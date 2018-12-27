Всеволновый DSP радиоприемник XHDATA D-808

Всем привет!
Сегодня посмотрим на портативный радиоприемник с широким функционалом.
Из интересных возможностей:
- SSB и RDS
- Авиа диапазон
- Прямой ввод частоты
- Питание 18650!
Подробнее под катом.
Хоть я и далек от темы радиовещания, но побродить по эфиру иногда люблю. Порой просто интересно послушать иностранную речь.
У родителей лежит TECSUN PL-380
(в маленьком городе лучше прием) — его можно использовать как некий ориентир в сравнении.
В модели Xhdata D-808 функций побольше, чем у более известного TECSUN, но что-то реализовано хуже.
В эпоху глобального распространения интернета, радиолюбители, а скорее радиохулиганы, на коротких волнах напоминают некий реликт из прошлого. Но иногда попадаются.
В этом приемнике есть возможность принимать станции с однополосной (SSB) модуляцией, как раз этих радиолюбителей можно и услышать.
Но обо всем по порядку…
Доставка со склада в Москве ТК IML за пару дней.
Коробка оформлена строго:
Надписи фирменного оранжевого цвета.
Сзади:
Внутри еще одна плотная картонная коробка:
За сохранность содержимого можно не беспокоится.
Комплектация приемника:
• XHDATA D-808
• чехол из кожзама.
• внешняя антенна 4 м
• кабель USB для зарядки
• 18650 литиевый аккумулятор
• руководство пользователя на русском языке
То что нет наушников в комплекте — это скорее плюс, комплектные у tecsun слушать без слез нельзя.
Инструкция вполне понятна новичку:
Чехол для переноски приемника:
Внешняя антенна и кабель для зарядки:
Разъем у антенны 3,5 мм, жаль нет прищепки на конце.
Внешний вид XHDATA D-808:
Классический дизайн цифрового карманного приемника — динамик слева, экранчик и кнопки ввода частоты справа. Напоминает Tecsun, да и более ранние модели вроде Grundig yacht boy.
Размеры вполне карманные: 14,5 x 8,7 x 2,7 см. Корпус пластиковый, крашенный. Собран ладно, держать в руках приятно.
Сзади тоже все вполне традиционно:
Родной «телескоп» 70 см, подставка и место элемента питания.
Откидывающаяся подставка:
Справа:
Валкодер настройки частоты тут многофункциональный: по нажатию переключаются три режима FAST-SLOW-STOP. Меняется соответственно шаг частоты.
Есть так же колесико точной подстройки частоты.
Разъем для зарядки аккумулятора — микро USB.
Слева:
Гнездо для КВ антенны, регулятор громкости и разъем 3,5 мм для наушников. Темляк несъемный.
Флешек и прочего mp3 нет, классический приемник.
Снизу есть кнопка для перезагрузки микроконтроллера (мозгов приемника):
Масса устройства с элементом питания:
Теперь перейдем к питанию:
Долой батарейки! Тут реализовано питание от аккумулятора популярного формата 18650. Не нужно заморачиваться с зарядками, зарядка встроена в приемник. И на столе например, приемник может работать от порта usb, без аккумулятора.
Комплектный 18650:
Его емкость на разряд 1706 мАч:
Хватает его надолго, много отзывов перечитал и сам в этом убедился.
Экран XHDATA D-808:
Есть отключаемая подсветка экрана, а вот на подсветку кнопок ввода частоты пожлобились.
Из полезного: блокировка клавиш, таймер сна, будильник, термометр. Часы само собой.
Приятная особенность — это наличие RDS
на FM диапазоне.
Приемник поистине можно назвать всеволновым (на бытовом уровне).
Диапазон частот:
• FM: 87,5 – 108 (64-108) МГц
• LW:150 – 450 кГц
• MW: 522-1620 кГц (шаг 9k) 520-1710 кГц (шаг 10k)
• SW: 1711-29999 кГц
• AIR: 118-137 МГц
Чувствительность:
ДВ не менее 10mV/m
СВ не менее 0.5mV/m
КВ не менее 10uV
Авиа не менее 0.5uV
УКВ не менее 3uV
Очень приятно работать на FM диапазоне, чувствительность сказочная, даже «телескоп» можно не раскладывать.
И сам УКВ диапазон расширенный от 64 МГц.
