Тёплый ламповый свет или часы на газоразрядных индикаторах ИН-12

Здравствуйте, уважаемые читатели. Давно я хотел собрать часы на газоразрядных индикаторах, но всё катастрофически не хватало времени, наконец то я закончил этот проект. Под катом немного о том что такое газоразрядные индикаторы, а также о том как я собирал часы, начиная со схемы и заканчивая корпусом.
Введение
Если верить википедии, первые газоразрядные индикаторы были разработаны в 50-х годах прошлого века. За рубежом такие индикаторы называют «Nixie», название получилось от сокращения «NIX 1» — «Numerical Indicator eXperimental 1» («цифровой индикатор экспериментальный, разработка 1»). В данных часах используются знаковые индикаторы советского производства типа ИН-12Б.
По конструкции они из себя представляют стеклянную колбу внутри которой десять тонких металлических электродов (катодов), каждый из которых соответствует одной цифре от 0 до 9, электроды сложены так, что различные цифры появляются на разной глубине. Также присутствует один электрод в виде металлической сетки (анод), располагается перед всеми остальными. Колба наполнена инертным газом неоном с небольшим количеством ртути. Когда между анодом и катодом прикладывается электрический потенциал от 120 до 180 вольт постоянного тока, вблизи катода возникает свечение, загорается соответствующая цифра. За этот мягкий оранжевый свет и ценят эти индикаторы.
Дополнительная информация
Если быть точным, то в лампах ИН-12Б присутствует ещё один катод — в виде точки, он в данных часах не используется.
Также в данных часах для разделения часов и минут используется ещё один газоразрядный индикатор — ИНС-1
Индикация осуществляется через линзовый купол баллона, выглядит как светящаяся точка оранжевого цвета.
Схема
Схема часов была найдена на просторах сети, автор Тимофей Носов. В основе её микроконтроллер PIC16F628A и советская микросхема К155ИД1, представляет собой высоковольтный дешифратор управления газоразрядными индикаторами.
Питание ламп реализовано с помощью повышающего импульсного преобразователя, собранного на полевом транзисторе, индуктивности, конденсаторе и диоде, сигнал ШИМ генерирует микроконтроллер. В данной схеме используется динамическая индикация, микроконтроллер с помощью дешифратора К155ИД1 управляет катодами сразу всех ламп, синхронно управляет анодами ламп через оптопары. Скорость переключения ламп происходит с высокой частотой, а так как газоразрядным индикаторам, как и любой лампе, нужно время чтобы потухнуть, то мерцания человеческий глаз не видит (скажу больше — не видит даже камера).
В схеме реализовано резервное питание на элементе CR2032, при отключении питания индикация тухнет, а часы продолжают идти.
Электронная часть
Схема часов разделена на две части — плата с лампами и основная плата устройства.
Ссылка на архив с файлом для Splint Layout — тут
С помощью ЛУТ сделал две платы
Собираем плату с лампами
Лампы мне достались со старой советской техники, собственно эта находка и побудила меня собрать эти часы.
Собираем основную плату
Платы соединяются через разъемы PLS и PBS, которые припаиваются со стороны дорожек. Вот так выглядит в собранном виде:
Микроконтроллер PIC16F628A покупал — тут
Оптопары покупал — тут
Полевой транзистор IFR840 — тут
Остальное было в наличии, или нашлось по месту.
Осталось прошить микроконтроллер. Прошивать будем с помощью программатора PICkit2, покупался давно — тут
Запускаем программу PICkit2 и прошиваем наш микроконтроллер
прошивка
После прошивки включаю часы… а цифры не светятся, мигает только секундный индикатор (ИНС-1). После нашел свою ошибку, в цепи питания ламп вместо резистора 4,7К был установлен 47К. После замены схема заработала, надо делать корпус.
Корпус
Остался у меня кусок бруса бука, это тот же бук что использовался для изготовления корпуса «шайтан коробочки» из моего предыдущего обзора
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Сначала хотел вырезать корпус на ЧПУ станке, договорился со своим товарищем работающим на мебельном производстве. Но, как бывает, то нет времени, то срочно надо выполнить другую работу. Короче, после месяца ожидания, решил сделаю сам.
