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Всеволновый DSP радиоприемник XHDATA D-808

  • Цена: 5105 руб. (~74,6$)

Всем привет!
Сегодня посмотрим на портативный радиоприемник с широким функционалом.
Из интересных возможностей:
  • SSB и RDS
  • Авиа диапазон
  • Прямой ввод частоты
  • Питание 18650!
Подробнее под катом.

Хоть я и далек от темы радиовещания, но побродить по эфиру иногда люблю. Порой просто интересно послушать иностранную речь.
У родителей лежит TECSUN PL-380 (в маленьком городе лучше прием) — его можно использовать как некий ориентир в сравнении.
В модели Xhdata D-808 функций побольше, чем у более известного TECSUN, но что-то реализовано хуже.

В эпоху глобального распространения интернета, радиолюбители, а скорее радиохулиганы, на коротких волнах напоминают некий реликт из прошлого. Но иногда попадаются.
В этом приемнике есть возможность принимать станции с однополосной (SSB) модуляцией, как раз этих радиолюбителей можно и услышать.

Но обо всем по порядку…

Доставка со склада в Москве ТК IML за пару дней.
Коробка оформлена строго:

Надписи фирменного оранжевого цвета.
Сзади:

Внутри еще одна плотная картонная коробка:

За сохранность содержимого можно не беспокоится.

Комплектация приемника:

• XHDATA D-808
• чехол из кожзама.
• внешняя антенна 4 м
• кабель USB для зарядки
• 18650 литиевый аккумулятор
• руководство пользователя на русском языке
То что нет наушников в комплекте — это скорее плюс, комплектные у tecsun слушать без слез нельзя.

Инструкция вполне понятна новичку:

Инструкция скан








Чехол для переноски приемника:

Внешняя антенна и кабель для зарядки:

Разъем у антенны 3,5 мм, жаль нет прищепки на конце.

Внешний вид XHDATA D-808:

Классический дизайн цифрового карманного приемника — динамик слева, экранчик и кнопки ввода частоты справа. Напоминает Tecsun, да и более ранние модели вроде Grundig yacht boy.
Размеры вполне карманные: 14,5 x 8,7 x 2,7 см. Корпус пластиковый, крашенный. Собран ладно, держать в руках приятно.
Сзади тоже все вполне традиционно:

Родной «телескоп» 70 см, подставка и место элемента питания.
Откидывающаяся подставка:

Справа:

Валкодер настройки частоты тут многофункциональный: по нажатию переключаются три режима FAST-SLOW-STOP. Меняется соответственно шаг частоты.
Есть так же колесико точной подстройки частоты.
Разъем для зарядки аккумулятора — микро USB.
Слева:

Гнездо для КВ антенны, регулятор громкости и разъем 3,5 мм для наушников. Темляк несъемный.
Флешек и прочего mp3 нет, классический приемник.
Снизу есть кнопка для перезагрузки микроконтроллера (мозгов приемника):

Масса устройства с элементом питания:


Теперь перейдем к питанию:

Долой батарейки! Тут реализовано питание от аккумулятора популярного формата 18650. Не нужно заморачиваться с зарядками, зарядка встроена в приемник. И на столе например, приемник может работать от порта usb, без аккумулятора.
Комплектный 18650:

Его емкость на разряд 1706 мАч:

Хватает его надолго, много отзывов перечитал и сам в этом убедился.

Экран XHDATA D-808:

Есть отключаемая подсветка экрана, а вот на подсветку кнопок ввода частоты пожлобились.
Из полезного: блокировка клавиш, таймер сна, будильник, термометр. Часы само собой.
Приятная особенность — это наличие RDS на FM диапазоне.

Приемник поистине можно назвать всеволновым (на бытовом уровне).
Диапазон частот:
• FM: 87,5 – 108 (64-108) МГц
• LW:150 – 450 кГц
• MW: 522-1620 кГц (шаг 9k) 520-1710 кГц (шаг 10k)
• SW: 1711-29999 кГц
• AIR: 118-137 МГц

Чувствительность:
ДВ не менее 10mV/m
СВ не менее 0.5mV/m
КВ не менее 10uV
Авиа не менее 0.5uV
УКВ не менее 3uV


Очень приятно работать на FM диапазоне, чувствительность сказочная, даже «телескоп» можно не раскладывать.
И сам УКВ диапазон расширенный от 64 МГц.
Есть автоматический поиск (САР), ручной поиск радио частоты (в режиме показа частоты), прямой ввод цифр радиочастоты.
Нет функции ETM (как у Tecsun), очень удобный момент временного сохранения станций.
Можно сохранить до 500 радиочастот, на 50 отдельных страницах хранения. Но переключаться между ними валкодером нельзя — бесячая особенность.

Звук у приемника приятный, разборчивый, достаточно громкий. Хрипов нет. Музыку в стерео можно послушать в наушниках.

На коротких волнах хорошо помогает внешняя антенна или выезд из города.

Прямой ввод частоты и точная подстройка рулят, если известно, где искать станцию.
Субъективно чувствительность XHDATA чуть хуже, чем у Tecsun, но тут много факторов влияет, в том числе погодные условия.
На ДВ вообще пустота, Tecsun хоть что-то там находил.
Авиа диапазон хорошо бы проверить у аэропорта, но в Брянске он далеко от города.

Нам доступно 4 коротковолновых однополосных канала (SSB) с минимальным шагом в 1 кГц, с независимым приёмом верхней боковой полосы (USB) и нижней боковой полосы частот (LSB). SSB включается секунды 4.
Как раньше слушали «голоса» и как сейчас:

Где их искать.
Натыкался пару раз. Но интересного там ничего нет, интернет всех выкосил.

