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28 типов аккумуляторов в одном обзоре


После стольких обзоров аккумуляторов решил я свести их все в одну большую статью. Здесь не будет лишней информации, только осмотр, тесты, сравнения и небольшие комментарии касательно каких либо особенностей, замеченных в процессе тестов.
Внимание, ОЧЕНЬ большой объем трафика!!


Несколько лет назад у меня уже был подобный обзор, но прошли годы, парк моих измерительных приборов расширился, да и я за это время получил некоторый опыт общения с различными аккумуляторами. Собственно самое главное то, что теперь тесты проводятся так, что можно провести наглядное сравнение любых проверенных аккумуляторов друг с другом в любых режимах.

Для начала несколько уточнений:
1. В обзоре представлены только оригинальные аккумуляторы, хорошие, плохие, не важно, но они оригинальные.
2. Почти все аккумуляторы тестировались парами, исключение составляют Samsung INR18650-20S и Samsung INR21700-50E, они у меня были только в одном экземпляре.
3. Почти все аккумуляторы куплены на nkon.


Оглавление:

Вступление
Определение даты производства аккумуляторов

Высокотоковые
Murata US18650VTC4
Murata US18650VTC5A
Murata US18650VTC5D
Samsung INR18650-20S
Molicel INR18650-P28A
LG ICR18650-HB3
Сравнительные графики

Средний класс
Murata US18650VTC6
Murata US18650VTC6 Red
Samsung INR18650-25R
Samsung INR18650-30Q
LG ICR18650-HE4
LG INR18650-HG2
LG INR18650-HG2L
Сравнительные графики

Высокоемкие
Samsung INR18650-35E
LG INR18650-MH1
LG INR18650-MJ1
LG INR18650-M36
Panasonic NCR18650G
Panasonic NCR18650BD
Sanyo NCR18650GA
Сравнительные графики

Всё остальное
Samsung ICR18650-22P
Samsung ICR18650-26F и ICR18650-26H
Samsung INR21700-50E
Samsung INR21700-40T
LG INR21700-M50T
Molicel INR21700-P42A
Sanyo NCR20700B
Сравнительные графики

Вступление


Описание тестового оборудования и методики тестирования.
Разные аккумуляторы требуют разного оборудования для тестирования, в итоге список оборудования получился довольно большим:
1. Электронная нагрузка ZKE EBC-A10H. Универсальная нагрузка, использовалась в тестах аккумуляторов с максимальным током до 10 Ампер.
2. ZKE EBC-A20, то же самое, но с током до 20А
3. ZKE EBC-A10, то же самое, но использовалась как вспомогательная, подготовка аккумуляторов для тестирования.
4. Самодельная электронная нагрузка с током до 30А
5. Самодельная электронная нагрузка с током до 40А
6. Зарядное устройство, предварительный тест, т.е. заряд, разряд, заряд. Измерение емкости при разряде током 500мА.
7. Измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов
8. Тепловизор, для измерения температуры. Температура измеряется перед самым отключением по минимально установленному напряжению.
9. Мультиметр, используется в некоторых тестах для измерения напряжения на аккумуляторе и построения графика.
10. Держатели аккумуляторов, 10А и 20А версия. Все держатели имеют четырехпроводное подключение как наиболее корректное, более мощный держатель используется и при тестах с токами до 36А
11. Спичечный коробок, просто как талисман, помогал морально :)



В процессе тестирования я попытался несколько «стандартизовать» методику, потому чаще всего она выглядит так:
1. Осмотр, форма контактов, дата выпуска.
2. Измерение, взвешивание. На этапе взвешивания аккумуляторы нумеруются и дальше тесты соответствуют номерам аккумуляторов.
3. «Тренировочный» цикл с измерением емкости. Я не сторонник такого понятия как «тренировка» для литиевых аккумуляторов, но чтобы не было «прений» по этому поводу, решил его проводить. Кроме того, результат измерения емкости полученный при этом, близок к результатам получаемым при помощи зарядных типа «Опус» и подобных, т.е. немного завышен.
4. Тест заряда, показывает сколько времени занимает полный заряд (после разряда током 0.2С) нового аккумулятора штатным током и повышенным (если таковой оговорен).
5. Тест на разряд, обычно токами — 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10А, 15А, 20А, где С = заявленная емкость аккумулятора, например для аккумулятора на 2600мАч тест током 0.2С будет соответствовать 520мА. Некоторые аккумуляторы тестировались токами 12А, 8А, из-за не совсем удобного распределения теста по заявленной емкости.
6. При токах близких к максимальным измерялась температура, естественно понятие «максимальный» у каждого аккумулятора своё.
7. Измерение внутреннего сопротивления, либо сразу после получения и после «тренировочного» цикла (первые аккумуляторы), либо после получения, после «тренировки» и после всех тестов.
8. В некоторых случаях проводилось сравнение с аккумуляторами близкими по классу.

Все аккумуляторы будут разделены на четыре категории:
1. Высокоемкие аккумуляторы, для формфактора 18650 это емкость более 3000мАч, у таких аккумуляторов упор сделан на максимально возможную емкость, ток разряда обычно до 2С, в редких случаях до 10А.
2. Средний класс, или так называемые «универсалы». Наиболее интересный класс, сюда входят модели с длительным током разряда до 20А включительно, имеют широкую сферу применения, как для электротранспорта, так и для инструмента, электронного парения. Емкость чаще всего около 3000мАч.
3. Высокотоковые, не блещут большой емкостью, но имеют длительный ток разряда более 20А, предназначены чаще для мощного электроинструмента и нагрузок с большим длительным током.
4. Все остальное, например просто бюджетные модели, которые не отличаются ни емкостью, ни током или размера отличного от 18650.

Деление условное, но на мой взгляд наиболее понятно отражающее реальность
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Определение даты производства аккумуляторов


Для определения даты выпуска можно пользоваться как табличками, так и калькулятором. Все таблички, кроме аккумуляторов Molicel, были взяты отсюда.

Дата выпуска аккумуляторов Sony / Murata
Если присмотреться, на боковой грани аккумулятора мы увидим две строки надписей. Дата производства Li-ion аккумуляторов Sony / Murata зашифрована в последних пяти символах второй строки:


Дата выпуска аккумуляторов Samsung SDI
На Li-ion аккумуляторах Samsung мы можем видеть три строки с надписями. Дата производства аккумулятора заложена в третьей строке – последние 4 символа.


Для новых аккумуляторов Samsung, у которых код находится под термоусадкой принята следующая расшифровка:
L — номер линии производства
0 — номер модели
H — год выпуска: Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011, C-2012, D-2013, E-2014, F-2015, G-2016, H-2017 и т.д…
B — месяц выпуска: 1-январь, 2-февраль, 3-март, — A – октябрь, B – ноябрь, C – декабрь

Дата выпуска аккумуляторов Samsung SDIEM
Как и у аккумуляторов Samsung SDI у элементов Samsung SDIEM дата выпуска зашифрована в третьей строке в надписи на аккумуляторе, но в серии SDIEM другое обозначение месяца выпуска.


Дата выпуска аккумуляторов Molicel


Дата выпуска аккумуляторов LG
Дата выпуска промышленных Li-ion аккумуляторов LG заложена во второй строчке текста, нанесенного на аккумулятор.


Дата выпуска аккумуляторов Panasonic и Sanyo
На оригинальных японских аккумуляторах Panasonic рядом с минусовым контактом есть четыре цифры (также может быть три цифры и одна буква) – именно в этой маркировке и скрывается дата выпуска аккумулятора:

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Высокотоковые аккумуляторы



Murata US18650VTC4

Ссылка
Относительно старая модель аккумуляторов, но тем не менее если цена устраивает, то вполне имеющая право на жизнь.
Емкость около 2000мАч, ток нагрузки до 30А.


Цвет корпуса привычен для аккумуляторов Sony/Murata, хотя наверное проще писать Murata, потому как они сейчас производятся только под этим бредом.
Выпущены аккумуляторы 20 мая 2018 года


Массогабаритные характеристики, ничего примечательного


Тесты
Тренировочный цикл


Время заряда при токе 0.5С составило 2 часа 13 минут


При токе 1С быстрее почти в два раза, фаза CV немного затянута


Ток разряда — 0.2С, 0.5С, 1С, 5А, 10А, 15А и 20А


Температура при токе 10, 15 и 20А


То же самое для второго аккумулятора



Кому-то может показаться странным, что при токах 10-20А аккумулятор отдает больше чем к примеру при токе 5А. Это нормально, более того, именно так и должно быть, о чем указывается в даташите, сказывается влияние саморазгрева аккумулятора.


