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Тёплый ламповый свет или часы на газоразрядных индикаторах ИН-12

Здравствуйте, уважаемые читатели. Давно я хотел собрать часы на газоразрядных индикаторах, но всё катастрофически не хватало времени, наконец то я закончил этот проект. Под катом немного о том что такое газоразрядные индикаторы, а также о том как я собирал часы, начиная со схемы и заканчивая корпусом.


Введение

Если верить википедии, первые газоразрядные индикаторы были разработаны в 50-х годах прошлого века. За рубежом такие индикаторы называют «Nixie», название получилось от сокращения «NIX 1» — «Numerical Indicator eXperimental 1» («цифровой индикатор экспериментальный, разработка 1»). В данных часах используются знаковые индикаторы советского производства типа ИН-12Б.

По конструкции они из себя представляют стеклянную колбу внутри которой десять тонких металлических электродов (катодов), каждый из которых соответствует одной цифре от 0 до 9, электроды сложены так, что различные цифры появляются на разной глубине. Также присутствует один электрод в виде металлической сетки (анод), располагается перед всеми остальными. Колба наполнена инертным газом неоном с небольшим количеством ртути. Когда между анодом и катодом прикладывается электрический потенциал от 120 до 180 вольт постоянного тока, вблизи катода возникает свечение, загорается соответствующая цифра. За этот мягкий оранжевый свет и ценят эти индикаторы.
Дополнительная информация
Если быть точным, то в лампах ИН-12Б присутствует ещё один катод — в виде точки, он в данных часах не используется.
Также в данных часах для разделения часов и минут используется ещё один газоразрядный индикатор — ИНС-1
Индикация осуществляется через линзовый купол баллона, выглядит как светящаяся точка оранжевого цвета.

Схема

Схема часов была найдена на просторах сети, автор Тимофей Носов. В основе её микроконтроллер PIC16F628A и советская микросхема К155ИД1, представляет собой высоковольтный дешифратор управления газоразрядными индикаторами.

Питание ламп реализовано с помощью повышающего импульсного преобразователя, собранного на полевом транзисторе, индуктивности, конденсаторе и диоде, сигнал ШИМ генерирует микроконтроллер. В данной схеме используется динамическая индикация, микроконтроллер с помощью дешифратора К155ИД1 управляет катодами сразу всех ламп, синхронно управляет анодами ламп через оптопары. Скорость переключения ламп происходит с высокой частотой, а так как газоразрядным индикаторам, как и любой лампе, нужно время чтобы потухнуть, то мерцания человеческий глаз не видит (скажу больше — не видит даже камера).
В схеме реализовано резервное питание на элементе CR2032, при отключении питания индикация тухнет, а часы продолжают идти.

Электронная часть

Схема часов разделена на две части — плата с лампами и основная плата устройства.
Ссылка на архив с файлом для Splint Layout — тут

С помощью ЛУТ сделал две платы

Собираем плату с лампами
Лампы мне достались со старой советской техники, собственно эта находка и побудила меня собрать эти часы.

Собираем основную плату

Платы соединяются через разъемы PLS и PBS, которые припаиваются со стороны дорожек. Вот так выглядит в собранном виде:
Микроконтроллер PIC16F628A покупал — тут
Оптопары покупал — тут
Полевой транзистор IFR840 — тут
Остальное было в наличии, или нашлось по месту.

Осталось прошить микроконтроллер. Прошивать будем с помощью программатора PICkit2, покупался давно — тут

Запускаем программу PICkit2 и прошиваем наш микроконтроллер
прошивка
После прошивки включаю часы… а цифры не светятся, мигает только секундный индикатор (ИНС-1). После нашел свою ошибку, в цепи питания ламп вместо резистора 4,7К был установлен 47К. После замены схема заработала, надо делать корпус.

Корпус

Остался у меня кусок бруса бука, это тот же бук что использовался для изготовления корпуса «шайтан коробочки» из моего предыдущего обзора.

Сначала хотел вырезать корпус на ЧПУ станке, договорился со своим товарищем работающим на мебельном производстве. Но, как бывает, то нет времени, то срочно надо выполнить другую работу. Короче, после месяца ожидания, решил сделаю сам.

Вырезал заготовку под будущий корпус, разметил

Вырезал полость под внутренности, это был сам трудоёмкий этап. Сначала высверливал, потом лишнее убирал стамеской, после зашкуривал.

Стамеской сделал углубление для стекла и задней панели, приклеил упоры внутри корпуса, все пропитал льняным маслом

Из затемнённого стекла вырезал кусок нужного размера

Сделал заднюю панель, с отверстиями для кнопок и разъёма питания

Собрал всё вместе, вид спереди

Вид сзади

Для того что бы часы стояли немного под наклоном, на днище приклеил две резиновые ножки

В случае редкого включения отдельных индикаторных катодов и активности других, частицы металла, распыляемого работающими катодами, оседают на редко используемых, что способствует их «отравлению». В устройстве реализован метод борьбы с этим явлением, перед сменой минут происходит быстрый перебор всех цифр во всех лампах. Демонстрация как это происходит:

Из функционала — часы, будильник, настройка яркости. Управление осуществляется тремя кнопками — «больше», «ок» и «меньше».
Нажатием на кнопку «ок» перебираются следующие режимы:
– настройка часов текущего времени (ЧЧ _ _);
– настройка минут текущего времени (_ _ ММ);
– настройка часов будильника (ЧЧ._ _);
– настройка минут будильника (_ _.ММ);
– настройка текущего дня недели от 1 до 7 (0 _ _ 1);
– срабатывание будильника в понедельник (1 _ _ 1);
– срабатывание будильника во вторник (2 _ _ 1);
– срабатывание будильника в среду (3 _ _ 1);
– срабатывание будильника в четверг (4 _ _ 1);
– срабатывание будильника в пятницу (5 _ _ 1);
– срабатывание будильника в субботу (6 _ _ 0);
– срабатывание будильника в воскресенье (7 _ _ 0);
– яркость свечения ламп от 0 до 20 (8 _ 05);
– почасовой сигнал с 9:00 до 21:00 (9 _ _ 1).

Вот так выглядит эта красота в темноте

В итоге имеем красивую вещь, сделанную своими руками. В будущем возможно сделаю другие часы в другом корпусе, есть одна задумка.