Разборка устройства:

Динамик с неодимовым магнитом 8 Ом мощность 1 Вт.
DSP чип Silicon Labs SL4735



Достоинства (тут будет самое главное):
Компактные размеры и все необходимое в комплекте.
RDS на FM, да и сам приём FM (64-108 МГц) в т.ч. стерео
AIR диапазон, можно слушать переговоры летчиков и диспетчеров
КВ диапазон без разрывов (1,7…30 МГц)
SSB (LSB/USB) — радиолюбители.
Приятный звук.
Питание от 18650 и зарядка в самом аппарате.

Минусы и недочеты (куда же без них):
Нет перебора станций в памяти валкодером.
Нет подсветки кнопок.
Задержки звука при перестройке на другую частоту и включения SSB.
Цена конечно, хотелось бы подешевле (на али, кстати, дороже).

Ветка на форуме радиосканер.

В итоге: интересный приемник, для тех кто хочет большего. Больше диапазонов, больше автономности, больше функций (SSB и RDS).

Традиция:

Мы с котиком поздравляем читателей и писателей ресурса mysku с наступающим новым 2019 годом.
И желаем только удачных покупок!

Спасибо за просмотр! До встречи в новом году!


Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +41 Добавить в избранное +116 +153
  • 27 декабря 2018, 10:12
  • автор: bdos
  • просмотры: 35294
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Комментарии (148)
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  • PeteTHP
  • 27 декабря 2018, 10:24
+33
ну все хорошо, но 5 тыщ это ужс
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  • anton932
  • 27 декабря 2018, 10:28
+5
нормальная цена за всеволновый приемник
+
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  • bm_s
  • 27 декабря 2018, 10:36
+6
А его всеволновость хоть как-то проявляется в дневное время в условиях города?
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  • bdos
  • 27 декабря 2018, 10:38
+12
Ночь. Улица. Фонарь. Внешняя антенна. Китайцы в эфире на КВ.
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  • bm_s
  • 27 декабря 2018, 10:39
0
Пичаль беда...
Флешек и прочего mp3 нет,
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  • KiA
  • 27 декабря 2018, 10:40
+5
он нынче позиционируется, в радиолюбительском сообществе, как «зе бест, оф зе бест, оф зе бест»))
Вполне не плох для наблюдателей, да за такие относительно небольшие деньги.
Компактен, хорошая избирательность, и с отличным «питанием» -по многочисленным обзорам специалистов.
Есть заметный минус — специфичная работа «muting» при сканировании частоты.
Но этот «минус» присущ приемникам с DSP в низкой ценовой категории.
Вот сам «хожу вокруг, да около» купить себе его. ;)
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+9
Вот только мало что можно послушать кроме УКВ и самолетиков. Китайцы конечно идут на КВ, и даже на русском можно послушать… А так мне понравился приемник, покупал его летом и слушаю УКВ-станции. Аккумулятор из 2000 набрал 1700 мА. Во время зарядки слушать музыку не дает, или слушать или заряжать. Для теста возил на дачу 60 км по прямой от города. С выдвинутой антенной по чуйке был одинаков с TECSUN PL-310.
И главное, что может показаться минусом, особенно для любителей попереключать каналы, это организация памяти: в виде банков памяти по 10 каналов в каждом!!! Нажимая кнопки 1...0 переключаются каналы внутри банка, чтобы перейти далее надо переключить банк, потом внутри выбрать нужный канал. Если слушал 3 канал в первом банке, после переключения банка, например на 4, то будет играть 3 канал в 4 банке. Вот как то так…
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0
… Если слушал 3 канал в первом банке, после переключения банка, например на 4, то будет играть 3 канал в 4 банке.
К этому можно приспособиться и использовать на благо (организовать «по жанрам», например новости — шестёрки и т.п.;)
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  • Alcest
  • 14 июля 2020, 13:29
0
Во время зарядки слушать музыку не дает, или слушать или заряжать.
Может оно и к лучшему, ввиду отсутствия трансформатора в зарядном устройстве? Трогать руками такое включенное в сеть чревато последствиями.
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0
за тот диапазон, что умеет этот приемник — цена неадекватная. Можно униден или радиошек, с большим функционалом взять.
Вот, например ebay.com/itm/143063177913:rk:4:pf:0
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  • KiA
  • 27 декабря 2018, 19:37
+1
Б\у RadioShack PRO-74 за 100 с доставкой, в неизвестным состоянием и узко специализирован, а у нас в обсуждении милый сердцу «народный» приемник с «закосом под про»… и «крутилки-вареньера» нет:)
Как дополнительный интересен, но частоты ловит от 29MHz
Your scanner can receive these bands:
Frequency Range(MHz)
29–29.7 5 10-Meter Ham Band
29.7–50 5 VHF Lo
50–54 5 6-Meter Ham Band
108–136.975 12.5 Aircraft/Air Shows
137–144 5 Auto Racing, Aircraft/Air Shows, Government, MotionPicture/Video Industry, Pro Sports Teams, Radio/TV
Remote Broadcast Pickup, Stadiums/Venues
144–148 5 2-Meter Ham Band
148–174 5 VHF Hi
406–450 12.5 70-cm Ham Band and Federal Government
450–470 12.5 UHF Standard Band
470–512 12.5 UHF “T” Band
806–823.9375 12.5 Public Service “800” Band, except cellular band
851–868.9375 12.5 UHF Hi
896.1125–956.000 12.5 UHF Hi

Ну, да, на вторичке много всяко-разного можно найти.
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  • zair
  • 30 декабря 2018, 09:32
+1
да и динамич. диапазон у этих чипов + фильтрация проигрывает вчистую старым приемникам, хоть Sony хоть Grunig.
Цена за это чучело приемника — запредельная. Наличие 18650 говорит не про удобство а про его энергопотребление, что 2хАА этому монстру на час работы. SSB там как и в Дегене — чисто рекламная фишка, вытянуть из любительского андеграунда можно только киловаттные станции или соседа через квартал. Отсутствие полосовых фильтров и широченная полоса пропускания делает SSB абсурдом.