Вырезал заготовку под будущий корпус, разметил
Вырезал полость под внутренности, это был сам трудоёмкий этап. Сначала высверливал, потом лишнее убирал стамеской, после зашкуривал.
Стамеской сделал углубление для стекла и задней панели, приклеил упоры внутри корпуса, все пропитал льняным маслом
Из затемнённого стекла вырезал кусок нужного размера
Сделал заднюю панель, с отверстиями для кнопок и разъёма питания
Собрал всё вместе, вид спереди
Вид сзади
Для того что бы часы стояли немного под наклоном, на днище приклеил две резиновые ножки
В случае редкого включения отдельных индикаторных катодов и активности других, частицы металла, распыляемого работающими катодами, оседают на редко используемых, что способствует их «отравлению». В устройстве реализован метод борьбы с этим явлением, перед сменой минут происходит быстрый перебор всех цифр во всех лампах. Демонстрация как это происходит:
Из функционала — часы, будильник, настройка яркости. Управление осуществляется тремя кнопками — «больше», «ок» и «меньше».
Нажатием на кнопку «ок» перебираются следующие режимы:
– настройка часов текущего времени (ЧЧ _ _);
– настройка минут текущего времени (_ _ ММ);
– настройка часов будильника (ЧЧ._ _);
– настройка минут будильника (_ _.ММ);
– настройка текущего дня недели от 1 до 7 (0 _ _ 1);
– срабатывание будильника в понедельник (1 _ _ 1);
– срабатывание будильника во вторник (2 _ _ 1);
– срабатывание будильника в среду (3 _ _ 1);
– срабатывание будильника в четверг (4 _ _ 1);
– срабатывание будильника в пятницу (5 _ _ 1);
– срабатывание будильника в субботу (6 _ _ 0);
– срабатывание будильника в воскресенье (7 _ _ 0);
– яркость свечения ламп от 0 до 20 (8 _ 05);
– почасовой сигнал с 9:00 до 21:00 (9 _ _ 1).
Вот так выглядит эта красота в темноте
В итоге имеем красивую вещь, сделанную своими руками. В будущем возможно сделаю другие часы в другом корпусе, есть одна задумка.
Всем спасибо за внимание.
Опять захотел собрать такое.
Я всё хочу часы с жпс коррекцией… но не доходят руки
Я тоже собирал часы Тимофея Носова, часы-шарманка на ИН-12, но в корпус еще не оформил.
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С ними главная засада — деградация перегревающегося катода, если долго горит одна и та же цифра. Проблема нивелируется при мультиплексном управлении (старые схемы — или вот как здесь), и практически полностью исчезает в хороших прошивках для микроконтроллеров (не просто гасит цифру, а периодически «сдергивает» тление, создавая «волну» перебором всех цифр).
Печально., раньше возможности не было, но было куча времени, а теперь наоборот((
лучше про корпус расскажите, как и чем это пилилось.
Для Нового года есть сюрприз — показывают кратковременно 24 00 00 потом 00 00 00.
Но тогда как они определяют факт Нового года? Или вы счётчиками делите дальше, чему сутки (дни, месяцы и т.д.). Счётчики, по идее, можно даже разному количеству дней в месяцах обучить, если диодами и перемычками… Только не говорите, что в 1979 году всё это делалось на микропроцессоре… А на рассыпной логике делать годовой календарь, да ещё и с високосностью — это офигеть… А как тогда это всё устанавливать после просадки напряжения?
Схема состоит из кварцевого термокомпенсированного генератора на 4 МГц, далее делители на триггерах и счётчиках до 1 Гц и потом декадные счётчики на кольцевых регистрах, сделанных на двойных триггерах… Дешифраторов, как таковых нет. Ключи на транзисторах КТ315Г. С того времени остался только черновик схемы.
ИЕ2 и ИЕ5 там тоже есть в делителе частоты кварцевого генератора с 4 МГц до 1 Гц. Главная причина применения серии 134, в том, что её делали в соседнем цехе :)
А они с 1979 года непрерывно включены или были периоды, когда они не работали и просто лежали?
А индикаторные лампы за это время меняли?
Любая технология — это лишь инструмент, который имеет свою сферу применения.