Всем спасибо за внимание.
Добавить в избранное +209 +319
  • 25 октября 2018, 09:13
  • автор: vitgo
  • просмотры: 39927
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Комментарии (230)
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+
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  • Gertz78
  • 25 октября 2018, 09:18
+29
это очень круто.
+
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  • Mplus
  • 25 октября 2018, 09:18
+9
Шикарно! Просто шикарно!
+
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  • Hidoi
  • 25 октября 2018, 09:20
+3
Интересно.
Опять захотел собрать такое.
Я всё хочу часы с жпс коррекцией… но не доходят руки
+
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+3
Если есть вайфай дома, наверное по вафле лучше. Это и дает возможность к дальнейшему расширению возможностей скачивая нужную информацию из сети, можно настраивать со смартфона и т.д. :).
+
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+1
Поддержу предыдущего комментатора, даже со всеми плюшками (NTP-клиент, вэб-интерфейс, сохранение настроек на флеш) на ESP8266 программа вполне за два вечера пишется даже без особого опыта.
+
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+11
Я один раз тоже так подумал и в процессе родилось это:
+
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+3
Каждый электронщик должен сделать часы. Также как любой ардуинщик метеостанцию. За устройство респект. Я пока еще не настоящий электронщик.
+
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  • Bacchus
  • 26 октября 2018, 07:43
+3
Черт, я ваще никто :-)
+
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  • Alex_74
  • 25 октября 2018, 09:26
0
Сделал углубление для стекла и задней панели
Чем и как?
+
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+1
Такие вещи фрезером делаются. Фрезер вообще полезная вещь, если что-то по дереву делать. Ну если нет фрезера, то по старинке, стамеской.
+
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  • Rzzz
  • 25 октября 2018, 10:04
0
Фрезером углы не сделать, закругления будут. Так, как здесь — из доступных приёмов — только вручную.
+
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  • FloX
  • 25 октября 2018, 10:44
+1
паз фрезером, углы стамеской
+
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+1
Меня опередили, да, углы просто стамеской дорабатываются. Это обычная практика при работе с фрезером.
+
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+1
Смотря какой фрезой. Можно подчистить фрезой диаметром 1 мм, это скругление будет практически незаметно.
+
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  • Rzzz
  • 25 октября 2018, 17:20
0
миллиметровая фреза — это уже ЧПУ, вручную такими диаметрами разве можно что-то сделать?
+
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  • vitgo
  • 25 октября 2018, 09:44
+5
Вручную стамеской
+
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  • Prays
  • 25 октября 2018, 10:00
+1
Вот это я понимаю — тепло и лампово. А то на ЧПУ много мастерства не надо.
+
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+1
Почему сразу ЧПУ? Ручного кромочника будет достаточно :). Можно даже дремелем это сделать. Но это будет дольше, т.к. фрезы у дремеля маленькие, да и слабее он.
+
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  • R11
  • 25 октября 2018, 09:33
+22
Классно вышло)
Я тоже собирал часы Тимофея Носова, часы-шарманка на ИН-12, но в корпус еще не оформил.
+
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  • flymouse
  • 25 октября 2018, 12:42
+2
Аккуратно вышло! Можно и в таком виде в рамочку и на стену.
+
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  • R11
  • 25 октября 2018, 15:03
+1
Спасибо. Так и планировал, еще думал в багетной мастерской посмотреть варианты оформления.
+
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  • Rzzz
  • 25 октября 2018, 17:21
0
Шарманка — это тема!!! Но к ней надо и цифры механические, неоновые — что-то не совсем то, что полностью гармонировало бы.
+
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+3
Аж музыка в голове из fallout заиграла. Только не пойму из какой части :)
+
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  • KiA
  • 25 октября 2018, 10:43
+2
Вот она, на выбор… ;)
1
2
+
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0
Спасибо. Точно 2 :)))
+
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  • serg207
  • 26 октября 2018, 14:27
0
)))Вот еще:
3
+
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  • dubadam
  • 25 октября 2018, 09:41
+2
Какой срок службы этих индикаторов при работе 24/7?
+
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  • Tangar
  • 25 октября 2018, 10:04
+3
Я лично наблюдаю часы на подобных индикаторах у родителей. Уже лет 30 работают. Лампы ИН-18.
+
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  • ailcat
  • 25 октября 2018, 15:34
+5
Формально (по паспорту) — 5000 часов до потери 40% яркости. А по факту — как повезет (и какого завода — украинские хорошо ходили, казахские жили буквально год-два).
С ними главная засада — деградация перегревающегося катода, если долго горит одна и та же цифра. Проблема нивелируется при мультиплексном управлении (старые схемы — или вот как здесь), и практически полностью исчезает в хороших прошивках для микроконтроллеров (не просто гасит цифру, а периодически «сдергивает» тление, создавая «волну» перебором всех цифр).
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0
У меня ИН-14 в таком режиме уже пятый год без проблем трудятся.
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  • AndryL
  • 25 октября 2018, 09:45
+8
Спасибо, просто приятно было почитать- посмотреть…
Печально., раньше возможности не было, но было куча времени, а теперь наоборот((
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  • tklim
  • 25 октября 2018, 09:46
+1
как и любой лампе, нужно время чтобы потухнуть, то мерцания человеческий глаз не видит (скажу больше — не видит даже камера).
если я физику помню хорошо, то в этих лампах инерции быть не должно) Просто частота большая.

лучше про корпус расскажите, как и чем это пилилось.
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  • vitgo
  • 25 октября 2018, 10:09
+1
Все делалось вручную — вырезалось ножовкой, выдалбливалось стамеской.
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  • Vingrad
  • 25 октября 2018, 09:52
+57
Мои часы ходят с 1979 года. Для долговечности индикаторов, они питаются пульсирующим напряжением от транса через мостик. Собраны на микросхемах 134 серии и КТ315. Потребляют менее 2 Вт.
Для Нового года есть сюрприз — показывают кратковременно 24 00 00 потом 00 00 00.

+
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  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 10:06
+3
на микросхемах 134 серии
Если это действительно так, то схемотехника ваших часов вырисовывается такой: это генератор на логических элементах + счётчики и, далее, дешифраторы с выводом на индикаторы.
Но тогда как они определяют факт Нового года? Или вы счётчиками делите дальше, чему сутки (дни, месяцы и т.д.). Счётчики, по идее, можно даже разному количеству дней в месяцах обучить, если диодами и перемычками… Только не говорите, что в 1979 году всё это делалось на микропроцессоре… А на рассыпной логике делать годовой календарь, да ещё и с високосностью — это офигеть… А как тогда это всё устанавливать после просадки напряжения?
+
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  • tklim
  • 25 октября 2018, 10:16
+1
Мне аот больше про КТ315 интересно. Они по напряжению как-бы совсем не подходят
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  • Vingrad
  • 25 октября 2018, 13:25
+2
У КТ315Г 35 В максимальное напряжение, но этого хватает, потому, что разница напряжений у ИН-ок между погашенным состоянием и горящим меньше. А, сами транзисторы от пробоя защищены цепочкой стабилитронов на 33 В и развязывающими диодами.
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  • Vingrad
  • 25 октября 2018, 10:18
+14
Новый год они, конечно не определяют — просто 24 00 00 показывают в полночь каждые сутки.
Схема состоит из кварцевого термокомпенсированного генератора на 4 МГц, далее делители на триггерах и счётчиках до 1 Гц и потом декадные счётчики на кольцевых регистрах, сделанных на двойных триггерах… Дешифраторов, как таковых нет. Ключи на транзисторах КТ315Г. С того времени остался только черновик схемы.
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  • VlaoMao
  • 25 октября 2018, 16:43
0
Офигеть, вот это круто
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  • Ulises
  • 25 октября 2018, 22:31
+2
Да, Вы, батенька, тот еще извращенец… На ТВ14 часы делать… Что, ИЕ2 или ИЕ5 вне доступа были? Хотя… помню, что и 155ИД1 были в жутком дюфьцыте и выкручивались как могли. В доступе были 134 и 106 серии, слепые макетки со штырьками с обратной стороны под перемычечный монтаж и офигительный энтузиазм и работоспособность. Музыкальный звонок, часы на ИН-18 и 8ми-разрядная шкала с динамической индикацией на ИН-12 с тех времен до сих пор работоспособны.
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  • Vingrad
  • 25 октября 2018, 22:56
+4
К155ИД1 не было, но были 133ИД1, а причина в их большом потреблении. Эти часы потребляют по +5 В не более 45 мА да и то, там затесалась одна микруха 136 серии, которая заметно увеличила потребление.
ИЕ2 и ИЕ5 там тоже есть в делителе частоты кварцевого генератора с 4 МГц до 1 Гц. Главная причина применения серии 134, в том, что её делали в соседнем цехе :)
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  • b_s_s
  • 25 октября 2018, 12:27
0
Вот это круто!
А они с 1979 года непрерывно включены или были периоды, когда они не работали и просто лежали?
А индикаторные лампы за это время меняли?
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  • Vingrad
  • 25 октября 2018, 13:28
+3
Лампы не менял — они долговечные, а часы некоторое время лежали, но недолго. У меня есть ещё вольтметр В7-27А1 выпуска 80-х годов — он тоже на ИН12 и до сих пор светит как новый, хотя на заводе пахал непрерывно лет десять и у меня почти каждый день.
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  • kirich
  • 25 октября 2018, 20:39
+1
Для Нового года есть сюрприз — показывают кратковременно 24 00 00 потом 00 00 00.
У меня часы, встроенные в газовую плиту Gorenie тоже так работают, вернее у них вообще нет 00.00, — 23.59-24.00-00.01.
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  • Bacchus
  • 26 октября 2018, 07:47
0
24:00 — мечта любого страховщика :-)
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-15
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  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 10:13
+18
Трухол вполне актуален. Равно как и навесной монтаж и монтаж накруткой.
Любая технология — это лишь инструмент, который имеет свою сферу применения.
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  • tklim
  • 25 октября 2018, 10:18
-6
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+2
Не соглашусь.
Спринт наиболее простой для обучения с нуля для частника, имхо. Кто-то на нем и останавливается, а кто-то идет на диптрейс и далее. А в организациях сразу сажают за кады.

