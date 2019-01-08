Конструктор CaDa deTech C51051W - собираем Porshce 918 дома своими руками

Пока новогодние праздники в самом разгаре, многие ходят в баню и доедают оливьешку. Мы же ездим к друзья и вносим разнообразие в наш досуг в виде сборки очередного конструктора. На этот раз мы собрали модель, сделанную под Porsche 918 от CaDa. Машина из категории CaDa deTech, а значит имеет в сборке механические и электрические элементы. Полная сборка без перерыва у двух взрослых мужчин заняла 2,5 часа.
Так как заводская коробка значительных размеров, то сохранить ее в целостности у транспортной компании не получилось. Немного досталось краям, но в целом сквозных дыр в коробке нет. На лицевой стороне находится финальный результат сборки и информация по самому конструктору. Количество деталей 421, сборка от 6+. На обороте указаны все подвижные элементы, а с торца габариты собранной модели — 29,5*8.8см. Масштаб не известен.
Внутри я ожидал сборку всего шасси и подключение всей электрики, но да деле нам дают отдельно готовую и собранную раму, а так же остальные детали конструктора.
Для начала ознакомимся с рамой. Она полностью из пластика и имеет на борту задний амортизатор, регулировку угла поворота колес, а так же приемник на частоте 2,4Ghz. Управление типичное, без пропорционального управления.
Детали расположены в фирменных пакетиках с предупреждающей информацией о безопасности в процессе сборки.
Для сборки всего набора предусмотрена инструкция. Когда мы начинали только собирать, примерно обозначили время. Деталей в прошлом наборе было около 900, но и помощников было в 2 раза больше. Поэтому мы дали себе 3 часа на сборку. А потом уже открыли инструкцию и увидели количество листов в виде числа 61…
Буклет качественно напечатанный и довольно подробный. Этот лично мне понравился больше, чем тот, что выпускают с конструкторами Lepin. Из реальных удобств — в конструкторе имеются элементы в виде отрезков разной длины. Что бы не запутаться какой элемент нужен в тот или иной период предусмотрена подсказка на каждой странице буклета. Достаточно просто приложить деталь к нарисованной картинке и продолжить сборку.
В начале собирается передняя часть автомобиля, а именно бампер и часть пола. Для сборки на раме предусмотрены специальные пазы. Все детали вставляются четко и без люфта.
После того как бампер частично закончен, время собирать оптику. Что обычно первым бросается в глаза? Правильно, оптика! После установленной на машине, уже начинает вырисоваться образ суперкара.
Далее переходим к сборке подкапотного пространства и самого капота. Модель Porshce 918 является заднемоторной, поэтому под капот ничего не установлено и данное место можно использовать под свои нужды.
После плавно переходим к задним крыльям. Собираются достаточно легко, благодаря подсказкам в инструкциям. Колеса уже установлены на раме, хотя в инструкции они должны были быть установлены в процессе сборки.
Отвлечемся от сборки и рассмотрим одну из соединительных деталей. Для удобного поиска деталей имеется нумерация. Так же на каждом элементе расположена наименование производителя.
Вернемся к сборке. На очереди задний бампер. Кстати, первый брак, у детали отсутствует так называемая крепежная ножка. Вылечили с помощью клеевого пистолета.
После того как задний бампер установлен, необходимо собрать заднюю часть. Я даже не знаю как она называется, вроде как крышка багажника. Но ведь мотор то сзади…
С помощью такой инструкции и собирается данная деталь автомобиля. Конечное место установки продемонстрировано ниже. Кстати, место под крышкой багажника пустое, при желании можно разместить импровизированный двигатель. Хотя там и так расположен реальный электродвигатель.
После того как внешний вид начинает принимать завершенный вид, время переходить к дверям и боковым зеркалам. Двери имеют возможность открываться и закрываться. По углам в импровизированной стойке располагается упор двери.
После установки дверей время заняться торпедо и рулем. А в завершении открыть последний пакет с дугами. Под конец сборки и до открытия этого пакетика, я думал, что машина выглядит как то странно и совершенно не похожа на себя.
Кстати, в комплекте имеется удобная штука для изъятия неправильно установленных элементов. Вот почему в наборе от Lepin такого не было и нам приходилось использовать нож?!
После установки дуг, автомобиль приобретает завершенный внешний вид и остается лишь воспользоваться наклейками с эмблемой авто, задним номером, ручками открытия двери и нанести их на свои законные места.
После сборки авто необходимо так же дособирать пульт управления. Для этого вставляем курки и две батарейки АА типоразмера. Последние в комплект не входят. На второй фотографии так же можно увидеть количество оставшихся элементов. Видимо подразумевают, что дети могут растерять часть.
Для питания автомобиля используется Ni-Cd аккумулятор на 400mAh на 3,6V. Данного аккумулятора хватило на 25 минут езды по дому, после чего снизилась значительно скорость, но машина продолжала ездить и поворачивать колеса одновременно. Для зарядки используется небольшой шнурок с выходными характеристиками 3,6V \ 250mAh. Полная зарядка достигается чуть менее чем за 2 часа.
Ну и финальная фотосессия прототипа Porshce 918 от компании CaDa
Полное время сборки занято у нас 2,5 часа. Я снова снимал всю сборку на видео, но допустил очередную ошибку в виде отсутствия кабеля зарядки для экшн камеры, поэтому она чуть не дожила до конца сего мероприятия. А в итоге оказалось внутри всего 2 файла с первыми 20 минутами нашей сборки… Поэтому как смысла монтировать что-то нету и я собрал на коленке небольшое видео о покатушках в реалиях, когда дома есть маленький ребенок.
Данный набор я могу смело рекомендовать к покупке, как для взрослого мужчины, так и для мальчика. Он достаточно легко собирается, тут не нужно что-то додумывать в процессе сборки. Все детали фиксируются благодаря пазам и фиксаторам, что вызывает дикую радость по сравнению со сборкой классических комплектов Лего. Да и ценник на наборы CaDa достаточно гуманный.
Спасибо всем кто дочитал этот обзор. С наступившим Вас новым годом, друзья!
Кстати, у компании CaDa так же имеются и другие конструкторы из данной серии.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+6Добавить в избранноеОбзор понравился+46
+53
да и на коробке с машинкой 6+ лет возрастное ограничение, так что никто ничего не нарушает, все по закону.
Porsche 911 GT3 RS — Lepin 20001 — точная копия Lego Technic 42056
mysku.ru/blog/aliexpress/49207.html
Сборная модель Lamborghini Aventador масштаб 1:24 (лего-совместимый конструктор, 122 детали)
mysku.ru/blog/china-stores/19881.html
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.