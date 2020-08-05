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Маленькая IP-камера с wi-fi и встроенным аккумулятором. Продолжаем играть в видеонаблюдение

  • Цена: $14.99 с купоном, на момент приобретения - $16

Данную камеру я приобретал для установки на 3д принтер для удаленного контроля процесса печати. Было желание либо взять что-то получше, либо какой-то совсем дешман, чтобы не было обидно если не прокатит. Это, как вы понимаете, второй вариант. По итогу могу сказать что вот своих 15-16 баксов камера, пожалуй, стоит, а дороже — ну скорее нет чем да. Хотя, опять же, такой мелкой камеры с wi-fi и нормальным сенсором и оптикой за сопоставимые деньги и не найти, когда я смотрел, цены были порядка полтоса баксов и выше — и я не уверен на 100% в качестве тех камер.

Собственно, у меня уже есть несколько обзоров недорогих камер, работающих с софтом v380, соответственно, я достаточно чётко представлял себе изначально и качество картинки и её разрешение. Поэтому я не сильно обломался, хотя характеристики и несколько отличаются от заявленных продавцом.

Поставляется камера в чёрной коробочке, и на первый взгляд всё дорого-богато ;)




Внешний вид:


Размеры — 44мм в диаметре у основания, 25мм в высоту. покрытие — софт-тач. Из органов управления как видите две кнопки, power и mode. mode, похоже, на самом деле reset ;) power включает-выключает камеру при работе от аккумулятора. При работе от внешнего источника камеру выключить по-моему нельзя. Из индикации есть два светодиода: один горит зеленым во время зарядки, второй мигает синим при загрузке и горит синим при работе. Также он может гореть красным, но я не понял когда ;) Возможно при работе в режиме точки доступа. Кроме этого присутствуют слот под микро-сд и гнездо micro-usb. Вкруг объектива ИК светодиоды, которые не видны глазом. На задней части камеры есть магнит, причем довольно слабый. То есть на холодильнике камера не едет вниз скорее из-за софт-тача, а прилепленная к условному потолку не падает только чудом и только когда нет вибраций. Что помешало поставить чуть более сильный магнит — мне не ясно.

В комплекте usb — micro-usb кабель длиной около 80см, коротенький (15см) жесткий кабель и поворотная подставочка



А, ну и инструкция


Ну и сразу пожалуй к кишочкам.
расчленёночка









Сенсор висит на кабеле, объектив маленький, с нестандартной резьбой (ну, не с привычной М12). При работе камера довольно тёплая, и мне это не очень нравится. Кстати, аккумулятора хватает примерно на час, тут не обманули.

Для настройки камеры ставим софт v380, вбиваем название нашей сети и пароль, переключаем в режим клиента из режима точки доступа и радуемся доступу к нашей камере из любой точки мира

В камере по умолчанию выключен rtsp. Поэтому работаем по методу из этого обзора, а именно:

Берем микросд карточку, создаем в корне файл ceshi.ini со следующим содержимым:

[CONST_PARAM]
rtsp=1

Выключаем камеру, втыкаем карточку, включаем камеру, после того как камера полностью запустилась — выключаем, можно достать карточку, включаем камеру — и о чудо! при скане портов видим 554 порт.

камера доступна по адресу
rtsp://USER:PASSWORD@CAMERA-IP:554/live/ch00_0 или (ch00_1) (например: rtsp://192.168.1.86/live/ch00_1)

потоки, соответственно, на ch00_1 1280х720 и 640х480 на ch00_0

Onvif device manager тоже говорит что есть два потока:



пример видео тут: yadi.sk/d/TJtJQUQ_mVd7PA
Оно записано софтиной h.264 dvr. Звук он почему-то не записал, хотя звук там есть. А вот что говорит про это видео light alloy:


Теперь о грустном. Вот сколько камера стоит — так она и снимает ;)
Например, вот она в сравнении с этой камерой(первая фотка) и примерно из той же точки (обозреваемая камера — вторая фотка):



А вот так с этой ;) Ну тут понятно что сравнивать их нельзя, слишком разные по качеству сенсоры (сорян, горизонт завален, камера очень плохо держится на пластинке)





Зато можно сравнить по углу обзора, и пожалуй это объектив с фокусным миллиметров 6. Ну и судя по мылу в ЧБ режиме тут мы имеем ту же проблему что и в этом обзоре объектива.

Но по задуманному назначению в принципе и норм:


А, и еще нюансик. У камеры довольно большой «гистерезис» при переключении день-ночь. Иногда оно полезно, иногда нет, и хотелось бы это регулировать — но регулировок таких я не нашел. И, кстати, я так и не понял как оно работает с ИК фильтром и днём и ночью. Потому что привода для его отодвигания я не вижу.