Лично мне спринта за глаза. Единственное, чего не хватило, хотел 8-ми слойную плату нарисовать. Но задача была чисто от скуки, отказался.
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  • tklim
  • 25 октября 2018, 10:55
0
«обучения» чему?
Рисовать платы «маркером», но с использовнием компьютера? Все также рисовать без привязки к схеме, чисто по памяти?

Про 8 слоев — поулыбался.
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+1
Некоторым так проще.
Нарисовать плату с десятком светодиодов — много памяти не требуется.
+
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+4
надо сразу нормальным софтом пользоваться, типа того же eagle — он и простой, и НИКАК не позволяет рассинхронизироваться плате со схемой. а то что ни проект — то блин плата на схему не похожа, то куча конденсаторов-резисторов с одним названием, то еще чего.
+
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+1
Ага, посадите зеленого новичка за руль в автобус, он нарулит!

Понимание того, КАК НАДО, приходит далеко не сразу. И редко кто учится на ошибках других.
+
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  • Bacchus
  • 25 октября 2018, 16:49
0
Ну вот игл ну ни разу не удобный сходу
+
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+1
я на игл пересел с пикада в своё время — аж кипятком пИсал насколько всё просто и понятно.
+
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  • Bacchus
  • 26 октября 2018, 07:36
0
Вот у меня процесс перехода со спринта сильно затянулся
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+1
дык не нужно было привыкать к спринту…
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  • tklim
  • 27 октября 2018, 08:36
0
игл категорически более удобен.
у него есть одна беда для новичков — если вдруг не нашлось в библиотеке нужной детали — придется ее рисовать сначала.
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  • Ulises
  • 25 октября 2018, 22:45
0
Рисовать платы «маркером», но с использовнием компьютера? Все также рисовать без привязки к схеме, чисто по памяти?
Прикинь, примерно так и было.
На самосборном Орион 128 была программа, типа Sprint layout, попроще, само-собой, печатку для схемы на 50 элементов считала около минуты, потом можно было править и оптимизировать.
А рисовалось все обрезком медицинской иглы, припаянной к плакатному перу в перьевой ручке — пара капель цапона в иглу в путь! Между выводами 155 серии, шаг 2, 5мм, нормально проводилось 3 дорожки, 2 — вообще без проблем. Не просто от руки, а в приспособе — линейка на ножках высотой +1мм к толщине платы — ставилась над платой и по ней рисовали линии. У меня такая стояла жестко по диагонали площадки примерно 10х15см.
+
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+1
было-то по разному, но технологии шагнули далеко вперед. может пора следом?
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  • ksiman
  • 26 октября 2018, 22:56
0
На самосборном Орион 128 была программа, типа Sprint layout
Там было подобие PCAD, тоже баловался на Орионе, но вручную получалось всё равно лучше :)
+
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  • tklim
  • 27 октября 2018, 08:33
0
вот имеено, что был пикад, что «подобие пикада»
А спринт лэйаут — это решительный шаг назад, хоть и написан много позднее
+
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  • ksiman
  • 27 октября 2018, 08:43
0
А спринт лэйаут — это решительный шаг назад
У них совсем разные методы работы и нельзя сказать, что спринт хуже. Простые платы в ручном режиме им быстрее разводить.

+
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-4
Покажите современные изделия накруткой? Хотя бы, любительские.
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  • fynjy75
  • 25 октября 2018, 15:20
+18
+
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0
Да уж, широко распространенный пример!
+
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  • fynjy75
  • 25 октября 2018, 16:53
+3
Сами попросили :-)
+
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+2
крайне широко, да. фактически во всех таких лампах применяется именно накрутка
+
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  • dio45rus
  • 25 октября 2018, 17:24
+1
То, что накрутку широко не используют ещё не значит, что она плоха. Да, она более трудоёмка в массовом производстве, но по надёжности и качеству контакта ничем не уступает пайке, при соблюдении технологии естественно.
+
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  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 19:25
+3
по надёжности и качеству контакта ничем не уступает пайке
.., а по некоторым показателям даже превосходит её. Например по вибростойкости. Накрутка в космос летала.
+
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  • Ulises
  • 25 октября 2018, 23:11
0
Нет макеток и слепых плат под накрутку. А по факту — это самый плотный монтаж для единичных конструкций. При наличии инструмента и навыка делается на раз-два простым эмалированным обмоточным проводом, если гонять провода по короткому пути, то минимальная емкость монтажа и переходные помехи. Конечно, отфрезеровать и просвелить плату на ЧПУ проще, но иногда накрутка — единственный выход.
Правда, сейчас мало кто умеет в накрутку…
+
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0
ну дык для накрутки приспособа нужна, не пинцетом же мотать…
+
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+3
Метод монтажа накруткой представляет собой способ постоянного соединения однопроволочного (одножильного) провода со штыревым выводом схемы путем накрутки под натягом определенного числа витков провода вокруг вывода, имеющего два или более острых края. В международной практике соединением накруткой называется электрическое соединение между проводом и выводом с острыми краями, при котором провод наматывается непосредственно на вывод с контролируемым усилием, причем несколько витков провода, врезаясь, запираются на углах вывода. Пропаивать ПРАВИЛЬНУЮ накрутку штыревых разъемов нет необходимости, исключением является например накрутка на контакты радиоэлементов круглого сечения — их нужно пропаять.
+
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+1
трухол живее всех живых. Проц в панельку ставится для простоты перепрошивки и отсутствия необходимости выводить дырку для его программирования. Если часы планируются в серию — отличное решение.
+
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  • tklim
  • 25 октября 2018, 10:20
+1
Я стесняюсь, но спрошу. Вы слышали что-нибудь про ISP?
А про «серия + трухол + панелька» — даже смешно.
+
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0
Чтобы прошить по isp нужно выводить разъем, что не всегда удобно, а часто не нужно и кроме того появляются ограничения на счет того, что может висеть на ногах для программирования. Например светодиоды не желательны. И эти танцы с бубном чтобы один раз зашить? Опять же, если проект «не пойдет» или вдруг срочно понадобятся мозги для другой поделки, из панельки МК вынимается и вставляется куда надо. Другое дело что PIC сейчас да еще в DIP корпусе раритет тот еще.
+
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+1
Припаять 6 проводов к ногам проца или в другие точки платы — дело не долгое. Для эстетов — подпружиненные иголки. Для серии, идеально. Один раз сделать матрицу, ставишь плату и прошиваешь. Десяток секунд на один экземпляр.