Есть автоматический поиск (САР), ручной поиск радио частоты (в режиме показа частоты), прямой ввод цифр радиочастоты.
Нет функции ETM (как у Tecsun), очень удобный момент временного сохранения станций.
Можно сохранить до 500 радиочастот, на 50 отдельных страницах хранения. Но переключаться между ними валкодером нельзя — бесячая особенность.
Звук у приемника приятный, разборчивый, достаточно громкий. Хрипов нет. Музыку в стерео можно послушать в наушниках.
На коротких волнах хорошо помогает внешняя антенна или выезд из города.
Прямой ввод частоты и точная подстройка рулят, если известно, где искать станцию.
Субъективно чувствительность XHDATA чуть хуже, чем у Tecsun, но тут много факторов влияет, в том числе погодные условия.
На ДВ вообще пустота, Tecsun хоть что-то там находил.
Авиа диапазон хорошо бы проверить у аэропорта, но в Брянске он далеко от города.
Нам доступно 4 коротковолновых однополосных канала (SSB) с минимальным шагом в 1 кГц, с независимым приёмом верхней боковой полосы (USB) и нижней боковой полосы частот (LSB). SSB включается секунды 4.
Как раньше слушали «голоса» и как сейчас:
Где их искать.
Натыкался пару раз. Но интересного там ничего нет, интернет всех выкосил.
Разборка устройства:
Динамик с неодимовым магнитом 8 Ом мощность 1 Вт.
DSP чип Silicon Labs SL4735
Достоинства (тут будет самое главное):
Компактные размеры и все необходимое в комплекте.
RDS на FM, да и сам приём FM (64-108 МГц) в т.ч. стерео
AIR диапазон, можно слушать переговоры летчиков и диспетчеров
КВ диапазон без разрывов (1,7…30 МГц)
SSB (LSB/USB) — радиолюбители.
Приятный звук.
Питание от 18650 и зарядка в самом аппарате.
Минусы и недочеты (куда же без них):
Нет перебора станций в памяти валкодером.
Нет подсветки кнопок.
Задержки звука при перестройке на другую частоту и включения SSB.
Цена конечно, хотелось бы подешевле (на али, кстати, дороже).
Ветка на форуме
радиосканер.
В итоге: интересный приемник, для тех кто хочет большего. Больше диапазонов, больше автономности, больше функций (SSB и RDS).
Традиция:
Мы с котиком поздравляем читателей и писателей ресурса mysku с наступающим новым 2019 годом.
И желаем только удачных покупок!
Спасибо за просмотр! До встречи в новом году!
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Улица. Фонарь.Внешняя антенна. Китайцы в эфире на КВ.
Вполне не плох для наблюдателей, да за такие относительно небольшие деньги.
Компактен, хорошая избирательность, и с отличным «питанием» -по многочисленным обзорам специалистов.
Есть заметный минус — специфичная работа «muting» при сканировании частоты.
Но этот «минус» присущ приемникам с DSP в низкой ценовой категории.
Вот сам «хожу вокруг, да около» купить себе его. ;)
И главное, что может показаться минусом, особенно для любителей попереключать каналы, это организация памяти: в виде банков памяти по 10 каналов в каждом!!! Нажимая кнопки 1...0 переключаются каналы внутри банка, чтобы перейти далее надо переключить банк, потом внутри выбрать нужный канал. Если слушал 3 канал в первом банке, после переключения банка, например на 4, то будет играть 3 канал в 4 банке. Вот как то так…
Вот, например ebay.com/itm/143063177913:rk:4:pf:0
Как дополнительный интересен, но частоты ловит от 29MHz
Your scanner can receive these bands:
Frequency Range(MHz)
29–29.7 5 10-Meter Ham Band
29.7–50 5 VHF Lo
50–54 5 6-Meter Ham Band
108–136.975 12.5 Aircraft/Air Shows
137–144 5 Auto Racing, Aircraft/Air Shows, Government, MotionPicture/Video Industry, Pro Sports Teams, Radio/TV
Remote Broadcast Pickup, Stadiums/Venues
144–148 5 2-Meter Ham Band
148–174 5 VHF Hi
406–450 12.5 70-cm Ham Band and Federal Government
450–470 12.5 UHF Standard Band
470–512 12.5 UHF “T” Band
806–823.9375 12.5 Public Service “800” Band, except cellular band
851–868.9375 12.5 UHF Hi
896.1125–956.000 12.5 UHF Hi
Ну, да, на вторичке много всяко-разного можно найти.