Тест под током нагрузки 30А
1, 2. Нагружаем аккумулятор, измеряем падение на проводах, вносим коррекцию в настройки нагрузки.
3, 4. Результаты для первого и второго аккумулятора


Соответственно нагрев, почти 108 градусов у второго аккумулятора, немало…


Кроме того в процессе снял график падения напряжения в ходе теста


После издевательств над аккумулятором сопротивление заметно подросло



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Murata US18650VTC5A

Ссылка

Вообще логически, ну или хронологически, здесь должен быть аккумулятор Murata US18650VTC5, но у меня его не оказалось, потому будет обновленная версия — VTC5A

Отличие от VTC4 в емкости, здесь она уже около 2500мАч, при тех же нагрузочных характеристиках


Конструкция и внешний вид идентичны, дата выпуска согласно коду 5AA13AF04S, 2018год, июнь, 4 число


Весят почти на 3 грамма меньше чем VTC4


Тесты
Простое зарядное показало более чем 2600мАч


Тесты проводились при разряде до 2.5В, хотя аккумуляторы можно разряжать и до 2 Вольт, но тест показал что разница очень несущественная, около 60мАч


Ну и основные тесты — 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А


Нагрев при токе 10, 15 и 20А


Второй аккумулятор



Если у VTC4 емкость при больших токах росла, то здесь все классически и все соответствует моим тестам.


Разряд током 30А


Температура первого и второго аккумулятора, а также общее термофото стенда во время теста.


Сопротивление до всех тестов



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Murata US18650VTC5D

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Если так можно выразиться — обновленная версия обновленной версии, т.е. сначала был VTC5, потом VTC5A, а затем VTC5D, хотя на самом деле это не совсем корректно так как емкость у данного аккумулятора выше чем у VTC5 и составляет 2800мАч при тех же нагрузочных возможностях.


Вообще данные аккумуляторы являются относительно новыми, имеются и небольшие конструктивные отличия в районе минусового контакта, теперь там есть круговая выштамповка. Дата выпуска — середина ноября 2018 года.


Весят почти как VTC4 и меньше чем VTC5A


Тесты
Обычное зарядное показало около 2900мАч, неплохо


Тест — 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А


Температуры примерно как у VTC5A, термофото 10, 15 и 20А


Второй экземпляр



И соответственно тест током 30А. Все также как у VTC5A, но на самом деле лучше так как разряд длился дольше из-за большей емкости.



Сопротивление до тестов. после «тренировки» и в конце



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Samsung INR18650-20S

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Довольно старая, но все равно актуальная модель аккумуляторов, по сути аналог VTC4.
Емкость 2000мАч, ток также до 30А


Дата выпуска ноябрь 2017, данный аккумулятор прислан мне одним из постоянных читателей.


Осмотр, габариты, вес. Отмечу очень низкое внутреннее сопротивление, около 7.5мОм, что редкость для аккумуляторов 18650.


Тесты
Вспомогательное зарядное показало чуть больше чем 2100мАч


Также отмечу очень крутую зарядную характеристику, током 0.5С аккумулятор заряжается чуть больше чем за 2 часа


Токами 1С и 2С заряд чуть затягивается, но все равно этот аккумулятор реально зарядить менее чем за 40 минут


Разряд происходит очень красиво, в конце резкий спад напряжения из-за чего аккумулятор имеет большую отдачу в Втч


С температурой также все очень неплохо, результаты при токах 10, 15 и 20А.


При 30А результаты также приятно удивили.


Но больше удивила температура, всего 84 градуса. Отчасти это из-за малой емкости, аккумулятор просто не успевает прогреться.



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Molicel INR18650-P28A

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Малоизвестный, хотя и довольно крупный производитель аккумуляторов, фирма E-One Moli Energy.
Данная модель изначально позиционируется как высокотоковый аккумулятор повышенной емкости, ближайший аналог — VTC5D.
Емкость заявлена 2800мАч, ток до 35А.


Согласно маркировке 2J327 аккумулятор выпущен 27 марта 2019 года. Как и у Murata имеется аналог их матрикс кода, уникального для каждого аккумулятора.



Тесты
На простом зарядном аккумуляторы выдали около 2900мАч


При токе заряда 1С полностью зарядились за 1 час 11 минут, неплохой, но не рекордный показатель.


Разряд токами 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А


А вот температура повыше чем у VTC5D, ток 10, 15 и 20А


У второго все примерно также



При токе 30А аккумуляторы набрали более 100 градусов не достигнув полного разряда, потому тест был остановлен.



После остывания аккумуляторы были полностью разряжены, емкость около 2660мАч


Внутреннее сопротивление



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LG ICR18650-HB3

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Данные аккумуляторы распространены заметно меньше остальных, а кроме того занимают спорное положение в распределении по классам. Дело в том что по максимальному току они всего чуть чуть больше чем 20А, но дело еще в том, что так как у них емкость всего 1500мАч, то их 22А это эквивалент 15С, что куда больше подходит высокотоковым.


Термоусадка имеет серый цвет, что редкость, дата выпуска конец февраля 2017 года.



Тесты
А вот первый прогон показал, что емкость заметно выше заявленной даже с учетом погрешности измерения простым зарядным.


Время заряда при токах 0.5С и 4А.



Аккумуляторы имеют очень хорошую форму разрядной кривой, где большую часть времени идет работа при большом напряжении.
Тест при токах 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 5, 10, 15 и 20А. Из-за малой емкости и большого максимального тока пришлось провести 8 тестов.


Температура при токе 20А около 90 градусов, что больше подходит «среднему классу»


Второй аккумулятор



Сопротивление до тестов, после тренировки и в конце



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Сравнительные графики


Чтобы легче было понять, какие аккумуляторы лучше, я сделал несколько сравнительных графиков, в которые вошли вышеприведенные модели.
Для начала ток 0.2С, т.е. базовый ток для измерения емкости. Понятно что для подобных аккумуляторов его использовать смешно, но ничего не поделаешь, здесь проявляется то что заявлено. Некоторые аккумуляторы при таком токе допускают разряд до 2.0 Вольта.
Murata US18650VTC4 — красный
Murata US18650VTC5A — оранжевый
Murata US18650VTC5D — желтый
Samsung INR18650-20S — зеленый
Molicel INR18650-P28A — голубой
LG ICR18650-HB3 — синий


При токе 10А картина уже немного интереснее, впереди уверенно держатся VTC5D и его конкурент Molicel INR18650-P28A.


При 20А распределение примерно такое же, т.е. если надо дешево, берем 20S, он примерно как VTC4, но часто стоит дешевле, если надо максимум любой ценой, то Molicel или VTC5D, если оптимально, то наверное это VTC5D, к сожалению HB3 не выдерживает конкуренции, ну или для совсем экономных :(

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Средний класс



Murata US18650VTC6

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Не менее популярные аккумуляторы VTC6, хотя в этом плане они наверное все таки отстают от более известных 30Q и HG2.
3000мАч, ток до 20А.


У меня были две пары данных аккумуляторов, результаты приведены для более новых, дата выпуска 2018год, 18 декабря, но в конце я сравню их с предыдущими.


Массогабаритные параметры, внизу пара «старых»


Тесты
Простое зарядное показало целых 3200мАч


Реальные результаты также очень даже неплохие, при токе 0.2С емкость всего немного не дотянула до 3100мАч


Так как аккумуляторы не высокотоковые, то уже при 20А температура перевалила за 90 градусов, результаты для тока 10, 15 и 20А


Второй аккумулятор



Результаты новых аккумуляторов немного лучше чем у предыдущих, выпущенных 27 августа 2018, но здесь сложно судить потому как такую разницу могла дать даже другая температура воздуха.


Внутреннее сопротивление до тестов, после «тренировки» и в конце



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Murata US18650VTC6 Red

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Весьма оригинальные аккумуляторы. Фактически это Murata VTC6. но с другим цветом термоусадки, характеристики те же что у VTC6 — 3000мАч, ток до 20А, дата выпуска не указана.


Кроме того в магазине есть лот где можно выбрать и другие цвета.


Массогабаритные параметры как у VTC6


Тесты
Емкость при первой проверке такая же


Время полного заряда при токе 1С составило 1 час 18 минут, не очень быстро.


Тест токами 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А


Температура немного выше чем у VTC6, ток 10, 15 и 20А


Второй подопытный



В сравнении с обычными VTC6 при токе 0.2С результаты идентичны, при больших токах красные намного отстают.


Сопротивление



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Samsung INR18650-25R

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Ну про эти аккумуляторы можно сказать — классика как она есть. На самом деле они просто популярны, хотя реально они не сильно то и блещут характеристиками. Некоторых думаю удивит, что я отнес их к среднему классу, а не к высокотоковым, но максимальный длительный ток для них как раз 20А, а емкость при этом всего 2500мАч.


Согласно маркировке TIZ1 дата выпуска первая неделя декабря 2018 года



Тесты
Тренировочный цикл показал около 2700мАч, но разбег между аккумуляторами как-то великоват.


Заряд током 0.5С занял 2 часа 9 минут, неплохо


Аккумуляторы допускают заряд током 4А, в этом заряд длился 53 минуты.


Тест током — 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А


Еще одно подтверждение того что аккумуляторы относятся к среднему классу, температура в 93 градуса уже при токе 20А.
Тест 10, 15 и 20А


Второй аккумулятор показал почти те же результаты



Внутреннее сопротивление



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Samsung INR18650-30Q

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Лично на мой взгляд это наиболее интересные аккумуляторы в этом классе, емкость 3000мАч, ток до 20А. К сожалению их часто подделывают, потому лучше покупать в проверенных местах.


Дата выпуска ноябрь 2017 года



Тесты
«Тренировочный» прогон показал около 3180мАч.


