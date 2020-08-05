Маленькая IP-камера с wi-fi и встроенным аккумулятором. Продолжаем играть в видеонаблюдение

Данную камеру я приобретал для установки на 3д принтер для удаленного контроля процесса печати. Было желание либо взять что-то получше, либо какой-то совсем дешман, чтобы не было обидно если не прокатит. Это, как вы понимаете, второй вариант. По итогу могу сказать что вот своих 15-16 баксов камера, пожалуй, стоит, а дороже — ну скорее нет чем да. Хотя, опять же, такой мелкой камеры с wi-fi и нормальным сенсором и оптикой за сопоставимые деньги и не найти, когда я смотрел, цены были порядка полтоса баксов и выше — и я не уверен на 100% в качестве тех камер.
Собственно, у меня уже есть несколько обзоров недорогих камер, работающих с софтом v380, соответственно, я достаточно чётко представлял себе изначально и качество картинки и её разрешение. Поэтому я не сильно обломался, хотя характеристики и несколько отличаются от заявленных продавцом.
Поставляется камера в чёрной коробочке, и на первый взгляд всё дорого-богато ;)
Внешний вид:
Размеры — 44мм в диаметре у основания, 25мм в высоту. покрытие — софт-тач. Из органов управления как видите две кнопки, power и mode. mode, похоже, на самом деле reset ;) power включает-выключает камеру при работе от аккумулятора. При работе от внешнего источника камеру выключить по-моему нельзя. Из индикации есть два светодиода: один горит зеленым во время зарядки, второй мигает синим при загрузке и горит синим при работе. Также он может гореть красным, но я не понял когда ;) Возможно при работе в режиме точки доступа. Кроме этого присутствуют слот под микро-сд и гнездо micro-usb. Вкруг объектива ИК светодиоды, которые не видны глазом. На задней части камеры есть магнит, причем довольно слабый. То есть на холодильнике камера не едет вниз скорее из-за софт-тача, а прилепленная к условному потолку не падает только чудом и только когда нет вибраций. Что помешало поставить чуть более сильный магнит — мне не ясно.
В комплекте usb — micro-usb кабель длиной около 80см, коротенький (15см) жесткий кабель и поворотная подставочка
А, ну и инструкция
Ну и сразу пожалуй к кишочкам.
Сенсор висит на кабеле, объектив маленький, с нестандартной резьбой (ну, не с привычной М12). При работе камера довольно тёплая, и мне это не очень нравится. Кстати, аккумулятора хватает примерно на час, тут не обманули.
Для настройки камеры ставим софт v380, вбиваем название нашей сети и пароль, переключаем в режим клиента из режима точки доступа и радуемся доступу к нашей камере из любой точки мира
В камере по умолчанию выключен rtsp. Поэтому работаем по методу из этого
обзора, а именно:
Берем микросд карточку, создаем в корне файл ceshi.ini со следующим содержимым:
[CONST_PARAM]
rtsp=1
Выключаем камеру, втыкаем карточку, включаем камеру, после того как камера полностью запустилась — выключаем, можно достать карточку, включаем камеру — и о чудо! при скане портов видим 554 порт.
камера доступна по адресу
rtsp://USER:PASSWORD@CAMERA-IP:554/live/ch00_0 или (ch00_1) (например: rtsp://192.168.1.86/live/ch00_1)
потоки, соответственно, на ch00_1 1280х720 и 640х480 на ch00_0
Onvif device manager тоже говорит что есть два потока:
пример видео тут: yadi.sk/d/TJtJQUQ_mVd7PA
Оно записано софтиной h.264 dvr. Звук он почему-то не записал, хотя звук там есть. А вот что говорит про это видео light alloy:
Теперь о грустном. Вот сколько камера стоит — так она и снимает ;)
Например, вот она в сравнении с этой
камерой(первая фотка) и примерно из той же точки (обозреваемая камера — вторая фотка):
А вот так с этой
;) Ну тут понятно что сравнивать их нельзя, слишком разные по качеству сенсоры (сорян, горизонт завален, камера очень плохо держится на пластинке)
Зато можно сравнить по углу обзора, и пожалуй это объектив с фокусным миллиметров 6. Ну и судя по мылу в ЧБ режиме тут мы имеем ту же проблему что и в этом
обзоре объектива.
Но по задуманному назначению в принципе и норм:
А, и еще нюансик. У камеры довольно большой «гистерезис» при переключении день-ночь. Иногда оно полезно, иногда нет, и хотелось бы это регулировать — но регулировок таких я не нашел. И, кстати, я так и не понял как оно работает с ИК фильтром и днём и ночью. Потому что привода для его отодвигания я не вижу.
В общем и целом качество картинки не фонтан, и я подозреваю что виной тому в том числе и объектив, ну и возможно еще стоит попробовать покрутить резкость — но мне лень, да и не вижу смысла — у меня она будет работать на других расстояниях.
Не могу сказать что камера разочаровала, ибо, повторюсь, уже есть опыт эксплуатации подобных камер, и я примерно знал что получу. Разочаровал слабый магнит и маловатый угол обзора. Ну и ночная съемка. Камера скорее игрушка чем серьезный прибор, и нужна для каких-то специфических задач, типа быстро-быстро прилепить к холодильнику и посмотреть что будет происходить в твоё отсутствие, или вот как я — к принтеру. В моём случае правда не совсем удобно, что при подаче внешнего напряжения камера включится сама, а вот выключать её нужно будет вручную, иначе будет молотить от батареи и высаживать её. Возможно есть смысл тупо выкинуть батарею.
Так что если вам нужна весьма недорогая (и это важно) миниатюрная камера с не очень большим разрешением — это вот оно. Если хочется full-hd (или выше) и толкового ночного видения — придется поискать что-то другое, и оно будет точно сильно дороже и скорее всего заметно крупнее. Я своим выбором удовлетворён на процентов так 80.
также наличествует купон BGSSRUKM снижающий цену до разумных 14.99
Да и те видеоглазки, которыми завален али имеют, такой набалдажник…
На картинках наоборот. Да и «обычно» это не так.
Беспроводная? Да.
Заныкать можно? Да.
Пройдемте, гражданин.
;)
Ну это мы понимаем. А завтра найдется идиот с погонами, который скажет, что эта штучка маленькая и похожа на глаз от какой-нибудь игрушки. И самое хреновое, что он окажется прав. Тема деликатная, такие вещи покупать, что ходить по тонкому льду. Бывает пять раз, и ничего, а потом на шестой раз придется за все сразу ответить.
Нет, это не работает. Посмотрите судебную практику. Да и ещё раз — нет про таблички и про другие предупреждения людей, а также про правила предупреждений, в законе ничего. Хоть подпись с каждого собирайте об ознакомлении с местами нахождения камер — это ничего не даст. Это не сделае из негласного оглашенное получение информации.
Покупал в прошлом году за 11€
или вот подешевле ссылка
в крайнем случае можно и такую закрепить на модель, c wifi ссылка
Кабель poe на крайний случай кину, а лучше 12V питание или еще что — однокабельное
Lan с pOe?
Можете замерить ток камеры?
Только не оффициальный дистриб, а репак/сборка от 7sh3 или на крайняк SamLab там где вякая телеметрия и adware вырезаны и руссификация нормальная
Только классика, минимум свистоперделок, максимум функционала :)
Ну серьезно, старый седой дядька, а ведешь себя…
водим пароль от wifi в китайскую софтину v360? как получаем доступ из любой точки мира, через софтину? заранее спасибо.
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