нетипичных для камеры пропорциях 4:3.
Официальный сайт EKEN не производит никакой поддержки своих устройств и отказывается предоставить прошивки, перекладывая эту обязанность на продавцов, у которых, зачастую, самые старые версии.
Прошивки: 151103SJ 151005SJ 150914 без букв
— Для прошивки камеры в штатном режиме, требуется поместить файл SPHOST.BRN в корень карты памяти и включить камеру (Аккумулятор предварительно зарядить, либо подключить внешнее питание).
— Процесс прошивки достаточно долгий может занять до 10 минут, не пугайтесь.
— После прошивки необходимо достать карту памяти и вручную удалить файл SPHOST.BRN
Прошивка камеры в аварийном режиме
ПРОШИВКА С SJ от 09.2015 для других ревизий такого пакета нет.
Самое первое — качаем архив по ссылке Restore EKEN 9
— Распаковываем скачаный архив.
— Запускаем установку драйверов — SPCA6350_v1001.exe, в процессе соглашаемся со всем.
— Перезапускаем компьютер нажимая постоянно F8, как только всплывет меню выбираем — Загрузка Windows без проверки подписи драйверов.
— Вытаскиваем из камеры аккумулятор, зажимаем боковую кнопку «вверх» и подключаем кабель. Камера определится как — Icatch Null Device 6350 либо просто Icatch.
— Заходим в папку «download» и запускаем «FRM.exe»
— Если не появилось никаких ошибок, выставляем — FlashType -> SPI и жмём кнопку ISP, прошивка пошла.
Если после прошивки вы получаете белый экран — то скорее всего у вас ревизия без SJ, можете попробовать в штатном режиме прошить нужную прошивку.
Как сделать бэкап/восстановление своей прошивки (для SJ)
Осторожно! угробить камеру в случае ошибки достаточно легко!
— Самое первое — качаем архив по ссылке Restore EKEN 9
— Распаковываем скачаный архив.
— Запускаем установку драйверов — SPCA6350_v1001.exe, в процессе соглашаемся со всем.
— Перезапускаем компьютер нажимая постоянно F8, как только всплывет меню выбираем — Загрузка Windows без проверки подписи драйверов.
— Вытаскиваем из камеры аккумулятор, зажимаем боковую кнопку «вверх» и подключаем кабель. Камера определится как — Icatch Null Device 6350 либо просто Icatch.
— Заходим в папку «download» и запускаем «FRM.exe»
— В Options ставим галочку -> Backup/Restore RSV, в Flashtype -> SPI
— Переходим во вкладку Advanced, в левом поле жмём правой кнопкой мыши на «RSV» и выбираем «GET», программа предложит нам создать папку, создаем папку «Backup» (русские имена крайне не рекомендую) и соглашаемся со всем.
— Внизу в строке состояния может промелькнуть надпись «Writing Firmware» не пугаемся.
— После окончания процесса в папке «Backup» будут папки «A»,«B», файлы «SPC.BIN», «C.BIN» последний файл нам не нужен.
— Закрываем «FRM.exe», заходим в папку «download» (где лежит FRM.exe) и удаляем из неё папки «A»,«B» и «SPC.BIN» так же в папке «TEMP» удаляем «SPC.BIN».
— Переносим из нашей папки «Backup» в папку «download» папки «A»,«B», файлы «SPC.BIN», в папку «TEMP» закидываем «SPC.BIN» из нашего бэкапа.
СОЗДАНИЕ БЭКАПА ЗАВЕРШЕНО
Как залить бэкап в камеру:
— Запускаем «FRM.exe» проверяем что все галочки стоят так же как и в начале этой инструкции, переходим во вкладку Advanced, в правом поле жмём правой кнопкой на папке «Working Folder» и выбираем Burn ALL. В процессе когда пойдёт перезапись файлов выбираем «Yes to all»
— Как всё завершится отключаем камеру от компьютера, отключаем/подключаем аккумулятор и запускаем камеру. Смотрим в меню в «Version» что наш бэкап успешно восстановлен.
Что интересного есть в папках «A» и «B» в Backup.
Изменение Wi-Fi SSID и пароля
— Настройки Wi-Fi хранятся в двух экземплярах, изменить нужно в папках A/ADF B/UDF файлы HAPD0.CFG (тут только пароль «wpa_passphrase=») и SSID_PW.CFG тут SSID и пароль. Менять нужно после копирования из «Backup» уже в папке «Download».
— Напоминаю минимальная длина пароля 8 символов и нельзя использовать русскую раскладку.
— Запускаем «FRM.exe» проверяем что все галочки стоят так же как и в инструкции по Backup, переходим во вкладку Advanced, в правом поле раскрываем Working Folder выбираем A/ADF жмём правой кнопкой мыши и выбираем Burn Selcted, когда пойдёт перезапись файлов выбираем «Yes to all» проделываем тоже для B/UDF
— По завершении процесса отключаем нашу камеру от питания, подключаем аккумулятор и смотрим что получилось.