Более корректные тесты проводились при токах — 0.2С, 0.5С, 1С, 5, 10, 15 и 20А


Температура при 10, 15 и 20А, видно что при максимальном токе температура превысила порог в 90 градусов, все таки многовато.


У второго аккумулятора при малых токах результаты чуть отличались, не несущественно.




Но по емкости все совпало с данными производителя, а по температуре оказалось даже лучше.


Сопротивление перед тестами



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LG ICR18650-HE4

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В сравнении с другими аккумуляторами данные «цыплята» не так известны, хотя и полностью соответствуют «среднему классу». Емкость 2500мАч, ток до 20А, что совпадает с более знакомыми Самсунг 25R.


Дата выпуска 276 день (начало октября) 2018 года



Тесты
Первый прогон показал на 200мАч больше чем заявлено


Для аккумуляторов заявлен штатный ток заряда 0.5С и максимальный до 4А



Но даже при нормальном тестировании аккумуляторы при токах 0.2С и 0.5С показали более заявленных 2500мАч, при 1С, 2С, 10, 15 и 20А результаты не сильно хуже.


Температура при 10, 15 и 20А, под максимальным токам почти добрались до сотни, довольно много.


Второй аккумулятор



Внутреннее сопротивление с трех тестовых точках



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LG INR18650-HG2

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Одни из самых популярных, хотя и не самые лучшие, среднетоковые аккумуляторы, в простонародье известные как «шоколадки» и наверное самые подделываемые.
3000мАч, ток до 20А.


Дата выпуска согласно маркировке «R299» — 2018 год, конец сентября/начало октября, т.е. 299 день года.



Тесты
В тесте простым зарядным показали на 140мАч больше номинала


Поддерживают обычный заряд током 0.5С, так и ускоренный 4А



Тест токами — 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А. Емкость 3000мАч показали только при самом малом токе.


Температура при 10, 15 и 20А, очень даже немало, почти 97 градусов


Второй аккумулятор показал идентичные результаты



Сопротивление в трех тестовых точках



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LG INR18650-HG2L

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Новинка от компании LG, доработанная или «оптимизированная» версия популярных HG2, стали они лучше или хуже, сложно сказать, но что-то изменилось однозначно.
Даташит не нашел, но есть текстовое описание в виде цитаты
Основные характеристики:
Ёмкость мин: 2950 mAh у стандартных HG2 — 2900mAh
Напряжение номинальное: 3,6В
полный заряд: 4,2В
полный разряд: 2В у стандартных HG2 — 2,5В
Максимальный непрерывный разрядный ток — 20А
Максимальный зарядный ток — 4А
Температура заряда: 0 to 50C
Температура эксплуатации: -20 to 75C
Внутр. сопротивление (импеданс 1кГц): < 20мОм
Размеры: 18,4 х 65,2 мм
Вес: 49гр у стандартных HG2 — 47гр
Циклы заряд/разряд: падение емкости до 60% от номинала после 200 циклов при разряде током 20А — у стандартных HG2 эти значения 70% и 250 циклов соответственно

Также есть описание на англоязычном форуме
LG18650HG2L — сравнительно недавно выпущенный аккумулятор LG Chem. Это отличный конкурент широко распространенному Sony VTC6. Это лучше с точки зрения скорости разряда, способной к 20А непрерывно, и имеет ту же самую емкость как VTC6. В отличие от своего старшего брата, коричневого LG HG2, он лучше и не провисает по напряжению так, как старый LG HG2. Эта батарея в основном используется для устройств с высоким потреблением тока, таких как электронные сигареты, фонарики или электроинструменты.

В моем случае имеем на самом деле те же HG2, но с наклейкой, дата выпуска 30 января (364 день) 2017г, буквально за 1 день до конца года.


Можно было бы подумать что это особенность маркировки, но аккумуляторы с такой маркировкой бывают и в обычном для HG2 цвете


При этом существуют именно с индексом L


Но ключевое внешнее отличие у них не в маркировке, а в специфической выштамповке на минусовом контакте, которой нет у HG2.


В остальном обычные аккумуляторы.


Тесты
При первом же прогоне показали емкость заметно меньше чем у HG2


Время заряда током 0.5С


Разряд токами 0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 10, 15 и 20А, реальная емкость все таки 2900мАч


Нагрев при 10, 15 и 20А, все примерно как у HG2


Второй аккумулятор



Интересно что при относительно малых токах HG2 заметно впереди, но при токе 20А результаты уже почти равны.


Сопротивление в трех тестовых точках



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Сравнительные графики


Этот класс аккумуляторов хорошо подходит как для мощных нагрузок, так и для небольших имея обычно емкость около 3000мАч за исключением 25R от Самсунг и HE4 от LG, емкость которых 2500мАч. Я называю их «универсальными» аккумуляторами и на мой личный взгляд это хорошо отражает их роль в «пищевой цепочке».

Первый тест током 0.2С.
Murata US18650VTC6 — красный
Murata US18650VTC6 Red — оранжевый
Samsung INR18650-25R — желтый
Samsung INR18650-30Q — зеленый
LG ICR18650-HE4 — голубой
LG INR18650-HG2 — синий
LG INR18650-HG2L — фиолетовый


Ток 10А куда более интереснее чем предыдущий тест и здесь уже проявляются лидеры, с небольшим отрывом идет VTC6, но буквально рядом с ним VTC6 Red и 30Q, остальные отстают уже заметнее. 25R и HE4 идут почти наравне, но уже с сильным отставание из-за малой емкости.


Ток 20А максимален для аккумуляторов данного класса, по крайней мере длительный, кратковременно их можно нагружать и больше. Зато такой режим реальнее показывает кто на что способен.
А собственно в расстановке сил ничего не изменилось, VTC6 и 30Q все также впереди.

Ну а дальше надо смотреть, если бюджет ограничен, то вполне можно взять 25R, ну или HE4, но он похуже в плане отдачи Втч. HG2 болтаются где-то в серединке, ну а если денег хватает, то что VTC6, что 30Q будут отличным выбором. Как вариант, можно взять Molicel INR18650-P28A, хотя он из высокотоковых, но по цене может попасться не сильно дороже показанных здесь.

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Высокоемкие аккумуляторы



Samsung INR18650-35E

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Раздел высокоемких открывает модель от Самсунга, не топовый, но весьма неплохой представитель данного класса.
Емкость 3400мАч, ток до 8А длительно и до 13 кратковременно.


Дата производства предположительно январь 2016 года



Тесты
Данные аккумуляторы часто продают как 3500мАч, на самом деле даже простое зарядное показывает емкость не сильно выше этой.


В реальности емкость даже при токе 0.2С составляет 3400мАч, с толку сбивает маркировка с числом 35.
Токи — 0.2С, 0.5С, 1С, 6.8, 8 и 10А


6.8А, 8А и 10А


Второй, здесь нет теста при 10А



Сопротивление при получении



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LG INR18650-MH1

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Данные аккумуляторы попадают в данный сегмент буквально «впритирку», потому как имеют емкость всего в 3200мАч, хотя ток у них до 10А.


Выпущены аккумуляторы прямо перед Новым годом, 362 день 2017 года



Тесты
«Тренировочный» цикл, 3330мАч


Током 0.5С заряжаются больше чем 2.5 часа, для емких аккумуляторов это нормально.


Тест 0.2С, 0.5С, 1С, 2С и 10А, емкость около 3150мАч.


Температура при 2С и 10А.


У второго примерно также



Сопротивление



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LG INR18650-MJ1

Ссылка

На мой взгляд очень интересные аккумуляторы, отличающиеся как высокой емкостью в 3500мАч, так и током до 10А


Верхний аккумулятор выпущен в конце июня/начале июля 2018 года — R183 в начале маркировки.
Нижний аккумулятор имеет две маркировки, по более заметной это конец июня 2018 года, по менее заметной это также конец июля 2018 года, но на один день раньше — R177 и R176 соответственно, где R-2018 год, а трехзначное число — день выпуска от начала года.



Тесты
Простое зарядное показало приличную емкость, правда с большим разбегом.


Заряд током 0.5С занял 2 часа 25 минут, очень неплохо.


При разряде током 0.2С я получил 3528мАч, по моему класс


Температура при токе 2С и 10А, также отлично


У второго емкость действительно несколько меньше



По моему это единственные аккумуляторы, которые пострадали в ходе теста, вернее один, который был в двойной термоусадке.


Впрочем на сопротивлении это не сказалось



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LG INR18650-M36

Ссылка

Данные аккумуляторы изначально позиционируются как высокоемкие, причем часто указывают емкость в 3600мАч, видимо считая что это означает 36 в маркировке. На самом деле даже даташит говорит о емкости около 3450мАч, ток до 5А


Дата выпуска согласно маркировке R191 — 2018 год, 191 день года, т.е. середина июля.



Тесты
Даже простое зарядное показало емкость в 3600мАч, т.е. реальная явно меньше.


Более корректный тест выдал всего 3450мАч при токе 0.2С, также тесты проходили при 0.5С, 1С, 5 и 8А


Температура при 1С и 8А.