Сдуть проц и переставить на другую плату, тоже вопрос пары минут. Зато гарантировано никаких глюков с окислами на цангах и других «прелестей» с панельками.
+
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  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 11:24
+1
Для серии, идеально.
Сдуть проц и переставить на другую плату,
Вы, видимо, в понятие «серия» вкладываете несколько не тот смысл.
Скажите десять изделий — серия? Сто — серия? Поддержка пяти десятков своих изделий по филиалам — как? А если это финансово оправдано? А если клиент платит (причём, хорошие деньги) за гарантированную выездную поддержку ваших изделий? Будете в поле (в колодце / под дождём / в вентшахте) сдувать проц? Как, чем? Или достанете заранее прошитый в дип-исполнении из кармана и в панельку воткнёте?
Словом, не всё однозначно, ситуации разные бывают. Где-то проще изделие подменить и спокойно ремонтировать, где-то проще использовать панельки. Если серия из миллиона изделий — то может быть и так, что дешевле менять всю плату: сдувание и пайка вручную монтажником выйдет дороже.
+
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+1
От 10-ти изделий — уже партия. Для меня.

И уж тем более, делая на продажу, я не буду закладывать такую мину, как панелька! Никакого финансового оправдания этому быть не может.
Только ISP разьем. Все равно оплата за выезд взимается.

И не передергивайте, речь про пересадку проца была в контексте его использования в другом проекте.
+
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  • tklim
  • 25 октября 2018, 15:15
+1
видимо не очень хорошо клиент платит.
Если действительно хорошо — то нормальная практика — менять устройство целиком или модульно, а не втыкать-вытыкать процессор.
И вообще, если проблема не единоращовая и решается заменой микросхемы, «запасной, из кармана» — то что-то не так пошло на уровне проектирования
+
avatar
-1
У каждого есть паяльны фен? Припаяться к ногам проца это здравая мысль, да. Если он больше не нужен. Вынуть и зашить в отдельном программаторе как-то проще.
+
avatar
0
И чем пайка к ножкам вредит процу?
+
avatar
-2
Зависит от паяльника. Некоторые экземпляры и транзисторы пробивают, а уж МК угробить вообще на раз.
+
avatar
+1
не, ну вот давайте уже аж так перегибать не будем, потому что с этой точки зрения это устройство и при сборке можно убить, не все ж детали-то в панельки ставить?
+
avatar
  • tklim
  • 25 октября 2018, 15:10
+1
1) нормальное устройство не долдно нуждаться в перепрошивке во время пользования. Если это необходимо — давно придуманы бутлоадеры и возможность перепрошивки без лишних проводов
2) если устройство массовое — то внезапно есть программаторы и «панельки» для смд микросхем
3) вместо разъема вполне достаточно контактных площадок и подпружиненных контактов со стороны программатора
4) если устройство сложное — то нормальной практикой считается сначала залить диагностическую прошивку, удостовериться что вся периферия работает и после жтого заливать уже серийную прошивку. Это тоже делать выниманием микросхемы дважды?
+
avatar
0
Почему бы и не вынуть. Это несложно. Разговор перешел в разряд священных войн. Я понимаю логику автора и действую часто также. Мне так проще и удобнее. По многим причинам. Вам — возможно нет.
+
avatar
0
По возможности надо стараться проектировать схему так, чтобы ножки, задействованные для ISP, были выходами МК в целевой схеме (т.е. подключены ко входам других элементов). Большой нагрузки следует избегать (хотя, это зависит от программатора — для atmel тот же китайский usbasp прекрасно справляется со светодиодами, т.к. сделан на таком же МК).

Я ничего не имею против панелек в любительской разработке, т.к. можно случайно сжечь МК и менять его в панельке проще, чем перепаивать на односторонней плате. Но вот в «серию» панельки бы никогда не пустил. Был опыт спектрума, где основные микросхемы (процессор, контроллер НГМД, ПЗУ) стояли в панельках — так «отходили» частенько.
+
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0
Во времена 386-х на материнских платах часто были элементы в панельках. Уж сопроцессор и RTC всегда. Что-то не жаловались, хотя соглашусь, что «намертво» впаянный компонент надежнее.
+
avatar
0
Согласен, были. И даже на более современных платах попадались ПЗУ BIOS на панельках. Может быть, панельки были другого качества, но вот на спектруме я (и мои друзья) намучились с ними.
+
avatar
0
совкопанели — говнище, хоть и были золотом намазаны. После пары установок мелкосхемы просто оттуда выпадали. Тесловские были в разы лучше и имели нормальный дюймовый шаг, в отличие от. А «основные микросхемы» уже тогда были с дюймовым шагом, внизапна :) Помнится Z80 от «мумиё» просто выпрыгивал из совковой панели :)

Буржуйские панели конечно намного лучше, но количество установок у них тоже весьма ограничено.