Кетайцы…
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  • kven
  • 27 декабря 2018, 10:33
+1
авиа надо бы попробовать поймать, некотором это сильно добавит инетереса к устройству
+
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0
Авиа конечно можно слушать, но интересней авиа слушать когда есть возможность сканирования по нескольким каналам…
+
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  • bm_s
  • 27 декабря 2018, 11:02
+6
я дико извиняюсь, а зачем авиа слушать, в чем ценность?
+
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  • huanyuan
  • 27 декабря 2018, 12:09
+5
Ценность в том, что это один из видов хобби.
В чём «ценность» плейнспоттинга, например? Красивые фоточки для обывателя и масса специализированной информации для увлекающегося.

Что до радиомониторинга вообще — иногда интересные и даже забавные вещи всплывают. (а гигнулась бы допустим тогда МКС с орбиты — и концов бы не нашли)). Т.е. как — опять бы именно наши космонавты, что в ушанках и с гаечными ключами в руках, «с большой долей вероятности» оказались бы крайними)
+
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  • Alex_74
  • 27 декабря 2018, 12:17
+3
1. Любопытство
2. Некоторые товарищи постоянно этот диапазон записывают. Слышали как в прессе иногда внезапно переговоры пилотов с землей (или моряков между собой) появляются? Вот для этого.
+
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 14:06
+4
Для авиа гораздо удобнее использовать донгл на RTL2832. Активность диапазона невелика, иметь панорамный обзор — огромнейший плюс. В портативном вещательном примнике авиадиапазон лишь приятный бонус, практической пользы маловато.
+
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  • Alex_74
  • 27 декабря 2018, 14:58
0
Согласен. Спросили:
я дико извиняюсь, а зачем авиа слушать, в чем ценность?
Я и ответил.

А такой приемник можно взять с собой в полет :-)
+
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 15:02
+2
USB-свисток тоже можно взять с собой, софт под смартфоны вроде бы как есть (но, естественно, нужен USB OTG). Только жрать будет…
+
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  • 21cm
  • 27 декабря 2018, 23:05
0
такой лучше наверное -
или поискать из этих -
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0
!;"№%№;:%? —
(%:?;%";" —
На вашей волне хотели что-то передать —
а потом раздумали?)
+
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0
от скуки например, или ну типа ты можешь, где еще услышишь, нам ведь в салоне не скажут: «москва-подход, топлива на 15 минут»

или «еденичка-двоечка» 123450мгц- частота на которой общаются пилоты между собой
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  • HRUN_
  • 27 декабря 2018, 17:07
0
или «еденичка-двоечка» 123450мгц- частота на которой общаются пилоты между собой
Как вы это себе представляете?
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 17:16
0
www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/6050.32B%20Chg%201.pdf

Технически — никаких проблем. Но это — на крайний случай.
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  • HRUN_
  • 27 декабря 2018, 17:23
0
На частоту глянь внимательно.
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 17:27
0
А, ну я на это давно внимание даже не обращаю. И там вообще милигерцы, так что ни о чем. «Авиа» — обычно сразу понятно, о каком диапазоне речь (хотя там и на КВ немало, и выше тоже есть).
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  • HRUN_
  • 27 декабря 2018, 17:35
0
Аварийная — 121.5МГц, после установления связи — переход на другие частоты, а Аварийная — опять должна быть свободная. Раньше за этим следили строго, сейчас трепятся на ней без боязни, в основном пиндосы.
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 17:43
0
123.45 не считается аварийной (у нее другой статус, см. ссылку). Аварийная да, 121.5 (и 123.1).
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  • HRUN_
  • 27 декабря 2018, 20:24
0
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г. N 297

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ
«РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
И АВИАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

2.44. Для обеспечения управления воздушным движением в районе аэродрома, подхода могут быть организованы следующие радиосети и радиоканалы:
подхода (по количеству секторов);
круга;
старта и посадки;
руления;
единая командно-стартовая;
аварийно-спасательная (общая для всех пунктов ОВД).
При возникновении помех на основных частотах средств связи применяется резервная частота 129,0 МГц.

2.45. На аэродромах ГА класса А, Б и В, используемых в качестве запасных, а также на аэродромах совместного базирования и совместного использования организуется единая командно-стартовая радиосвязь в диапазоне ОВЧ на частоте 124,0 МГц.