Все настройки установленные в меню хранятся в файле A\ADF\SYS_SET.CFG
Качество получше будет =)
Подскажи пожалуйста как его к компу подключить
Вот только не уверен сколько она сейчас стоит и целесобразная ли будет покупка смотря на аналоги.
Ну и потерять ее не так обидно будет, как прошку за 20к
Это же не езда на вело, если винты отбалансированны, то вибраций будем минимум и стабилизация по сути не нужна.
Eken h9 хорош если надо прям здесь и сейчас с неплохой картинкой за минимум денег. Но что git2, что Firefly дают сильно больший функционал, и для полётов я бы на них всё же поднакопил, т.к. они закроют потребности надолго, захотелось FPV — купил переходник/передатчик/экран и погнал))
Если б просто с камерой такой эффект был…
В этой камере реально честные 60fps на 1080p.
120fps в 720p тоже честные, я замедлил ролик в 4 раза и получил плавный slow-motion.
PS Вместо этой фразы можно было загнать «обзор» в редактор и проверить ошибки — ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ БЫСТРЕЕ! Кстати, ошибок очень мало, по сравнению с другими обзорщиками вы — просто отличник.
У этой камеры много плюсов, но и очень много минусов.
Основная проблема — низкое качество сборки, случайный набор комплектующих и, как результат, множество глюков. Прошивок тоже целый зоопарк.
Из известных проблем (что вспомнил):
перегрев, особенно в боксе;
малое время работы от батареи, у некоторых — меньше часа;
видео файлы пишутся кусками по 10 минут;
после вытаскивания батареи сбивается время и, что самое неприятное, некоторые камеры начинают нумерацию файлов заново с 001, затирая старые файлы. Хотя, вроде бы решение этому глюку нашли;
на некоторых прошивках не работает циклическая запись;
у некоторых экземпляров не работает wifi;
несколько человек получили вообще нерабочие камеры;
конкретно моя камера всегда останавливает запись через 20-30 минут после старта, причем это не связано с перегревом или батарейкой.
И еще, производителю, похоже, на все эти проблемы наплевать. Многие пытались обращаться в поддержку, но у них одна отписка — «требуйте рабочую прошивку у магазина, где вы купили камеру».
Лучше подскажите до 50 что-то более качественное.
Все проблемы с перегревом и временем работы в большей своей части вытекают из техпроцесса производства процессора, насколько помню 55нм, так что греется он прилично. + возможно сама батарейка не исключаю её брак.
Материнская плата — заводской OEM заказ — достаточно качественная, а вот кнопки да, китай-пайка.
Затирание файлов происходит на карточках форматированных в exFAT, есть такой баг… добавлю его в обзор. Спасибо.)
Я заказывал с ним в один день (на черную пятницу), но другой доставкой, поэтому моя задерживается. Посмотрим что у меня приедет
спасибоСПАСИБО за «Краткое заключение» ДО кута.
Как же Вы любите пристраиваться за крупногабаритным транспортом! :)
p.s. так получилось, что видео по хорошей погоде больше и не было записано( так то я никакой особой любви к крупногабаритам не питаю)))
— прикольный =)
— тут или низкая частота ключевых кадров, или низкий битрейт, из-за чего четкие кадры сменяются размытыми. Если бы это было кодирование с CRF, можно было бы попробовать их повысить, или поднять количество b-кадров, или сам рефрактор сделать ниже, если железо поддерживает. Камера (сенсор), вроде, неплохая.
Если кодирование видео программное, было бы круто, если бы была такая прошивка, в которой можно было изменять хотя бы аргументы ffmpeg, или чем они там кодируют.
Распаковка+обзор: www.youtube.com/watch?v=Sw3dIH-Iy9M
Гайд по прошивке с помощью FRM: www.youtube.com/watch?v=kcRpKase_Yk
Гайд по разборке камеры: www.youtube.com/watch?v=e1xso5Zm83c
Пример видео 2.7k 24fps после смены прошивки: www.youtube.com/watch?v=S8_WI-E1HZs
выявил 2 косяка
в помещении 720\120 плохое качество — грязная пиксельная картинка, при 720\60 чистая — подозреваю что при 120кс не работает шумодав, а при 60кс есть шумодав, хоть и инфы про шумодав нигде не видел.
Фото делает 4:3, в результате по ширине охвата уже чем на видео, 4000х3000пикселей
прошивка 151015, есть посвежее 151127, но судя по 4пда из нее начисто вырезали 720р
Снял видео в разных разрешениях и разных экспозициях и при просмотре на компьютере видео с большими переливающимися пикселями.
Залил на тыртуб и всё нормально
На экране камеры тоже всё ок
Снимал 1080 60фпс
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.