Все возможно, а иногда и просто необходимо. Но в данном случае, как и во многих других — бессмысленно.
Спринт наиболее простой для обучения с нуля для частника, имхо. Кто-то на нем и останавливается, а кто-то идет на диптрейс и далее. А в организациях сразу сажают за кады.
Лично мне спринта за глаза. Единственное, чего не хватило, хотел 8-ми слойную плату нарисовать. Но задача была чисто от скуки, отказался.
Рисовать платы «маркером», но с использовнием компьютера? Все также рисовать без привязки к схеме, чисто по памяти?
Про 8 слоев — поулыбался.
Нарисовать плату с десятком светодиодов — много памяти не требуется.
Понимание того, КАК НАДО, приходит далеко не сразу. И редко кто учится на ошибках других.
у него есть одна беда для новичков — если вдруг не нашлось в библиотеке нужной детали — придется ее рисовать сначала.
На самосборном Орион 128 была программа, типа Sprint layout, попроще, само-собой, печатку для схемы на 50 элементов считала около минуты, потом можно было править и оптимизировать.
А рисовалось все обрезком медицинской иглы, припаянной к плакатному перу в перьевой ручке — пара капель цапона в иглу в путь! Между выводами 155 серии, шаг 2, 5мм, нормально проводилось 3 дорожки, 2 — вообще без проблем. Не просто от руки, а в приспособе — линейка на ножках высотой +1мм к толщине платы — ставилась над платой и по ней рисовали линии. У меня такая стояла жестко по диагонали площадки примерно 10х15см.
А спринт лэйаут — это решительный шаг назад, хоть и написан много позднее
Правда, сейчас мало кто умеет в накрутку…
А про «серия + трухол + панелька» — даже смешно.
Сдуть проц и переставить на другую плату, тоже вопрос пары минут. Зато гарантировано никаких глюков с окислами на цангах и других «прелестей» с панельками.
Скажите десять изделий — серия? Сто — серия? Поддержка пяти десятков своих изделий по филиалам — как? А если это финансово оправдано? А если клиент платит (причём, хорошие деньги) за гарантированную выездную поддержку ваших изделий? Будете в поле (в колодце / под дождём / в вентшахте) сдувать проц? Как, чем? Или достанете заранее прошитый в дип-исполнении из кармана и в панельку воткнёте?
Словом, не всё однозначно, ситуации разные бывают. Где-то проще изделие подменить и спокойно ремонтировать, где-то проще использовать панельки. Если серия из миллиона изделий — то может быть и так, что дешевле менять всю плату: сдувание и пайка вручную монтажником выйдет дороже.
И уж тем более, делая на продажу, я не буду закладывать такую мину, как панелька! Никакого финансового оправдания этому быть не может.
Только ISP разьем. Все равно оплата за выезд взимается.
И не передергивайте, речь про пересадку проца была в контексте его использования в другом проекте.
Если действительно хорошо — то нормальная практика — менять устройство целиком или модульно, а не втыкать-вытыкать процессор.
И вообще, если проблема не единоращовая и решается заменой микросхемы, «запасной, из кармана» — то что-то не так пошло на уровне проектирования
Если он больше не нужен.Вынуть и зашить в отдельном программаторе как-то проще.
2) если устройство массовое — то внезапно есть программаторы и «панельки» для смд микросхем
3) вместо разъема вполне достаточно контактных площадок и подпружиненных контактов со стороны программатора
4) если устройство сложное — то нормальной практикой считается сначала залить диагностическую прошивку, удостовериться что вся периферия работает и после жтого заливать уже серийную прошивку. Это тоже делать выниманием микросхемы дважды?
Я ничего не имею против панелек в любительской разработке, т.к. можно случайно сжечь МК и менять его в панельке проще, чем перепаивать на односторонней плате. Но вот в «серию» панельки бы никогда не пустил. Был опыт спектрума, где основные микросхемы (процессор, контроллер НГМД, ПЗУ) стояли в панельках — так «отходили» частенько.
Буржуйские панели конечно намного лучше, но количество установок у них тоже весьма ограничено.
Лучшими помнится были цанговые, но они что тогда что сейчас весьма дорогие.