2.46. На всех пунктах ОВД (кроме стартово-диспетчерских пунктов и диспетчерских пунктов руления) должна быть организована аварийно-спасательная радиосеть на частоте 121,5 МГц, работа которой должна быть круглосуточной, с постоянным прослушиванием, а в пунктах ОВД, работающих по регламенту, — в период действия регламента.
Аварийно-спасательные сети используются в случаях:
невозможности передачи информации пункту ОВД по основной радиосети;
необходимости установления и ведения связи между воздушным судном, находящимся в аварийном состоянии, и воздушным судном, занятым поисково-спасательными работами.
Для связи между ВС или между ВС и наземными службами, занятыми поисково-спасательными работами, дополнительно к частоте 121,5 МГц должна использоваться частота 123,1 МГц, переход на которую производится после установления связи на частоте 121,5 МГц.
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0
вы про потерявшуюся точку? или про разговоры? говорят по-человечески, а не ван-зиро-ван-спасибо-досвиданья. могут привет штурману передать, особенно если женщина в экипаже, предупредить о плохой погоде
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0
Вы правы. Нечего там слушать. Раз в час скажут -5 градусов. Точка росы -5 и это же на англ. и тишина!!! Вроде на цифру перешли. Был Тексун -660 В городе абсолютно ненужная вещь!!! Поменял на 310 -й, слушаю Фм диапазон, не вынимая антену… На выносную 100 метров проволоку тоже ничего толком не ловил !!!( 660 и 310). Провод перекидывал через крышу огромного ангара. Я не спец в антенах, может поэтому ничего и не ловил…
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0
Есть одна проблема — далеко от аэропорта слышно только пилота, диспетчера не слышно, поэтому прослушивание получается однобоким. А вот пожарные, скорая и ДПС это уже интереснее реально) Но и там не всегда слышно машины, но диспетчер всегда слышен.
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  • Yurivp
  • 27 декабря 2018, 11:56
+2
Да нет там ничего. Короткие стандарные фразы на несколько секунд.
+
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  • SL-SPB
  • 27 декабря 2018, 10:44
+15
Дедам в деревню, голос америки и Би-би-си слушать, нормальная тема.А когда занавес опустят то и другим пригодится.
+
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+7
Да наши ЭХО М… похлеще голоса америки разлагают население )))))
+
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+4
Возможно, для Вас будет сюрпризом, но «Голос Америки», Би-би-си, «Радио Свобода» и «Немецкая волна» на русском языке уже не вещают на коротких волнах.
+
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  • SL-SPB
  • 27 декабря 2018, 11:27
+2
Возможно, для Вас будет сюрпризом, но «Радио Свобода» — Русская служба, вещание на средних волнах продолжает. Частота1386 кГц, время вещания (по москве) 21.00 — 22.00, 22.30 — 06.00
+
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+3
Ну, так я о коротких волнах говорил, разве нет?
+
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  • SL-SPB
  • 27 декабря 2018, 11:49
0
А зачем вы о них говорили?
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+6
Потому что обозреваемый радиоприёмник — всеволновый, а средневолновый 75-киловаттный передатчик «Свободы» из Литвы до Алма-Аты не добивает — а на коротких волнах этой проблемы не было.
Да, не все муськовчане живут в Европе ☺
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0
дык вроде как у коротких волн еще меньше дальность, не?
+
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  • Rucha
  • 27 декабря 2018, 16:52
0
Не.
+
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+3
Нет, Вы не правы. У коротких волн дальность значительно выше, чем у средних. А у ультракоротких волн — значительно ниже, чем у средних. :)
+
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+3
У нас «Голос Америки» из Турции была самая мощная радиостанция на КВ диапазонах.
Перегрузкой входных цепей приёмников ( в комплексе с рядом стоящими РЛС) пролазила даже на УКВ во время полётов.
Мне даже один раз досталось от штурманов, но комполка за меня вступился и сказал «Тов. штурманы… КП работает в помеховой обстановке приближённой к боевой...» :)
+
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+3
Если быть совсем точным, то мощнейший ретрансляционный центр «Голоса Америки» был не в Турции, а на греческом острове Родос. Да, это очень близко от Турции, но не Турция, а Греция.
+
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+2
Вики, конечно не авторитет, но про Грецию там, ни-ни…



Я, вообще имел ввиду год, так 1982-1985…

Хотя я на 100% не уверен. Но в наше время инфо была, что именно в Турции станция вещала на русском языке. Так нам говорили.



Может Грецию жалели, конечно.
+
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+2
у меня один раз голос зазвучал из колонок на плацу, а я был ответственный за усилитель, и хорошо так говорил, долго, целую антисоветскую новость выдал, 2000 человек стоят и слушают, ну, думаю вставят мне- но, ничего не было, сделали вид что не слышали, потом только, спустя время, другой залет вскрылся и припомнили мне этот голос америки
+
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0
Мощные радиоизлучающие источники рядом были? РЛС, навигация, и т.п.?
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0
а могло повлиять? это была территория рввкус и в те времена в рязани базировалась рлс неподалеку, но весь личный состав был на построении, я грешу на возбуждение в усилителе, у меня и дома такое бывало на домашнем усилке и тоже с голосом
+
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0
Это именно перемодуляция устройства мощным внешним сигналом. Усилитель превращается в детекторный приёмник без частотной настройки (в детстве делали, наверное такой) и принимает самый мощный средне-коротковолновый сигнал. Коим у Вас и был передатчик «Голоса Америки». У нас на юге ТОЖЕ самой мощной была станция «Голоса Америки».