Лучшими помнится были цанговые, но они что тогда что сейчас весьма дорогие.
+
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  • kiv69
  • 05 ноября 2018, 05:16
0
Прям все дураки, а вы один умный. От DIP и панелек отказались именно в силу их неудобства и больших размеров.
Пока напишешь и отладишь прошивку, порой пару десятков раз заливаешь её в МК.
И отсуствие ISP в таком случае просто беда, если на плате нет под него места, то подпаиваешь ISP проводами, а не дёргаешь МК из панельки.
PIC-и выпускаются и продаются в любых корпусах, откуда вы взяли, что они раритет?
+
avatar
0
про «серия + трухол + панелька» — даже смешно
не пишите чепуху
+
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+1
в серии микросхемы шьютс программатором, и нафиг не нужны ни панельки, ни разъемы для программирования.
+
avatar
  • bevice
  • 30 октября 2018, 01:09
0
Если планируется серия — выводные компоненты нужно исключать. Ибо или ручная пайка, что дорого, либо робот для выводных компонентов, что не только дорого, но еще и редко.
+
avatar
+1
А вы не думали, что у автора просто могли остаться компоненты «тру хол»? Их что, выбрасывать теперь? Если место позволяет и есть желание использовать существующие детали, почему нет.
+
avatar
  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 09:56
+6
Сегодня часы на Nixie — вполне себе индустрия. И как и любая востребованная индустрия, она развивается. За самоделку, безусловно плюс, но вам и вашему проекту расти есть куда. И это хорошо :)
Во-первых, ИН-1* (по ИН12 не уверен, но совершенно точно ИН14 и ИН16) конца 80-х-начала 90-х годов были уже с честной настоящей цифрой «5», а не с перевёрнутой «2», как в ранних моделях. Смотрится лучше.
Во-вторых ИНС-1 по цвету и по диаметру зрительно, всё-таки, смотрится не так гармонично. Слишком большая. Наверное, даже МН-3 или ТН-0,3 смотрелась бы органичнее.
По схемотехнике — не очень логично иметь часы, постоянно привязанные к сети адаптером питания, но с программной повышайкой. Тут уж либо трус делать их портативными и с аккумулятором, либо привязываться к розетке и нормально питать.
По программной части — тут индустрия Nixie Clock ушла дальше всего: уже есть и ШИМ-регулировка яркости (включая плавную смену цифр, регулировку общей яркости, в т.ч. и привязанную к освещённости помещения) и прочие спецэффекты.
И, да, конкретно этой реализации не хватает элемента часовой точности. В самом простом случае, это RTC, в лучшем же — привязки к GPS или NTP, а это в Nixie Clock тоже уже давно реализовано.

Всё сказанное ничуть не умаляет достоинств описанного проекта. И, да, обзору не хватает технологической дополненности: как выбирали дерево в корпусе, как выбирали пазы под стекло — вручную? фрезером?
+
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  • vitgo
  • 25 октября 2018, 10:41
+2
Спасибо. Дополнил не много обзор.
+
avatar
  • b_s_s
  • 25 октября 2018, 11:19
+1
но совершенно точно ИН14 и ИН16
в ИН-16 да, правильная 5-ка, в ИН-14 перевернутая двойка, вы видимо ее с чем-то другим перепутали
+
avatar
  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 11:39
+1
в ИН-14 перевернутая двойка, вы видимо ее с чем-то другим перепутали
Возможно, я ИН-14 спутал с ИН-8-2.
В смысле, лампа-то практически одна и та же, что по размерам (почти), что по характеристикам, что по цоколёвке. Просто первые делались в УССР, в Ровно, а вторые — в Москве, МЭЛЗ. Вот у вторых «пятёрка» точно была правильная. А Газотрон, да, судя по всему, использовал только перевёрнутые «двойки».., во всяком случае, подтверждений обратному я не нашёл в интернете…
+
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+1
я вот не понимаю, нафига это было нужно-то? смотрится убого, а экономии — один штамп. неужели оно аж настолько выгоднее?
+
avatar
  • oleg235
  • 25 октября 2018, 19:28
+1
смотрится убого
5 достаточно отличается от 2,4 и 6, чтобы не перепутать — требования ГОСТ и ТУ выполнены.
экономии — один штамп
Экономия — целый штамп и штамповщик. Или 10% стоимости комплекта штамповочной оснастки. Или +9% темпа выпуска на том же оборудовании.
+
avatar
  • SerjNSK
  • 25 октября 2018, 20:03
0
Не только штамп, вся технологическая цепочка, включая системы хранения и учета дополнительного элемента. С учетом того что дизайн в приборах стоял далеко не на первом месте( в быту не применялись), экономическая составляющая вполне могла играть роль. Уверен, кто-то еще червонец за эту рацуху получил.
+
avatar
  • Ulises
  • 25 октября 2018, 23:16
0
ИНС-1 по цвету и по диаметру зрительно, всё-таки, смотрится не так гармонично. Слишком большая. Наверное, даже МН-3 или ТН-0,3 смотрелась бы органичнее.
Да пофиг. В свое время и тиратроны МТХ-90 ставили… На морду черную маску с отверстием 2-3мм и токо так заходило.
+
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  • Avacha
  • 28 октября 2018, 10:17
0
О, помню такой))). Когда мне была нужна индикаторная лампочка для самодельного ЛБП, я его из блокиратора выдрал. Телефон перестал работать, естественно, мама вызвала ремонтника, он, конечно, всё понял, но мама ему поулыбалась, и он воткнул современный, на транзисторе.
+
avatar
0
Что за блокиратор был такой?
У меня был на одном диоде (одном на каждую квартиру).
+
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  • Avacha
  • 29 октября 2018, 01:55
+1
Это было 30 лет назад, я уж засомневался, но гугль всё знает.


Пишут, что даже на реле были.
+
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0
в деревне у деда на реле был судя по характерным щелчкам. вполне себе работал.
+
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  • kirich
  • 29 октября 2018, 23:53
0
Это было 30 лет назад, я уж засомневался, но гугль всё знает.
У меня дома такой стоит :)
Слева на фото круглая коробочка
+
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+1
А для чего там тиратрон? Защита от обратного ЭДС индуктивности при звонке?
+
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  • kirich
  • 30 октября 2018, 23:10
+2
Не, как пороговый элемент, можно почитать здесь.
+
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0
Спасибо за ссылку, теперь понятно его назначение!

Если посмотреть внимательно, то по вашей ссылке другая полярность диодов, в отличие от схемы выше. Это в ней и смутило, т.к. тиратрон тут оказался включенным в обратную сторону.