В общем и целом качество картинки не фонтан, и я подозреваю что виной тому в том числе и объектив, ну и возможно еще стоит попробовать покрутить резкость — но мне лень, да и не вижу смысла — у меня она будет работать на других расстояниях.

Не могу сказать что камера разочаровала, ибо, повторюсь, уже есть опыт эксплуатации подобных камер, и я примерно знал что получу. Разочаровал слабый магнит и маловатый угол обзора. Ну и ночная съемка. Камера скорее игрушка чем серьезный прибор, и нужна для каких-то специфических задач, типа быстро-быстро прилепить к холодильнику и посмотреть что будет происходить в твоё отсутствие, или вот как я — к принтеру. В моём случае правда не совсем удобно, что при подаче внешнего напряжения камера включится сама, а вот выключать её нужно будет вручную, иначе будет молотить от батареи и высаживать её. Возможно есть смысл тупо выкинуть батарею.

Так что если вам нужна весьма недорогая (и это важно) миниатюрная камера с не очень большим разрешением — это вот оно. Если хочется full-hd (или выше) и толкового ночного видения — придется поискать что-то другое, и оно будет точно сильно дороже и скорее всего заметно крупнее. Я своим выбором удовлетворён на процентов так 80.

также наличествует купон BGSSRUKM снижающий цену до разумных 14.99
Планирую купить +24 Добавить в избранное +45 +65
  • 05 августа 2020, 09:27
  • автор: uncle_sem
  • просмотры: 10052
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Комментарии (62)
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+
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  • sevunion
  • 05 августа 2020, 09:37
0
От батареи сколько пишет?
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  • kirkol
  • 05 августа 2020, 09:51
+4
Кстати, аккумулятора хватает примерно на час, тут не обманули.
+
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  • sevunion
  • 05 августа 2020, 10:35
0
Спасибо, пропустил почему-то.
+
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0
там если честно как-то нестабильно, но явно заметно больше получаса, то есть я б так сказал что где-то 45-55 минут. точнее как-то не вижу смысла заморачиваться.
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  • Zhenjko
  • 05 августа 2020, 14:40
0
Ночью то наверно дольше времени работы будет.
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+1
скорее меньше, потому что светодиоды будут еще светить.
+
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0
а если ее к дверному глазку прилепить, интересно, будет видно? можете попробовать, показать?
+
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0
у меня нет дверного глазка, к сожалению
+
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  • CTAHOK
  • 05 августа 2020, 13:19
+1
Так есть же отдельные видeоглaзки для дверей
+
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  • Serg32
  • 05 августа 2020, 17:57
+1
А нет ли совмещенных видеоглазков, чтобы и видно было и писалось бы?