Пока напишешь и отладишь прошивку, порой пару десятков раз заливаешь её в МК.
И отсуствие ISP в таком случае просто беда, если на плате нет под него места, то подпаиваешь ISP проводами, а не дёргаешь МК из панельки.
PIC-и выпускаются и продаются в любых корпусах, откуда вы взяли, что они раритет?
Во-первых, ИН-1* (по ИН12 не уверен, но совершенно точно ИН14 и ИН16) конца 80-х-начала 90-х годов были уже с честной настоящей цифрой «5», а не с перевёрнутой «2», как в ранних моделях. Смотрится лучше.
Во-вторых ИНС-1 по цвету и по диаметру зрительно, всё-таки, смотрится не так гармонично. Слишком большая. Наверное, даже МН-3 или ТН-0,3 смотрелась бы органичнее.
По схемотехнике — не очень логично иметь часы, постоянно привязанные к сети адаптером питания, но с программной повышайкой. Тут уж либо
трусделать их портативными и с аккумулятором, либо привязываться к розетке и нормально питать.
По программной части — тут индустрия Nixie Clock ушла дальше всего: уже есть и ШИМ-регулировка яркости (включая плавную смену цифр, регулировку общей яркости, в т.ч. и привязанную к освещённости помещения) и прочие спецэффекты.
И, да, конкретно этой реализации не хватает элемента часовой точности. В самом простом случае, это RTC, в лучшем же — привязки к GPS или NTP, а это в Nixie Clock тоже уже давно реализовано.
Всё сказанное ничуть не умаляет достоинств описанного проекта. И, да, обзору не хватает технологической дополненности: как выбирали дерево в корпусе, как выбирали пазы под стекло — вручную? фрезером?
В смысле, лампа-то практически одна и та же, что по размерам (почти), что по характеристикам, что по цоколёвке. Просто первые делались в УССР, в Ровно, а вторые — в Москве, МЭЛЗ. Вот у вторых «пятёрка» точно была правильная. А Газотрон, да, судя по всему, использовал только перевёрнутые «двойки».., во всяком случае, подтверждений обратному я не нашёл в интернете…
У меня был на одном диоде (одном на каждую квартиру).
Пишут, что даже на реле были.
Слева на фото круглая коробочка
Если посмотреть внимательно, то по вашей ссылке другая полярность диодов, в отличие от схемы выше. Это в ней и смутило, т.к. тиратрон тут оказался включенным в обратную сторону.
Кстати говоря, у меня был блокиратор только на одном диоде, но старый телефон с механическим звонком все равно работал. Теперь задумался — а как? Может в более современных (из механических) аппаратах была своя разрядная цепочка…
Только ленивый не найдёт. Вот. Или вот. Любой поисковик помогает. Даже этого ресурса :)
Его LabKit найдёте легко.
Брал пару наборов, один сумел собрать 10-летний ребёнок, до этого ни разу ничего не паявший.
Мы с ним, вообще, из одного города, оказывается.
Тогда стремились соскочить с газоразрыдников и переходили на люминисцентные или лепили большие 7ми-сегментники из светодиодов, а сейчас обратная волна пошла. Мода — она такая… И за это старье вполне себе реальные бабки магазины требуют.
Многие сейчас не умеют паять облуженным жалом с припоем, а суют пруток припоя под перегретое сухое жало.
Думал, думал, как всё красиво скомпоновать, а тут чото нашло, и за вечер на макетке собрал на ардуине и модулях. Из нестандартного — время выставляется через блютуз со смартфона.
а) не газоразрядные индикаторы а светодиодные сборки
б) не неоновая лампочка, а светодиоды в двоеточие
в) не PIC, а ардуина на Атмеле
г) не деревянный корпус, а пластиковый
д) не печатная плата, а монтажка
— Да, Семочка, да. Правда. Только не три дня назад, а неделю уже как. Да. И не Абрам Семёнович, а Лазарь Моисеевич. И не в лотерею, а в карты. И не «Волгу», а всего лишь три рубля. И не выиграл, а проиграл.
А фотки, в темноте которые, просто шикарные!