Кстати говоря, у меня был блокиратор только на одном диоде, но старый телефон с механическим звонком все равно работал. Теперь задумался — а как? Может в более современных (из механических) аппаратах была своя разрядная цепочка…
+
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+1
А готовые такие купить можно?
+
avatar
  • kven
  • 25 октября 2018, 10:09
+1
можно, ищите по слову «nixie»
+
avatar
  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 10:10
+1
А готовые такие купить можно?
Вполне.
Только ленивый не найдёт. Вот. Или вот. Любой поисковик помогает. Даже этого ресурса :)
+
avatar
  • Mazayac
  • 25 октября 2018, 11:26
+6
Отличные наборы и готовые часы продаёт автор Тимофей Носов — сервис просто на невероятной высоте, цены вменяемые, качество — выше всяких похвал, комплектация — до последнего винтика. В приятном шоке был от всего.
Его LabKit найдёте легко.
Брал пару наборов, один сумел собрать 10-летний ребёнок, до этого ни разу ничего не паявший.
+
avatar
  • svk
  • 29 октября 2018, 23:49
0
Благодарю за наводку)
Мы с ним, вообще, из одного города, оказывается.
+
avatar
  • Ulises
  • 25 октября 2018, 23:19
0
Прикольно.
Тогда стремились соскочить с газоразрыдников и переходили на люминисцентные или лепили большие 7ми-сегментники из светодиодов, а сейчас обратная волна пошла. Мода — она такая… И за это старье вполне себе реальные бабки магазины требуют.
+
avatar
+1
Круто это не то слово. Жаль плюс можно поставить только один))) У автора руки золотые…
+
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0
Автор, научи меня великому колдунству, как разъемы PLS паять со стороны дорожек? Сколько не пытался все порнография какая-то получается. И я так понял, часы без RTC?
+
avatar
  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 10:16
+1
как разъемы PLS паять со стороны дорожек?
Если паять не «подавая припой из прутка», а «набирая каплю на жало», то нормально тонким жалом паяется, проверено. :) Главное, флюс нормальный иметь, и чтобы ноги были залуженные.
+
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  • vitgo
  • 25 октября 2018, 10:23
0
Все правильно, так я и делал
+
avatar
  • Ulises
  • 25 октября 2018, 23:24
+1
Автор, научи меня великому колдунству, как разъемы PLS паять со стороны дорожек?
Если паять не «подавая припой из прутка», а «набирая каплю на жало», то нормально тонким жалом паяется, проверено
Или на залуженном ставить жало паяльника с одной стороны контакта, а припой подавать с другой стороны.
Многие сейчас не умеют паять облуженным жалом с припоем, а суют пруток припоя под перегретое сухое жало.
+
avatar
0
Вставить, припаять с обратной стороны, сдвинуть пластик повыше, припаять с небольшим количеством припоя, сдвинуть пластик обратно. Если не заливать припоем, встанет нормально.
+
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0
У меня при этом действии часто дороги отрываются и сдвигать пластик ну очень тяжело. PS плата односторонняя.
+
avatar
0
Надо набивать руку. Учиться паять, правильно подбирать температуру, флюс и припой.
+
avatar
0
Очень ценный совет.
+
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  • Ulises
  • 25 октября 2018, 23:27
0
Паял, бывало, такие линейки без отверстий на пятаки платы, просто сдвинув пластик вверх, а потом опускал на плату. Если это не 3-4 контакта, то длинная линейка очень даже прочно потом держится.
+
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  • Addiss
  • 25 октября 2018, 10:30
0
Эх… есть ссылка и на микроконтроллер, и на оптопары, и даже на транзистор! А вот ещё бы понять, где достать такие раритетные лампы… ))) За статью автору, канешна плюс.
+
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  • flymouse
  • 25 октября 2018, 12:26
0
Самый ленивый вариант это eBay ИН-12 там стоят 1.5~2 зелёных. В объявлениях часто проскакивают дешевле.
+
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  • Avacha
  • 25 октября 2018, 10:32
+4
В точности как мои))



Думал, думал, как всё красиво скомпоновать, а тут чото нашло, и за вечер на макетке собрал на ардуине и модулях. Из нестандартного — время выставляется через блютуз со смартфона.
+
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  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 10:40
+11
В точности как мои))
Не считая того, что у вас:
а) не газоразрядные индикаторы а светодиодные сборки
б) не неоновая лампочка, а светодиоды в двоеточие
в) не PIC, а ардуина на Атмеле
г) не деревянный корпус, а пластиковый
д) не печатная плата, а монтажка

Старый анекдот в тему
— Скажите, а правда, что Абрам Семёнович в лотерею «Волгу» выиграл три дня назад?
— Да, Семочка, да. Правда. Только не три дня назад, а неделю уже как. Да. И не Абрам Семёнович, а Лазарь Моисеевич. И не в лотерею, а в карты. И не «Волгу», а всего лишь три рубля. И не выиграл, а проиграл.
+
avatar
  • Avacha
  • 25 октября 2018, 11:27
+3
Там скобочки в начале символизируют шутку, а не тремор пальцев, а так Вы всё, конечно, правильно подметили))). У меня просто компоновка плат похожа, тоже 2 штуки бутербродом на латунных стойках.
+
avatar
  • kven
  • 25 октября 2018, 10:48
+1
на светодиодах можно даже в газетном киоске купить, а вот на лампах…
+
avatar
  • Avacha
  • 25 октября 2018, 11:29
+1
Часы-то можно купить, а суметь самому сделать не продаётся))
+
avatar
  • valerak2
  • 25 октября 2018, 10:45
+3
отличная вещь получилась!
+
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-4
Здорово, но непонятно зачем и куда. В гараж?
+
avatar
0
Почему, дома часы штука весьма полезная. Ночью например время смотреть оч. удобно. Жаль RTC нет и коррекции времени по NTP или GPS.
+
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  • Dimon_
  • 25 октября 2018, 11:08
-5
раскрыть комментарий
+
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+2
Есть вещи не для чего, а для души. Красиво ведь…
+
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  • KiA
  • 25 октября 2018, 11:00
+1
Загляденье, чарующая магия «бегущих электронов»!
А фотки, в темноте которые, просто шикарные!
+
avatar
  • noah41
  • 25 октября 2018, 11:07
0
Молодец! Плюс за прямые руки.
+
avatar
  • Medvediy
  • 25 октября 2018, 11:09
0
А на заказ сделать такие можете? А то лампы такие сложно найти… :)
+
avatar
+22
О, у меня такие же 3 года уже пашут. :-)
+
avatar
  • R11
  • 25 октября 2018, 15:07
0
Круто) У меня еще есть ИН-12, хочу тоже с подсветкой светодиодами собрать)
+
avatar
+1
Шикарная реализация и идея!
Киберпанкъ немножко портит только анахронизм с шестигранниками, заклёпки должны быть более стилизованные, и тогда можно сразу на ‹Титаник› ‹Наутилус›;)
+
avatar
0
ловите плюс
+
avatar
  • L2014
  • 25 октября 2018, 11:17
0
Погрешность хода какая, уход за неделю?
+
avatar
0
У меня примерно минута за 3 месяца.
+
avatar
0
О, я б у Вас такие купил!!!
+
avatar
+1
Материала нет, когда собирал вдохновение было. Труба от какого-то ксерокса барабан, были латунные пластины, сделал из них накладки. Боковые стенки из акрила, на них тоже планировались накладки под такие же болты, но пластин не найти, а по другому делать не хочется, к тому же там отверстия подготовлены. Продать рука не поднимается, потому как вторые не из чего будет собрать.
+
avatar
  • kirich
  • 25 октября 2018, 13:01
0
Интересно, а встречал кто нибудь такие индикаторы но где пятерка это пятерка, а не перевернутая двойка?
+
avatar
  • vitgo
  • 25 октября 2018, 13:05
+1
ИН-16, ИН-17
+
avatar
  • kirich
  • 25 октября 2018, 13:07
0
Спасибо.
+
avatar
  • vitgo
  • 25 октября 2018, 13:09
0
Еще ИН-18, но они дорогие, зато большие
+
avatar
  • evro
  • 25 октября 2018, 14:55
+8
зато красивые)))
+
avatar
  • oleg235
  • 25 октября 2018, 13:11
0
Именно ИН-12 вряд ли. А так — ИН-1 и ИН-4 первых выпусков, ИН-2, ИН-8-2, ИН-16, ИН-17, ИН-18.
+
avatar
  • k_sashka
  • 29 октября 2018, 22:52
0
ИН-12 с правильной пятеркой считаются редкими
+
avatar
  • muraveiX
  • 25 октября 2018, 13:43
+1
А я такие, на ESP8266, рассматриваю.
+
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  • R11
  • 25 октября 2018, 15:10
0
Ого, спасибо за ссылку, по esp тоже неплохо, я собирал на esp-12, правда с индикатором на TM-1637
+
avatar
  • vlandus
  • 25 октября 2018, 14:04
0
Крутая штука! Завораживает.
Я бы паз для стекла (а может и всё внутреннее пространство) чёрным закрасил.
Смотрелось бы аккуратнее и загадочнее.
И двоеточие вместо точки, наверное, смотрелось бы естественнее.
+
avatar
0
Круто!
Автор сподвиг меня вернуться к брошенной схеме. :)