Так как аккумулятор хорошо себя вел при токе 8А, то второй был проверен при 10А и показал отличный результат


1С и 10А


Сопротивление в трех тестовых точках



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Panasonic NCR18650G



Топовые аккумуляторы от компании Панасоник, с типовой заявленной емкостью в 3550мАч и максимальным током 4.87А


Дата выпуска соответственно коду 8307 — 7 марта 2018 года



Тесты
Простое зарядное показало более чем 3700мАч


Штатный заряд производится током 0.3С потому занимает почти 4 часа.


Реально аккумулятор смог отдать 3568мАч, что для формфактора 18650 действительно много, кроме основных токов нагрузки проверил и при токе 6.9А


4.87 и 6.9А


Второй аккумулятор я хотел проверить при 8А, но случайно поднял ток до 10А, в итоге в конце резкое падение напряжения, предположительно сработал защитный клапан, после остывания аккумулятор нормально работал дальше.


4.87А, 6.9А и 10А


Сопротивление при получении, после первого теста и в конце.



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Panasonic NCR18650BD



Ничем не примечательные аккумуляторы, емкость около 3100мАч. ток до 6А, но данный тип аккумуляторов применялся в батареях «Теслы», а кроме того имеет два паспортных режима заряда, до 4.2 и 4.15 Вольта.


Судя по коду 8X24, произведены аккумуляторы 24 октября 2018 года



Тесты
При тестовом прогоне показали 3400мАч


Заряд производится током 0.3С и занимает около 4 часов. Результат не точный так как нагрузка при заряде почему-то снизила ток ниже установленного.


В данном случае аккумуляторы тестировались по разному, первый заряжался до 4.15 Вольта, второй до 4.2
Первый показал результат в 3180мАч при токе 0.2С, я решил не ограничиваться током в 6 Ампер и использовал еще и 10А


6.06 и 10А


Второй выдал больше, почти 3250мАч, собственно это было предсказуемо.



Сравнительный график при токах 0.2С, 1С и 10А для первого и второго аккумулятора


И сопротивление в трех тестовых точках



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Sanyo NCR18650GA



О данных аккумуляторах ходят легенды я слышал довольно часто, но попали ко мне в руки они впервые благодаря моему постоянному читателю. Аккумуляторы не совсем новые, что вносит погрешность в результаты тестирования, но как говорится — чем богаты.

Модель довольно популярная и отличается от большинства тем, что имеет большой максимальный ток нагрузки в 10А при емкости более 3300мАч.


Аккумуляторы имеют ярко красный, насыщенный цвет.
Согласно коду 6708 выпущены 8 июля 2016 года, маркировка еле видна, но нанесена не краской, а скорее всего лазером. Плюсовой контакт заметно выступает за пределы корпуса. В качестве защиты от подделок можно использовать матрикс-код, который должен быть уникален для каждого аккумулятора.


Массогабаритные характеристики.


Тесты
Тренировочный цикл заряд/разряд/заряд.


Время заряда при токе 0.5С составило 2 часа 40 минут.


В даташите приведен график для током разряда 2, 4, 6, 8 и 10А, что не совсем совпадает с теми режимами при которые обычно проверяю я. Но на самом деле отличия не очень большие потому я не стал для данным аккумуляторов делать исключение и проверял их при токах 0.2С, 0.5С, 1С, 2С и 10А.


График разряда при 0.2С, 0.5С, 1С, 2С и 10А


Температура была немного выше чем указано в даташите, например для тока 10А заявлено около 61-62 градуса, реально было ближе к 70.
Результаты при токе 0.2С (6.7А) и 10А.


И для второго аккумулятора



Тест показал что аккумуляторы имеют очень сходные характеристики и в качестве дополнения я решил их сравнить при токах 0.2С и 10А, красным показан один аккумулятор, синим — второй.


Сопротивление до тестов, после тренировки и после всех тестов



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Сравнительные графики



Здесь уже основной упор идет на максимально возможную емкость, потому даже тесты при токе 0.2С вполне актуальны для рабочих, а не только измерительных режимов.
Samsung INR18650-35E — красный
LG INR18650-MH1 — оранжевый
LG INR18650-MJ1 — желтый
LG INR18650-M36 — зеленый
Panasonic NCR18650G — голубой
Panasonic NCR18650BD — синий
Sanyo NCR18650GA — фиолетовый

И здесь также образовалась пара лидеров, это Panasonic NCR18650G и LG INR18650-MJ1


При токе разряда 1С, более характерном для аккумуляторов данного класса, расклад примерно такой же, на первом месте все также NCR18650G и MJ1


Далее сравнение возможно не совсем правильное, но как провести корректно, я пока не придумал, потому выбрал максимальный заявленный ток для каждого их тестируемых аккумуляторов и для одних это 1.5С, а для других 3С (10А), потому расстановка сил изменилась.
NCR18650G все также впереди, но у него ток разряда был 2С, MJ1 стоит буквально «нос к носу», но уже при токе 10А, а рядом пристроился М36, но только благодаря тому, что у него этот ток равняется 5А.
35Е мог бы посоперничать во всех тестах, но у него окончание разряда при 2.65 Вольта, потому он отстает по большей части только из-за этого.

Выводы сложно делать, аккумуляторы имеют не только разную емкость, но и разный максимальный разрядный ток, соответственно выводы будут зависеть от сферы применения. Там где надо максимальную емкость при небольшом токе, то NCR18650G, там где нужна не только емкость, но и ток до 10А, это уже MJ1, также неплохо работает и 35Е от Самсунга и по расчетам Sanyo NCR18650GA, но так как последние аккумуляторы не совсем новые, то они показали немного худшие результаты.

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Все остальные аккумуляторы



Samsung ICR18650-22P



Аккумулятор который не выделяется ничем, ну наверное кроме цены. Емкость 2150мАч, ток до 10А


Дата выпуска данных аккумуляторов третья неделя октября 2018 года, покупались в конце июля 2019 так что можно считать свежими. Кроме того у меня они есть в другом обзоре, но с более старой датой выпуска.



Тесты
«Тренировочный» цикл, 2380мАч


Заряд током 0.5С и 1С



Реально аккумуляторы показали более чем 2200мАч


3С и 10А


У второго те же результаты.



Сопротивление относительно небольшое.



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Samsung ICR18650-26F и ICR18650-26H



Еще одни бюджетные аккумуляторы. которые не отличаются ни большим отдаваемым током, ни высокой емкостью, и близки в показанным выше Samsung ICR18650-22P. Единственная особенность — большое разнообразие моделей в серии.

Для начала ICR18650-26F, ток разряда до 5.2А, напряжение отсечки 2.75В, емкость 2600мАч.
Вторым аккумулятором идет ICR18650-26H, тот же ток разряда 5.2А, при тех же минимальных 2.75А и та же емкость в 2600мАч.
Но модель ICR18650-26J я выше привел не просто так, если посмотреть его даташит, то там обнаружатся аналогичные параметры, также как и у ICR18650-26JM.


Внешне аккумуляторы отличаются пожалуй только датой выпуска и одной буквой в маркировке.
У F дата изготовления январь 2015, у H — апрель 2017. ICR18650-26F явно старенький, но так даже интереснее.


Размеры и вес идентичны.


Тесты
При равной заявленной емкости ICR18650-26F показал чуть меньше чем 26Н.


При токе 0.5С время заряда ICR18650-26F (на графике опечатка) составило чуть больше чем 2 часа 40 минут.


Разряд проводился в четырех режимах, 0.2С, 0.5С, 1С и 2С. Емкость при 0.2С составила 2446мАч, все таки аккумулятор явно не в лучшей форме.
Также на графике видна приличная просадка напряжения при токе 2С, по сути аккумулятор работал в режиме перегрузки, хотя для него это хоть и максимальный, но вполне штатный ток разряда.


ICR18650-26H, при токе 0.5С время заряда было чуть меньше чем у предыдущего.


А вот при 5А (максимальный ток) время заряда составило 1 час 22 минуты, но посмотрите на график, большую часть времени заряд шел в режиме CV.


При 0.2С я получил от аккумулятора 2582мАч, что вполне соответствует документации, при этом аккумулятору два года и он хоть и не сильно, но эксплуатировался.


Также у ICR18650-26H была ниже и температура, при токе 5.2А 26F прогрелся до 53 градусов, а 26H только до 45.


Внутреннее сопротивление, у ICR18650-26H (нижний ряд), оно немного ниже и предыдущие тесты показали что это реально влияет, ICR18650-26H быстрее заряжается при большей емкости, а также лучше работает при максимальном токе разряда и меньше греется.



Samsung INR21700-50E



Тоже Самсунг, но уже куда как интереснее, емкость в 5Ач, ток правда всего около 10А длительно и 15 кратковременно.
Формфактор здесь уже 21700, а не 18650


Дата выпуска конец июля 2018 года


Тесты
При тестовом прогоне почти 5200мАч


Реально емкость составила немногим больше чем 4900мАч, что также неплохо


9.8 и 14.7А


Сопротивление при получении



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Samsung INR21700-40T



Опять Самсунг и опять 21700, но теперь это высокотоковый с емкостью 4Ач и током до 35/45А


Дата производства исходя из кода 2IA2 середина октября 2018 года



Тесты
Тренировочный прогон выдал более чем 4200мАч


Заряд током 0.5С и 5А



При нормальном тестировании показало меньше, 4070мАч, но все равно неплохо


10, 15 и 20А


У второго результаты почти те же



В тесте при токе 30 получил 3885мАч для первого и 3850 для второго


График для второго аккумулятора


Для тока в 30А температура около 95 градусов это очень неплохо.