Да и те видеоглазки, которыми завален али имеют, такой набалдажник…
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  • CTAHOK
  • 05 августа 2020, 22:29
0
что-то типа этого https://aliexpress.ru/item/item/4000595073832.html?
+
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  • u3712
  • 05 августа 2020, 10:18
0
«потоки, соответственно, на ch00_1 1280х720 и 640х480 на ch00_0»
На картинках наоборот. Да и «обычно» это не так.
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0
на картинках с этой камеры только 1280х720.
+
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+1
на всякий случай перепроверил через vlc player. таки 00_1 это 720р, а 00_0 — 640*480.
+
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  • xr0m
  • 05 августа 2020, 10:25
+1
лейтинант набутылкин крайне возбужден
+
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  • moor
  • 05 августа 2020, 10:48
0
статью уже давно декриминализировали, алло.
+
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0
это когда?
+
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  • Siroc-co
  • 05 августа 2020, 11:55
+8
декриминализировали
Нет, ничего не декриминализировали, а лишь дали рекомендации не лютовать, а хоть маленько доказательств противоправных действий поискать, но не более. По сути мало чего поменялось. Теперь просто без обоснования не сошьют, но это не значит, что обосновать нельзя. Просто лень им что то делать, а раньше можно было ничего не делать в этом плане.
+
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0
по каким признакам? тут ни пинхола, ни маскировки под что-то другое.
+
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  • Zhenjko
  • 05 августа 2020, 14:43
+2
Миниатюрная? Да.
Беспроводная? Да.
Заныкать можно? Да.
Пройдемте, гражданин.
;)
+
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+4
к специальным техническим средствам для негласного визуального наблюдения относятся телевизионные и видеокамеры закамуфлированы под бытовые предметы или имеющие вынесенный зрачок входа (pinhole / пинхол объектив)
пинхола нет, камуфляжа нет. вот камера в виде зажигалки, флэшки, кепки, очков — это да, это статья. там в толкованиях еще есть о том что если вы не выставляете обычную камеру напоказ и не повесили таблички о видеонаблюдении — всё, приехали.
+
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  • Siroc-co
  • 05 августа 2020, 18:39
0
и не повесили таблички о видеонаблюдении — всё, приехали.
Сколько не копал, о табличках ни слова нигде не встретил. Говорят про них юридически ничего нет, а вешают чисто для запугивания народа, типа бдим…
пинхола нет, камуфляжа нет
Ну это мы понимаем. А завтра найдется идиот с погонами, который скажет, что эта штучка маленькая и похожа на глаз от какой-нибудь игрушки. И самое хреновое, что он окажется прав. Тема деликатная, такие вещи покупать, что ходить по тонкому льду. Бывает пять раз, и ничего, а потом на шестой раз придется за все сразу ответить.
+
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0
если камеры не видно и таблички нет — это что? правильно, негласное получение информации
+
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  • Siroc-co
  • 06 августа 2020, 07:11
0
если камеры не видно и таблички нет
Ох, а вот табличку повесили, и всё теперь можно, так чтоль? Табличка стала отменять законы? Круто.
Нет, это не работает. Посмотрите судебную практику. Да и ещё раз — нет про таблички и про другие предупреждения людей, а также про правила предупреждений, в законе ничего. Хоть подпись с каждого собирайте об ознакомлении с местами нахождения камер — это ничего не даст. Это не сделае из негласного оглашенное получение информации.
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  • Burann
  • 06 августа 2020, 08:33
0
ну не знаю… две авторучки пришли без проблем в течении года…
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0
вот авторучки как раз это стрёмно и чревато.
+
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0
а как у нее с задержкой при передаче видео? я тоже думал о подобной камере, но чтобы реализовать типа fpv для радиоуправляемой машины… получится более-менее управлять, или пока картинку увижу за горизонт уедет? :)
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0
Для FPV лучше такая подойдёт камера весом в 6 грамм
Покупал в прошлом году за 11€
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0
не, такую не очень хочется. вес не сильно принципиален, я пробовал вообще yi home camera поставить с повербанкой, машина везет :) а вот что корпуса нет, антенна торчит — это все баальшие минусы в моем случае. мне ж не в соревнованиях участвовать, ребенку просто приколюху сделать:). и всяких там очков, специальных контроллеров у меня нет и не планирую, лучше всего чтоб готовое изделие (которое можно если че и где-то еще задействовать, и чтобы подключалось к программе на смарте любом)
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0
такая со смартфоном будет напрямую по wifi показывать ссылка
или вот подешевле ссылка