Киберпанкъ немножко портит только анахронизм с шестигранниками, заклёпки должны быть более стилизованные, и тогда можно сразу на
‹Титаник›‹Наутилус›;)
Я бы паз для стекла (а может и всё внутреннее пространство) чёрным закрасил.
Смотрелось бы аккуратнее и загадочнее.
И двоеточие вместо точки, наверное, смотрелось бы естественнее.
Автор сподвиг меня вернуться к брошенной схеме. :)
Может знает кто где можно не сильно дорого купить 8 штук ИН18, а то на ебее цена за 8 штук 25к :)
или на митинском (если Вы в. МСК)
Литий потянет?
наверное можно собрать тоже самое через малинку и i2c extender?
с вайфаем, будильником, синком по ntp и gps-у :)
Фигня, а не корпус.
Вот корпус www.thingiverse.com/thing:1648415
Фигня, а не корпус.
Стыдно товарищ.
radiokot.ru/konkursCatDay2017/03/
Моя статья на Радиокоте.)
Пожалуй лучшее что видел за год.
Спасибо.
я лично считаю, за жадного до денег человечка…
www.labkit.ru/html/clock?id=475
Я брал набор, пришло и работает.
Интересно получилось.
присмотрелся, какие-то там лампочки бездушные китайские. не понял что там внутри, обычный сегментный индикатор что-ли?
В первом наборе тоже индикатор наш, ИВ-18, в калькуляторах использовался.
спасибо за разъяснения.
ИВ (которые накальные) тоже прикольные, но до сего дня они практически не дожили.
Ну и газоразрядные индикаторы на сегодняшний день колхозом смотрятся.
Матрицы с MAX7219 и ESP8266 наше всё, получаются отличные интернет-часы с анимацией.
Из множества существующих проектов(делал несколько вариантов) остановился на этих
А из простеньких на TM1637 понравились эти
И в тех, и в других имеется веб-интерфейс для настройки
Ещё интересный проект(сделал жене на кухню) — таймер-часы
Один
Второй — этот даже лампы сам колхозит.
печатногосветодиодного дела у них на западе…
Ликси — это как никси, только ликси.
И еще. Можно исходник программы? Хотелось бы убрать ненужный 0 когда часы отображают ноль в десятках часов.
Спасибо. Очень хорошая разработка!
… конечно можно купить и наслаждаться, но, интересно полностью своими руками!
ЛУТ был освоен с пары заходов, попалась удачная бумажка (подарочная обёрточная бумага, тонкая, около 60 гр плотности, мелованная, печатал на белой стороне где нет рисунка), 3 мин. утюг на максимальной громкости, рисунок сходит в воде без остатка! ничего не подрисовывал.
… макет платы чуть подкорректировал на свой вкус, добавил толщину некоторым дорожкам и пятакам, добавил контактные площадки некоторым деталям, можно вместо выводных ставить smd, на мой взгляд разъёмы PLS и PBS ставить удобнее угловые.
сверлил китайскими сверлами с помощью «китайского дремеля», станочек на скору руку собрал из дсп + для дремеля прикупил за 50р. 2 направляющие на шариках + два пластиковых зажима 50мм для сантехнической трубы (идеально подходит к машинке).
Сборка не представляет труда, платы покрасил из балончика матовой черной краской,
PIC прошивал на стареньком CHIP PROG — 2 (LPT), правда не с первого раза получилось, по неопытности наткнулся что под 7-кой и с PCI платой расширения он не шьёт… выход один, XP и материнка с физическим LPT.
… завелись часики не сразу, не было полной яркости, при первом включении HV было = 130V. использовал в преобразователе аналоги BYV26C и IRF840, заменил на них, и все стало хорошо ))
… решил немного украсить — из платы от старого CD-ROM`a вырезал фальш-панель, с овальными отверстиями под лампы, кнопки сидюка решил оставить, проводочками продублировал кнопки с платы. Панель крепится к основной плате ламп, корпус решил попробовать отлить из гипса, формочку лепил из картона и скотча, фактуру камня даёт мятая алюминиевая фольга… Высохнет, чем нибудь красивым покрашу, а пока, фото как есть…
… первый блин )
Сыну подарили такой набор. Мы его собрали. Лампы не горят. Померили напряжение на ибп вместо 200В всего 19В. В чем может быть причина?
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