После этого проверил первый при токе 37А, который по мере разряда снижался до 30А, в результате 3893мАч. Данная нагрузка очень неточная, потому перепроверил последующим зарядом, 3819мАч, что не сильно далеко от полученного при разряде.


Аккумулятор прогрелся до сотни, что для такого режима также отлично


Сопротивление в трех тестовых точках



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LG INR21700-M50T


Еще один любопытный аккумулятор, емкость 5Ач, размер 21700, но уже от фирмы LG, токи нагрузки примерно как у Самсунга 40Т, около 7,3 длительно и 10-15 кратковременно.


Согласно маркировке S029 аккумуляторы выпущены в конце января 2019 года, но так как данная модель вообще сама по себе новая, то понятно что старых их еще нет.



Тесты
5140мАч при тесте простым зарядным.


Нормальный заряд током 0.3С, очень долго, почти 4 часа.


Разряд проверялся при токах 0.2С, 0.5С, 1С, 7.3, 10, 14.55А


7.3, 12 и 14.55А. Аккумулятор нормально пережил подобные издевательства, но я не рекомендую его длительно нагружать более 10А.


Второй



Сопротивление по трем тестовым этапам



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Molicel INR21700-P42A



Еще одна высокотоковая модель от E-One Moli Energy, ближайший аналог — Samsung INR21700-40T. Емкость 4000мАч, токи до 45А


Согласно коду 2IB23, аккумуляторы выпущены 23 ноября 2018 года



Тесты
Простое зарядное насчитало больше чем 4200мАч.


Аккумулятор можно заряжать как током 1С, так и 8А, но так как мое зарядное больше чем 5А заряжать не может то второй тест не проводился.


При токе 0.2С аккумулятор отдал 4060мАч, также были тесты 0.5С, 1С, 10, 15 и 20А


При токах 10, 15 и 20А греется очень умеренно.


Второй



При 30А отдали около 3900мАч



График разряда второго аккумулятора


Тест током до 36А с падением до 29А



График для второго аккумулятора


Сопротивление на трех тестовых этапах




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Sanyo NCR20700B



Последняя, не не менее интересная модель от известной фирмы Sanyo. Емкость 4250мАч, ток до 15А


Аккумуляторы имеют несколько непривычный размер 20700, для сравнения 26650, 21700, 20700 и 18650


Согласно маркировке 7Z17 аккумулятор выпущен 17 декабря 2017 года, на минусовом контакте имеется лазерная гравировка.



Тесты
Простое зарядное показало более чем 4400мАч


Аккумуляторы довольно «нежные», ток заряда 0.5С.


Хотя в описании заявляется максимальный ток в 15А, производитель также приводит график и для 20А, потому тестировал и в таком режиме.


0.2С, 0.5С, 1С, 2С, 12, 15 и 20А
4200 аккумулятор выдал только при токе 0.2С


12, 15 и 20А, я бы не рекомендовал длительно нагружать более 10А, аккумулятор склонен к повышенному саморазогреву.


Второй, у него проявился какой-то странный провал в самом начале теста током 20А



Также в даташите приведен полезный график зависимости срока службы от тока нагрузки в циклическом режиме из которого следует что даже 12А ток сильно сокращает его жизнь.


Сопротивление на трех тестовых этапах.



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Сравнительные графики


Samsung ICR18650-22P сравним с 26F и 26H, думаю это логично.


Дальше парные сравнения, Samsung INR21700-50E и LG INR21700-M50T, две высокоемкие модели размера 21700.
Тест при токах 0.2С, 1С, 2С и около 15А.

Получается интересная ситуация, при малых токах впереди LG INR21700-M50T, но начиная с 10А его уверенно обгоняет Самсунг, так что выводы «кто лучше» зависят от специфики применения.


Тоже 21700, но уже высокотоковые, Samsung INR21700-40T и Molicel INR21700-P42A. тест при токах 0.2С, 10(12)А и 20А.
И здесь выясняется что Molicel не так прост как кажется на первый взгляд. Если при токе 0.2С результаты почти одинаковы, то при токах более 10А Самсунг заметно отстает.


Я долго думал, с какими аккумуляторами корректнее сравнивать единственного представителя типоразмера 20700 и пришел к выводу, что наверное это будет Samsung 30Q как „одноклассник“ обозреваемого, но имеющий меньше емкость из-за меньшего объема корпуса и недавно показанный высокотоковый 21700 Molicel P42A.
В результате оказалось что при токах нагрузки до 20А Sanyo не проигрывает высокотоковому P42A по емкости в мАч, но немного отстает по Втч, ну это и понятно, разные классы. При этом видно что Самсунг заметно отстает по обоим параметрам, причем разница почти в полтора раза при токе 0.2С.

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Как дополнение, набросал табличку где свел ключевые параметры и соотношение цена/емкость Втч на текущий момент


Резюме.
Выводы сегодня будут короткими, на самом деле все аккумуляторы интересны и нет «лучших» или «худших», так как все зависит от того, где и в каких условиях вы их будете применять. Потому вполне возможно что лучший аккумулятор из одной категории окажется худшим при неправильном применении, например высокоемкие выиграют в повербанке, но проиграют в шуруповерте, а средние окажутся лучшими в электронной сигарете.
Планирую купить +371 Добавить в избранное +379 +699
  • 15 декабря 2019, 18:57
  • автор: kirich
  • просмотры: 17309
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Комментарии (152)
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+
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  • Karies
  • 15 декабря 2019, 19:04
+25
Спасибо.Сразу в закладки!
+
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0
как вы это сделали?
+
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+7
не поверишь, ручками, в закладки браузера
+
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  • -kan-
  • 16 декабря 2019, 00:05
+4
Надо нажать ПЛАНИРУЮ КУПИТЬ и обзор сохраниться на своей странице.
+
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  • Karies
  • 16 декабря 2019, 00:53
+11
Или
+
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  • nikitok
  • 16 декабря 2019, 07:30
+4
Вот это магия!!)))
+
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  • Roms
  • 16 декабря 2019, 23:02
+2
+
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  • ferritus
  • 16 декабря 2019, 10:51
+15
А я целиком страницу сохранил.

P.S. Распечатал, заламинировал, сшил, пронумеровал, в рамочку вставил и кандидатскую защитил))
+
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  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:05
+104
Приношу извинения за некую скомканность, объем обзора достиг предельного значения и даже добавление буквы или знака препинания не дает его публиковать, собственно потому в конце некоторых предложений нет точек.
Надеюсь будет полезно и как всегда рад аргументированной критике.
+
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  • Roms
  • 15 декабря 2019, 19:06
+8
да нормально все, не переживай
+
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  • sea2
  • 15 декабря 2019, 19:25
+13
Объем и качество проделанной работы впечатляют!!! Спасибо за такой труд!
+
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+6
В «книжном» виде не планируете? Такое можно уже, как справочник использовать, особо если все остальные универсальные типоразмеры добавить. В любом случае спасибо.
+
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  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:41
+9
Я кстати думаю о том, стоит ли потом публиковать полные версии обзоров аккумуляторов, которые есть здесь в сокращенном виде и которых нет на муське.
Вообще изначально планировались ссылки на обзоры, но опять же, ограничения на объем текста не дали этого сделать :(
+
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  • mcpank
  • 15 декабря 2019, 21:01
+2
Как по мне стоит публиковать по одной причине, знать где какой магазин и чем торгует (т.е. присылает то что заявлено или залипуху)
+
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  • ResSet
  • 15 декабря 2019, 22:10
+7
Как по мне стоит публиковать по одной причине, знать где какой магазин и чем торгует (т.е. присылает то что заявлено или залипуху)
К сожалению, если речь об Али, в одном и том же магазине от партии к партии качество может очень сильно меняться. Даже складывается впечатление, что многие продавцы просто набирают рейтинг на нормальном товаре, а потом начинают сбывать брак и «подвал» пока поток покупателей не иссякнет.
Я это к тому, что нужно внимательно изучать полученные образцы, а не слепо верить в честность «проверенного» магазина.
+
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  • mcpank
  • 15 декабря 2019, 22:14
+4
тут я с вами согласен, но благодаря обзору можно минимизировать риск получить залипуху, чем полностью в слепую покупать.
+
avatar
0
предыдущий Ваш объемный обзор тоже сохранил.
+
avatar
  • kvasnov
  • 16 декабря 2019, 01:58
+1
К сожалению современная электроника скоротечна.
Спеши опубликовать материал не только здесь.
Года через три актуальность будет устаревать, а работа проделана большая и качественная.
+
avatar
  • Nickolas
  • 16 декабря 2019, 14:17
0
Открывайте ю-туб канал. С вашими данными можно много просмотров иметь.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 14:19
+7
Из-за ремонта в последнее время не сильно развивал, а вообще — ссылка :)
+
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  • ksiman
  • 15 декабря 2019, 19:40
0
Пожалуй, пора сокр. напис. сл.
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:42
+3
Не поверите, когда в очередной (даже не десятый) раз вылезло уведомление, то была такая мысль :)
+
avatar
  • mcpank
  • 15 декабря 2019, 21:01
+1
Немного костыль, но что если текст впихивать в картинки? и уже картинками загружать на сайт?
+
avatar
  • ksiman
  • 15 декабря 2019, 21:13
0
Можно ещё размещать ссылки на другой ресурс (например свой блог), где нет ограничений, но боюсь такое не пропустят
+
avatar
  • mcpank
  • 15 декабря 2019, 21:15
0
ну ссылки естественно не пропустят, а вот фотографии текста почему бы и нет? =)