Цена за это чучело приемника — запредельная. Наличие 18650 говорит не про удобство а про его энергопотребление, что 2хАА этому монстру на час работы. SSB там как и в Дегене — чисто рекламная фишка, вытянуть из любительского андеграунда можно только киловаттные станции или соседа через квартал. Отсутствие полосовых фильтров и широченная полоса пропускания делает SSB абсурдом.
Кетайцы…
В чём «ценность» плейнспоттинга, например? Красивые фоточки для обывателя и масса специализированной информации для увлекающегося.
Что до радиомониторинга вообще — иногда интересные и даже забавные вещи всплывают. (а гигнулась бы допустим тогда МКС с орбиты — и концов бы не нашли)). Т.е. как — опять бы именно наши космонавты, что в ушанках и с гаечными ключами в руках, «с большой долей вероятности» оказались бы крайними)
2. Некоторые товарищи постоянно этот диапазон записывают. Слышали как в прессе иногда внезапно переговоры пилотов с землей (или моряков между собой) появляются? Вот для этого.
Я и ответил.
А такой приемник можно взять с собой в полет :-)
или поискать из этих -
а потом раздумали?)
или «еденичка-двоечка» 123450мгц- частота на которой общаются пилоты между собой
Технически — никаких проблем. Но это — на крайний случай.
ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г. N 297
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
«РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
2.44. Для обеспечения управления воздушным движением в районе аэродрома, подхода могут быть организованы следующие радиосети и радиоканалы:
подхода (по количеству секторов);
круга;
старта и посадки;
руления;
единая командно-стартовая;
аварийно-спасательная (общая для всех пунктов ОВД).
При возникновении помех на основных частотах средств связи применяется резервная частота 129,0 МГц.
2.45. На аэродромах ГА класса А, Б и В, используемых в качестве запасных, а также на аэродромах совместного базирования и совместного использования организуется единая командно-стартовая радиосвязь в диапазоне ОВЧ на частоте 124,0 МГц.
2.46. На всех пунктах ОВД (кроме стартово-диспетчерских пунктов и диспетчерских пунктов руления) должна быть организована аварийно-спасательная радиосеть на частоте 121,5 МГц, работа которой должна быть круглосуточной, с постоянным прослушиванием, а в пунктах ОВД, работающих по регламенту, — в период действия регламента.
Аварийно-спасательные сети используются в случаях:
невозможности передачи информации пункту ОВД по основной радиосети;
необходимости установления и ведения связи между воздушным судном, находящимся в аварийном состоянии, и воздушным судном, занятым поисково-спасательными работами.
Для связи между ВС или между ВС и наземными службами, занятыми поисково-спасательными работами, дополнительно к частоте 121,5 МГц должна использоваться частота 123,1 МГц, переход на которую производится после установления связи на частоте 121,5 МГц.
Да, не все муськовчане живут в Европе ☺
Перегрузкой входных цепей приёмников ( в комплексе с рядом стоящими РЛС) пролазила даже на УКВ во время полётов.
Мне даже один раз досталось от штурманов, но комполка за меня вступился и сказал «Тов. штурманы… КП работает в помеховой обстановке приближённой к боевой...» :)
Я, вообще имел ввиду год, так 1982-1985…
Хотя я на 100% не уверен. Но в наше время инфо была, что именно в Турции станция вещала на русском языке. Так нам говорили.
Может Грецию жалели, конечно.
Схема —
Наушник 2200 ом и диод Д2-Д9. Антенна — сопля, земля — батарея отопления…
Р.S. Там(1386кГц) ещё радио Польши на русском вещает, на час раньше…
^ к сожалению очень недолго
^^ OneWeb ??
Наверняка можно найти дешевле китайский аналог + USB-вход и для карт памяти
еще
и тд
А RETEKESS баловство на кухню.
Ну а так, каждому свое.
в районе 72xx кгц активно сидят, летом часто подслушивал и смеялся, иногда, забавно матерились.
на СВ по почам пробивала державна мова. слушал зазеркальный репортаж о Донбассе.
«Вон дантист-надомник Рудик —
У его приёмник „грюндиг“,
Он его ночами крутит —
Ловит, контра, ФРГэ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком —
И к нам попал в волненье жутком
С растревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.»