Схема —



Наушник 2200 ом и диод Д2-Д9. Антенна — сопля, земля — батарея отопления…
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0
вот оно что, очень интересно) прям вопрос детства был для меня
+
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  • piliks
  • 27 декабря 2018, 21:29
+1
Живу в Вильнюсе, 100 км от передатчика… Как-то нет ощущения, что передатчик рядом.
Р.S. Там(1386кГц) ещё радио Польши на русском вещает, на час раньше…
+
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0
А, какая мощность передатчика?
+
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0
Ответ на Ваш вопрос — здесь: tvnews.by/radio/11375-radio-svoboda-nachnet-veschanie-na-belarus-rossiyu-i-ukrainu-s-territorii-litvy.html
+
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  • piliks
  • 29 декабря 2018, 14:03
0
Вот погуглил… www.zilionis.lt/history/1386-e.htm Перевод translategoogle довольно корректный.
+
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  • mst12
  • 28 декабря 2018, 02:27
0
Частота1386 кГц
не совсем. 1413 кгц.
+
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0
На 1413 кГц щас работает Вести ФМ!!!
+
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0
Ничего нет. Гул и шипение. Наверно глушилки вслючили. (5 часов ночи ). На 1410 -1430кгц — садоводы какие-то…
+
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  • Zemgale
  • 17 февраля 2019, 23:53
0
Вещает из Литвы вблизи города Шаулая мощность передатчика около 70 киловатт. Пo мере надобности можно разогнать до 700 киловатт. В Литве передатчик называется как Radio Baltic Waves International. У меня в Латвии городе Тукумсе громобоина проходит этот передатчик, а также в Нидерландах слышно стабильно.
+
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  • Jonn
  • 27 декабря 2018, 20:47
+3
он и дедам нахрен не сдался! Тю-тю голосов и BBC, китайцев услышите про иран и турков говорить смысла нет вот и всё, а музон на FM дедам то-же как зайцам стоп-сигнал! Всё ушло их время то-же у меня валяются и Tecsun 600 и Degen-1106 можно сказать раритет их очень мало было выпущено.
+
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0
Би-би-си слушать… А когда занавес опустят то и другим пригодится
Был тут слух^, что некий^^ провайдер спутникового интернета получил здесь лицензию на частоту;))

^ к сожалению очень недолго
^^ OneWeb ??
+
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  • vovka036
  • 27 декабря 2018, 10:49
0
Увидел цену — прискакала жаба.
Наверняка можно найти дешевле китайский аналог + USB-вход и для карт памяти
+
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  • bdos
  • 27 декабря 2018, 10:54
+2
Наверно, найдете — поделитесь ссылкой.
+
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  • vovka036
  • 27 декабря 2018, 11:12
0
Раз
еще
и тд
+
avatar
  • bdos
  • 27 декабря 2018, 11:16
+5
Это не катит. В тексане флешки нет, SSB нет.
А RETEKESS баловство на кухню.
Ну а так, каждому свое.
+
avatar
  • vovka036
  • 27 декабря 2018, 15:15
0
Вот именно, чтобы на даче мурлыкал при прополке грядок
+
avatar
+3
или здеся...=)
+
avatar
+6
та нормальная цена, pl660 дороже мне обошелся, если бы тогда в продаже был приемник как у топик стартера — взял бы его, таки, на литии удобнее — что и говорить =)
в районе 72xx кгц активно сидят, летом часто подслушивал и смеялся, иногда, забавно матерились.
на СВ по почам пробивала державна мова. слушал зазеркальный репортаж о Донбассе.
+
avatar
+1
660 лучше. Синхронный детектор вещь. Крутил оба. У этого зеркалок и поражонок больше. Одна как раз на 4625. Местный УВД в авиа порадовал.
+
avatar
0
Почти мегаватный передатчик на частоте 1431 кГц был.
+
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  • aksinit
  • 27 декабря 2018, 11:23
+2
О! Знаменитый диапазон трех шестерок!
+
avatar
  • chik777
  • 27 декабря 2018, 11:34
0
radio-salon.ru/tecsun-pl-600/?ymclid=15458995299259498227400001 — тексун 600 за те-же деньги
+
avatar
  • bdos
  • 27 декабря 2018, 11:42
+3
без авиа и рдс
+
avatar
  • SL-SPB
  • 27 декабря 2018, 11:44
+2
дополню — питание Ni-MH аккумуляторы (4шт.ААА).
+
avatar
  • menenn
  • 27 декабря 2018, 11:50
+10
… чёт вспомнилось;
«Вон дантист-надомник Рудик —
У его приёмник „грюндиг“,
Он его ночами крутит —
Ловит, контра, ФРГэ.
Он там был купцом по шмуткам
И подвинулся рассудком —
И к нам попал в волненье жутком
С растревоженным желудком,
И с номерочком на ноге.»
© В.Высоцкий
+
avatar
  • Yurivp
  • 27 декабря 2018, 12:00
+10
В те времена кв забит был. А сейчас днем голяк, ночью полегче, но и то один Китай и Австралия. Редко-редко.

Купил себе 660, потешил душу… и убрал в ящик. Может пригодиться в апокалипсисе кому-то.
+
avatar
+4
Натяните комплектную антенну, плюс активный усилитель от дегена Degen DE31MS (на таобао я брал его кажется за $14)- поверьте, народ ЕЩЕ развлекается.
да, обсуждают всего-навсего ремонты домов-дач, но обсуждают и даже проводят DX сессии =)
+
avatar
  • Yurivp
  • 27 декабря 2018, 12:27
+2
Это с комплектной антенной. Правда без усилителя.