юпд. Предлогаю подождать ответа модератора или админа, можно ли так.
+
avatar
  • ksiman
  • 15 декабря 2019, 21:20
0
Учитывая, что можно размещать изображения в формате GIF, текст может выглядеть весьма прилично :)
Проба


Не, надо тренироваться…
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 22:02
+3
но что если текст впихивать в картинки? и уже картинками загружать на сайт?
Тоже была такая мысль, но подумал что будет не совсем удобно, надо подготавливать текст так чтобы он потом на скриншоте влазил в 800 пикселей по ширине и изображение не ухудшалось.
+
avatar
  • Q2W
  • 16 декабря 2019, 10:27
+7
Ещё такой текст не будет индексироваться поисковиками, по нему нельзя искать в браузере, его трудно цитировать путём копи-паста и т.д.

Имхо, лучше просто оставить ссылку на полную версию статьи в нормальном месте, где нет таких странных ограничений. Mysku сам ввёл это ограничение, так что тут просто не остаётся выхода.

А если mysky не пропустит такой пост из-за наличия ссылки на личный блог, значит mysku считает, что те миллионные доли процентов вероятности, что сайт потеряет хоть какого-нибудь читателя, стоят такого обзора, значит этот сайт не пригоден для обзоров совсем.
Тем более, что в интернете вообще-то принято размещать ссылки. Это вообще базовая его штука.
+
avatar
  • RusDyr
  • 17 декабря 2019, 03:37
0
Результат потрясающий!

Если ещё лучшего желать, то было бы здорово иметь эту таблицу в каком-нибудь Google Docs (Sheets). Тогда и читателям было бы удобнее отсортировывать значения по нужным параметрам, и вам проще добавлять новые и делать гиперссылки на них
+
avatar
  • blisv1
  • 15 декабря 2019, 19:10
+2
Ещё не читал, но одобряю!
+
avatar
  • Konokrad
  • 15 декабря 2019, 19:11
+9
Однако, ГЛОБАЛЬНО!
Респект!
+
avatar
+7
Я думал сайт сломался, или крыша поехала.

спутал сходу вот с этим.

Выражаю благодарность за такое тестирование. Даже не могу представить, сколько времени заняло написание и оформление сего материала.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 11:55
+3
Даже не могу представить, сколько времени заняло написание и оформление сего материала.
Частично обзор скомпилирован из полных версий обзоров, но даже в таком варианте ушло реально много времени, думал будет быстрее.
+
avatar
+1
Это иллюзия — что собрать из готовых статей одну и связанную, быстро. Иногда быстрее переписать с нуля, чем попытаться связать не связанные статьи.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 13:43
+4
Не, ну здесь статьи были связаны, кроме того я с самого начала года старался привести все к некому «стандарту», как для удобства восприятия информации, так и для возможности последующего объединения. Но все равно в итоге получилось долго.
+
avatar
  • dinogen
  • 15 декабря 2019, 19:25
+5
Оооо… Да это просто праздник какой-то! Спасибо за великий труд!
+
avatar
0
Андрей… Высылайте хотя бы по одному… Елка будет рада…
+
avatar
  • steamdb
  • 15 декабря 2019, 19:37
+4
читал уже данный обзор в Вашем блоге, но все равно спасибо!
+
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  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:39
+8
И Вам спасибо.
Здесь он дополнен тремя типами аккумуляторов и добавлена сводная таблица.
+
avatar
  • SOLLUX
  • 15 декабря 2019, 23:24
+1
Да, тоже давно уже прочитал обзор в kirich.blog'е и ждал когда выйдет на муське, чтоб комменты почитать, а то там не смотря на более 2тыс. просмотров их очень мало :(.
+
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  • wright
  • 15 декабря 2019, 19:41
0
Ставил 25R и HE4 в шуруповёрт. Вроде все хорошо. Или лучше было 30А аккумы купить?
+
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  • kirich
  • 16 декабря 2019, 11:57
0
Или лучше было 30А аккумы купить?
А здесь сложно сказать однозначно.
Дело в том, что это сильно зависит от мощности шуруповерта и типа батареи. Как пример, батареи бывают 5S3P, там ток нагрузки распределяется по трем сборкам и даже с не очень хорошими аккумуляторами они держат большой ток.
+
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  • wright
  • 16 декабря 2019, 14:37
0
5s1p, все последовательно.
+
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  • kirich
  • 16 декабря 2019, 21:52
+1
Если это не какой-то очень мощный инструмент, то думаю будет нормально и с 25R.
+
avatar
  • m13ale
  • 15 декабря 2019, 19:42
+5
А что за буллшыт нынче на Алишке — как ни пытаюсь поставить в отзыве 2 или 3 звезды — всегда вылазит ошибка «Система занята! Пожалуйста, попробуйте снова через 10 минут.» Ну а 5 звезд — с полпинка проходят…
+
avatar
  • V1taly
  • 15 декабря 2019, 19:46
0
Аналогично.
+
avatar
+1
а 5 звезд но с плохим отзывом подтирают, при этом голос в 5 звезд оставляют )) сам недавно обнаружил при тестировании термопасты ) очень прикольно
+
avatar
0
Буквально на этой неделе влепил 1*. Посмотрел — на месте в неизменном виде. Или проблемы только с 2* и 3*?
+
avatar
  • EjikXP
  • 16 декабря 2019, 00:55
0
Только вчера за блок питания на 24в 1а
«Двойку» продавцу поставил на Али.
+
avatar
  • vinalex
  • 16 декабря 2019, 15:01
0
У меня и 5 звезд не давало опубликовать, «система занята»
+
avatar
  • mfiless
  • 15 декабря 2019, 19:45
+4
Колоссальная работа. Автору лайк. Насчет тренировки аккумуляторов. Я списался с продавцом на Али, который называет себя ОЕМ производителем и вот что он мне ответил:" Здравствуйте! Наши аккумуляторы отправляются со склада после тщательного тестирования, и емкость также соответствует описанию. Определение емкости батареи требует трех шагов в течение длительного периода времени, который занимает много времени (1 полная зарядка, 2 перезарядки, 3 зарядки), чтобы определить истинную емкость батареи. Если покупатель не удовлетворен нашей батареей, верните ее нам, и мы согласимся на полный возврат средств. Спасибо!"
Оригинал на английском языке. «Hello! Our batteries are sent out of the warehouse after rigorous testing, and the capacity is also in line with the description. Detecting battery capacity requires three steps over a long period of time, which takes a long time (1 full charge, 2 recharges, 3 charges) to detect the true capacity of the battery. If the buyer is not satisfied with our battery, please return it to us and we will agree to a full refund. Thank you!»
Это касается LiFePo4 аккумуляторов, но ничего не мешает узнать ту же информацию про литий ион, так сказать из первых рук.
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:47
+1
Все гораздо проще, в каком-то обзоре (уже не помню каком) я даже проверял это, разница была в пределах погрешности измерения. Сама по себе тренировка есть, только обычных цилиндрических аккумуляторов она не касается.
+
avatar
  • Brendon
  • 15 декабря 2019, 19:46
+7
Жаль что можно поставить только один плюс за обзор, ведь здесь по сути 28 обзоров собранных вместе.
+
avatar
  • pet80
  • 15 декабря 2019, 19:56
+1
Конец — делу венец (о сводной таблице), но не тематике, +++.
Очепятка:?
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:58
+4
Спасибо.

Очепятка:?
Нет, просчет делался по формуле, а для данного пункта нет оптовой цены, т.е. в магазине была одна цена.
+
avatar
  • t0t0shka
  • 15 декабря 2019, 19:57
0
А не подскажете, не тестировали 32650 ???
Хочу поставить в фонарик, вместо свинцово-кислотного, 4-х вольтового.
Пойдет ли???
И какую зарядную плату можно использовать ???
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 19:58
0
Нет, такие еще не попадались, но планируются.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 15 декабря 2019, 21:35
0
я ставлю 18650, и доступнее и проще.
+
avatar
  • t0t0shka
  • 15 декабря 2019, 22:19
0
Параллельно запаиваете?
+
avatar
+4
Кирич молодец. Даже не читая +++. Вижу Кирич — значит хороший и полезный обзор. А как обзор в закладки кинуть, чтоб всегда под рукой был?
+
avatar
+2
Под обзором кнопочка «Планирую купить». Жмакаете на неё, и ссылка улетает в «Избранное» в «Личном кабинете».
+
avatar
+3
Андрей спасибо, впечатлил ;-)
раз вылазило ограничение по количеству символов, может стоило разделить обзор на две части и не обжимать весьма полезную информацию, тем более тогда могли бы появится ссылки на уже опубликованные обзоры по некоторым аккумуляторам
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 11:59
+2
может стоило разделить обзор на две части
Хотел так сделать, но потом решил что возможно лучше сделать «все в одном» и не стал разбивать, но из-за большого количества html кода даже малое количество текста привело к тому что дошел до ограничения.
+
avatar
+2
Титанище!
+
avatar
  • dimon374
  • 15 декабря 2019, 20:43
0
доставка в беларусь 19евро… однако…
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 22:03
+2
Да, поштучно у них покупать не выгодно, потому в таблице указана и оптовая цена. но все это компенсируется тем что там оригиналы.
+
avatar
+2
Эпический обзор.
+
avatar
0
На моих самсунгах на месте даты стоит: 8А1 и 831. Получается подделка или очень древние?