© В.Высоцкий
Купил себе 660, потешил душу… и убрал в ящик. Может пригодиться в апокалипсисе кому-то.
да, обсуждают всего-навсего ремонты домов-дач, но обсуждают и даже проводят DX сессии =)
Но суть не меняется- скучно слушать, душа и руки требуют иного.
Послушать нормально можно лишь за городом. В городе индустриальных помех и помех от массы современных гаджетов и лампочек плотная пелена)) Деревня — наше все, для «радиосканера» ))
дед давно уже хочет слушать погоду
желательно в районе 3 000 руб.
пусть без USB и прочего?
армейские приемники не надо, большие и жрут много.
1. 2.
Ни стрельбы, ни погонь… Тоска. Одни жмурики и вызовите Скорую помощь.
За 3-5 тыр легко покупается б/у сканирующий приемник фирмы AOR или Icom
Я например давным давно купил AOR-3000 за 50 у.е…
RX-range 0.1-2036 MHz
Modulations AM, N-FM, W-FM, CW, USB, LSB
Memories: 400 channels in 4 bank(s) @ 50 channels/second
Плюс управление с компа.
В 100 у.е обошелся Icom IC-PCR1000
Да и обзор то, универсального, автономного приемника, который с собой можно везде брать.
Но, естественно, вот этот ловит ВВС лучше))
В итоге появляются подобные объявы www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/aor_ar-3000a_skaniruyuschiy_radiopriemnik_1066694365?slocation=621540
И так по всей линейке сканирующих приемников, когда то использовавшихся для поиска «закладок»
Потребность в радиосвязи с каждым годом растёт, частоты с каждым годом по всей Земле только дорожают.
Вот компетентное сравнение с аппаратом в 10 раз более дорогим, послушайте.
Мини Вип, чуда не случилось.
Главное сломить лень))
Можно ссылку на 3ю группу? Интересно будет сравнить.
хех
Я когда в Ростове был слышал доклады о входе в ростовскую зону через точку КАНОН, это в районе Миллерово, километров за 300. И это на VX-2 с её штатной смешной антеннкой.
Посмотрел сейчас карту. Ваши частоты, если не поменялись — 128.8, 124.4, 129.0 Это Москва-контроль, сектор «Киев-1» Радиостанция похоже где-то у вас в городе
Но это инфа с довольно древних карт. Свежие хлопотно искать.
кстати у меня от обычной ув5р радардетектор с ума сходит, перезагружается, а 888с включает датчик присутствия
Как по мне, этот вариант вообще не пригоден для мало-мальски радиолюбительского поиска.
Параметры:
Цвет: черный, серый (дополнительно)
Частота: FM: 63-108 мГц, MW: 522-1620 кГц, SW: 5,9-21,85 мГц
Настройка инкремента: FM: 0,1 мГц, MW: 9 кГц, SW: 0,01 мГц
Антенна Длина: 440 мм/17 дюйм(ов)
Динамик: 50 мм, 8Ω, 0,5 Вт
Выход Мощность: ≤220mw
Источник питания: В 5 в постоянного тока или 2 батарейки типа АА (не входят в комплект)
Размеры: 111*70*26 мм/4,37x2,76x1,02 дюймов
Все такое же
SSB AIR RDS 18650
1 место — RPR-7020,
2 место — DE-1103,
3 место — D-808.
Надо было ещё их с VR-120 сравнить.
Полиция — цифра. Пожарные — цифра. Дальнобой — мат перемат через слово. Радиолюбители — борцы за чистоту частоты на 70%. Остальные 30% «хорошо принимаю. 9+. Спасибо. 73» Авиа — «борт 356 полоса 2 эшелон перехода… добро пожаловать»
В Tecsun намного лучше будильник организован. Позволяет выбрать станцию из памяти, продолжительность звучания, уровень громкости.
Регулятор громкости могли бы и валкодером заменить.
Второй вопрос, хотелось бы слышать частоту дальнобойщиков в дороге, 27135 выставил на SW диапазоне, включал/выключал SSB не помогает, прокатался по трассе, но ничего так и не услышал, в чем дело?
Третий вопрос, когда через phone jack подключаю внешнюю колонку, резко падает качество приема радиостанции, как это лечится?
Хочу звук приемника воспроизводить через более можную JBL колонку
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