Но суть не меняется- скучно слушать, душа и руки требуют иного.
+
avatar
+2
согласный… возможность появилась тогда, когда кв исчез =)
+
avatar
+1
Да… Коротковолновики ещё работают. Даже в нашем 60титысячнике, ещё человек 6-7 есть активных. О…
+
avatar
+1
У нас городе мощный электромагнитный смог. Слушал сабж только на даче. Сезон закончился убрал в коробку.
+
avatar
  • KiA
  • 27 декабря 2018, 12:25
+2
Эт точно, тоже лежит приемник с dsp в ящике до очередной вылазки на природу.
Послушать нормально можно лишь за городом. В городе индустриальных помех и помех от массы современных гаджетов и лампочек плотная пелена)) Деревня — наше все, для «радиосканера» ))
+
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  • scharap1
  • 27 декабря 2018, 19:36
+1
В 60 км от Минска, на кусок провода 4м с отличным качеством принимаю радиолюбителей 7050-7060кгц LSB. СВ диаппазон полон радиостанций.
+
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  • YAD13
  • 03 января 2019, 18:59
+1
Для апокалипсиса лучше что-то из старого, что понадежнее.
+
avatar
  • Yurivp
  • 03 января 2019, 21:44
0
Ящик вискаря самый раз!
+
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  • weterew
  • 27 декабря 2018, 12:26
+1
а по дешевле с авиа диапазон, кто подскажет
дед давно уже хочет слушать погоду
желательно в районе 3 000 руб.
пусть без USB и прочего?
армейские приемники не надо, большие и жрут много.
+
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+2
лично я классические приемники после свистка ebay.com/itm/272411458376 уже не воспринимаю. свисток это полная свобода приема и водопад! и стоит 3 коп
+
avatar
  • KiA
  • 27 декабря 2018, 14:27
0
вот еще водопады в ассортименте.
1. 2.
+
avatar
+2
эээ, радио должно быть настоящим! а ТыРНЕТ это не то. хотя можно послушать иногда, как экзотику. вот тут на муське ссылку давали на стрим питерских ментов direct.dps-fm.com:8800/stream
+
avatar
+1
а… не интересно там.
Ни стрельбы, ни погонь… Тоска. Одни жмурики и вызовите Скорую помощь.
+
avatar
0
Хорошая вещ, но он только от 25 МГц работает.
+
avatar
  • frg
  • 27 декабря 2018, 12:27
0
Что бы ему быть идеальным ему нужена Type-C зарядка, фонарик и цена $50, но и так очень не плох.
+
avatar
  • yob89
  • 10 января 2021, 22:54
0
нафига ему тот Type-C, когда в 95% людей MicroUSB.
+
avatar
-1
покупал год назад ровно TECSUN pl-380 за 2150, ну разве только 18650 нет в нет. в остальном пи3же)
+
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  • Trunkru
  • 27 декабря 2018, 12:33
+3
5000 руб за эту китайскую фигню, без функционала, без возможностей без всего… Гы…
За 3-5 тыр легко покупается б/у сканирующий приемник фирмы AOR или Icom
Я например давным давно купил AOR-3000 за 50 у.е…

RX-range 0.1-2036 MHz
Modulations AM, N-FM, W-FM, CW, USB, LSB
Memories: 400 channels in 4 bank(s) @ 50 channels/second
Плюс управление с компа.
В 100 у.е обошелся Icom IC-PCR1000
+
avatar
  • KiA
  • 27 декабря 2018, 13:26
+8
троллинг ;) да на него инструкция на ебее стоит 20 баксов, а сам б\у 300. Лучше дайте ссылку где он AR-3000A за 50 баксов (живой и работающий) продается, c удовольствием куплю, а то минимум 300 б\у ;)))
Да и обзор то, универсального, автономного приемника, который с собой можно везде брать.