+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 22:54
0
Судя по тому что коды разные, скорее оригинал, но так как код не соответствует привычной маркировке Самсунга, то может и подделка. Я затрудняюсь сказать точно.
+
avatar
+4
Прям диссертация.
+
avatar
  • alextu67
  • 15 декабря 2019, 21:36
+5
Огромная благодарность за такой объёмный труд!
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 15 декабря 2019, 21:37
+6
ОБЗОР ГОДА!!! ОДНОЗНАЧНО! )))
+
avatar
  • Kento
  • 15 декабря 2019, 21:43
+2
Отличная идея — собрать отдельные труды в сводную таблицу результатов!
+
avatar
  • san_q
  • 15 декабря 2019, 21:52
+6
Проделана колосальная работа! Да это не обзор, а СПРАВОЧНИК ПО АККУМУЛЯТОРАМ!

Такой труд достоен нобелевской премии)))
+
avatar
0
Сначала удивился формату Sanyo 20700, потом вспомнил, что лежит на работе пачка sanyo 16650, It's a Sony Sanyo
Огромное спасибо за проделанную работу, отличный материал!
+
avatar
  • kirich
  • 15 декабря 2019, 22:55
0
У меня был обзор не менее редкого размера — 17650.
+
avatar
+1
Монументально.
+
avatar
  • Gdenich
  • 15 декабря 2019, 22:18
+5
Андрей, огромная благодарность за труд и такой безумно полезный обзор. Для своих очередных поделок или переделок с 18650 и выборе аккумуляторов я постоянно просматриваю Ваши обзоры, для определения подходящих моделей для конкретной задачи.
Сейчас я могу делать это всё в одном месте. По факту, получился очень добротный и продуманный справочник, с параметрами и цифрами, которым действительно можно доверять. Спасибо!
+
avatar
  • Prays
  • 15 декабря 2019, 22:21
+6
Новогодние подарки от Кирыча.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 11:59
+4
В какой-то степени так и хотел, поближе к новому году :)
+
avatar
  • ober
  • 15 декабря 2019, 22:23
0
Мега! Но есть вопрос: почему 28 типов? Разве одинаковые аккумуляторы разных производителей (пусть и с кардинально разными характеристиками) — этот разные типы? Всего в обзоре 27 аккумуляторов (считаю по ссылкам в начале), разделённые автором на три категории (типа?) плюс «остальные».
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:01
+2
Разве одинаковые аккумуляторы разных производителей (пусть и с кардинально разными характеристиками) — этот разные типы?
Ну в принципе можно и так писать, суть ведь понятна.

Всего в обзоре 27 аккумуляторов (считаю по ссылкам в начале)
Там под одной ссылкой все таки два аккумулятора есть, потому формально их 28.

разделённые автором на три категории (типа?) плюс «остальные»
Скорее на три класса, но опять же, деление условное.
+
avatar
  • emdskar
  • 15 декабря 2019, 22:28
+1
Тянет на диссертацию…
+
avatar
+2
Спасибо, обзор запихнул в графу «полезное»… ;-)
А
11. Спичечный коробок, просто как талисман, помогал морально :)
пора заламинировать...-от Времени, и для продолжения демонстраций…
И, для будущего музея на «муське»… :-) (-чем мы хуже «Поля чудес»?!)…
+
avatar
  • loltuz
  • 15 декабря 2019, 22:52
+3
Эпично. Спасибо за такой объем.
Мне кажется пора уже отдельный сайт делать с тестами как на подобие lamptest.ru
Было бы очень удобно сравнение в таблице и переход с полным обзором, + сравнительные тесты. Все таки муська уже не для таких объемов.
+
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+6
Думаю я один из многих, кто пролистал до конца обзора не читая, только чтобы + поставить)

Отличная работа!
+
avatar
  • igrosman
  • 15 декабря 2019, 23:19
0
Не разбираюсь в теме, но встал вопрос смены аккумуляторов в налобнике. Сейчас там стоят какие-то UitraFirc 18650 6800mAh 4.2V li-ion (они лёгкие какие-то). Какой категории мне нужно рассматривать в замен? От Вейпа не подошли, точнее фонарик с ними не горит. Буду благодарен за объяснение и заранее спасибо
+
avatar
  • w70
  • 16 декабря 2019, 04:41
0
У вас стоят фуфлыжные акки, можете смело выкинуть. И какой у вас фонарик?
Подозреваю, что вам нужны с выступающим плюсом в фонарике, поэтому от Вейпа не подошли.
+
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  • igrosman
  • 16 декабря 2019, 13:23
0
Да с выступающим плюсом. Вот и спрашиваю какие купить в замен
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:03
0
UitraFirc 18650
Скорее UltraFire, выкиньте их и поставьте нормальные аккумуляторы, пусть даже не фирменные, а типа таких как я обозревал в ресурсном тесте.

От Вейпа не подошли, точнее фонарик с ними не горит.
Либо аккумулятор был не заряжен, либо фонарь поломан, либо неправильно подключили так как в Эл сигаретах аккумуляторы обычно на то же самое напряжение.
+
avatar
  • igrosman
  • 16 декабря 2019, 12:19
0
Аккумуляторы из вейпа заряжены и нормальные, устанавливал так же как те что с фонарем шли, только фонарные с удлиненным плюсом и по весу совсем легкие. А название печатал прям с образца
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:24
+3
Удлинить плюсовой контакт можно при помощи мелкого неодимового магнитика :)
+
avatar
  • igrosman
  • 16 декабря 2019, 14:28
0
У меня такого нет, я бы заказал нормальные аккумуляторы, что бы прям как родные подошли и держали хорошо, буду благодарен за наводку
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 14:32
+1
Аккумуляторы бывают с плоским плюсовым контактом и выступающим, внешне это видно даже на фото.
Например вот с «пипкой» — ссылка


А вот с плоским.
+
avatar
  • igrosman
  • 16 декабря 2019, 14:57
0
Вот с пипкой, эти можно брать, подойдут по остальным параметрам?
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 15:01
+2
подойдут по остальным параметрам?
Если ориентироваться на те параметры что Вы указали —
18650 4.2V
то да, подойдут.

Судя по тому что сейчас работает даже массогабаритный макет аккумулятора с емкостью «6800» то будет даже лучше :)
+
avatar
  • igrosman
  • 16 декабря 2019, 16:00
0
Он даже с одним родным аккумулятором работает, но садятся очень быстро
+
avatar
  • kasva
  • 16 декабря 2019, 16:26
+1
Печальная история.
+
avatar
  • igrosman
  • 16 декабря 2019, 21:58
0
Спасибо, заказал по вашей ссылке
+
avatar
  • Qwertus
  • 16 декабря 2019, 21:38
+1
Удлинить плюсовой контакт можно при помощи мелкого неодимового магнитика
Лучше не экспериментировать
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 21:40
+2
Вы имеете в виду что может съехать?
Это да, надо аккуратно, но в любом случае правильный аккумулятор конечно лучше.
+
avatar
  • Qwertus
  • 16 декабря 2019, 23:09
+2
может съехать?
Да
+
avatar
  • 2gusia
  • 15 декабря 2019, 23:19
+5
Меня в институте учили, что инженер — это человек, умеющий пользоваться справочником. Как величать того, кто справочники создаёт — даже и не знаю. Академик, наверное…

Огромное спасибо за столь крутое исполнение роли Деда Мороза и феноменальный подарок под ёлочку.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:04
+1
крутое исполнение роли Деда Мороза
:) и Вам спасибо.
+
avatar
+2
Пожалуй, напрягу жену закатать справочник от Кирича в PDF. Нехай будет доступен автономно. Если кому надо, могу на Яндекс/Гугл -диск положить.
И, конечно, присоединяюсь ко всем словам благодарности, которые уже были здесь высказаны.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:05
0
Хорошая идея. я попробовал просто сохранить страницу в PDF, но там попали и комментарии с остальным, в идеале конечно сделать просто саму статью.
+
avatar
  • wolfw
  • 15 декабря 2019, 23:46
0
всё классно за исключение одного — цена указана долеко неправильна, + доставка в Латвию 11евро +21% налог сразу на сайте (в Россию доставка бесплатна??) — вывод чтоб вложится в например 2.25 за Samsung 25R надо их вагон заказать
+
avatar
  • colt700
  • 16 декабря 2019, 01:43
0
Кстати, а сколько будет стоить доставка в Россию 50-60 штук?
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:07
+3
цена указана долеко неправильна
Как раз цена указана корректно, просто итоговая сумма зависит от многих факторов, страны доставки, таможенных нюансов, перевозчика и объема заказа.