Может знает кто где можно не сильно дорого купить 8 штук ИН18, а то на ебее цена за 8 штук 25к :)
+
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  • evro
  • 25 октября 2018, 15:02
0
авито… я там находил по 2000 за шт
или на митинском (если Вы в. МСК)
+
avatar
0
А где такие готовые можно купить?
+
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  • moyemail
  • 25 октября 2018, 15:25
+1
— токопотребление не измерено…
Литий потянет?
+
avatar
  • vitgo
  • 25 октября 2018, 15:29
0
Могу измерить…
+
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  • moyemail
  • 25 октября 2018, 15:37
0
— ждём-с.
+
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  • vitgo
  • 25 октября 2018, 15:41
+2
При питании 9 В, ток потребления 89 мА
+
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  • moyemail
  • 25 октября 2018, 18:14
0
ок, значит сборки 3s из двух панасов 3400мАч должно хватить часов на 38. Меньше двух суток.
+
avatar
0
Очень красиво!

наверное можно собрать тоже самое через малинку и i2c extender?
с вайфаем, будильником, синком по ntp и gps-у :)
+
avatar
  • baksser
  • 25 октября 2018, 17:35
+1
Проект супер, но
Фигня, а не корпус.
Вот корпус www.thingiverse.com/thing:1648415
+
avatar
  • Igor_116
  • 25 октября 2018, 21:27
+2
Фигня, а не корпус.
Стыдно товарищ.
+
avatar
  • nbo2006
  • 25 октября 2018, 20:07
+1
Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
radiokot.ru/konkursCatDay2017/03/
Моя статья на Радиокоте.)
+
avatar
  • dt75s
  • 25 октября 2018, 21:07
+1
Эффект перебора цифр, жутко напомнил «бункер» из LOST. Очень атмосферно.
+
avatar
  • dok2033
  • 25 октября 2018, 22:20
0
Собирал такие на 8 атмеге, но в итоге так и не доделал корпус. Хочется именно на ин-14 собрать
+
avatar
0
Прекрасный деревянный корпус, с индикаторами смотрится гармонично.
Пожалуй лучшее что видел за год.
Спасибо.
+
avatar
  • G99999
  • 25 октября 2018, 23:36
+1
Это что то.Хочу такие! Но рук таких нет.Реально лучшее что посмотрел- почитал на муське в последнее время!
+
avatar
  • oleg235
  • 25 октября 2018, 23:43
+2
+
avatar
0
Попадалось когда-то видео, где британский умелец в «домашних» условиях делает подобную лампу, и она вроде даже загорается…
+
avatar
  • flymouse
  • 26 октября 2018, 10:59
0
Есть ещё и русский, украинский и американский умельцы. А чешский умелец вообще почти 6 тысяч новосделанных ламп продал )
+
avatar
0
клевые часики… но думаю они могут быть от Тимофея Носова с ЛабКита… утверждать не буду, но слышал, что Тимофей продает типа таких (с RGB подсветкой) за 6500руб… и чтоб простимулировать свои продажи, вылаживал на часики, сначала нормальную прошивку, потом «догадался» до условно-бесплатной версии, которая, через 14 дней зависает и может «пыхнуть», но об этом он ни слова, не сообщает о своем ПО…
+
avatar
0
Так автор же пишет, что часы — от Тимофея Носова ) Но если тот ставит такую «пасхалочку» в публичную прошивку, ему большой минус.
+
avatar
+2
конечно минус, скажу больше… его с позором изгнали с радиокота, за такую «демо прошивку», хотя бы честно, предупредил, что типа прошивка демо…
я лично считаю, за жадного до денег человечка…
+
avatar
  • vitgo
  • 29 октября 2018, 09:34
0
Я брал прошивку с альтернативного источника, там народ не жаловался на такой сюрприз. Протестирую, пройдет 14 дней, выясним.
+
avatar
0
жаловались на версию с RGB подсветкой… сейчас на сайте лабкита эта версия не поддерживается автором…

www.labkit.ru/html/clock?id=475
+
avatar
  • Wikk
  • 29 февраля 2020, 22:58
0
Доброго времени суток! Хочу собрать такие же. Развейте опасения, так как платы уже вытравил, и детали почти все уже подобрал. Будет жаль, если часы выпустят волшебный дым спустя пару недель.
+
avatar
  • vitgo
  • 16 марта 2020, 17:48
0
В прошивке «сюрпризов» не обнаружено.
+
avatar
+2
Это просто чудо какое-то! =) Очень классно!
+
avatar
0
В процессе перебора не увидел цифры 9 — Так и должно быть?
+
avatar
  • Eremey
  • 27 октября 2018, 07:57
0
Индикатор напоминает старые добрые времена, когда такие стояли в кассах…
+
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Продать не хотите? Я бы взял.
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  • vitgo
  • 27 октября 2018, 14:53
0
Нет
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  • Bilko
  • 29 октября 2018, 00:07
0
Так нет проблем, автор (создатель изначальной схемы Носов) продает наборы таких часов «История любви ИН-12» доработанный на фабричных платах по 5 тр. с корпусом с лампами, сайт его labkit называется (раздел Продаю)
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  • vitgo
  • 29 октября 2018, 17:09
0
Я не против, меня спросили я ответил
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  • flymouse
  • 28 октября 2018, 08:37
0
В интернете сотни разных дизайнов на продажу по любому бюджету. Не составит проблем купить )
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Ну, просто именно эти прям вообще понравились. Увидел и, такой, shut up and take my money!
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  • fp777
  • 28 октября 2018, 12:57
0
Можно тут выбрать www.nixieclock.com.ua/cxwa
Я брал набор, пришло и работает.
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недавно на банггуде увидел продаются наборы собери сам и уже собранные, а тут как раз обзор но по настоящему собери сам не не из готового всего.
Интересно получилось.
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  • kirich
  • 30 октября 2018, 00:00
+1
недавно на банггуде увидел продаются наборы собери сам и уже собранные
Если Вы по поводу таких или таких, то это немного другое.
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0
второй вариант видел мельком, да.
присмотрелся, какие-то там лампочки бездушные китайские. не понял что там внутри, обычный сегментный индикатор что-ли?
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  • kirich
  • 30 октября 2018, 00:13
+1
присмотрелся, какие-то там лампочки бездушные китайские.
Вообще лампочки там как раз наши, ИВ-11, ВЛИ или VFD по импортному. Принцип просто другой.
В первом наборе тоже индикатор наш, ИВ-18, в калькуляторах использовался.
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а, калькуляторы помню эти. теперь понятно. ну да, немного другие но лампы тогда
спасибо за разъяснения.
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Мне очень нравятся ИВ-ХХ. Но вот ресурс у них печальный, и новые брать негде(