в крайнем случае можно и такую закрепить на модель, c wifi ссылка
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0
первые две — для diy что мне нафиг не надо, третья — да я машину брал в три раза дешевле (реально еще больше чем в три, если учитывать купоны) :)
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  • andruxxx
  • 05 августа 2020, 11:17
+2
лучше сразу фпв камеру взять. там сопоставимые деньги
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+1
для fpv берите камеры для fpv. у этой и дальности может не хватить, и задержка в наличии, хоть и небольшая при работе «напрямую».
+
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  • makguru
  • 05 августа 2020, 12:41
0
Кто что посоветует — поставить над дверью входной вместо глазка в двери — дешево и с выводом на любой дешманский нетбук\планшет по вайфаю картинки, даже без звука…
Кабель poe на крайний случай кину, а лучше 12V питание или еще что — однокабельное
+
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0
ИМХО у всех мелких камер будет один общий недостаток — неотключаемый ИК фильтр, и как следствие плохая видимость в темноте. из того что я пробовал — совершенно замечательно показывают камеры на imx307, у меня был обзор самодельной камеры на базе такого модуля. но там эзернет.
+
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  • makguru
  • 05 августа 2020, 14:11
0
Мне на вечернее время почти пофиг. Есть консьерж и вторая дверь в предбаннике. Жена хочет видеть кто идет, вот и хочу повесить, сииволично, но с делом.
Lan с pOe?
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+2
пассивный poe рулит как по мне. ну то есть я придерживаюсь такого мнения, что если всё равно тянуть кабель, то пофиг — питания или эзернет. и это надежнее чем вайфай. иногда бывает прям неудобно прокладывать эзернет, а 220 там рядом есть. в этом случае наверно лучше вайфай. но опять же — данную камеру я не могу рекомендовать, лучше пожалуй подороже но с более высоким разрешением. если, конечно, не критична цена. то есть у обозреваемой два плюса: цена и размеры. всё. то есть вот эту камеру я бы второй раз скорее всего не купил. а на соневском сенсоре — с радостью.
+
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  • makguru
  • 05 августа 2020, 21:14
0
можете пнуть ссылкой — на что смотреть?
+
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0
mysku.ru/blog/aliexpress/78003.html
+
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  • ze00s
  • 06 августа 2020, 06:51
0
Планирую камеры повесить. На Imx307. Питиние будет passive POE. Не могу решить какое напряжение использовать, 12 или 24. На стороне камеры step-down.
Можете замерить ток камеры?
+
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+1
сложно, всё уже установлено давно. но там подсветка жрёт обычно много, а сама камера ну пусть 100мА. расстояния большие?
+
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  • ze00s
  • 06 августа 2020, 14:51
0
30 метров. Интересует потребление при включенной подсветке
+
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+1
без подсветки потребляет порядка 130мА, с подсветкой — ну у самопала подсветка 20мА у меня, у заводской камеры не помню, и проверить сейчас почти никак, потому что всё уже установлено. думаю, на 30м пробьёт и без повышайки.
+
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+3
Я даже успел забыть, что когда то был такой плеер — light alloy. Полез гуглить, оказывается аж до 2017 года выходили новые версии. Больше 10 лет уже о нём не слышал и ни у кого не встречал, хотя когда-то сам пользовался.
+
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0
хех. а чем нынче модно пользоваться?
+
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  • Sonny
  • 05 августа 2020, 21:32
0
ru.wikipedia.org/wiki/PotPlayer
Только не оффициальный дистриб, а репак/сборка от 7sh3 или на крайняк SamLab там где вякая телеметрия и adware вырезаны и руссификация нормальная
+
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0
надо пощупать, спасибо
+
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  • ventura
  • 06 августа 2020, 13:24
+1
MPC-HC
Только классика, минимум свистоперделок, максимум функционала :)
+
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  • Sonny
  • 05 августа 2020, 14:43
+1
Такую или такую никто не приобретал? Как они?
+
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+1
ИМХО та что за 25 будет на 720p, а та что за 45 — как-то дорого за ноунейм. ну то есть под полтос уже есть вариантов, правда наверно без кнопок и батарей.
+
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  • Sonny
  • 05 августа 2020, 15:19
0
ИМХОв у меня самого полно, нужны факты
+
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+3
факты говорят что китайский ноунейм брать не стоит ;)
+
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  • Sonny
  • 05 августа 2020, 17:09
+2
Ну ясно же что я спрашиваю мнение владельцев таких камер, зачем лезть со своими имхами которые и так очевидны. Пройди ты мимо.
Ну серьезно, старый седой дядька, а ведешь себя…
+
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+3
а потрындеть? ;)
+
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  • Sonny
  • 05 августа 2020, 19:57
+1
)) эм… упустил этот момент.
+
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+2
засада в том, что никто из серьёзно занимающихся видеонаблюдением не станет ставить такое. а большинство простых пользователей — не пишут обзоры. да и вероятность того что кто-то покупал именно эту камеру — ну ой как мала… впрочем, как говорится «за спрос не бьют в нос». обзор пока на первых страницах, может кто-то еще ответит
+
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  • Sonny
  • 05 августа 2020, 20:28
+1
о серьезном применении речь конечно же не идет. Расчет на то что человек владеющий такой либо похожей камерой заглянет в этот обзор и ответит на мой коммент, лучше конечно с примерами видео, не более. В отзывах на али вроде отзываются не плохо, но глупо доверять им без нормальных примеров видео и\или скринов.
+
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  • v0van
  • 05 августа 2020, 17:00
+3
У первой в описании на русском перл улыбнул: «Встроенный объектив: 2,8 мм для подавления массовых беспорядков». Почему на Али нельзя раз и навсегда установить отображение на английском? На каждой новой странице обратно на русский переключается ((( Их трансляция — просто жуть жуткая какая-то. А примеров видео для первой камеры нет нигде случайно?
+
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  • Corvina
  • 05 августа 2020, 17:52
0
Люди у меня нет обзоров! Но! Я смотрю, читаю и мне нравится эти обзоры а нет чтоб не обсерать!
+
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+1
можно подробнее про это?

Для настройки камеры ставим софт v380, вбиваем название нашей сети и пароль, переключаем в режим клиента из режима точки доступа и радуемся доступу к нашей камере из любой точки мира
водим пароль от wifi в китайскую софтину v360? как получаем доступ из любой точки мира, через софтину? заранее спасибо.
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0
да, ставим софт «v380», задаем имя и пароль для доступа к китайскому серверу, подключаемся к камере (а она в режиме точки доступа по умолчанию), там вбиваем настройки сети — ip, имя и пароль нашего вайфая и т.д (я не помню уже, там всё просто и понятно, поэтому не отложилось в памяти совершенно), переключаем режим с точки доступа на клиента, сохраняем и перезапускаем камеру. далее через этот же софт подключаемся к камере через китайский сервак и наблюдаем за происходящим.
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0
Спасибо. Теперь вкурил.

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