Вообще изначально не хотел делать итоговую табличку именно по этой причине (если Вы заметили, в самом обзоре цен нет), но потом решил что все таки сделаю, а выводить цену за Втч надо было.
+
avatar
  • IGNATUS
  • 16 декабря 2019, 00:04
+2
Диссертация. Спасибо тебе человек!
+
avatar
  • -kan-
  • 16 декабря 2019, 00:09
+1
Формфактор здесь уже не 21700, а не 18650
Небольшая опечатка в описании Samsung INR21700-50E
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:10
+1
Спасибо, описку исправил :)
+
avatar
  • mrkaktyC
  • 16 декабря 2019, 01:19
+3
присоединюсь к выше упомянутым,обзор года по 18650!!! :)
+
avatar
  • G99999
  • 16 декабря 2019, 01:26
+1
Ну нельзя же так вот сразу.Мой мозг не воспримет сразу всю инфу.Жмакнул на собираюсь купить, что бы потом почитать.Хотя покупать и не собирался.
+
avatar
  • Levich
  • 16 декабря 2019, 01:40
+1
Брал liitokala 25r и he4… вес, контакт + по форме и отверстиям, ёмкость с такими же отклонениями, греются под высокой нагрузкой незначительно. Вижу и думаю, а может и правда перепаковка оригинальных?
P.S. работают в шуриках отлично, кстати.
+
avatar
  • kasva
  • 16 декабря 2019, 16:34
+1
А это как повезет. Заказал литошоколадки, померял ёмкость, сопротивление, вроде ничего так, заказал ещё, пришли с такой же маркировкой, но сопротивление почти в два раза больше. Лотерея.
+
avatar
  • Levich
  • 16 декабря 2019, 17:54
+1
Так у меня даже с дырочками на + как у оригиналов. Неужто настолько заморачиваются… сопротивление нужно менять не на ущрбной lii500/ там такой бред показывает
+
avatar
  • kasva
  • 16 декабря 2019, 20:57
+1
При чем здесь ли500, у меня нормальный миллиомметр
+
avatar
  • Levich
  • 17 декабря 2019, 14:46
0
Я про вас ни слова. Просто многие тыкают своей сраной литокалой с ее сопротивлением и замерами.
P.S. я насмотрелся видео и начитался обзоров и купил эту убогую lii500.
+
avatar
  • kasva
  • 17 декабря 2019, 23:18
+1
Ну зачем же так сразу. 500ая неплохая модель, у меня вообще 300ая плюс клон аймакса, но в плане замера сопротивления это конечно погода на Марсе.
+
avatar
  • colt700
  • 16 декабря 2019, 01:42
+1
Андрей, огромное спасибо за такой труд!
Это требует даже не физических, а в первую очередь душевных сил, проделать такое.
Обязательно сохранил себе в закладки
После НГ хочу все таки заняться перпайкой аккумов

Единственная просьба — можно таблицу справочника в более высоком разрешении, хотя бы ссылкой на какой-нить хостинг
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:19
+1
Попробуйте так.
+
avatar
  • colt700
  • 16 декабря 2019, 01:54
+7
Вот такую памятку хочу сделать

+
avatar
  • usb350
  • 16 декабря 2019, 09:31
+2
Титанический труд. Браво. Но я бы ещё добавил «народные» аккумуляторы с Aliexpress, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки. Я не про шуруповерты и электронные сигареты (здесь всё ясно), а для ноутбуков и фонариков.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:20
+1
Но я бы ещё добавил «народные» аккумуляторы с Aliexpress
Это не сделано по нескольким причинам:
1. Хотелось собрать только оригиналы
2. Ограниченный объем статьи.
3. Аккумуляторов с Али у меня заметно меньше.
+
avatar
0
Проблема еще в том, что под одними и теми же марками аккумуляторов на Али по факту могут оказаться разные.
+
avatar
0
У меня есть вот такие SANYO. Однозначно оригинальные. В такой же красненькой плёночке.
Наверное это уже малоинтересные по нынешним временам элементы?

На донышке гравировка VF5M1.
Вдоль элемента чуть видно SANYO L UR18650EA V28A.
На плёнке чёрным цветом поперёк элемента VF5EA27 080343 на одном. На другом VBKEA27 003907.
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 12:34
+1
Судя по тому что данные аккумуляторы заявлены как высокотоковые, но при этом имеют максимальный ток нагрузки всего 8А, то предположу что они довольно старые. Мне такие не попадались, интерес скорее академический, чем практический.
+
avatar
0
у них весьма низкое внутреннее сопротивление, чем меня и удивили
порядка 10-15мОм. Но вот ток по паспорту небольшой. Видимо действительно старая разработка.
Хотел на них батарею для шурика сгородить, но наверное не стоит.
Сейчас у них остаточная ёмкость порядка 1950-2100мАч
Стоят они в переносных платёжных терминалах.
+
avatar
  • aslav
  • 16 декабря 2019, 12:51
+3
Монументальная работа! Мое уважение автору!
Пробежал обзор по диагонали, добавил его в закладки. Уверен, еще не раз открою обзор для более внимательного прочтения.
Спасибо!
+
avatar
  • bretin
  • 16 декабря 2019, 13:21
+2
Нуууу, труд вообще титанический. Спасибо!!!
+
avatar
  • SF_124
  • 16 декабря 2019, 15:25
+2
CTRL C + CTRL V, диплом готов. Большое спасибо за столь подробные и полезные обзоры.
+
avatar
  • slvr73
  • 16 декабря 2019, 16:54
+1
Полезно! Спасибо!
+
avatar
  • Tarakann
  • 16 декабря 2019, 20:32
+1
Спасибо За Обзорище!!©)))
Ну что сказать Познавательно, Увлекательно!!!
Фундаментальный труд!!!
Спасибо!!!
+
avatar
  • kirich
  • 16 декабря 2019, 21:36
0
За Обзорище!!©)))
Отсылка к первой части? :)
+
avatar
+1
kirich, огромное спасибо за проделанный труд! (кстати запостите его еще на фонаревке и фонарном иностранном форуме, если есть желание. думаю там будет масса заинтересованных).

какие аккумуляторы могут подойти к бошевскому 12 вольтовому инструменту? Я чего то потерялся от выбора вариантов)))
+
avatar
  • ber3
  • 17 декабря 2019, 21:36
0
«жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха...»©



НО ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ МЫ ЕМУ ПОСТАВИМ!
+
avatar
0
Жаль, что в обзор не попали мои NCR18650B
+
avatar
  • kirich
  • 23 декабря 2019, 16:57
0
Если не путаю, они были в предыдущем обзоре, в этот раз даже как-то забыл о них.
+
avatar
0
Да, был на них обзор:
mysku.ru/blog/aliexpress/74084.html
Я их покупал в GlobalPower Co., LT Store, дата производства у моих другая.
+
avatar
0
Мне вот интересно, у меня NCR18650B от VariCore или Panasonic? Газоотводных отверстия 4, а вот всё остальное — очень качественное, что термоусадка, что шрифты. Дата производства 9208 (8 февраля 2019).
Таки VariCore, просто не увидел бренд))

А у этого бренда — 5 газоотводных отверстий!
aliexpress.ru/item/4000153713325.html
+
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  • kim3d
  • 23 декабря 2019, 18:25
-1
это достойно Хабра!
+
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  • Ondap
  • 25 декабря 2019, 20:04
0
Купил два Sanyo UR18650NSX 2600mah. Термоусадка имеет два выраженных шва. Есть буква «D» и бар код. На минусовом контакте есть надпись по кругу 5 11 или H, D P M 1, очень плохо видно. Меня нагрели?
+
avatar
0
kirich прошу совета.
Из моего пауэрбанка Miller ML202 китайские таможенники вытряхнули аккумуляторы на которых не было обозначения ёмкости.
Вы не могли бы посоветовать аккумулятор в повербанк с обозначением mAh?
+
avatar
  • kirich
  • 13 января 2020, 12:17
0
китайские таможенники вытряхнули аккумуляторы на которых не было обозначения ёмкости.
Что-то новенькое, сколько заказываю, никогда с таким не сталкивался.
Если это настолько критично, можно купить тот же Басен, там емкость указана, но с тем что обычно доходят любые аккумуляторы, то проблема у Вас была что это было именно в Повербанке, соответственно при покупке аккумуляторов отдельно это не имеет значения.
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0
Это в аэропорту было, из ручной клади поуербанк вынули, прошу прощения за неоднозначность)
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  • Sality
  • 11 марта 2020, 19:35
+1
Просто низкий поклон за проделанную работу!
Мне, как новичку в комьюнити вейпинга было очень интересно ознакомиться с данным материалом.
После прочтения в голове не осталось вопросов по поводу аккумуляторов.
Браво!

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