ИВ (которые накальные) тоже прикольные, но до сего дня они практически не дожили.
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  • kandy
  • 02 ноября 2018, 11:03
0
Можно в параллель две ИНС на один оптрон замутить?
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0
На каждую должен быть свой резистор тогда можно.
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  • kiv69
  • 05 ноября 2018, 04:29
-1
Я все свои самодельные часы на PIC-ах поразбирал, только в гараже пока остались, так как там интернета нет.
Ну и газоразрядные индикаторы на сегодняшний день колхозом смотрятся.
Матрицы с MAX7219 и ESP8266 наше всё, получаются отличные интернет-часы с анимацией.
Из множества существующих проектов(делал несколько вариантов) остановился на этих
А из простеньких на TM1637 понравились эти
И в тех, и в других имеется веб-интерфейс для настройки
Ещё интересный проект(сделал жене на кухню) — таймер-часы
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Ну и газоразрядные индикаторы на сегодняшний день колхозом смотрятся.
Ну да, вот пара колхозников )
Один
Второй — этот даже лампы сам колхозит.
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Ну и газоразрядные индикаторы на сегодняшний день колхозом смотрятся.
Это матричными часами сейчас мало кого удивишь. У меня собраны эти газоразрядные часы уже года два наверное как, находятся на работе. Мало кто не обращает на них внимание. Частотомер изза них разобрали- как раз на двое часов хватило.
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  • L2014
  • 10 ноября 2018, 14:37
0
А кто разработчик, есть прошивка без поминутного перебора горения?
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  • vitgo
  • 11 ноября 2018, 22:05
0
Вы статью читали?
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  • jika32
  • 19 ноября 2018, 15:29
0
Собрал по приведенной схеме. Индикаторы светятся, но часы не ходят, точка не моргает. Режимы кнопкой ОК выбираются.
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0
Проверьте кварц
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  • kandy
  • 30 ноября 2018, 09:56
0
Нашел в чем проблема?
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  • Samman
  • 01 декабря 2018, 20:43
+1
При современном развитии печатного светодиодного дела у них на западе…


Ликси — это как никси, только ликси.
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  • duts33
  • 16 декабря 2018, 00:30
0
Есть небольшая проблема с данной схемой, очень тихо работает пищалка. В чем может быть проблема? Пробовал несколько разных от старых материнок, может они не подходят?
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  • pokras
  • 15 февраля 2019, 23:08
0
Добрый! Очень понравилось, хочу собрать. Давно хочу такие часы, старые на светодиодах надоели. Есть один вопрос к — резервное питание, на сколько его хватает и не сбрасывается ли время при срабатывании будильника при питании прибора от таблетки?
И еще. Можно исходник программы? Хотелось бы убрать ненужный 0 когда часы отображают ноль в десятках часов.
Спасибо. Очень хорошая разработка!
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0
Добрый! зачем исходник править? «0» не нужен — просто не засвечивайте его на этой лампе… если у Вас лампы на цангах, то просто не ставьте цангу на «0» на плату, если лампы запаяны, то «0» не припаивайте (можете для надёжности пятак немного раззенковать, аккуратно, не повредить проходную дорожку.
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  • pokras
  • 18 февраля 2019, 17:58
0
насчет питания от таблетки — виноват, не внимательно посмотрел схему)
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  • jonsvl
  • 21 апреля 2019, 14:32
0
а подскажите можно ли заменить лампы на ИН-2.
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  • vitgo
  • 21 апреля 2019, 22:54
0
Можно, но печатную плату надо будет переделывать под них.
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  • jonsvl
  • 22 апреля 2019, 02:22
0
спасибо.
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0
Добрый всем! Давно собирался с нуля повторить часики на ГРИ, ламповый свет завораживает…
… конечно можно купить и наслаждаться, но, интересно полностью своими руками!
ЛУТ был освоен с пары заходов, попалась удачная бумажка (подарочная обёрточная бумага, тонкая, около 60 гр плотности, мелованная, печатал на белой стороне где нет рисунка), 3 мин. утюг на максимальной громкости, рисунок сходит в воде без остатка! ничего не подрисовывал.
… макет платы чуть подкорректировал на свой вкус, добавил толщину некоторым дорожкам и пятакам, добавил контактные площадки некоторым деталям, можно вместо выводных ставить smd, на мой взгляд разъёмы PLS и PBS ставить удобнее угловые.



сверлил китайскими сверлами с помощью «китайского дремеля», станочек на скору руку собрал из дсп + для дремеля прикупил за 50р. 2 направляющие на шариках + два пластиковых зажима 50мм для сантехнической трубы (идеально подходит к машинке).
Сборка не представляет труда, платы покрасил из балончика матовой черной краской,



PIC прошивал на стареньком CHIP PROG — 2 (LPT), правда не с первого раза получилось, по неопытности наткнулся что под 7-кой и с PCI платой расширения он не шьёт… выход один, XP и материнка с физическим LPT.
… завелись часики не сразу, не было полной яркости, при первом включении HV было = 130V. использовал в преобразователе аналоги BYV26C и IRF840, заменил на них, и все стало хорошо ))
… решил немного украсить — из платы от старого CD-ROM`a вырезал фальш-панель, с овальными отверстиями под лампы, кнопки сидюка решил оставить, проводочками продублировал кнопки с платы. Панель крепится к основной плате ламп, корпус решил попробовать отлить из гипса, формочку лепил из картона и скотча, фактуру камня даёт мятая алюминиевая фольга… Высохнет, чем нибудь красивым покрашу, а пока, фото как есть…



… первый блин )
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  • mps33
  • 06 мая 2019, 00:47
0
Интересно посмотреть на законченный вариант, ждём.
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  • OlegK
  • 16 мая 2019, 14:53
0
Нужна помощь.
Сыну подарили такой набор. Мы его собрали. Лампы не горят. Померили напряжение на ибп вместо 200В всего 19В. В чем может быть причина?
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  • dan111
  • 03 июля 2019, 18:06
0
тоже когдато собирал часики на ИН-12, в качестве задающего генератора использовал термостатированный кварцевый от частотомера.
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  • Kikitoz
  • 02 ноября 2019, 15:16
0
Здравствуйте, собрал я часы но не могу прошить мк, можете подсказать правельный конфиг?
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  • vitgo
  • 04 ноября 2019, 09:39
0
В программе PICKit2 пункте меню «Tools» поставте галочку в возле пункта «Use VPP First Program Entry», должно прошиться

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  • Wikk
  • 29 февраля 2020, 22:04
0
Доброго времени суток! Хочу собрать такие же, но почитав коменты начал переживать по поводу прошивки и возможной «пасхалочки». Есть те, кто юзал часы достаточно долго? Развейте опасения, так как платы уже вытравил, и детали почти все уже подобрал. Будет жаль, если часы выпустят волшебный дым спустя пару недель.
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  • vitgo
  • 16 марта 2020, 17:49
0
В прошивке «сюрпризов» не обнаружено.
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  • Wikk
  • 16 марта 2020, 19:32
0
Часы собрал, уже работают. Спасибо за статью! Были небольшие проблемы с прошивкой pic, но это скорее потому, что шил я его впервые. Жаль, что в режиме антиотравления «9»-ки не пролистываются, в режиме часов же девятки горят, видимо так заложено прошивкой.

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