Но, естественно, вот этот ловит ВВС лучше))
+
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  • Trunkru
  • 28 декабря 2018, 03:44
+3
И дальше ищи на зарубежных площадках сканирующие приемники — и не найдешь никогда по вменяемой цене. Потому что зта рубежом знают что это за техника сколько она стоит и сколько стоит б/у. В России все обстоит иначе, фирма купила зачем то в 90-е эту непонятную штуку, для чего нужна не ясно, как применялась никто не помнит, что с ней делать никто не знает — не нужна никому… «Слышь у нас тут тут на складе, куча разного хлама радиоэлектронного лежит… Ты бы заехал, забрал. А то выкидывать на помойку жалко...»
В итоге появляются подобные объявы www.avito.ru/novosibirsk/audio_i_video/aor_ar-3000a_skaniruyuschiy_radiopriemnik_1066694365?slocation=621540
И так по всей линейке сканирующих приемников, когда то использовавшихся для поиска «закладок»
+
avatar
  • KiA
  • 29 декабря 2018, 03:22
0
И стоит ли «парится» по этому всему? Не проще ли, купить копеечный обозреваемый сабж и успокоится :) Эфир ведь уходит в небытие…
+
avatar
  • fp777
  • 29 декабря 2018, 19:52
0
Ша, никто никуда не уходит.
Потребность в радиосвязи с каждым годом растёт, частоты с каждым годом по всей Земле только дорожают.
+
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  • WHALE
  • 27 декабря 2018, 13:32
0
хороший приемник )
+
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  • p0gank
  • 27 декабря 2018, 14:24
+1
У него с чувствительностью и селективностью ужасно, особенно в крупном городе. В начале 2000-х использовался по работе, но чаще вместо него использовался icom (модель уже забыл). Кстати портативный AOR, который 8200 был куда более приятен в селективности при работе на одну и ту-же внешнюю антенну.
+
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 14:34
+1
Не верю. 8200, как и вся остальная мелочь, с внешней антенной даже тогда были практически неработоспособны (Москва). 3000 худо-бедно жил. А пятитысячник (ремонтировал связьнадзоровский по случаю) — просто великолепно (правда цена...)
+
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  • Berlin
  • 27 декабря 2018, 12:42
+1
ТС, дальнобойщиков ловили?
+
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  • Trunkru
  • 27 декабря 2018, 12:48
-1
Какие дальнобойщики… У этой мыльницы и чутья то толком нет.
+
avatar
  • KiA
  • 27 декабря 2018, 13:17
+1
вы то, сами, сравнивали чуйку этого приемника? ;)
Вот компетентное сравнение с аппаратом в 10 раз более дорогим, послушайте.
+
avatar
  • Maks777
  • 27 декабря 2018, 17:10
0
Субъективно чуствительность лучше чем у свистков. Я бы хотел мини-вип антенну проверить на КВ XHDATA D-808. Мне приемник нравится, минусов у него тоже хватает, но лучше и дешевле не найти. 11 ухватил его за 65 бачков.
+
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  • KiA
  • 27 декабря 2018, 20:07
0
Хорошая цена! А антенну, может активную рамочнуюAntenna Jack DEGEN DE31MS, как вариант.
Мини Вип, чуда не случилось.
Главное сломить лень))
+
avatar
  • st512
  • 27 декабря 2018, 13:44
0
А для далёких от темы… Между сабжем и юсб свистком на rtl2832u есть разница в плане услышать что-то интересное? Живу в миллионнике, услышал только полицию, ещё железнодорожников… Таксисты уже давно без раций катаются… Хотелось бы например охранников из супермаркета соседнего послушать… Ну или самолёты…
+
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  • bdos
  • 27 декабря 2018, 14:01
+2
Самолеты да. Охранники на рацию ловятся.
+
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  • KiA
  • 27 декабря 2018, 21:05
0
Вот не знаю, удачно ли охранники на рацию ловятся, но наверное, на пол-литра беленькой, клюют хорошо! ;)
+
avatar
  • red-hat
  • 27 декабря 2018, 17:32
+1
Для меня был неприятный сюрприз что свисток уползает по частоте.
+
avatar
0
свистки делятся как минимум на 3 группы, за 500р с простым кварцем, уползание по частоте не наблюдал, а вот калибровка требуется, один раз делается при наличии точно известной частоты, с прецезионным кварцем и ал. корпусом за 1000, не требуют калибровки, в остальном идентичны за 500 и так называемые V.3 за 1500р с возможностью приема кв и хорошим кварцем в ал. корпусе. ну а дальше можно наворачивать бродкаст фильтр итп для отсеивания вещалок или наоборот, выделения только сатком- диапазона. есть всякие модные модификации для авиадиапазона или кв
+
avatar
  • red-hat
  • 28 декабря 2018, 01:31
0
Я про первую группу. Там именно разное смещение в зависимости от частоты, времени работы, температуры и чуть ли не фазы луны.
Можно ссылку на 3ю группу? Интересно будет сравнить.
+
avatar
0
mysku.ru/blog/china-stores/69307.html#comment2957926 это вроде как оф. магазин, при попытке найти дешевле бывает такое www.radioscanner.ru/forum/topic45014-558.html#msg1406429
+
avatar
  • maz
  • 27 декабря 2018, 19:36
0
У охранников не настолько дальнобойные рации.
+
avatar
0
Как вы думаете..., брать- не брать?
хех
+
avatar
  • bdos
  • 27 декабря 2018, 14:50
+3
за штукарь конечно, не думая
+
avatar
0
да, я тоже так думаю, надо было взять еще вчера =)
+
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  • veter82
  • 27 декабря 2018, 19:53
0
просто нет в наличии… дабы не попасть под какие-либо санкции по уменьшению ассортимента сельпо делаются такие уловки с нереальной ценой.
+
avatar
  • Rzzz
  • 27 декабря 2018, 15:27
+1
Авиа диапазон хорошо бы проверить у аэропорта, но в Брянске он далеко от города.
Слушайте частоту контроля вашей зоны. Самолёты вы услышите прекрасно, а может быть и землю, если недалеко.
Я когда в Ростове был слышал доклады о входе в ростовскую зону через точку КАНОН, это в районе Миллерово, километров за 300. И это на VX-2 с её штатной смешной антеннкой.

Посмотрел сейчас карту. Ваши частоты, если не поменялись — 128.8, 124.4, 129.0 Это Москва-контроль, сектор «Киев-1» Радиостанция похоже где-то у вас в городе
+
avatar
  • Rzzz
  • 27 декабря 2018, 16:03
+1
Или сектор «Киев-2», граница прямо по городу проходит. Частота основная 132.2, резервные те же что и в первом.

Но это инфа с довольно древних карт. Свежие хлопотно искать.
+
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  • bdos
  • 27 декабря 2018, 20:07
0
128.8 есть Москва-контроль
+
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  • Rzzz
  • 27 декабря 2018, 20:30
0
Землю тоже слышно?
+
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  • rx3apf
  • 27 декабря 2018, 20:36
0
Чтобы слышать наземную станцию, надо или рядом жить, или достаточно высоко антенну расположить. Или самому с приемником находиться на верхних этажах. И чтобы вещалки и промпомехи не забивали. Самолеты обычно слышны гораздо дальше и лучше.
+
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  • bdos
  • 27 декабря 2018, 20:37
0
хуже, но слышно.
+
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+1
вчера слышал историю, один товарищ запустил квадрик с привязанной рацией с кроссбендом на высоту 500м, провел пару дальних связей даже, а потом толи от сильного сигнала от рации толи еще чего, квадрик сошел с ума и улетел вместе с рацией в китай. и найти его оказалось невозможно.

кстати у меня от обычной ув5р радардетектор с ума сходит, перезагружается, а 888с включает датчик присутствия
+
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  • iLink
  • 27 декабря 2018, 16:00
0
Задержки звука при перестройке на другую частоту и включения SSB.
Блин, еси бы не soft-mute – цены бы ему не было.
Как по мне, этот вариант вообще не пригоден для мало-мальски радиолюбительского поиска.
+
avatar
  • bretin
  • 27 декабря 2018, 16:10
0
Ввод частоты-хорошо. А авиа и пентовские частоты ловит?
+
avatar
  • Rzzz
  • 27 декабря 2018, 16:25
+1
Авииа ловит. Правоохранителей нет, кроме того, они щас на цифровую связь перешли многие. Да и неинтересно их слушать, я пробовал.
+
avatar
  • maz
  • 27 декабря 2018, 17:54
0
Авиадиапазон на каком максимальном удалении принимает (разборчиво)??
+
avatar
  • vivach
  • 27 декабря 2018, 19:33
+1
есть дешевле и цена не дорогая aliexpress.com/item/am-fm-FM-MW-SW/32859575790.html
Параметры:
Цвет: черный, серый (дополнительно)
Частота: FM: 63-108 мГц, MW: 522-1620 кГц, SW: 5,9-21,85 мГц
Настройка инкремента: FM: 0,1 мГц, MW: 9 кГц, SW: 0,01 мГц
Антенна Длина: 440 мм/17 дюйм(ов)
Динамик: 50 мм, 8Ω, 0,5 Вт
Выход Мощность: ≤220mw
Источник питания: В 5 в постоянного тока или 2 батарейки типа АА (не входят в комплект)
Размеры: 111*70*26 мм/4,37x2,76x1,02 дюймов
+
avatar
  • bdos
  • 27 декабря 2018, 20:00
+4
а чего не написали, что он такой же, только стоит тыщу, а не пять?
Все такое же
SSB AIR RDS 18650
+
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-2
Ritmix RPR-7020 уделал сабжа на FM.
+
avatar
+1
Одновременно тестировались DE-1103 (старая версия), RPR-7020, D-808 на даче 50 км от города.
1 место — RPR-7020,
2 место — DE-1103,
3 место — D-808.
Надо было ещё их с VR-120 сравнить.
+
avatar
0
Ох… вспоминаю 2007 год, когда появился у меня degen de1103, шестерки смотрю тс знает, там ещё жив кто?
+
avatar
+1
Неплохой приемник (в том числе для радиолюбительских диапазонов), смотрел ролики про него, читал обзоры. Но остановил ценник. (сейчас Degen 1103). При детальном разборе и сравнении с 660, 680, 880 какого то особого «прорыва» он не показал, соответственно после некоторых колебаний я решил его не брать.
+
avatar
  • dm_rn4
  • 28 декабря 2018, 08:58
+1
Интересный приемник. Лет 20 назад. Кого сейчас слушать?
Полиция — цифра. Пожарные — цифра. Дальнобой — мат перемат через слово. Радиолюбители — борцы за чистоту частоты на 70%. Остальные 30% «хорошо принимаю. 9+. Спасибо. 73» Авиа — «борт 356 полоса 2 эшелон перехода… добро пожаловать»
+
avatar
0
В этом радио 2 типа будильника. Один пищалка, второй — радиостанция, оставленная последней до выключения с нужным уровнем громкости. Играет долго, пока не выключишь. Оставил помню на авиадиапазоне с шумодавом и чуть на работу не проспал. Будильник включился, а там тишина.
В Tecsun намного лучше будильник организован. Позволяет выбрать станцию из памяти, продолжительность звучания, уровень громкости.
Регулятор громкости могли бы и валкодером заменить.
+
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  • kosilko
  • 29 декабря 2018, 01:12
+1
Минусы и недочеты (куда же без них):
Нет перебора станций в памяти валкодером.
Перебора там нет вообще, извольте вводить номер станции цифровыми кнопочками. Но даже это сделано максимально неудобно, процедура переключения станций мучительна. И отображения номера станции нет, зато функцию валкодера прекрасно дублируют две кнопки со стрелочками, кушайте что есть короче говоря.
+
avatar
+2
Приемник не плохой, только для чего он теперь? Надеяться что во когда будет общая «амба» тогда пригодится? Но на это лучше не рассчитывать, если опа начнется тогда не до приемника будет. Сейчас когда через интернет ты можешь подключиться к любой точке мира нафига нужны эти приемники. Да и обычные сканеры — включишь его так только и услышишь Майна, Вира… и усё, и редко пьяные сцепки бывших коротковолновиков по выходным.
+
avatar
0
Тогда лучше ламповый приемник. Держу Казахстан-2 на этот случай.
+
avatar
  • Ondap
  • 01 января 2019, 17:07
0
Не радиолюбитель. Так, были попытки спаять усилитель на одном транзисторе, для приема удалённых FM станций. В 2006г., в Москве на Митинском рынке похожий видел. Цена в районе 1500-1800р., не утверждаю что такой-же, но тоже считался не плохим.
+
avatar
0
На мой взгляд цена сильно завышена, как не крути эта всеволновость на фиг не нужна, а звук у него парашный сто пудова, он даже не имеет стерео звука.
+
avatar
  • scale
  • 11 июня 2019, 23:53
0
Подскажите пожалуйста, три вопроса, сломал кончик телескопической антены, где можно купить отдельно телескопическую антену для D-808?
Второй вопрос, хотелось бы слышать частоту дальнобойщиков в дороге, 27135 выставил на SW диапазоне, включал/выключал SSB не помогает, прокатался по трассе, но ничего так и не услышал, в чем дело?
Третий вопрос, когда через phone jack подключаю внешнюю колонку, резко падает качество приема радиостанции, как это лечится?
Хочу звук приемника воспроизводить через более можную JBL колонку

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